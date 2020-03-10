Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
4272

Семья Маргариты Симоньян получила от госструктур 720 миллионов рублей за три года. Главное из расследования ФБК Материал редакции

Больше всего — на контрактах с «Аэрофлотом».

94 комментария
В закладки
Аудио

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о доходах семьи Маргариты Симоньян и её мужа Тиграна Кеосаяна.

В расследовании говорится, что за три года семья получила 720 миллионов рублей «через три рекламных агентства, одну студию и две конторы для отмывания» на производство «Международной пилорамы» для НТВ — сатирической программы о главных новостях недели.

  • ФБК утверждает, что Симоньян — художественный руководитель программы «Международная пилорама». Она получает 77 миллионов рублей в год и является самым высокооплачиваемым сотрудником программы (на втором месте — её ведущий Тигран Кеосаян, 74 миллиона рублей в год).
  • НТВ закупает «Международную пилораму» у студии «Голд Вижн», которая принадлежит Кеосаяну. В расследовании говорится, что программу снимают в студии RT, а над её созданием работают штатные сотрудники телеканала, которые не получают дополнительного вознаграждения от «Голд Вижн». За один выпуск НТВ платит 3,4 миллиона рублей, в год выходит около 35 таких выпусков.
  • ФБК утверждает, что с 2017 по 2020 год «Аэрофлот» потратил более миллиарда рублей на рекламу в «Международной пилораме» и шоу Ларри Кинга на RT. Рекламу «Аэрофлот» закупал через «карманное рекламное агенство» «Инвенто», говорится в расследовании. За четыре года агенство якобы получило больше 650 миллионов рублей. Кроме того, «Аэрофлот» платил «Инвенто» за телесюжеты об авиакомпании, утверждает Навальный. На них якобы потратили почти 400 миллионов рублей.
  • Также в расследовании говорится о ещё двух агенствах из схемы заработка семьи: «Марскеос» и «Колизеум». Среди их клиентов — оргкомитет ЧМ-2018, миллиардер Виктор Вексельберг, «Сколково» и фонд ветеранов ФСБ «Безопасность и законность».

Навальный утверждает, что расследование основано на данных, которые ФБК получил на почту для конфиденциальных сообщений.

НТВ, Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян не комментировали расследование. TJ отправит им запросы.

#новости #навальный #фбк

Спасибо за наводку Владислав Сурков
Новости
Подписан
Отписаться
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах. О ней стало известно перед заседанием
Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.
22
138
Реклама на TJ
{ "author_name": "Владислав Сурков", "author_type": "self", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439"], "comments": 94, "likes": 138, "favorites": 22, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 148997, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 12:46:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148997, "author_id": 299014, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148997\/get","add":"\/comments\/148997\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148997"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
94 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Наим Алиев

27

Мне кажется всем уже поебать. Поначалу вызывало резонанс, ажиотаж. Однако многие мои друзья открыто говорят: «меня уже ничем не удивить в этой стране»

Ответить

Холодный жар

Наим
35

И че в этом хорошего?

Ответить

Наим Алиев

Холодный
12

С тобой все нормально, родной? Я просто выразил мнение, обобщенное от друзей. Я не говорил, что это хорошо или плохо

Ответить

Mmmax

Наим
0

А вдруг пропагандонов разжалуют и посадят?

Ну, сразу после того как проголосуют за ручное назначение президента в госсовете. 

Ответить

Холодный жар

Mmmax
3

Вдруг бывает только пук

Ответить

Mmmax

Холодный
0

Аргумент

Ответить

Колючий шар

Холодный
0

Друзья уже просто получают удовольствие.

Ответить

Dear Moscow,

Наим
20

 Мне кажется всем уже поебать

Нет, не всем. 

А если кому-то да, так это хуже всего. Безразличие — это самый пиздец, какой только может быть. Это смерть. Всё по*уй только трупу.

Тут все мечтают жить (как) в Америке. А какое ключевое различие между нашими странами в плане коррупции? 

Там, понятно, с этим получше, но главное — в отношении. Пойманный на коррупции навсегда становится изгоем и лишается всего. И даже его коррумпированные дружки, зная, что они ничем не лучше пойманного, до конца жизни будут делать морды при его упоминании и максимально его осуждать.

