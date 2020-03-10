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Госдума взяла время на обсуждение.
Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок. Об этом она заявила на пленарном заседании нижней палаты парламента.
Терешкова заявила, что Путин — тот человек, на которого люди привыкли рассчитывать и полагаться. Она выразила уверенность в том, что это понимают все депутаты Госдумы.
Госдума взяла 1,5-часовой перерыв — время на консультации по поправке об обнулении президентских сроков. «Единая Россия» уже заявила, что поддержит эту поправку.
Не умаляя заслуг Терешковой как космонавта, предлагаю отправить её обратно в космос.
Какие её заслуги? Полежать в скафандре и не умереть от перегрузок?
Ну, вообще, нужно, наверное, обладать какими-то физическими данными? Тренироваться там и тд
Ну, получается, у Гагарина был тот же челлендж?
Ну как это? Говорят, она ненароком обкакалась там как-то неудачно. Представляете, какой крепкой психологией нужно обладать, чтобы это пережить, а затем ещё и в Госдуму попасть? Сильный человек в сильной стране!
предлагаю отправить её обратно в космос
Только не забывайте, что летала она на ракетах, построенных до рогозина.
Сырой историк
Лучшее что можно предположить: ЕР понимания свою скорую кончину как партии (и, вероятно, ре-шаффлы депутатского состава в новой партии Пу) пошла в all-in стараясь лизнуть как можно глубже
А сейчас ей 83. Где был Маск 13 лет назад? На крайняк, могли бы её в «Теслу» засунуть. Хотя бы в багажник. Или запустить с Байконура состав РЖД , укомплектованный всей этой прозаседавшейся пиздобратией. Назначили бы себе Путина пожизненным начальником поезда — и вперёд, к далёким звёздным мирам.
«Я, конечно, этого не хотел, но раз депутаты, то есть избранники народа, просят, то придётся подписать»
Угадайте автора
Иван Грозный?
Стеклянный будильник
Так Бога и вносят уже
Переименовать в Путинстуцию
При жизни и после смерти народ Великой Богомлюбимой России повелевает: назначить Путина Владимира Владимировича - Повелителем Вселенной.
Причислить к лику святых. А лучше воскресить на земли, царствию его не будет конца
Исключительный Гоша
Напомнило
Компьютерный файл
Разве что все твои предыдущие платежи.
Бессмысленный калькулятор
Сук, об этом я не подумал. Предложение снимается.
А я уже выплатил, завидуешь?
Надо было дешёвым рублём выплачивать, а брать дорогим рублём. Отрицательная ставка по ипотеке - спасибо Сечину!
Указанный чайник
низзя
И прописать в конституции заново?
Бессмысленный калькулятор
И убрать ограничение по сумме. А потом опять обнулить. Я бы за такую поправку проголосовал. Внеси, Валентина!
опять ебучие старперы что-то предлагают со своей деменцией
Вот это я понимаю, молния. А не то, что обычно.
Параллельный ГОСТ
Только пуш открыл, а тут уже комментов больше, чем текста в новости
Валентине Терешковой за полет космический депутаты подарили хуй автоматический
это уже просто, сука, не укладывается в голове
У Армянского радио спросили: чем хороши плоские шутки? В голове, говорит, больше умещается. Вспомнилось.
хорошая шутка) но я даже смеяться уже не могу, это просто дно дна
Терешкова еще в 2018 предлагала переименовать Астану в Нур-Султан. Так что не надо смеяться. Баба шарит в трендах
Вла-Димир? Косяк, такой город в России уже есть. А что, перенести туда столицу тупо
Ещё одно подтверждение, как некогда великий человек может настолько опуститься.
если честно, эту фразу и к Путину можно применить. Ушел бы он вовремя, вопросов бы не было
Подождите, а это разве не путин предлагал убрать слово подряд и оставить ограничения в два срока??
Компьютерный файл
Предлагал. Но раз народ просит всё-таки ограничение убрать, что он великодушно примет мнение страны.
Лол, вчера слушал подкаст Карнеги, где ведущие: «Да неее, ну так палевно делать точно не будут»
Беда с башкой...
