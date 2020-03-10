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Arthur Khamzin
2378

При принятии поправки о досрочных выборах непереизбравшиеся в Госдуму депутаты получат годовую зарплату Материал редакции

А депутаты текущего созыва — все льготы.

20 комментариев
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Поправка о досрочных выборах в Госдуму предполагает, что депутаты, которые не переизберутся в случае её принятия, получат компенсацию в виде годовой зарплаты. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Он уточнил, что, согласно текущему закону о статусе депутатов, все члены Госдумы текущего созыва получат все социальные гарантии даже в случае ухода с поста.

Коломейцев также рассказал, что согласно тексту поправки, депутаты смогут совместно принять решение о прекращении работы думы в текущем составе. Для этого необходимо, чтобы предложение поддержали не менее 2/3 депутатов.

Предложение о проведении досрочных выборов поступило 10 марта в рамках заседания по рассмотрению поправок в Конституцию. С идеей о выборах выступили глава ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Александр Карелин.

#новости #политика #госдума #конституция

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20 комментариев
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Подводной якорь

9

Конечно берите, родные, нам для вас, нуждающихся, налогов не жалко. И НДФЛ поднимите, мы как нибудь потерпим, перебьемся, пояса подзатянем, всё лишь бы вам хорошо жилось.

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Прогрессивный утюг

6

Можно сразу им все отдать и не @#$& мозги?

Чтобы не было таких инфоповодов

Ответить

Чудесный рак

4

Это настолько противные люди, что уже даже не стесняются деньги брать за просто так. 
Где итоги вашей работы? Уменьшение реальных доходов населения? Урезание бюджета в сфере образование и медицины? 
Когда уже войска НАТО придут? Я заебался ждать нормальную цивилизацию 

Ответить

Подводной якорь

Чудесный
2

Ждал 20 лет и ещё подождёшь немного, нечего вот это разводить тут

Ответить

Папуша

Чудесный
2

Уменьшение реальных доходов населения? Урезание бюджета в сфере образование и медицины

И чем тебе не результат? Плоти.

Ответить

Комплексный украинец

3
Ответить

Папуша

3

Я не понимаю, вы своими новостями хотите меня обратно в депрессивную фазу загнать? 

Ответить

Словесный Интервент

1

Кто бы сомневался

Ответить

Andre Macareno

1

Интересно, что депутат будет делать с 4 лямами (у них же 300к где-то зп?), на это даже однушку в Москве не купишь, не говоря об автомобиле люксового класса

Ответить

Максим Чистов

Andre
0

У них 800к/ мес зп + премии и всякие надбавки с льготами

Ответить

Andre Macareno

Максим
0

Все равно мало

Ответить

Poe Ghost

1

«Вы думаете, господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! Государство — это я/мы!» (с) Феодалы России-2020.

Ответить

Чудесный рак

Poe
0

Осталось раздать титулы и вотчины свежоиспеченной аристократии и ввести крепостное право

Ответить

Указанный чайник

Чудесный
0

 Осталось раздать титулы и вотчины свежоиспеченной аристократии

а что, ещё не?
 ввести крепостное право

а что, ещё не?

Ответить

Чудесный рак

Указанный
0

Де юре пока нет

Ответить

Igor Ivanov

1

«денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет!» 

депутаты получат годовую зарплату

Ответить

Независимый Орзэмэс

0

Путин же сказал, что это нецелесообразно.

Ответить

Dc Maniac

0

И это цена свободы

Свободы России от нахлебников - пусть так
Зато после - заживем ведь"!

Ответить

Символический микроскоп

0

Можно сразу в доллар их вложить

Ответить

Павел Соколов

0

Я только блять не понимаю, просто на каком, сука, основании, они должны хоть что-то получить? Человек на должности хуи пинал, его заново не избрали ввиду его аутизма и тут хуяк, держи годовую ЗП. Страна обречена короче

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