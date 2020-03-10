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Новости
Артём Мазанов
10 513

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах. О ней стало известно перед заседанием Материал редакции

Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.

114 комментариев
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​Пленарное заседание Госдумы Снимок пресс-службы нижней палаты парламента

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента. Её пообещал внести депутат от «Единой России» Александр Карелин, пишет РИА «Новости».

Выборы в Госдуму были запланированы на 19 сентября 2021 года. Но их предложили провести после голосования по поправкам в Конституцию.

  • 11:40 — Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года, в единый день голосования;

  • 11:51 — Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур;

  • 12:04 — Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов положительно оценил идею Жириновского;
  • 12:05 — Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести в Госдуму поправку о досрочных выборах;
  • 12:06 — Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уже 10 марта рассмотреть эту поправку;
  • 12:12 — Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов в Госдуму.

4 марта «Проект» заявил, что Кремль предложил Путину досрочные выборы в Госдуму. Эту идею якобы выдвинул внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. В Кремле считают, что на досрочных выборах «избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию».

#новости #госдума

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114 комментариев
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Уважаемый микроскоп

77

зюганов, миронов, жириновский..какой-то набор пустых звуков

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Андрей Воронцов

Уважаемый
22

Картонная "оппозиция" в деле. Мы против, но не против.

Ответить

Комментарий удален

Виктор Ганелес

Роман
0

Так пускай в цирке выступает
Нахер это в политике

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Виктор
1

Жириновский бесполезней льва и тигра, зато в цирке не выступает

Ответить

Руслан Карпов

Роман
–3

Шнуров тоже весёлый.

Ответить

Комментарий удален

Атлант поправил плечи

Уважаемый
0

Эхо ностальгии

Ответить

Poe Ghost

47

АХАХА. Ну, что не смеётесь? Не смешно? Это Россия!

Ответить

денис покалюкин

Poe
3

Ору 😂😂😂а что давайте зразу скажем что Путин пожизненно будет и нечего юлить🤦‍♂️ и что-то придумать

Ответить

Игорь Куликов

Poe
0

Либерально, демократично)

Ответить

Алексей Временный

Poe
0

Наверно стоит, я то вообще никогда не ходил на выборы.

Ответить

DasDingo

37

Их трудовая деятельность напоминает мою, только им почему то ещё за это платят.

Ответить

Обычный Филипп

30

Еще не все кровати передвинули?

Ответить

Bad Bear

Обычный
7

В палате

Ответить

Макс Шлыков

Bad
0

в борделе

Ответить

Сергей Звезда

25

Как это всё задолбало

Ответить

Последовательный дым

Сергей
0

Так не пишите об этой хуйне больше) 

Ответить

Сергей Звезда

Последовательный
11

пусть они её не творят, тогда и писать будет не о чем

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Сергей
0

Нужна стабильность!

Ответить

Комментарий удален

Mikki Rurk

8

Что такое нижняя палата блять? Сколько там этих структур и зачем они все? Я теряю всякую надежду понимать как работает наше правительство

Ответить

Илья Ерохин

Mikki
54

Обществознание, 9 класс

Ответить

Далекий череп

Илья
16

Думаю, в школе, где учился Микки Рурк, не было обществознания

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Далекий
7

Тогда пусть возвращается в свой рестлинг

Ответить

Mikki Rurk

Илья
0

детство было тяжелым, не было его 

Ответить

Решающий Влад

Mikki
7

Забей, это не работает. Есть только президент, он решает всё, остальные структуры - шлак. 

Ответить

Иван Гессе

Решающий
2

именно поэтому они так боятся пускать туда оппозицию. ага

Ответить

Paster Nak

Mikki
6
Ответить

Poe Ghost

Mikki
4

Парламент РФ — это Федеральное собрание, которое состоит из двух палат: Госдумы (нижняя палата) и Совет Федерации (верхняя палата). Значит Жириновский торопит с выборами в Госдуру.

Ответить

Yuri Miller

Poe
1

Да не так. Первая колонна - законодательная, вторая - исполнительная, третья - судебная. Совет Федерации утверждает либо блокирует (ахахах теоретически) законы, которые могут навредить. Судебная система дополнительно даёт возможность их оспорить и признать незаконными (ох ох ох).

Ответить

Подземный супер_стар

Yuri
6

Впервые вижу, чтобы ветви власти колоннами обзывали

Ответить

Yuri Miller

Подземный
0

Столпы демократии называется. Под ними народ, а над ними государство, это типа 3 стадии взаимодействия. Они не должны сливаться в какую-то вертикаль. А вообще надо в немецкой школе учиться. После 1933 они очень хорошо знают, как не допускать вертикаль власти

Ответить

Yuri Miller

Подземный
0

Собственно вот: разделение властей называется. Чтоб никому не досталось слишком много. 