вот бы был прикол, если бы деда после всего этого свалил коронавирус
прикол, если бы деда после всего этого свалил коронавирус
Так есть же мнение, что настоящий путин (1-е фото) уже мёртв, причём достаточно давно.
Найдут двойника.
двойники должны сидеть в герметичных боксах и ждать своей очереди
Я бы предложил ещё ремейк классической сцены отснять с двойниками путина: старый путин уходит, передавая власть и Кремль новому путину.
Так, про Первую Галактическую Империю шутили уже??
Может хватит бухтеть и дестабилизировать ситуацию в стране?
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ. Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Идите нахуй
хотел было пошутить , что Валентину больше в космос не отправлять, но...
Комментарий удален
Комментарий удален
Нужный Денис
откуда вы набигаете, временные?
эээ! а как вы удаляете комменты?
а как вы удаляете комменты?
Валентина Терешкова предлагает обнулить некоторые из них.
Да что за пиздец происходит?!
Это — Россия! (с)
Обнулить че значит? типа те сроки которые до сегодня были - не считаются и Путин опять может стать президентом, но не более 2х сроков ?
кто не против пожизненного срока - ставьте плюс
Указанный чайник
Кто не против — выберите звёздочку
Кто против — выберите решётку
Путин опять может стать президентом, но не более 2х сроков ?
Сейчас уточнил в госдуре:
Путин опять может стать президентом, но не более ∞ сроков.
Зачем обнулять если она предлагает убрать ограничения на количество, нихуя не понятно
Оборонный цветок
Значит Путин опять может стать президентом более двух сроков.
Таким темпом к вечеру возродят СССР и опустят железный занавес под видом борьбы с коронавирусом.
ах да введите крепостное право уже и отключите интернет, достали тянуть резину
Эта старая бабка пол страны легко предложит положить только бы до гроба самой сидеть во власти на шеи у народа
В детстве дед рассказывал, что Терешкова в космосе буквально «обосралась». Я тогда не верил дедовским сплетням. В общем, деда уже нет, а его мудрость дошла до меня спустя года.
Они даже политический цирк не умеют красиво преподать.
Случайно именно Терешкова высказала именно такую идею, и тут...
Ну да, ей-то 83 года уже, она и этот срок не факт что доживет, куда там про следующие
Конституция России - какая-то сраная туалетная бумага. Захотел - переписал, внес изменения, ваще по кайфу. Захотел - просто подтерся.
Я долго повторял: Казахстан вчера это Россия завтра. Поправочка: "это Россия сегодня"
Валентина Терешкова за полёт космический подарила президенту срок автоматический.
Даже космонавтика оказалась обычной ****"*
Есть ещё надежда, что это спектакль и он откажется.
Конструктивный пёс_анон
скорее всего
но то что это выдвинула терешкова пугает. персонажа подбирали будто хотят утвердить
убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок
Да чего уж там, давайте и курс обратно в 90-е отмотаем — 6 с чем-то рублей за доллар прямо в конституции и зафиксируем.
Ну правильно, ей-то всяко недолго осталось, это нам потом со всем этим жить.
Предлагаю не мелочиться и отменить конституцию, целиком. В конце концов не во всех странах конституции есть - и ничего, живут себе.
Комментарий удален
Последовательный дым
Это временно
Комментарий удален
Ещё 12 лет?
Не понимаю, где носит Паркинсона с Альцгеймером?! Врачи дюже хорошие что-ли?
Спасибо феминизму за женщин в политике!
Правый звук
А причём тут феминизм, если Терешкова ни имеет никакого отношения к госуправлению?
Госдума не имеет никакого отношения к госуправлению. Это десятка.
Какая же всё-таки наглость. Ой, они меняют конституцию. Я тоже, тоже хочу что-то вписать туда. А давайте впишем то-то то-то. А что, а давайте. Всё равно собаки любят грызть кости, если собаке кинуть кость, она не будет лаять. А давайте кинем собаке кость. А сверху Чаппи насыпем ещё. Тогда собака точно добрая будет. А давайте возьмём себе конституцию Германии, переведённую на русский язык. Никто не будет против всё равно, а кого-то выберем на 2 срока Федеральным Канцлером. Тогда и обнулять сроки не надо.
Бляяяяяяяя, отправьте меня нахуй из этой страны, Казахстан не пойдет (без негатива)