Ответить

Олег Мильдзихов

Dear
8

Сначала адски полыхает очко от всего пиздеца, коррупции и произвола власти вокруг. Ролики Навального еще сильнее подливают масла в огонь моего пукана.
Потом ты пытаешься рассказать друзьям/близким/родственникам, что в стране лютый пиздец и надо выражать свое возмущение, показывать власти, что ее действия имеют прямые последствия и лучшие хоть какая-то альтернатива власти, чем ее отсутствие. 
Друзьям/близким/родственниками либо плевать, либо они вообще за Путина (что еще хуже).
Потом эти же друзья/близкие/родственники творят хуйню в духе спиздить из магазина, кинуть человека на бабло и так далее. То есть живут точно также как и герои из роликов Навального, только маленького разлива. А когда идет речь о том, чтобы они делали будь они на месте чиновника, то они первым же делом говорят, что пиздили бы бабло. 
Всем норм жить в том болоте в которое они же сами себя загнали, а вылазить из него не хотят.
Это адски заебывает и если активно реагировать на каждый ролик Навального, то банально нервов, сил и здоровья не хватит. Смысл дергаться и что-то делать, если это никому не надо?
Если народ не хочет ничего менять, то каким бы ты клевым не был, они не пойдут ни за тобой ни против власти, имхо
Так что стадия безразличия - это закономерный итог бездействия как самой оппозиции, так и самого ближайшего окружения.

Ответить

Dear Moscow,

Олег
1

 банально нервов, сил и здоровья не хватит

Держись! Всего хватит, переломить ситуацию можно. 

Лучшее подтверждение этому — АДОВЕЙШИЙ страх власти перед народом. 

Они просто умеют лучше лицемерить и делать хорошую мину при плохой игре. По факту же их узурпация крайне слаба.

 Смысл дергаться и что-то делать, если это никому не надо?

Чем дальше, тем больше людей осознаёт реальную ситуацию в стране. До кого-то удаётся достучаться логически, у кого-то условный холодильник побеждает телевизор. 

Кроме лягушек, оказавшихся в кувшине с молоком, сбить масло там некому. Так что держись и продолжай барахтаться!

Ответить

Олег Мильдзихов

Dear
0

не хочу скатываться в срач на столь не благодарную тему. У всех свое мнение. Чтобы получить результат от самостоятельно барахтанья в кувшине, это должно заметить само общество. Но ему, к сожалению, глубоко похуй. Поэтому в стране должна быть оппозиционная группа. Не людей, которые на какой-то хате бухают и пишут манифесты, а реальная группа из реальных людей. К таковым я Навального не отношу. Да, они сделали крутую вещь в виде альянса врачей. Но они достаточно обосрались на выборах в городскую думу (ситуация с Юнеманом в качестве примера). У Навального был шанс, который он упустил. Его попытки зарегистрировать партию больше похоже на отмашку "Ну смотрите, я подаю бумаги, а у нас их не принимают".  И теперь все что они делают - это снимают ролики, которые как такого эффекта не имеют. Да он показывает, что люди воруют бабло. А сколько роликов еще не снято, да толку только? Так что, к сожалению, но в России нет оппозиции, которая заставит людей встать с диванов отстаивать свою позицию. Опять же, это имхо, я не хочу никого обидеть, просто все что вызывает подобный контент - это апатия, злость, ненависть и заебанность

Ответить

Символический микроскоп

Dear
1

Так ведь ничего не меняется. А коррупционерам плевать на общественное мнение и они ничего не лишаются.

Ответить

Dear Moscow,

Символический
3

 ничего не меняется. А коррупционерам плевать на общественное мнение

Меняется. И будет постепенно дальше улучшать ситуацию со временем. 

Плевать, как минимум, не всем. А кроме того, это хорошо работает в отношении "новичков", которые раздумывают "а не начать ли мне грести бабло?", выступая хорошим аргументом-противовесом.

Ответить

Символический микроскоп

Dear
0

По моему ни одно из расследований ФБК не приводило ни к чему печальному у коррупционеров

Ответить

Многочисленный

Символи…
0

А как же эти мемы с "Путин был в ярости"? 

Ответить

the art of гепард

Наим
4

всем уже поебать

Не всем. Мне нет. Но есть одно важное но, в котором я действительно виновата: я устала. Сначала я бесилась, потом я бесилась и смеялась, а теперь я просто устала от этого театра дичи. Раньше мне хотелось действительно что-то здесь делать (и я делала), оставаться здесь, ведь это, сука, моя страна, а не этих ублюдков. А с недавнего времени я перегорела и просто поняла, что отсюда надо бежать как можно быстрее. У меня дочка, я ещё детей хочу, и даже если случится чудо и мразей сменят люди, то всё равно на вытаскивание страны из комы уйдёт много лет. Я тупо не имею права перед своим ребёнком на это. Это крайне стрёмно, что я опустила руки и считаю, что это не лучшая позиция, но я, сука, больше не могу. 