Ответить

Poe Ghost

Yuri
4

Всё так, устройство парламента именно такое. А у тебя всё перепуталось: ветви власти, палаты, законотворчество... И ты «пятую колонну» забыл.

Ответить

Andre Macareno

Mikki
1

Нижней палатой называется Госдума, после принятия законов там они идут, если не ошибаюсь, в верхнюю aka Совет Федерации, и потом — президенту на подпись (ну по крайней мере так оно ДОЛЖНО работать)

Ответить

Paster Nak

17

Окупанты ёбаные

Ответить

Filipp Shumakov

9
Ответить

Сергей Белов

3

А кто нибудь может объяснить зачем это делается?

Ответить

Независимый Орзэмэс

Сергей
19

Чтобы выбрать новую думу под новые поправки конституции, пока интерес ко всему этому делу не угас и пока рейтинг партии не упал ещё ниже.

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
11

Это не единственные досрочные выборы впереди

Ответить

Сергей Белов

Иван
1

Я догадываюсь, вот и интересуюсь мотивацией переноса. Почему бы им просто не досидеть до конца?

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
0

Путин начинает заебывать население, вот и хотят освежить быстрее

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Сергей
0

Похоже, они что-то знают

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

А вторые то кого выбирать будем?

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

Президента

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Нового?

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

Ты хочешь старого?)

Ответить

Litnikov Danil

Иван
3

А есть выбор?

Ответить

Бессмысленный

Litnikov
0

Вечного

Ответить

Masha Kovalyova

Сергей
6

https://www.proekt.media/article/dosrochnye-vybory-v-gosdumu/
 Собеседники, близкие к Кремлю, рассказывают, что власти с начала года обсуждают идею провести выборы досрочно, но решение много раз откладывалось из-за того, что его плюсы неочевидны. Возможно, в Кремле считают, что сейчас им будет проще сформировать выгодный для себя список депутатов. Еще один аргумент — избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию.

Ответить

Словесный Интервент

6

Даже любопытно, чем Жириновский мотивировал необходимость досрочных выборов, формальную же причину найти должны. 

Ответить

Указанный чайник

Словесный
6

"Я старый больной человек, до выборов по графику могу не дожить, давайте пораньше, а?"

Ответить

Подземный супер_стар

Словесный
–3

Среди поправок запрет иметь не движку за рубежом, в том числе и у депутатов,у многих из которых она есть.

Ответить

Указанный чайник

Подземный
8

Его же вычеркнули уже.

Ответить

Дмитрий Букарев

6

"на фоне ... принятия поправок в Конституцию"

непринятия даже в мыслях нет

Ответить

Бессмысленный калькулятор

3
Ответить

Телефонный цвет

2

Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести поправку о досрочных выборах

Куда внести пообещал-то?

Ответить

Litnikov Danil

Телефонный
2

А какая разница уже

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Телефонный
0

В палату

Ответить

денис покалюкин

Телефонный
–1

Я тож с этого угорнул куда в носить собрался😂🤦‍♂️

Ответить

Роман Трусов

2

ЕдРо уже не знает, как спасти свой рейтинг.

Ответить

Bad Bear

1

Все что нас интересует это дата, а не фамилии клоунов

Ответить

Сергей Белов

Bad
1

20 сентября

Ответить

Bad Bear

Сергей
0

Откуда дата? И какого года сентябрь?

Ответить

Сергей Белов

Bad
2

Дата из поправки

Ответить

Bad Bear

Сергей
0

Значит Шульман проебалась с прогнозом

Ответить

Комментарий удален

Bad Bear

Роман
0

Пошел нахуй, меглин

Ответить

Комментарий удален

Litnikov Danil

Bad
0

Она говорила что без текста выводы делать рано

Ответить

Bad Bear

Litnikov
0

Она говорила что перенос на весну 21 возможен, на 20 практически невероятен

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный

Bad
0

В России возможно всё

Ответить

Litnikov Danil

Bad
0

Потому как не очень по закону, но как видим там уже плевать

Ответить

Телефонный цвет

Сергей
0

Какой поправки? Куда поправки? Текст где?

Ответить

Атлант поправил плечи

Сергей
0

Удивительно, но осенью 20 года хотят провести и досрочные в Украине, что бы это могло значить

Ответить

Игнат Синицын

0

Пфффф, ядра большинство. Им нахой не надо этого) 

Ответить

Словесный Интервент

Игнат
3

Ну они поддержали отставку лидера партии с поста премьер-министра, чтобы и за эту инициативу не проголосовать. 

