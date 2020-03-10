Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.

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​Пленарное заседание Госдумы Снимок пресс-службы нижней палаты парламента

Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента. Её пообещал внести депутат от «Единой России» Александр Карелин, пишет РИА «Новости».

Выборы в Госдуму были запланированы на 19 сентября 2021 года. Но их предложили провести после голосования по поправкам в Конституцию.

11:40 — Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года, в единый день голосования;

11:51 — Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур;

12:04 — Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов положительно оценил идею Жириновского;

12:05 — Депутат от «Единой России» Александр Карелин пообещал внести в Госдуму поправку о досрочных выборах;

12:06 — Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил уже 10 марта рассмотреть эту поправку;

12:12 — Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против досрочных выборов в Госдуму.