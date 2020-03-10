Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
11 790

Путин поддержал обнуление своих сроков, но выступил против снятия ограничения на них и досрочных выборов в Госдуму Материал редакции

Обнуление сроков должен одобрить суд.

130 комментариев
В закладки
Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок Ruters

Владимир Путин выступил против предложения Валентины Терешковой снять ограничения на число президентских сроков. Об этом заявил во время выступления в Госдуме.

Путин заявил, что «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».

Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать.

Владимир Путин

При этом, Путин поддержал обнуление собственных сроков, но только если Конституционный суд сочтёт это не противоречащим Конституции, а россияне проголосуют за это в рамках голосования по поправкам в Конституцию.

Путин также заявил, что «нет необходимости» в досрочных выборах в Госдуму. «Если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт», — уточнил он.

10 марта Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок. В этот же день в Госдуму внесли поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

#новости #путин

Новости
Подписан
Отписаться
Обнаружены следы «Тейи» — протопланеты, врезавшейся в Землю
Модель ударного формирования Луны — одна из распространенных гипотез Если верить этой модели, около 70% — 90% Луны должно состоять из деформированной Тейи. А изотопы кислорода в лунных образцах, доставленных американскими астронавтами, были идентичны земным изотопам — и существенно отличались от изотопов кислорода, найденных на других объектах…
10
51
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 130, "likes": 51, "favorites": 10, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149037, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Mar 2020 15:40:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149037, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149037\/get","add":"\/comments\/149037\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149037"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
130 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Прогрессивный утюг

123

Один лайк от КС, и я обнулю свои сроки

Ответить

Прогрессивный утюг

Прогрессивный
63

Ок

Ответить

Вечерние чтения

Прогрессивный
0

Сколько нужно ретвитов, чтобы депутаты остались на своих местах?

Ответить

a handsome cat

98

Найс клоунада, ему как будто час назад рассказали об этих предложениях, а он сразу приехал и с кучи бумажек свою речь читал

Ответить

Вечерние чтения

a
0

Ему же доклады приходят заранее.
Он и в доллары ещё в воскресенье вложился

Ответить

Poe Ghost

66

По суду срок надо давать, а не обнулять. Блять, всё перепутали.

Ответить

badResistor

Poe
3

даже статья есть 278 - узурпация

Ответить

Алексъ Кауфманъ

19

Привет, правовое государство с верховенством закона

Ответить

Указанный чайник

Алексъ
53

пливеть, плявёвое гясюдяльство с вильхавенством зякона

Ответить

bor_vn

Указанный
1

Шикарно, вот бы вместо Кхалиси запилить.

Ответить

Ms Meow

Указанный
–2

Ахахаххахахаха аааааа хахахаах

Ответить

the art of гепард

34
Ответить

Серебряный Джонни

the
0

Орнул как скотина, спасибо.

Ответить

Sasha Pysarchuk

the
0

крым(

Ответить

Серебряный Джонни

Sasha
0

Пасхалочка

Ответить

Илюша

29

А пойдемте погуляем?

Ответить

Стеклянный будильник

Илюша
12
Ответить

Илюша

Стеклянный
0

Свежим воздухом подышать

Ответить

Artem Puchkov

Илюша
1

Как терпели, так и будем

Ответить

Даниил Баздырев

Artem
0

Опять выйдет 5000 человек, как обычно

Ответить

Илюша

Даниил
10

Да я лучше погуляю с пятью тысячами лучших людей в стране, чем останусь дома

Ответить

Роман Трусов

5

{мем:Обнуление:сроков}

Ответить

Мемопроходил

Роман
75
Ответить

Папуша

14

Если россияне придут на референдум по конституции

Когда у нас будет РЕФЕРЕНДУМ, напомните?

Ответить

Андрей Тодоровский

Папуша
17

ВеСёЛоЕ гОлОсОвАнИе

Ответить

Вечерние чтения

Андрей
1

Танковый биатлон

Ответить

Чудесный рак

Папуша
1

Референдум))) 
Который не имеет юридической силы, хаха

Ответить

Litnikov Danil

16

А если потом сроки выйдут, можно ещё поправки внести, что нибудь про горячие обеды - и обнулить. Красота

Ответить

Указанный чайник

Litnikov
4

 что-нибудь про горячие обеды

Да, прописать горячие обеды в конституции, потому что хули нет-то, чо бля без горячих обедов теперь сидеть

Ответить

Независимый Орзэмэс

16

Вообще конечно смешное спонтанное выступление, которое он читал по бумажке.