Ответить

денис покалюкин

Словесный
0

Действительно 🤦‍♂️

Ответить

Иван Гессе

Игнат
0

ну так может они к этому времени уже успеют реорганизоваться в народный фронт

Ответить

денис покалюкин

1

Эт пиздец таварищи 🤦‍♀️

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный калькулятор

Роман
0

Паника

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный калькулятор

Роман
1
Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный

Роман
0

Надеюсь тебе тоже, чтобы времени читать не было

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный

Роман
0

А хочу, чтоб тебе твои комменты костью в горле встали

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный

Роман
0

Нет, но руки людям выкручивают не сторонники пепси, а противоположная сторона

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный

Роман
0

Нормальное развитие возможно только в условиях конкуренции этих двух фэндомов, а пока одним все, а другим закон - всё будет только хуже.

Ответить

денис покалюкин

Роман
0

Да потому что все делается для едросов

Ответить

Комментарий удален

денис покалюкин

Роман
0

😂😂вот ты кремлебот топишь за едросов я не считаю так я считаю что должны быть и другие партии тоже не только едросы

Ответить

Sergey Feiler

1

ПОЧАЛОСЬ!

Ответить

Никита Лихачёв

0

http://duma.gov.ru/news/47572/

Вячеслав Володин рассказал, кто распространил…
Новости. Вячеслав Володин рассказал, кто распространил фейковую информацию про досрочные выборы.
duma.gov.ru
Ответить

Бессмысленный калькулятор

Никита
1

Никита, ты спас демократию!

Ответить

Amaze Zett

Никита
1

новость от 21 января. Кто-кто - жирик распространил, спустя 2 месяца

Ответить

Alexandr Ivanov

Никита
1
Ответить

Последовательный дым

Никита
0

Как там в мейлсру, чекист? Совесть не мучает, спится хорошо?

Ответить

Владислав Сурков

Никита
0

удали

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Владислав
1

уже удолили

Ответить

Указанный чайник

Бессмысленный
1

Пиздец, и правда удалили.

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Указанный
0

Демократия опять в опасности!

Ответить

Указанный чайник

Бессмыс…
0

не удалили, а скрыли от иностранных агентов, да

Ответить

Забавный яд

Никита
0

Фейк подал идею

Ответить

Дмитрий Городских

0

А предвыборная гонка? А дебаты?

(╯°□°）╯︵ ┻━┻

Ответить

Последовательный дым

Дмитрий
2

Некогда им на дебаты ходить, они же не бездельники, микроблогеры и хайпожоры

Ответить

денис покалюкин

Дмитрий
0

Походу их не будет 🤔а там хз

Ответить

Павел Иванов

Дмитрий
0

Дебаты? Блины с лопаты!

Провинции похую на все. Коих большинство.

Ответить

Amaze Zett

0

Боятся протестного голосования на фоне рубля за 100 и изменения Контитуции. Торопятся...

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Amaze
1

рубля за 100

всё ещё маловероятно
изменения Контитуции

а на это вообще всем похуй

Ответить

Amaze Zett

Бессмысленный
0

будет не покуй, когда узнают ЧТО туда реально протащили

Ответить

патау додик

0
Ответить

Yuri Miller

0

И всё, власть начнёт самоутверждаться? какой-то блокчейн прям. Платит компенсацию майнерам, чтоб они обрабатывали транзакции. Создаётся из ничего прям.

Ответить

денис покалюкин

0

🤦‍♀️🤦‍♀️

Ответить

Бессмысленный калькулятор

0

@Владислав Сурков возвращайся давай, при тебе такой хуйни не было

Ответить

Евгений Лосев

0

Зюганов этот бесполезный блин, кому он вообще еще интересен, уже практически не осталось коммунистов в наши дни, скоро Ленина будут выносить уже из Мавзолея, ждем когда последние бабульки перестанут что то понимать, и все

Ответить

Комментарий удален

Бессмысленный калькулятор

Миша
0

А почему ты балерина?

Ответить

Комментарий удален

Положенный пистолет

0

Сначала сделать срок сидения 5 лет вместо 4х, потом провести через 4 года.

Всё как с часовыми поясами, но хотя бы софт не ломает.

Ответить

Alexandr Ivanov

0

Если бы карточный домик снимали по мотивам российской политики, какого бы жанра был этот сериал? 🤔

Ответить

Алексей Временный

Alexandr
–2

Триллер, драма. Серьёзная и увлекательная история получилась бы. В пендоском фильме много пафоса и 90% враньё.

Ответить

Alexandr Ivanov

Алексей
0

Комедия и ситком скорее, бот 

Ответить

Алексей Временный

–1

Жириновского в главари Госсовета!

Ответить
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