Прямой эфир
Больше всего — на контрактах с «Аэрофлотом».
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о доходах семьи Маргариты Симоньян и её мужа Тиграна Кеосаяна.
В расследовании говорится, что за три года семья получила 720 миллионов рублей «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания» на производство «Международной пилорамы» для НТВ — сатирической программы о главных новостях недели.
Навальный утверждает, что расследование основано на данных, которые ФБК получил на почту для конфиденциальных сообщений.
НТВ, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян не комментировали расследование. TJ отправит им запросы.
Мне кажется всем уже поебать. Поначалу вызывало резонанс, ажиотаж. Однако многие мои друзья открыто говорят: «меня уже ничем не удивить в этой стране»
Холодный жар
И че в этом хорошего?
С тобой все нормально, родной? Я просто выразил мнение, обобщенное от друзей. Я не говорил, что это хорошо или плохо
Мне кажется всем уже поебать
Нет, не всем.
А если кому-то да, так это хуже всего. Безразличие — это самый пиздец, какой только может быть. Это смерть. Всё по*уй только трупу.
Тут все мечтают жить (как) в Америке. А какое ключевое различие между нашими странами в плане коррупции?
Там, понятно, с этим получше, но главное — в отношении. Пойманный на коррупции навсегда становится изгоем и лишается всего. И даже его коррумпированные дружки, зная, что они ничем не лучше пойманного, до конца жизни будут делать морды при его упоминании и максимально его осуждать.
Сначала адски полыхает очко от всего пиздеца, коррупции и произвола власти вокруг. Ролики Навального еще сильнее подливают масла в огонь моего пукана.
Потом ты пытаешься рассказать друзьям/близким/родственникам, что в стране лютый пиздец и надо выражать свое возмущение, показывать власти, что ее действия имеют прямые последствия и лучшие хоть какая-то альтернатива власти, чем ее отсутствие.
Друзьям/близким/родственниками либо плевать, либо они вообще за Путина (что еще хуже).
Потом эти же друзья/близкие/родственники творят хуйню в духе спиздить из магазина, кинуть человека на бабло и так далее. То есть живут точно также как и герои из роликов Навального, только маленького разлива. А когда идет речь о том, чтобы они делали будь они на месте чиновника, то они первым же делом говорят, что пиздили бы бабло.
Всем норм жить в том болоте в которое они же сами себя загнали, а вылазить из него не хотят.
Это адски заебывает и если активно реагировать на каждый ролик Навального, то банально нервов, сил и здоровья не хватит. Смысл дергаться и что-то делать, если это никому не надо?
Если народ не хочет ничего менять, то каким бы ты клевым не был, они не пойдут ни за тобой ни против власти, имхо
Так что стадия безразличия - это закономерный итог бездействия как самой оппозиции, так и самого ближайшего окружения.
банально нервов, сил и здоровья не хватит
Держись! Всего хватит, переломить ситуацию можно.
Лучшее подтверждение этому — АДОВЕЙШИЙ страх власти перед народом.
Они просто умеют лучше лицемерить и делать хорошую мину при плохой игре. По факту же их узурпация крайне слаба.
Смысл дергаться и что-то делать, если это никому не надо?
Чем дальше, тем больше людей осознаёт реальную ситуацию в стране. До кого-то удаётся достучаться логически, у кого-то условный холодильник побеждает телевизор.
Кроме лягушек, оказавшихся в кувшине с молоком, сбить масло там некому. Так что держись и продолжай барахтаться!
не хочу скатываться в срач на столь не благодарную тему. У всех свое мнение. Чтобы получить результат от самостоятельно барахтанья в кувшине, это должно заметить само общество. Но ему, к сожалению, глубоко похуй. Поэтому в стране должна быть оппозиционная группа. Не людей, которые на какой-то хате бухают и пишут манифесты, а реальная группа из реальных людей. К таковым я Навального не отношу. Да, они сделали крутую вещь в виде альянса врачей. Но они достаточно обосрались на выборах в городскую думу (ситуация с Юнеманом в качестве примера). У Навального был шанс, который он упустил. Его попытки зарегистрировать партию больше похоже на отмашку "Ну смотрите, я подаю бумаги, а у нас их не принимают". И теперь все что они делают - это снимают ролики, которые как такого эффекта не имеют. Да он показывает, что люди воруют бабло. А сколько роликов еще не снято, да толку только? Так что, к сожалению, но в России нет оппозиции, которая заставит людей встать с диванов отстаивать свою позицию. Опять же, это имхо, я не хочу никого обидеть, просто все что вызывает подобный контент - это апатия, злость, ненависть и заебанность
Так ведь ничего не меняется. А коррупционерам плевать на общественное мнение и они ничего не лишаются.
ничего не меняется. А коррупционерам плевать на общественное мнение
Меняется. И будет постепенно дальше улучшать ситуацию со временем.
Плевать, как минимум, не всем. А кроме того, это хорошо работает в отношении "новичков", которые раздумывают "а не начать ли мне грести бабло?", выступая хорошим аргументом-противовесом.
всем уже поебать
Не всем. Мне нет. Но есть одно важное но, в котором я действительно виновата: я устала. Сначала я бесилась, потом я бесилась и смеялась, а теперь я просто устала от этого театра дичи. Раньше мне хотелось действительно что-то здесь делать (и я делала), оставаться здесь, ведь это, сука, моя страна, а не этих ублюдков. А с недавнего времени я перегорела и просто поняла, что отсюда надо бежать как можно быстрее. У меня дочка, я ещё детей хочу, и даже если случится чудо и мразей сменят люди, то всё равно на вытаскивание страны из комы уйдёт много лет. Я тупо не имею права перед своим ребёнком на это. Это крайне стрёмно, что я опустила руки и считаю, что это не лучшая позиция, но я, сука, больше не могу.
