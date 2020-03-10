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В организации заявили, что на систему жалуются водители, которых не устраивает дополнительный контроль их работы.
Водители «Мосгортранса» пожаловались на болезненные ощущения от использования системы «Антисон», которая отслеживает внимательность и состояние сотрудников за рулём. Как пишет «Коммерсантъ», водители рассказали об ухудшении зрения, зуде и покраснении глаз. У двух сотрудников зарегистрировали ожоги сетчатки.
Система «Антисон» — это видеокамера с инфракрасной подсветкой и динамиком. Она отслеживает состояние водителей за рулём. Как пояснили в «Мосгортрансе», она контролирует около 10 лицевых точек водителя. Если водитель едет с закрытыми глазами более двух секунд или не смотрит на дорогу более пяти секунд, то система включает звуковой и световой сигнал для привлечения внимания сотрудника.
Разработкой системы занималась фирма «Октоинформ Рус». В 2018 году «Мосгортранс» установил её на 36 автобусах в рамках пилотного проекта. В 2019 году ведомство заключило контракт на 1,94 миллиарда рублей с компанией ООО «КСОР», которая обязалась установить «Антисон» на 8,4 тысячи единиц транспорта.
В январе 2020 года сотрудники «Мосгортранса» начали жаловаться на болезненные ощущения от системы «Антисон». Они рассказали о зуде, красноте глаз и ухудшении зрения. Из-за внедрения новой системы уволилась водитель Алевтина Кондратьева, которая до этого 6,5 лет работала в организации. Она рассказала «Коммерсанту», как водила четыре дня автобус с работающим «Антисном». После этого у неё началась резь в глазах, тошнота и другие болезненные симптомы. В больнице ей поставили диагноз «синдром сухого глаза». Руководство «Мосгортранса», по её словам, заявило, что это самовнушение.
Автономная некоммерческая организация «Бюро научных экспертиз» провела независимую экспертизу прибора. Согласно исследованию, интенсивность инфракрасного излучения превышает норматив в 300 раз (32,2 вместо 0,05 Вт/кв.м.).
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил в Роспотребнадзор запрос на проведение проверки прибора. В документе указано, что у двоих водителей подтверждён ожог сетчатки глаза. В ведомстве подтвердили получение письма.
В «Мосгортрансе» заявили, что аналогичные системы использует «Яндекс.Такси» для мониторинга состояния водителей. Это предприятие заявило, что система вызвала недовольство у минимального числа водителей, которые «считают такой контроль за их работой избыточным».
в ответ на жалобы водителей в Мосгортрансе доработали систему, встроив функцию подачи электрического напряжения к телу водителя. В ведомстве заверили, что величина напряжения является «абсолютно безопасной», а «жалуются на сердечные приступы те, кого уволили за то, что они постоянно отвлекались во время вождения и не следили за дорогой».
А могли бы просто котеек посадить каждому водителю.
Водитель: засыпает.
Котик:
Как блять ИК камера может сушить глаза? В водители только тупых берут?
Водитель: *засыпает*
Система: нет, ПРОСНИСЬ!!!1 (даёт сигнал) ТЫ ОБОСРАЛСЯ!!!
Водитель: ого, работает!
С*ка...что не вводится новенькое инновационное для нашей страны, так все через...
Как говорил классик всегда будут две беды: дураки и дороги.
Фактический якорь
И третья с башкой
Конечно начали плакать тут, когда поняли что уже не получится спать на рабочем месте, вот и начали увольнятся, хитрюги! Не надо не надо, зрение у них ухудшилось! Зрение у них ухудшается из за того, что они после смены беленькую выпивают или боярышник!
Положенный пистолет
Купи прибор, поставь себе на работе и запиши через пару недель видос о безопасности. Докажи делом так сказать.
я уволилась, тем более что через один-два года собираюсь уйти на пенсию
Нелинейная логика...