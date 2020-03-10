Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
5149

Госдума приняла во втором чтении изменения в Конституцию: упоминание бога и брак как союз мужчины и женщины Материал редакции

Утверждён окончательный список конституционных поправок — добавлять или убирать их больше не будут.

34 комментария
В закладки

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет поправок к Конституции, внести изменения в которую предложил Владимир Путин. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. Всего поступило около 390 поправок.

Среди принятых поправок:

  • Упоминание бога: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство»;
  • Определение брака как союза мужчины и женщины;
  • Закрепление статуса России как правопреемницы Советского Союза;
  • Недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому;
  • Закрепление использования русского языка на всей территории страны (но республики смогут устанавливать национальные языки в качестве государственных);
  • Установление приоритета Конституции над решениями межгосударственных органов;
  • 10 марта Госдума поддержала обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение на число президенских сроков.

О том, какие поправки предлагается внести в Конституцию, TJ писал ранее.

Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак…
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
tjournal.ru
Атаман, пианист и автор закона об автономном…
Следующий президент не сможет отработать четыре срока, как Путин, а утверждать министров будет…
tjournal.ru

20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. В первом чтении депутаты приняли его 23 январе. Голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов.

#новости #конституция

Статья дополняется
Новости
Подписан
Отписаться
Госдума поддержала обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.
2
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 34, "likes": 22, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148979, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 16:22:56 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148979, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148979\/get","add":"\/comments\/148979\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148979"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Poe Ghost

53

Сегодня наконец-то стало ясно, что за бога хотят закрепить в Конституции.

Ответить

Цветной кот

48

Бедный Артём сегодня, что за день-то такой

Ответить

Артём Мазанов

Цветной
1

Спасибо за поддержку! Мы сегодня старались максимально осветить тот пиздец, что происходит

Ответить

Виктор Б.

17

День 1000 пушев. И один страшнее другого

Ответить

Vladimir Medvedev

11

Только представьте себе, если всерьез принимать 390 поправок (в конституцию, епт, а не на сарай с дровами) на это пол года уйдет. 

А тут Исинбаева почитала, хуяк-хуяк и в продакшн. Комплексный обед мля, кушайте.

Ответить

George Weiller

Vladimir
0

Это называется особый подход

Ответить

Константин Курасов

7

как же они ***бали

Ответить

Евстафий Селюк

Константин
6

...там море тус

Ответить

Пкшаашер

Константин
0

Сказочно

Ответить

Alex Dark

2

Это что,государственный переворот?

Ответить

Могучий теркин30см

Alex
21

Это государственный проворот (на хую)

Ответить

Илья Ильин

Alex
0

Да

Ответить

Правый звук

Alex
–1

Это государственное веретено. Верчу куда хочу.

Ответить

Неолд

Alex
–12

Нет. Это укрепление власти.

Ответить

Забавный яд

Неолд
0

Это укрупнение власти

Ответить

Евгений Большаков

5

около 390 поправок.

а полный список где вообще можно посмотреть?

Ответить

Vladimir Medvedev

Евгений
3

В конституции!

Ответить

Yuri Miller

2

Что такое преемственность в развитии? Это что за конструкция такая?

Ответить

Подземный супер_стар

Yuri
1

цари, отсталые в развитии, сменяют друг друга

Ответить

Ограниченный Абдужаббор

1
Ответить

Dear Moscow,

1

 Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства

Так, абажжите, ёбана. 
А где Терешкова?!

Она как раз должна передавать память предков, запустивших её в космос, в котором она не видела никакого б-га. 

Только так можно сохранить какую-то надежду на "развитие Российского государства".

Ответить

Андрей Тодоровский

1

Происходит нечто жуткое...

Ответить

Неолд

–8

Трансы и богохульники не будут довольны, бгг

Ответить

Dear Moscow,

0

 Госдума приняла во втором чтении изменения в Конституцию: упоминание бога

А сроки?!
Сроки у него тоже обнулятся??!!

Ответить

Указанный чайник

0

Гулять так гулять, хуле.

Ответить

Илья Гераськин

0

Так я не понял. В пакет поправок сколько в итоге их вошло? Все 390?

Ответить

Алексей Крот

0

Больше пушей!!1

Ответить

Yuri Miller

0

Память предков F5

Ответить

Данила Обухов

0

Кто-нибудь может, пожалуйста, объяснить что в данном случае обозначает формулировка «правопреемница СССР»? А то как-то уж больно абстрактно

Ответить

Poe Ghost

Данила
0

А то как-то уж больно абстрактно

Похуй уже на абстракции, уже просто больно.

Ответить

Viktor Kushnarov

Данила
0

Помню раньше были мутки с отсутсвтием ответственности РФ перед странами, граждане которых были репресированны, т.к. РФ не являлась правоприемницей СССР, и не могла нести ответственность за действия последней. Поправьте, если ошибаюсь. 
Интересно, как теперь это будет

Ответить

Андрей Бузанов

0

Ну какая это гос дума ,ну кто в здравом уме и при памяти проголосует за Вострецова или Яровую или того гуся который там верезжал что он человек состоявшийся и ему по закону положенно , только вот за эти законы голосовали те кто лез тудаипо блатами всеми окольными путями ,так что все это бред ,они конституцию столько раз отымели что не счесть

Ответить

Подземный супер_стар

0

Конституция дополняется..

Ответить

Василий Суслов

0

Россию каждый день насилуют, а она лежит и радуется. Зато стабильный секс, втайне думает она.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране: перемещения ограничили и посоветовали сидеть дома
В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.
144
Новости
Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит
Госдума взяла время на обсуждение.
308
Разборы
На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля
TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
191
Популярное за три дня
Новости
Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит
Госдума взяла время на обсуждение.
308
Разборы
Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное
Даже при более низких ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
244
Новости
Китайские школьники обрушили рейтинг приложения для получения домашних заданий — чтобы его удалили из App Store
И больше никаких домашних заданий.
67

Прямой эфир

the.nightmarez

Госдума поддержала обнуление…

Serge Shima

Госдума поддержала обнуление…

Kir Kirsky

Движение «Гражданское Общество…

Yaroslav Maltsev

В соцсетях весь день обсуждают…

Marhal_New _Arleana

Госдума поддержала обнуление…

Артём Мазанов

Госдума приняла во втором…

Marat Khamadeev

Водители «Мосгортранса…

Василий Суслов

Госдума приняла во втором…

Poe Ghost

Госдума 10 марта рассмотрит…

Dennis Naidyuk

Разработка вакцины от…

Александра…

Госдума поддержала обнуление…

Сергей Рязанцев

Госдума 10 марта рассмотрит…

Kir Kirsky

Госдума поддержала обнуление…

Александра…

Госдума поддержала обнуление…

George Weiller

Госдума приняла во втором…

Vladyslav Chikov

Разработка вакцины от…

Иван Иванов

Израильские врачи провели…

Богдан Федюк

Терешкова предложила убрать…

Пора валить

Госдума поддержала обнуление…

Viktor Kushnarov

Госдума приняла во втором…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "07fb7bd9" }