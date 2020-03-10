А депутаты текущего созыва — все льготы.

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Поправка о досрочных выборах в Госдуму предполагает, что депутаты, которые не переизберутся в случае её принятия, получат компенсацию в виде годовой зарплаты. Об этом «Интерфаксу» сообщил первый зампредседателя фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Он уточнил, что, согласно текущему закону о статусе депутатов, все члены Госдумы текущего созыва получат все социальные гарантии даже в случае ухода с поста.

Коломейцев также рассказал, что согласно тексту поправки, депутаты смогут совместно принять решение о прекращении работы думы в текущем составе. Для этого необходимо, чтобы предложение поддержали не менее 2/3 депутатов.