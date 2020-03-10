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А депутаты текущего созыва — все льготы.
Поправка о досрочных выборах в Госдуму предполагает, что депутаты, которые не переизберутся в случае её принятия, получат компенсацию в виде годовой зарплаты. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Он уточнил, что, согласно текущему закону о статусе депутатов, все члены Госдумы текущего созыва получат все социальные гарантии даже в случае ухода с поста.
Коломейцев также рассказал, что согласно тексту поправки, депутаты смогут совместно принять решение о прекращении работы думы в текущем составе. Для этого необходимо, чтобы предложение поддержали не менее 2/3 депутатов.
Предложение о проведении досрочных выборов поступило 10 марта в рамках заседания по рассмотрению поправок в Конституцию. С идеей о выборах выступили глава ЛДПР Владимир Жириновский и единоросс Александр Карелин.
Я не понимаю, вы своими новостями хотите меня обратно в депрессивную фазу загнать?
Интересно, что депутат будет делать с 4 лямами (у них же 300к где-то зп?), на это даже однушку в Москве не купишь, не говоря об автомобиле люксового класса
У них 800к/ мес зп + премии и всякие надбавки с льготами
«Вы думаете, господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! Государство — это я/мы!» (с) Феодалы России-2020.
Чудесный рак
Осталось раздать титулы и вотчины свежоиспеченной аристократии и ввести крепостное право
«денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет!»
депутаты получат годовую зарплату
И это цена свободы
Свободы России от нахлебников - пусть так
Зато после - заживем ведь"!
Я только блять не понимаю, просто на каком, сука, основании, они должны хоть что-то получить? Человек на должности хуи пинал, его заново не избрали ввиду его аутизма и тут хуяк, держи годовую ЗП. Страна обречена короче