В организации заявили, что на систему жалуются водители, которых не устраивает дополнительный контроль их работы.

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Водители «Мосгортранса» пожаловались на болезненные ощущения от использования системы «Антисон», которая отслеживает внимательность и состояние сотрудников за рулём. Как пишет «Коммерсантъ», водители рассказали об ухудшении зрения, зуде и покраснении глаз. У двух сотрудников зарегистрировали ожоги сетчатки.

Система «Антисон» — это видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком. Она отслеживает состояние водителей за рулём. Как пояснили в «Мосгортрансе», она контролирует около 10 лицевых точек водителя. Если водитель едет с закрытыми глазами более двух секунд или не смотрит на дорогу более пяти секунд, то система включает звуковой и световой сигнал для привлечения внимания сотрудника.

Мосгортранс @mosgortrans_ru



Контролирует работу водителей (нейросети и всё это).



Вот живой пример.



Водитель: *засыпает*

Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал)

Водитель: ого, работает! Что за система? Кто это такой ваш Антисон?Контролирует работу водителей (нейросети и всё это).Вот живой пример.Водитель: *засыпает*Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал)Водитель: ого, работает! https://t.co/8C7OOGqcBn

Разработкой системы занималась фирма «Октоинформ Рус». В 2018 году «Мосгортранс» установил её на 36 автобусах в рамках пилотного проекта. В 2019 году ведомство заключило контракт на 1,94 миллиарда рублей с компанией ООО «КСОР», которая обязалась установить «Антисон» на 8,4 тысячи единиц транспорта.

В январе 2020 года сотрудники «Мосгортранса» начали жаловаться на болезненные ощущения от системы «Антисон». Они рассказали о зуде, красноте глаз и ухудшении зрения. Из-за внедрения новой системы уволилась водитель Алевтина Кондратьева, которая до этого 6,5 лет работала в организации. Она рассказала «Коммерсанту», как водила четыре дня автобус с работающим «Антисном». После этого у неё началась резь в глазах, тошнота и другие болезненные симптомы. В больнице ей поставили диагноз «синдром сухого глаза». Руководство «Мосгортранса», по её словам, заявило, что это самовнушение.

Я решила, что здоровье мне дороже, да и водить автобус в таком состоянии явно небезопасно для пассажиров, поэтому я уволилась, тем более что через один-два года собираюсь уйти на пенсию. Алевтина Кондратьева водитель 17-го автобусного парка «Мосгортранса»

Автономная некоммерческая организация «Бюро научных экспертиз» провела независимую экспертизу прибора. Согласно исследованию, интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 вместо 0,05 Вт/кв.м.).

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил в Роспотребнадзор запрос на проведение проверки прибора. В документе указано, что у двоих водителей подтверждён ожог сетчатки глаза. В ведомстве подтвердили получение письма.

В «Мосгортрансе» заявили, что аналогичные системы использует «Яндекс.Такси» для мониторинга состояния водителей. Это предприятие заявило, что система вызвала недовольство у минимального числа водителей, которые «считают такой контроль за их работой избыточным».

Мосгортранс @mosgortrans_ru



Документы вот.

Дальше тред. Мы опровергаем вред от использования системы «Антисон». Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах.Документы вот.Дальше тред. https://t.co/XEfTSCaJDD [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESsxiU4WAAAmt5e.jpg","width":1448,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESsxiUuWoAAuAA7.jpg","width":904,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESsxi0hXgAIElMq.jpg","width":2048,"height":1448}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESsxi_JWsAIO3DP.jpg","width":1448,"height":2048}}}]