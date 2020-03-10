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Награду вручил глава правительства, но приказ о награждении подписал Кадыров.
Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщается на сайте главы Чечни.
Награду 21-летней девушке вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Как уточняет «Кавказский узел», документ о награждении подписал Рамзан Кадыров.
На сайте отмечено, что награда вручена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». В публикации указано, что награда выдана за работу Айшат в развитии дома моды Firdaws. Закриев зачитал приветствие главы республики, в котором подчёркнуто, что работа Айшат Кадыровой «популяризирует чеченские обычаи и традиции». Администрация Чечни также отметила, что знатоки моды высоко оценили очередную коллекцию Firdaws на неделе моды в Париже.
Дом моды Firdaws в 2009 году основала жена главы республики Медни Кадырова. В 2016 году она заявила о передаче его под руководство своей дочери. Айшат Кадырова официально владеет им с 2018 года.
Пошел по стопам Великого. Тот тоже, по слухам, свою дочь награждает 24/7
Хвалить это одно дело.
А присуждать государственную награду частному лицу с которой находишься в родственных связях дело другое.
Почему бы Тумсо не присудить эту премию как лучшему журналисту ЧР ? :)
а можно фотку этой мадам?
Интересно а она сексом трахается?
Скорее всего да, у неё ещё и секс-шоп в Грозном есть: https://incrussia.ru/news/doch-kadyrova-otkryla-magazin-eroticheskogo-belya/
"Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой."
Так и есть. Все в восхищении. Инфа сотка
Рамзанова грамота
У них прямо семья талантов
https://www.gazeta.ru/culture/2019/05/30/a_12385321.shtml