Ответить

Положенный пистолет

Наим
3

На самом деле происходит сдвиг поколений, молодые приходят с голубыми вертолетами в голове, и если не делать всяких таких расследований, то пойдут эти молодые стоять с НАШИми тыквами возле посольств за 500р.

Ответить

Погибший татарин

Наим
0

Ну не знаю... Я лично охуел от существования вообще такой передачи. Телевизор смотрел очень давно. 

Ответить

Словесный Интервент

Наим
0

 Мне кажется всем уже поебать

За пару часов почти полмиллиона просмотров. 

Ответить

Ilya Grigöryev

Наим
0

тут и не пытаются удивить вроде. тут точные цифры и фамилии, с которыми можно будет когда нибудь поразбираться.

Ответить

Привет_от Господа

Наим
–1

как тебе версия о том, что вся деятельность Лёхи не для какого-то там васи пупкина делается, а для конкретных лиц во власти, и инфа его исходит тоже от конкретных лиц? Публикация части компромата, чтобы человечек из расследования знал, что он под колпаком и никуда не рыпнется, а если рыпнется, то ему даже разозлённый расследованиями народ не поможет

Ответить

Наим Алиев

Привет_от
0

Параноидальная 👍

Ответить

Привет_от Господа

Наим
0

окей, допустим. 

Тогда ответь вкратце на вопрос, почему навальный с его якобы очень неприятной путлер-мафии деятельностью до сих пор не получил реальный срок и не выдавливается из страны всеми методами, как это было с тонной видных оппозиционеров, что левых, что правых?

Ответить

Наим Алиев

Привет_от
–1

Какой Навальный? Они даже Голунова посадить не могли, который локально укусывал каких-то чинуш в своих статьях

Ответить

Комментарий удален

colorless

19

О, гадюшник решили разворошить, одобряю.

Ответить

LC

6

Как Кеосаян скатился от "Ландыша серебристого" до "Пилорамы" и "Моста"? Да, был "звоночек" в виде "президентской внучки", но в те годы и не такое снимали.

Ответить

Илья Тимофеев

LC
4

Это первое, что я подумал, когда наткнулся на его так сказать политическое шоу. Выпученные глаза, эта ухмылочка, шуточки за 300 - классический пример журналиста, находящегося на волне пропаганды. Стыдно в его возрасте должно быть, скорее всего отдельная сковорода в аду уже накаливается для подобных личностей.

Ответить

Олег Мельник

7

Как-то случайно попалась мне эта пилорама, когда я тыкал по каналам в поисках программы для фона (да, я иногда включаю телевизор и не стыжусь этого). Никогда не видел настолько ублюдской передачки с настолько олигофреническим юмором. Даже для российского ТВ это самое дно.

Ответить

Alexey Snooker

5

Ребята, ребята, у меня появилась для вас всех очень важная информация, настолько важная что я не могу ее больше скрывать, ну ладно все, я готов вам ее сообщить, кхм-кхм, кремлеботы 15ти рублевые хуесосы, мать которых можно купить на рынке. Спасибо за внимание! 

Ответить

Комментарий удален

Alexey Snooker

Алексей
2

Сосочка-девочка, почему одна, щас будет два. Не стесняйся давай, полчасика на подмыться и жду на своём одноместном кабриолете телесного цвета. Букет - тебе.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

nonsense

Миша
11

Блять, новости 15 минут, а уже ботов расчехлили.

Ответить

Обычный Филипп

nonsense
2

Да это небось очередной твинк неолда

Ответить

Комментарий удален

Илья Тимофеев

Миша
1

Ну ты явно не балерина

Ответить

Зеленый теркин30см

nonsense
0

Как ты мог не распознать Антошку Меглина? Стыдно должно быть с твоей датой регистрации. 

Ответить

nonsense

Зеленый
0

Можно подумать Меглин хотя бы стилистически чем то отличается от нейросеток в твитере.

Ответить

Кирилл Боронин

Миша
0

А боты сами от себя пишут, или просто копипастят из методички?

