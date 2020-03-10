Прямой эфир
Утверждён окончательный список конституционных поправок — добавлять или убирать их больше не будут.
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении пакет поправок к Конституции, внести изменения в которую предложил Владимир Путин. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента. Всего поступило около 390 поправок.
Среди принятых поправок:
О том, какие поправки предлагается внести в Конституцию, TJ писал ранее.
20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. В первом чтении депутаты приняли его 23 январе. Голосование по поправкам пройдёт 22 апреля. Перед этим текст поправок должны одобрить две трети субъектов.
Только представьте себе, если всерьез принимать 390 поправок (в конституцию, епт, а не на сарай с дровами) на это пол года уйдет.
А тут Исинбаева почитала, хуяк-хуяк и в продакшн. Комплексный обед мля, кушайте.
как же они ***бали
Это что,государственный переворот?
около 390 поправок.
а полный список где вообще можно посмотреть?
Что такое преемственность в развитии? Это что за конструкция такая?
Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства
Так, абажжите, ёбана.
А где Терешкова?!
Она как раз должна передавать память предков, запустивших её в космос, в котором она не видела никакого б-га.
Только так можно сохранить какую-то надежду на "развитие Российского государства".
Госдума приняла во втором чтении изменения в Конституцию: упоминание бога
А сроки?!
Сроки у него тоже обнулятся??!!
Кто-нибудь может, пожалуйста, объяснить что в данном случае обозначает формулировка «правопреемница СССР»? А то как-то уж больно абстрактно
Помню раньше были мутки с отсутсвтием ответственности РФ перед странами, граждане которых были репресированны, т.к. РФ не являлась правоприемницей СССР, и не могла нести ответственность за действия последней. Поправьте, если ошибаюсь.
Интересно, как теперь это будет
Ну какая это гос дума ,ну кто в здравом уме и при памяти проголосует за Вострецова или Яровую или того гуся который там верезжал что он человек состоявшийся и ему по закону положенно , только вот за эти законы голосовали те кто лез тудаипо блатами всеми окольными путями ,так что все это бред ,они конституцию столько раз отымели что не счесть
Россию каждый день насилуют, а она лежит и радуется. Зато стабильный секс, втайне думает она.