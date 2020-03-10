Награду вручил глава правительства, но приказ о награждении подписал Кадыров.

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Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат медалью «За заслуги перед Чеченской республикой». Об этом сообщается на сайте главы Чечни.

Награду 21-летней девушке вручил глава администрации Чечни Ибрагим Закриев. Как уточняет «Кавказский узел», документ о награждении подписал Рамзан Кадыров.

На сайте отмечено, что награда вручена «за безупречный добросовестный труд и вклад в развитие культуры и искусства ЧР». В публикации указано, что награда выдана за работу Айшат в развитии дома моды Firdaws. Закриев зачитал приветствие главы республики, в котором подчёркнуто, что работа Айшат Кадыровой «популяризирует чеченские обычаи и традиции». Администрация Чечни также отметила, что знатоки моды высоко оценили очередную коллекцию Firdaws на неделе моды в Париже.

Модный дом Firdaws под руководством Айшат Кадыровой сегодня по всему миру популяризирует наши обычаи и традиции. Раскрывает неповторимый образ чеченской женщины — скромной, но гордой и загадочной. Это колоссальный труд, огромная творческая работа. Именно через вас весь мир сегодня восхищается Чеченской Республикой. отрывок из обращения главы Чечни Рамзана Кадырова