Ответить

Павел Май

2

Как раз сегодня хотел посмотреть «Паразиты», а тут и отечественный ремейк подоспел - с каких лучше начать?

Ответить

Alexey Snooker

Павел
4

В данном случае с ремейка, более знакомый и важный для отечественного зрителя.

Ответить

Комментарий удален

Arthur Litovko

Роман
8

В комментариях душные попытки пошутить?

Ответить

Упрямый йожык

Arthur
1

Все еще лучше, чем шутки людей на фото.

Ответить

Указанный чайник

Упрямый
0

на каком фото, наркоман

Ответить

Упрямый йожык

Указанный
0
Ответить

Бессмысленный

Упрямый
1

Леха в тренде

Ответить

Указанный чайник

Упрямый
0

А. ну да, это я наркоман, расходитесь, здесь не на что смотреть

Ответить

Комментарий удален

Комплексный украинец

Роман
2

Максим Кадашев

Ответить

Arthur Litovko

Роман
0

Можно и плохое, если уместно 

Ответить

Комментарий удален

Решающий Влад

Роман
1
Ответить

Кирилл Боронин

Решающий
1

Был пацан - и нет пацана. Интересно, этому животному успели засчитать комменты, или сегодня вечером он ужинает максимум дошиком?

Ответить

Кирилл Боронин

Кирилл
1

Оно мне теперь в личку срёт, видимо у него и правда сегодня дошик.

Ответить

glimpse unthinkable

Кирилл
–3

Держи в курсе, может тебе ещё медаль дать "за победу в интернете" ?

Ответить

Исключительный Гоша

Кирилл
0

Его за шутку про Навального забанили?

Ответить

Кирилл Боронин

Исключительный
0

За созданный 25 минут назад аккаунт, с единственной целью - срать в комменты.

Ответить

Комментарий удален

Кирилл Боронин

Миша
1

Тигран К., залогиньтесь под основным аккаунтом.

Ответить

Упрямый йожык

Миша
0

Авторов "Международной пилорамы" ты не переплюнешь всё равно.

Ответить

Комментарий удален

Решающий Влад

Роман
0

В валюте заплачу твоей мамке по стандартному прайсу. 

Ответить

Комментарий удален

Последовательный дым

–33

Когда уже навальный выпустит расследование о Юре Дуде?

Ответить

Сырой историк

Последовательный
4

А Дудь получает деньги из гос бюджета?

Ответить

Комментарий удален

Илья Тимофеев

Миша
3

Давай я заплачу тебе 100 рублей, ты отработаешь смену тем самым. И просто отсюда свалишь.

Ответить

Кирилл Боронин

Илья
1

Между прочим, я не понимаю почему ботов так не любят. Они устраивают срач под важной новостью, и повышают интерес к ней - это же прекрасно.
Больше людей узнают о том, что мистер и миссис дно - наживаются на бюджетных деньгах.

Ответить

Илья Тимофеев

Кирилл
0

Толку никакого. Это чистые вбросы и провокации. Дискуссию это не создает, только ругань. 

Ответить

Кирилл Боронин

Илья
1

Плюс, сразу видно уровень прокремлёвских говнарей. Я считаю, этот аккаунт создали сотрудники ФБК для дискредитации прокремлёвцев и продвижения новости о своём расследовании.

Ответить

Кирилл Боронин

Илья
0

Да. Но большое количество комментов само по себе привлекает внимание. Дискутировать тут смысла нет особого, всё и так понятно.

Ответить

Илья Тимофеев

Кирилл
0

А я вот хочу дискуссию, по существу. Хотя это розовые мечты...

Ответить

Комментарий удален

Холодный жар

Миша
1

Нормально вы там по 15₽ почкованием размножаетесь. Хоть бы херню свою разнообразно писали

Ответить

Илья Тимофеев

Миша
0

200 рублей, парень. Соглашайся! Пока не забанили тут ))

Ответить

Комментарий удален

Кирилл Боронин

Миша
1

Сотрудники ФБК, я вас раскусил. Это ваши твинки для продвижения новости о расследовании комментами. Не то, чтобы я одобряю такой подход, но и дискредитация прокремлёвцев путём щитпостинга от их лица - может быть действенной мерой.

Ответить

Илья Тимофеев

Миша
1

Тогда нам приплачивай, мы это читать должны бесплатно, твои вбросы?

