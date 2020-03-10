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Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента. Её пообещал внести депутат от «Единой России» Александр Карелин, пишет РИА «Новости».
Выборы в Госдуму были запланированы на 19 сентября 2021 года. Но их предложили провести после голосования по поправкам в Конституцию.
11:51 — Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур;
4 марта «Проект» заявил, что Кремль предложил Путину досрочные выборы в Госдуму. Эту идею якобы выдвинул внутриполитический блок Кремля, который курирует первый замглавы администрации Путина Сергей Кириенко. В Кремле считают, что на досрочных выборах «избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию».
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Так пускай в цирке выступает
Нахер это в политике
Бессмысленный калькулятор
Жириновский бесполезней льва и тигра, зато в цирке не выступает
Шнуров тоже весёлый.
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АХАХА. Ну, что не смеётесь? Не смешно? Это Россия!
Ору 😂😂😂а что давайте зразу скажем что Путин пожизненно будет и нечего юлить🤦♂️ и что-то придумать
Их трудовая деятельность напоминает мою, только им почему то ещё за это платят.
Как это всё задолбало
Последовательный дым
Так не пишите об этой хуйне больше)
пусть они её не творят, тогда и писать будет не о чем
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Что такое нижняя палата блять? Сколько там этих структур и зачем они все? Я теряю всякую надежду понимать как работает наше правительство
Обществознание, 9 класс
Далекий череп
Думаю, в школе, где учился Микки Рурк, не было обществознания
Решающий Влад
Забей, это не работает. Есть только президент, он решает всё, остальные структуры - шлак.
Да не так. Первая колонна - законодательная, вторая - исполнительная, третья - судебная. Совет Федерации утверждает либо блокирует (ахахах теоретически) законы, которые могут навредить. Судебная система дополнительно даёт возможность их оспорить и признать незаконными (ох ох ох).
Подземный супер_стар
Впервые вижу, чтобы ветви власти колоннами обзывали
Столпы демократии называется. Под ними народ, а над ними государство, это типа 3 стадии взаимодействия. Они не должны сливаться в какую-то вертикаль. А вообще надо в немецкой школе учиться. После 1933 они очень хорошо знают, как не допускать вертикаль власти
Собственно вот: разделение властей называется. Чтоб никому не досталось слишком много.
Нижней палатой называется Госдума, после принятия законов там они идут, если не ошибаюсь, в верхнюю aka Совет Федерации, и потом — президенту на подпись (ну по крайней мере так оно ДОЛЖНО работать)
А кто нибудь может объяснить зачем это делается?
Независимый Орзэмэс
Чтобы выбрать новую думу под новые поправки конституции, пока интерес ко всему этому делу не угас и пока рейтинг партии не упал ещё ниже.
Это не единственные досрочные выборы впереди
Я догадываюсь, вот и интересуюсь мотивацией переноса. Почему бы им просто не досидеть до конца?
А вторые то кого выбирать будем?
Президента
Нового?
Ты хочешь старого?)
https://www.proekt.media/article/dosrochnye-vybory-v-gosdumu/
Собеседники, близкие к Кремлю, рассказывают, что власти с начала года обсуждают идею провести выборы досрочно, но решение много раз откладывалось из-за того, что его плюсы неочевидны. Возможно, в Кремле считают, что сейчас им будет проще сформировать выгодный для себя список депутатов. Еще один аргумент — избиратели могут лучше проголосовать за партию власти на фоне смены правительства и принятия поправок в Конституцию.
Даже любопытно, чем Жириновский мотивировал необходимость досрочных выборов, формальную же причину найти должны.
Указанный чайник
"Я старый больной человек, до выборов по графику могу не дожить, давайте пораньше, а?"
"на фоне ... принятия поправок в Конституцию"
непринятия даже в мыслях нет
Все что нас интересует это дата, а не фамилии клоунов
20 сентября
Дата из поправки
Она говорила что без текста выводы делать рано
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Удивительно, но осенью 20 года хотят провести и досрочные в Украине, что бы это могло значить
Пфффф, ядра большинство. Им нахой не надо этого)
Ну они поддержали отставку лидера партии с поста премьер-министра, чтобы и за эту инициативу не проголосовать.
ну так может они к этому времени уже успеют реорганизоваться в народный фронт
Эт пиздец таварищи 🤦♀️
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Паника
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Надеюсь тебе тоже, чтобы времени читать не было
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А хочу, чтоб тебе твои комменты костью в горле встали
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Да потому что все делается для едросов
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😂😂вот ты кремлебот топишь за едросов я не считаю так я считаю что должны быть и другие партии тоже не только едросы
удали
Бессмысленный калькулятор
уже удолили
Указанный чайник
Пиздец, и правда удалили.
А предвыборная гонка? А дебаты?
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
Последовательный дым
Некогда им на дебаты ходить, они же не бездельники, микроблогеры и хайпожоры
Боятся протестного голосования на фоне рубля за 100 и изменения Контитуции. Торопятся...
Бессмысленный калькулятор
рубля за 100
всё ещё маловероятно
изменения Контитуции
а на это вообще всем похуй
И всё, власть начнёт самоутверждаться? какой-то блокчейн прям. Платит компенсацию майнерам, чтоб они обрабатывали транзакции. Создаётся из ничего прям.
@Владислав Сурков возвращайся давай, при тебе такой хуйни не было
Зюганов этот бесполезный блин, кому он вообще еще интересен, уже практически не осталось коммунистов в наши дни, скоро Ленина будут выносить уже из Мавзолея, ждем когда последние бабульки перестанут что то понимать, и все
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Если бы карточный домик снимали по мотивам российской политики, какого бы жанра был этот сериал? 🤔
Триллер, драма. Серьёзная и увлекательная история получилась бы. В пендоском фильме много пафоса и 90% враньё.