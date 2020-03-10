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Arthur Khamzin
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Рамзан Кадыров наградил свою дочь медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Она руководит домом моды Firdaws Материал редакции

Награду вручил глава правительства, но приказ о награждении подписал Кадыров.

22 комментария
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Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщается на сайте главы Чечни.

Награду 21-летней девушке вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Как уточняет «Кавказский узел», документ о награждении подписал Рамзан Кадыров.

На сайте отмечено, что награда вручена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». В публикации указано, что награда выдана за работу Айшат в развитии дома моды Firdaws. Закриев зачитал приветствие главы республики, в котором подчёркнуто, что работа Айшат Кадыровой «популяризирует чеченские обычаи и традиции». Администрация Чечни также отметила, что знатоки моды высоко оценили очередную коллекцию Firdaws на неделе моды в Париже.

Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой сегодня по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой.

отрывок из обращения главы Чечни Рамзана Кадырова

Дом моды Firdaws в 2009 году основала жена главы республики Медни Кадырова. В 2016 году она заявила о передаче его под руководство своей дочери. Айшат Кадырова официально владеет им с 2018 года.

#новости #чечня #регионы

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22 комментария
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Исключительный Гоша

13

Себя он, надеюсь, тоже медалью наградил? Ведь без такого замечательного отца не было б такой замечательной дочери

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Последовательный дым

10

Поступок любого нормального мужчины — хвалить свою дочь!
Разман Ахматович, уважаю!

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Лев Люкшин

Последовательный
1

Пошел по стопам Великого. Тот тоже, по слухам, свою дочь награждает 24/7

Ответить

Артур Сакаев

Последовательный
0

Хвалить это одно дело. 

А присуждать государственную награду частному лицу с которой находишься в родственных связях дело другое.

Почему бы Тумсо не присудить эту премию как лучшему журналисту ЧР ? :)

Ответить

DasDingo

Артур
0

Дак ему недавно пытались доставить серебряный молоток, не стал брать.

Ответить

Татарский химик

2

Кадырка

Ответить

theLastLetters

Татарский
1

Время пошло...

Ответить

Poe Ghost

theLastLetters
0
Ответить

Ivan Knyazev

2

Талантище

Ответить

Евстафий Селюк

2

а можно фотку этой мадам?

Ответить

Denis Lyovochkin

Евстафий
0
Ответить

Никита Мык

0

Интересно а она сексом трахается? 

Ответить

Сергей Зайкевич

Никита
3

Извинись 

Ответить

Masha Kovalyova

Никита
0

Скорее всего да, у неё ещё и секс-шоп в Грозном есть: https://incrussia.ru/news/doch-kadyrova-otkryla-magazin-eroticheskogo-belya/

Ответить

Dead Horse

1

"Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой."

Так и есть. Все в восхищении. Инфа сотка

Ответить

Конструктивный пёс_анон

1

А фотки где этих прекрасных одеяний, заставивших перешептываться весь париж?

Ответить

Андрей Рядькин

0

Рамзанова грамота

Ответить

Неприятный Валера

Андрей
2

Рамзанкина грамота. 

Извините. 

Ответить

Роман Трусов

0

У них прямо семья талантов
https://www.gazeta.ru/culture/2019/05/30/a_12385321.shtml

Ответить

Игнат Синицын

0

Молодец какая, Айшат) 

Ответить

Катя Иванова

0

Ой ну идиотизм

Ответить

Конструктивный пёс_анон

0

Помню тут новость была, что у этой Айшат есть еще интим-магазин. Я тогда придумал ему название "Кадырочка"

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