Утверждён окончательный список конституционных поправок — добавлять или убирать их больше не будут.

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Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет поправок к Конституции, внести изменения в которую предложил Владимир Путин. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. Всего поступило около 390 поправок.

Среди принятых поправок:

Упоминание бога: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство»;

Определение брака как союза мужчины и женщины;



Закрепление статуса России как правопреемницы Советского Союза;



Недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому;

Закрепление использования русского языка на всей территории страны (но республики смогут устанавливать национальные языки в качестве государственных);

Установление приоритета Конституции над решениями межгосударственных органов;

10 марта Госдума поддержала обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение на число президенских сроков.



О том, какие поправки предлагается внести в Конституцию, TJ писал ранее.

20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. В первом чтении депутаты приняли его 23 январе. Голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов.