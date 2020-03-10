Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
20 892

Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит Материал редакции

Госдума взяла время на обсуждение.

272 комментария
В закладки

Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок. Об этом она заявила на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Терешкова заявила, что Путин — тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Она выразила уверенность в том, что это понимают все депутаты Госдумы.

Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции.

Валентина Терешкова
депутат Госдумы

Госдума взяла 1,5-часовой перерыв — время на консультации по поправке об обнулении президентских сроков. «Единая Россия» уже заявила, что поддержит эту поправку.

#новости #госдума #путин

Новости
Подписан
Отписаться
Водители «Мосгортранса» пожаловались на систему контроля «Антисон». У двух водителей зарегистрировали ожог сетчатки
В организации заявили, что на систему жалуются водители, которых не устраивает дополнительный контроль их работы.
12
147
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430"], "comments": 272, "likes": 147, "favorites": 12, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149010, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 13:50:59 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149010, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149010\/get","add":"\/comments\/149010\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149010"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
272 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Poe Ghost

417

Не умаляя заслуг Терешковой как космонавта, предлагаю отправить её обратно в космос.

Ответить

Могучий теркин30см

Poe
56

Какие её заслуги? Полежать в скафандре и не умереть от перегрузок?

Ответить

Tyler Durden

Могучий
11

Ну, вообще, нужно, наверное, обладать какими-то физическими данными? Тренироваться там и тд

Ответить
16 комментариев

Илюша

Могучий
5

У нас тут космонавт в комментариях, чувак точно знает как просто гонять в космос

Ответить
11 комментариев

Неолд

Могучий
1

И не говори, шарлатаны

Ответить

George Jejeya

Могучий
0

Ну, получается, у Гагарина был тот же челлендж?

Ответить
4 комментария

Ivan Knyazev

Могучий
0

Ну как это? Говорят, она ненароком обкакалась там как-то неудачно. Представляете, какой крепкой психологией нужно обладать, чтобы это пережить, а затем ещё и в Госдуму попасть? Сильный человек в сильной стране!

Ответить

Последовательный дым

Могучий
0

Юрий Лоза, перелогинься

Ответить

Yuri Miller

Poe
12

У неё мозги походу на орбите остались.

Ответить

George Weiller

Poe
5

поздно уже отправлять, вброс произведен)

Ответить

Dear Moscow,

Poe
4

 предлагаю отправить её обратно в космос

Только не забывайте, что летала она на ракетах, построенных до рогозина. 

Ответить

Сырой историк

Poe
3

Лучшее что можно предположить: ЕР понимания свою скорую кончину как партии (и, вероятно, ре-шаффлы депутатского состава в новой партии Пу) пошла в all-in стараясь лизнуть как можно глубже

Ответить

Могучий теркин30см

Poe
1
Ответить

Poe Ghost

Могучий
3

А сейчас ей 83. Где был Маск 13 лет назад? На крайняк, могли бы её в «Теслу» засунуть. Хотя бы в багажник. Или запустить с Байконура состав РЖД , укомплектованный всей этой прозаседавшейся пиздобратией. Назначили бы себе Путина пожизненным начальником поезда — и вперёд, к далёким звёздным мирам.

Ответить

Dmitriy Ivanov

Poe
1

Она старая уже, альцгеймер не щадит никого. 

Ответить

Заур Зауров

Poe
1

Смысл.. думаешь в ее башке возникла эта мысль? ей даже текст скинули

Ответить

Нехороший утюг

Poe
1

Какое-то космическое предложение.

Ответить

DoubleDors

164

«Я, конечно, этого не хотел, но раз депутаты, то есть избранники народа, просят, то придётся подписать»

Угадайте автора

Ответить

Андрей Бадик

DoubleDors
3

Иван Грозный?

Ответить

Yuri Miller

Андрей
0

Ван Сказочный

Ответить

Годовой бокал

DoubleDors
2

Этим автором был Альберт Эйнштейн!

Ответить

Патриархальный мир

DoubleDors
2

Мудила ебучий?

Ответить

Булат Хабиров

DoubleDors
0

Палпатин?

Ответить

Исключительный Гоша

89

Может сразу Путина в Конституции прописать?

Ответить

Станислав Назаров

Исключительный
107

Слышь... Ты им идеи то не подкидывай 

Ответить

Стеклянный будильник

Исключительный
37

Так Бога и вносят уже

Ответить

Kyler

Стеклянный
1

Так он Царь, а не Бог

Ответить
1 комментарий

Master Oogway

Исключительный
7

Переименовать в Путинстуцию

Ответить

Sergey Volkov

Master
4

очень двояко я бы даже сказал

Ответить

Master Oogway

Master
1

Звучит, конечно, двояко, но прям в точку

Ответить

Yuri Miller

Исключительный
3

Хотят же Бога упомянуть

Ответить

Владислав Сурков

Исключительный
2
Ответить

Исключительный Гоша

Владислав
2

Страшна

Ответить

bor_vn

Исключительный
2

При жизни и после смерти народ Великой Богомлюбимой России повелевает: назначить Путина Владимира Владимировича - Повелителем Вселенной.

Ответить

Yuri Miller

bor_vn
0

Причислить к лику святых. А лучше воскресить на земли, царствию его не будет конца

Ответить

Litnikov Danil

Исключительный
1

Поправка принята. Следующий!

Ответить

Цветной кот

80

К концу сегодняшних обсуждений Конституция-2020 будет выглядеть уже как-то так

Ответить

Исключительный Гоша

Цветной
3

Напомнило 

Ответить

Shon Green

Исключительный
0

Зачем ту же самую картинку скинул

Ответить

Ядерный мангал

Цветной
0

Мишустин вместо Димона

Ответить

Бессмысленный калькулятор

58

А ипотеку мне можно обнулить?

Ответить

Компьютерный файл

Бессмысленный
56

Разве что все твои предыдущие платежи. 

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Компьютерный
26

Сук, об этом я не подумал. Предложение снимается.

Ответить

Нужный Денис

Бессмысленный
10

Поддержу тебя на выборах

Ответить

Неолд

Бессмысленный
1

А я уже выплатил, завидуешь?

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Неолд
5

Ну, за тебя твинки работают, а я все сам...

Ответить

Yuri Miller

Неолд
0

Надо было дешёвым рублём выплачивать, а брать дорогим рублём. Отрицательная ставка по ипотеке - спасибо Сечину!

Ответить

Указанный чайник

Бессмысленный
0

низзя

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Указанный
1

Жаль

Ответить
1 комментарий

Litnikov Danil

Бессмысленный
0

И прописать в конституции заново?

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Litnikov
0

И убрать ограничение по сумме. А потом опять обнулить. Я бы за такую поправку проголосовал. Внеси, Валентина!

Ответить
4 комментария

kexitt

54

Даааааааааааабляяяяяяяять

Ответить

тж гавно

kexitt
0
Ответить

Владислав Сурков

38

опять ебучие старперы что-то предлагают со своей деменцией

Ответить

Yuri Miller

Владислав
2

Раньше были старперы, теперь стартаперы

Ответить

the.nightmarez

32

Вот это я понимаю, молния. А не то, что обычно.

Ответить

Параллельный ГОСТ

the.nightmarez
22

Только пуш открыл, а тут уже комментов больше, чем текста в новости

Ответить

Могучий теркин30см

38

Да как посрать сходить

Ответить

Shlomo Goldenberg

33

Валентине Терешковой за полет космический депутаты подарили хуй автоматический

Ответить

the art of гепард

27

это уже просто, сука, не укладывается в голове

Ответить

theLastLetters

the
3

У Армянского радио спросили: чем хороши плоские шутки? В голове, говорит, больше умещается. Вспомнилось.

Ответить

the art of гепард

theLastLetters
2

хорошая шутка) но я даже смеяться уже не могу, это просто дно дна

Ответить

Сергей Зайкевич

22

Терешкова еще в 2018 предлагала переименовать Астану в Нур-Султан. Так что не надо смеяться. Баба шарит в трендах 

Ответить

Yuri Miller

Сергей
1

Вла-Димир? Косяк, такой город в России уже есть. А что, перенести туда столицу тупо

Ответить

Андрей Заварзин

Yuri
0

Путинград 

Ответить
2 комментария

Сырой историк

21

То есть все окажется намного проще и банальней? Вместо какой то хитрой многоходовочки, вместо умного плана и ре-дизайна власти, мы видим жалкую и бесстыдную узурпацию власти, которую пропихнут в последний момент эннадцатой поправкой, и скормят хомячкам на «голосовании»?

Ответить

Malov_Artur

Сырой
0

Так хомяки сожрут за обе щеки и ещё спасибо скажут.

Ответить

Роман Трусов

18

Ещё одно подтверждение, как некогда великий человек может настолько опуститься.

Ответить

Евгений Бакатуев

Роман
8

если честно, эту фразу и к Путину можно применить. Ушел бы он вовремя, вопросов бы не было

Ответить

Lore Hirohito

8

 Подождите, а это разве не путин предлагал убрать слово подряд и оставить ограничения в два срока??

Ответить

Компьютерный файл

Lore
17

Предлагал. Но раз народ просит всё-таки ограничение убрать, что он великодушно примет мнение страны. 

Ответить

Евгений Бакатуев

Lore
2

ну слово "подряд" и уберут вместе с ограничением вообще

Ответить

Символический микроскоп

12

Ха!

Ответить

Arthur Litovko

12

Лол, вчера слушал подкаст Карнеги, где ведущие: «Да неее, ну так палевно делать точно не будут»

Ответить

Дмитрий Маркин

11

Беда с башкой...

Ответить

Указанный чайник

Дмитрий
–1

да щас

Ответить

Евгений Бакатуев

10

вот бы был прикол, если бы деда после всего этого свалил коронавирус

Ответить

Dear Moscow,

Евгений
2

 прикол, если бы деда после всего этого свалил коронавирус

Так есть же мнение, что настоящий путин (1-е фото) уже мёртв, причём достаточно давно. 

Ответить

Артур Логвинов

Dear
2
Ответить

Эдуард Суровый

Евгений
0

Найдут двойника.

Ответить

Евгений Бакатуев

Эдуард
0

двойники должны сидеть в герметичных боксах и ждать своей очереди

Ответить
1 комментарий

Dear Moscow,

10

Я бы предложил ещё ремейк классической сцены отснять с двойниками путина: старый путин уходит, передавая власть и Кремль новому путину. 

Ответить

Jorn Helme

6

Так, про Первую Галактическую Империю шутили уже??

Ответить

Забавный яд

Jorn
13
Ответить

Михаил Подивилов

7

Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Михаил Подивилов

Михаил
5

Блин, забыл из пасты про нефть вырезать

Ответить

Игнат Синицын

8

Валяяя, какая же ты Женщина была! 
В итоге что?(
Даже обидно. 

Ответить

Лев Люкшин

6

Идите нахуй

Ответить

Указанный чайник

Лев
5

нет, мы

Ответить

Rerpetual Junior

6

хотел было пошутить , что Валентину больше в космос не отправлять, но... 

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Нужный Денис

Алексей
7

откуда вы набигаете, временные?

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Нужный
8

Это Меглин почкованием размножается

Ответить
1 комментарий

George Weiller

Алексей
2

лол, зайду сюда через полчаса, пусть наминусится коммент

Ответить

Yuri Miller

Алексей
0

Пустое место будет в счётчике сроков

Ответить

Холодный жар

6
Ответить

Vako Ross

Холодный
0

Сначала не поняли, а поооотооом каааак пооооняяяли 😂😂😂😂

Ответить

Nicolas Ivanov

6

Так выглядит государственный переворот.

Ответить

Rerpetual Junior

1

эээ! а как вы удаляете комменты?

Ответить

Dear Moscow,

Rerpetual
16

 а как вы удаляете комменты?

Валентина Терешкова предлагает обнулить некоторые из них.

Ответить

Petr

5

Д - демократия

Ответить

Комплексный украинец

4

Бля, все шутки уже пошутили.. накидайте мне лайков авансом

Ответить

Николай Корягин

4

Да что за пиздец происходит?!

Ответить

the.nightmarez

Николай
1

Это — Россия! (с)

Ответить

Yuri Miller

the.nightmarez
0

Походу кокаин закончился, вот и белочка попёрла

Ответить

Кирилл Рамазан

3

Обнулить че значит? типа те сроки которые до сегодня были - не считаются и Путин опять может стать президентом, но не более 2х сроков ? 

Ответить

Yuri Miller

Кирилл
1

кто не против пожизненного срока - ставьте плюс

Ответить

Указанный чайник

Yuri
9

Кто не против — выберите звёздочку
Кто против — выберите решётку

Ответить
5 комментариев

Alexandr Ivanov

Кирилл
1

Именно 

Ответить

Dear Moscow,

Кирилл
1

 Путин опять может стать президентом, но не более 2х сроков ? 

Сейчас уточнил в госдуре: 

 Путин опять может стать президентом, но не более ∞ сроков.

Ответить

Anton Korovkin

Кирилл
1

Зачем обнулять если она предлагает убрать ограничения на количество, нихуя не понятно

Ответить

Оборонный цветок

Кирилл
0

Значит Путин опять может стать президентом более двух сроков.

Ответить

Litnikov Danil

Оборонный
0

И впринципе неважно, подряд или нет, лол

Ответить

Alexander Kuznetsov

4

А вот это плохо. Эта тётя без команды рта не открывает.

Ответить

призрак не вольных

4

troubles de la tête

Ответить

Иван Гессе

4
Ответить

Словесный Интервент

4

Таким темпом к вечеру возродят СССР и опустят железный занавес под видом борьбы с коронавирусом. 

Ответить

Yuri Miller

Словесный
0

ах да введите крепостное право уже и отключите интернет, достали тянуть резину

Ответить

Андрей Бузанов

4

Эта старая бабка пол страны легко предложит положить только бы до гроба самой сидеть во власти на шеи у народа

Ответить

Elias Bohr

4

В детстве дед рассказывал, что Терешкова в космосе буквально «обосралась». Я тогда не верил дедовским сплетням. В общем, деда уже нет, а его мудрость дошла до меня спустя года.

Ответить

That cat

3

Сучка драная

Ответить

That cat

That
2

Так и выглядят атланты-карьеристы.

Ответить

Исключительный Гоша

3

Норм!

Ответить

Упрямый йожык

3

Они даже политический цирк не умеют красиво преподать.
Случайно именно Терешкова высказала именно такую идею, и тут...

Ответить

Илья Ерохин

3

Ахренели вкрай

Ответить

Zasad Asdasd

3

Ну да, ей-то 83 года уже, она и этот срок не факт что доживет, куда там про следующие

Ответить

Кирилл Сосновский

3

Конституция России - какая-то сраная туалетная бумага. Захотел - переписал, внес изменения, ваще по кайфу. Захотел - просто подтерся.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

3

Я долго повторял: Казахстан вчера это Россия завтра. Поправочка: "это Россия сегодня"

Ответить

Иван Дергачёв

3
Ответить

Rayslava

3

Валентина Терешкова за полёт космический подарила президенту срок автоматический.

Ответить

Михаил Углов

2

Даже космонавтика оказалась обычной ****"*

Ответить

bor_vn

Михаил
2

Шлюхой

Ответить

Иван Семёныч

2

Есть ещё надежда, что это спектакль и он откажется.

Ответить

Конструктивный пёс_анон

Иван
0

скорее всего
но то что это выдвинула терешкова пугает. персонажа подбирали будто хотят утвердить

Ответить

Иван Семёныч

Конструктивный
1

Великий человек - великий отказ

Ответить

Dear Moscow,

2

 убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок

Да чего уж там, давайте и курс обратно в 90-е отмотаем — 6 с чем-то рублей за доллар прямо в конституции и зафиксируем.

Ответить

Полноценный космос

2

В Беларуси бетка по ограничению сроков прошла успешно, запускайте в продакшен в России

Ответить

Егор Гаврилюк

2
Ответить

a handsome cat

2

Ну правильно, ей-то всяко недолго осталось, это нам потом со всем этим жить.

Ответить

Подводной якорь

2

Повозмущаемся в комментариях и в 24ом все равно выберем Путина

Ответить

LC

2

Предлагаю не мелочиться и отменить конституцию, целиком. В конце концов не во всех странах конституции есть - и ничего, живут себе.

Ответить

Gleb Serdyuk

2
Ответить

Paster Nak

2

Ну что, всё по новой?

Ответить

Комментарий удален

the.nightmarez

Алексей
6

Какая финка, алё? Ты в Барнауле живёшь. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Ответить

Последовательный дым

Алексей
0

Это временно

Ответить

Комментарий удален

Grn Wlf

0

Ещё 12 лет?

Ответить

Yuri Miller

Grn
4

Не понимаю, где носит Паркинсона с Альцгеймером?! Врачи дюже хорошие что-ли?

Ответить

Orbital_Cat

Yuri
0

даже они не хотят с этим связываться

Ответить

colorless

Yuri
0

Может там вовсю уже. Кабинет министров маскирует, пока под себя не начнет ходить на телеэфирах.

Ответить
1 комментарий

Артур Логвинов

0

Спасибо феминизму за женщин в политике!

Ответить

Правый звук

Артур
0

А причём тут феминизм, если Терешкова ни имеет никакого отношения к госуправлению?

Ответить

Артур Логвинов

Правый
2

Госдума не имеет никакого отношения к госуправлению. Это десятка.

Ответить
6 комментариев

Последовательный дым

1

))) 

Ответить

Yuri Miller

1

Какая же всё-таки наглость. Ой, они меняют конституцию. Я тоже, тоже хочу что-то вписать туда. А давайте впишем то-то то-то. А что, а давайте. Всё равно собаки любят грызть кости, если собаке кинуть кость, она не будет лаять. А давайте кинем собаке кость. А сверху Чаппи насыпем ещё. Тогда собака точно добрая будет. А давайте возьмём себе конституцию Германии, переведённую на русский язык. Никто не будет против всё равно, а кого-то выберем на 2 срока Федеральным Канцлером. Тогда и обнулять сроки не надо.

Ответить

colorless

Yuri
0

Мне нравится ход твоих мыслей.

Ответить

Пкшаашер

1

Космическая поправка.

Ответить

An_Storm

1

Обнулите кто-нибудь Терешкову из жизни

Ответить

Mr. LoveJoy

1

Бляяяяяяяя, отправьте меня нахуй из этой страны, Казахстан не пойдет (без негатива) 

Ответить

Andre Macareno