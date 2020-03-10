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Arthur Khamzin
2960

Водители «Мосгортранса» пожаловались на систему контроля «Антисон». У двух водителей зарегистрировали ожог сетчатки Материал редакции

В организации заявили, что на систему жалуются водители, которых не устраивает дополнительный контроль их работы.

20 комментариев
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Водители «Мосгортранса» пожаловались на болезненные ощущения от использования системы «Антисон», которая отслеживает внимательность и состояние сотрудников за рулём. Как пишет «Коммерсантъ», водители рассказали об ухудшении зрения, зуде и покраснении глаз. У двух сотрудников зарегистрировали ожоги сетчатки.

Система «Антисон» — это видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком. Она отслеживает состояние водителей за рулём. Как пояснили в «Мосгортрансе», она контролирует около 10 лицевых точек водителя. Если водитель едет с закрытыми глазами более двух секунд или не смотрит на дорогу более пяти секунд, то система включает звуковой и световой сигнал для привлечения внимания сотрудника.

Мосгортранс @mosgortrans_ru
Что за система? Кто это такой ваш Антисон?

Контролирует работу водителей (нейросети и всё это).

Вот живой пример.

Водитель: *засыпает*
Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал)
Водитель: ого, работает! https://t.co/8C7OOGqcBn

Разработкой системы занималась фирма «Октоинформ Рус». В 2018 году «Мосгортранс» установил её на 36 автобусах в рамках пилотного проекта. В 2019 году ведомство заключило контракт на 1,94 миллиарда рублей с компанией ООО «КСОР», которая обязалась установить «Антисон» на 8,4 тысячи единиц транспорта.

В январе 2020 года сотрудники «Мосгортранса» начали жаловаться на болезненные ощущения от системы «Антисон». Они рассказали о зуде, красноте глаз и ухудшении зрения. Из-за внедрения новой системы уволилась водитель Алевтина Кондратьева, которая до этого 6,5 лет работала в организации. Она рассказала «Коммерсанту», как водила четыре дня автобус с работающим «Антисном». После этого у неё началась резь в глазах, тошнота и другие болезненные симптомы. В больнице ей поставили диагноз «синдром сухого глаза». Руководство «Мосгортранса», по её словам, заявило, что это самовнушение.

Я решила, что здоровье мне дороже, да и водить автобус в таком состоянии явно небезопасно для пассажиров, поэтому я уволилась, тем более что через один-два года собираюсь уйти на пенсию.

Алевтина Кондратьева
водитель 17-го автобусного парка «Мосгортранса»

Автономная некоммерческая организация «Бюро научных экспертиз» провела независимую экспертизу прибора. Согласно исследованию, интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 вместо 0,05 Вт/кв.м.).

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил в Роспотребнадзор запрос на проведение проверки прибора. В документе указано, что у двоих водителей подтверждён ожог сетчатки глаза. В ведомстве подтвердили получение письма.

В «Мосгортрансе» заявили, что аналогичные системы использует «Яндекс.Такси» для мониторинга состояния водителей. Это предприятие заявило, что система вызвала недовольство у минимального числа водителей, которые «считают такой контроль за их работой избыточным».

Мосгортранс @mosgortrans_ru
Мы опровергаем вред от использования системы «Антисон». Производитель предоставил все сертификаты, подтверждающие, что технология совершенно безопасна. Излучения меньше, чем в смартфонах.

Документы вот.
Дальше тред. https://t.co/XEfTSCaJDD
Мосгортранс @mosgortrans_ru
Жалуются на резь в глазах те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой.

#новости #технологии #транспорт

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20 комментариев
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Указанный чайник

15

в ответ на жалобы водителей в Мосгортрансе доработали систему, встроив функцию подачи электрического напряжения к телу водителя. В ведомстве заверили, что величина напряжения является «абсолютно безопасной», а «жалуются на сердечные приступы те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой».

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Poe Ghost

Указанный
3

Перенимают опыт у полицаев, которые пытались электрошокером разбудить мужика, заснувшего в такси. Переборщили малость.

Ответить

Poe Ghost

9

А могли бы просто котеек посадить каждому водителю.
Водитель: засыпает.
Котик:

Ответить

Котик Ботик

Poe
2
Ответить

Андрей Заварзин

–6

Как блять ИК камера может сушить глаза? В водители только тупых берут?

Ответить

LC

Андрей
21

В водители только тупых берут?

А в комментаторы - читающих по диагонали? ;)
Согласно исследованию, интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз

Сама камера, естественно, не сушит - а вот дополнительная ик-подсветка для её работы - не исключено.

Ответить

Григорий Макаренко

Андрей
0

Устройся поработать. Потом ужу будешь высказываться 

Ответить

the.nightmarez

4

Что такое антисон? Нейросети, блокчейн, нанотехнологии и вот это вот всё.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

4
Ответить

dmzkrsk

3

Водитель: *засыпает*

Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал) ТЫ ОБОСРАЛСЯ!!!

Водитель: ого, работает!

Ответить

Игнат Синицын

–1

С*ка...что не вводится новенькое инновационное для нашей страны, так все через...
Как говорил классик всегда будут две беды: дураки и дороги. 

Ответить

Фактический якорь

Игнат
9

И третья с башкой

Ответить

Израильский щит

Фактический
0

Это первая и есть, дурак

Ответить

Правый звук

2

А вы говорите Москва. Интересно сколько по нормативу у них должен быть рейс и сколько они реально ездят? 

Ответить

Положенный пистолет

1

Смешно, что в твите мосгортранса экспертизы только 1 из 4 фоток по теме санпина, да и то кто его знает, что в том едином требовании сказано о светящих в морду ИК. Вероятно, НИХУА.

Ответить

Алексей Временный

0

Всё безопасно, а ночью спать нужно.

Ответить

Beast Mode

–5

Конечно начали плакать тут, когда поняли что уже не получится спать на рабочем месте, вот и начали увольнятся, хитрюги! Не надо не надо, зрение у них ухудшилось! Зрение у них ухудшается из за того, что они после смены беленькую выпивают или боярышник!

Ответить

Положенный пистолет

Beast
1

Купи прибор, поставь себе на работе и запиши через пару недель видос о безопасности. Докажи делом так сказать.

Ответить

LC

0

я уволилась, тем более что через один-два года собираюсь уйти на пенсию

Нелинейная логика...

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Настя Шамрина

LC
0

Так до пенсии ведь дожить нужно... желательно с глазами)

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