Положенный пистолет
На самом деле происходит сдвиг поколений, молодые приходят с голубыми вертолетами в голове, и если не делать всяких таких расследований, то пойдут эти молодые стоять с НАШИми тыквами возле посольств за 500р.
Погибший татарин
Ну не знаю... Я лично охуел от существования вообще такой передачи. Телевизор смотрел очень давно.
Мне кажется всем уже поебать
За пару часов почти полмиллиона просмотров.
тут и не пытаются удивить вроде. тут точные цифры и фамилии, с которыми можно будет когда нибудь поразбираться.
как тебе версия о том, что вся деятельность Лёхи не для какого-то там васи пупкина делается, а для конкретных лиц во власти, и инфа его исходит тоже от конкретных лиц? Публикация части компромата, чтобы человечек из расследования знал, что он под колпаком и никуда не рыпнется, а если рыпнется, то ему даже разозлённый расследованиями народ не поможет
Параноидальная 👍
окей, допустим.
Тогда ответь вкратце на вопрос, почему навальный с его якобы очень неприятной путлер-мафии деятельностью до сих пор не получил реальный срок и не выдавливается из страны всеми методами, как это было с тонной видных оппозиционеров, что левых, что правых?
Какой Навальный? Они даже Голунова посадить не могли, который локально укусывал каких-то чинуш в своих статьях
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Как Кеосаян скатился от "Ландыша серебристого" до "Пилорамы" и "Моста"? Да, был "звоночек" в виде "президентской внучки", но в те годы и не такое снимали.
Это первое, что я подумал, когда наткнулся на его так сказать политическое шоу. Выпученные глаза, эта ухмылочка, шуточки за 300 - классический пример журналиста, находящегося на волне пропаганды. Стыдно в его возрасте должно быть, скорее всего отдельная сковорода в аду уже накаливается для подобных личностей.
Как-то случайно попалась мне эта пилорама, когда я тыкал по каналам в поисках программы для фона (да, я иногда включаю телевизор и не стыжусь этого). Никогда не видел настолько ублюдской передачки с настолько олигофреническим юмором. Даже для российского ТВ это самое дно.
Ребята, ребята, у меня появилась для вас всех очень важная информация, настолько важная что я не могу ее больше скрывать, ну ладно все, я готов вам ее сообщить, кхм-кхм, кремлеботы 15ти рублевые хуесосы, мать которых можно купить на рынке. Спасибо за внимание!
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Сосочка-девочка, почему одна, щас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду на своём одноместном кабриолете телесного цвета. Букет - тебе.
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Как раз сегодня хотел посмотреть «Паразиты», а тут и отечественный ремейк подоспел - с каких лучше начать?
В данном случае с ремейка, более знакомый и важный для отечественного зрителя.
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В комментариях душные попытки пошутить?
Все еще лучше, чем шутки людей на фото.
на каком фото, наркоман
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Можно и плохое, если уместно
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Был пацан - и нет пацана. Интересно, этому животному успели засчитать комменты, или сегодня вечером он ужинает максимум дошиком?
Оно мне теперь в личку срёт, видимо у него и правда сегодня дошик.
Держи в курсе, может тебе ещё медаль дать "за победу в интернете" ?
Исключительный Гоша
Его за шутку про Навального забанили?
За созданный 25 минут назад аккаунт, с единственной целью - срать в комменты.
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В валюте заплачу твоей мамке по стандартному прайсу.
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Сырой историк
А Дудь получает деньги из гос бюджета?
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Давай я заплачу тебе 100 рублей, ты отработаешь смену тем самым. И просто отсюда свалишь.
Между прочим, я не понимаю почему ботов так не любят. Они устраивают срач под важной новостью, и повышают интерес к ней - это же прекрасно.
Больше людей узнают о том, что мистер и миссис дно - наживаются на бюджетных деньгах.
Толку никакого. Это чистые вбросы и провокации. Дискуссию это не создает, только ругань.
Плюс, сразу видно уровень прокремлёвских говнарей. Я считаю, этот аккаунт создали сотрудники ФБК для дискредитации прокремлёвцев и продвижения новости о своём расследовании.
Да. Но большое количество комментов само по себе привлекает внимание. Дискутировать тут смысла нет особого, всё и так понятно.
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Холодный жар
Нормально вы там по 15₽ почкованием размножаетесь. Хоть бы херню свою разнообразно писали
200 рублей, парень. Соглашайся! Пока не забанили тут ))
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Сотрудники ФБК, я вас раскусил. Это ваши твинки для продвижения новости о расследовании комментами. Не то, чтобы я одобряю такой подход, но и дискредитация прокремлёвцев путём щитпостинга от их лица - может быть действенной мерой.
Интересно, принесите ссылки.
Холодный жар
когда Дудь снимет фильм про Навального
У Дудя есть интервью с Навальным.
Холодный жар
Но это не фильм
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Бля частенько замечаю сходство между животными и людьми по внешности.
Расследование на стиле)
Вот вроде чужие деньги не считают, но если уж пиздите бабки у НТВ, так хоть бы инвестировали во что-нибудь крутое — но нет, опять машины и даже не какой-нибудь Порше
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Может ли такое, что минусами tj лишает людей денег?
Они — не люди.
Похер им всем, бабки делают просто и все, что он, что его жена, это просто кошмар, это работает так, когда в стране говно полное, то приходится смеятся, что бы ничего не попахивало говницом, но ничего-ничего, конечно же Путин всех спасёт, вот и слушаем это все постоянно, из года в год.
Во мне иногда просыпается наивность и я такая: блин, да как у них рты раскрываются такое дерьмо нести, как они спят по ночам вообще? А потом возвращается здравый смысл и говорит - как младенцы спят, как младенцы
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