Ответить

Упрямый йожык

Миша
0

Интересно, принесите ссылки.

Ответить

Комментарий удален

Упрямый йожык

Миша
0

Не верю. Ну так где пруф?

Ответить

Сырой историк

Миша
0

Пруфы? Где пруфы, Билли?

Ответить

Последовательный дым

Сырой
0

Сообщение удалено

Ответить

Холодный жар

Последовательный
4

когда Дудь снимет фильм про Навального

Ответить

Кирилл Боронин

Холодный
1

У Дудя есть интервью с Навальным.

Ответить

Холодный жар

Кирилл
0

Но это не фильм

Ответить

Кирилл Боронин

Холодный
0

В общем, можно не ждать?

Ответить

Упрямый йожык

Последовательный
3

Когда будет что расследовать.

Ответить

Ivan Peterburgsky

Последовательный
0
Ответить

Комментарий удален

Other Page

1

Бля частенько замечаю сходство между животными и людьми по внешности.
Расследование на стиле)

Ответить

Рома Кунашко

Other
0

Жиза. Иногда даже фамилии подходящие еще)

Ответить

Andre Macareno

1

Вот вроде чужие деньги не считают, но если уж пиздите бабки у НТВ, так хоть бы инвестировали во что-нибудь крутое — но нет, опять машины и даже не какой-нибудь Порше

Ответить

Комментарий удален

Указанный чайник

Алексей
1

привет, Меглин

Ответить

Комментарий удален

Sector

Алексей
1

Не жалко. На дело пошли!

Ответить

Решающий Влад

0

Кто в курсе, если ботам удаляют комментарии, они получают оплату? Или только за те комменты, что сохраняются в кеше?
Может ли такое, что минусами tj лишает людей денег?

Ответить

Комментарий удален

Решающий Влад

Алексей
0

Что за агенство, почем платят?

Ответить

Комментарий удален

Указанный чайник

Алексей
6

привет, Меглин

Ответить

Решающий Влад

Алексей
0

Почем? Откуда инфа?

Ответить

Комментарий удален

Решающий Влад

Алексей
0

Ты имеешь доступ к секретам?

Ответить

Комментарий удален

the.nightmarez

Решающий
0

 Может ли такое, что минусами tj лишает людей денег?

Они — не люди.

Ответить

Комментарий удален

the.nightmarez

Алексей
1

 Зарегистрировался 13 минут назад

Ой, всё.

Ответить

Tyler Durden

0

В @Видео и гифки

Ответить

Влад Аз

0

Похер им всем, бабки делают просто и все, что он, что его жена, это просто кошмар, это работает так, когда в стране говно полное, то приходится смеятся, что бы ничего не попахивало говницом, но ничего-ничего, конечно же Путин всех спасёт, вот и слушаем это все постоянно, из года в год.

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

А ведь пик - один из моих любимых российских фильмов. Эх.

Ответить

the art of гепард

0

Во мне иногда просыпается наивность и я такая: блин, да как у них рты раскрываются такое дерьмо нести, как они спят по ночам вообще? А потом возвращается здравый смысл и говорит - как младенцы спят, как младенцы

Ответить

Наталья Павлова

0

«Воровал, ворую и буду воровать. Буду воровать, буду воровать.»

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах. О ней стало известно перед заседанием
Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.
120
Разборы
На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля
TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
186
Новости
Все что вам нужно знать на данный момент
109
Популярное за три дня
Разборы
На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля
TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
186
Истории
Хороший, плохой, злой: обратная сторона жизни Сергея Есенина, о которой вы не хотели бы знать. Часть 3
Все знают, что Сергей Есенин был хулиганом, но мало кто хочет знать, какой «тёмный зверь» скрывался за этим словом и почему так получилось. Рассказ об этом будет долгим, а кому-то из вас может быть больно.
44
Интернет
«Зря курс не включили в Конституцию»: обвал рубля — это главная тема в соцсетях
В Твиттере провозгласили «день аналитиков», а заодно раскритиковали Сечина и начали гадать, что делать со своими деньгами.
101

Прямой эфир

Ruslan Sviridov

Запись в подсайте Twitter

Виталий Иванович…

На Первом канале и «России 1…

Алексей Лобанов

Лондон: дорогое метро, цены в…

Наим Алиев

Семья Маргариты Симоньян…

Иван Прохоров

Терешкова предложила убрать…

empSokol

Терешкова предложила убрать…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "5fce44d2" }