Ответить

Подземный супер_стар

Независимый
2

Самое забавное, что он и здесь привёл в пример США, мол до 47го у них не было ограничений президентского срока. Дедушка так и грезит  вернуть нам 41-ый

Ответить

Alexandr Ivanov

15

Путин президент до 2036 года. А потом - тридцать седьмой.

Ответить

Alexander Kopeikin

Alexandr
1

Замечательно - это больше чем любой генсек и император. И всего несколько царей правили больше и царь-император Пётр 1 (если считать совместное правление с братом)

Ответить

Глеб Орлов

Alexander
0

{мем:историческая:хуйня}

Ответить

Мемопроходил

Глеб
1
Ответить

Роман Трусов

14

Короче, всё по этой картинке

Ответить

Женатый Макс

0

Я запутался

Ответить

Андрюха Глушков

Женатый
24

Не волнуйся, за тебя уже все решили

Ответить

Евгений Шухов

Женатый
2

Он говорит: "Я останусь ещё только на 12 лет, не навсегда"

Ответить

Забавный яд

Евгений
2

(но это не точно, там ещё можно что-нибудь придумать)

Ответить

Благородный самолет

Женатый
1

Традиционные многоходовочки. "Отвратительно не сделаем, но сделаем плохо, но заставим всех думать, что это хорошо"

Ответить

Valery Kondratev

6

Какой же люто, без стеснения ссут в глаза народу...

Ответить

Словесный Интервент

0

Политологи растолкуйте, что случилось? Январские планы отменились или что? 

Ответить

Artem Kondratev

Словесный
17

Путин будет и в 2024 и в 2030м. А в 2036 будет его заменит нейросеть, которую к тому времени на нем достаточно натренируют.

Ответить

Василий Лебедев

Словесный
5

Театр разыграли. Сроки обнулят, проблема 2024 решена. Все это типа одобрит КС и норот на не предусмотренном законом "всенародном голосовании", что бы это ни значило.

Ответить

Kir Kirsky

Словесный
2

Пытались в Госсовет. Обосрались. Решили по тупому.

Ответить

Eugene SOBI

5

Пиздец

Ответить

Словесный Интервент

4

Твитерские позавчера были эпидемиологами, вчера аналитиками бирж, сегодня стали политологами. 

Ответить

bor_vn

Словесный
0

К счастью, эта шутка остаётся неизменной, несмотря на уходящие годы.

Ответить

Zasad Asdasd

4

Это тот самый суд, который независимый, да?

Это тот самый политик, говоривший, что несколько президентских сроков - поехать кукухой можно

Ответить

Серебряный Джонни

Zasad
1

Не можно, а нужно

Ответить

Alexander Golovnin

3

А все ломали голову зачем поправки, где зарыли свинку, ну теперь хоть все встало на свои места.

Ответить

Andre Macareno

3

Пфф, ну и скучная же у Путина жизнь, жаль его, если ему нечем больше заняться

Ответить

Серебряный Джонни

3

Хоспади, спасибо за то, что я почти оформил ВНЖ в Чехии. Еще нужно пойти свечку поставить за победу в грин-кард лотерее США.

Ответить

Илья Ильин

2

Путинский суд

Ответить

Игнат Синицын

Илья
1

стыд

Ответить

Чудесный рак

0

Путин вечен. 
Он был 
Он будет. 
И он останется. 
OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.

Ответить

Цветной танк88

Чудесный
5
Ответить

the art of гепард

Цветной
1

Хаус получше будет

Ответить

Aleksandr Kirichenko

2

Класс, а можно мне тоже обнулить, например кредитную задолженность, коммуналку, цены на бензин?! Пойду космонавта или спортсмена попрошу предложить...

Ответить

Vladimir Medvedev

Aleksandr
1

обращайтесь в конституционный суд) Ещё успеете до 22 апреля

Ответить

Alexander Kuznetsov

2

Какая удача, что президент как раз был неподалёку и совершенно свободен. 

Ответить

Антон Чепур

1

Саурон с нами надолго. Хотя внешне он похож на гоблина Тоби

Ответить

Подземный супер_стар

Антон
2

Добби, и не гоблин, а домашний эльф

Ответить

Кирилл Борисов

0

Когда мы там пятой экономикой мира станем говорите?

Ответить

Цветной танк88

Кирилл
4

Когда уничтожим 200 других экономик

Ответить

Андрей Рядькин

Цветной
0

кто эти 4 впереди?

Ответить

Даниил Баздырев

0

Я не понимаю, нахуя тогда нужен этот Госсовет?

Ответить

Серебряный Джонни

Даниил
4

Уже не нужен. Думали... думали. Потом поняли, что нахуй его запариваться и решили ебенить прямо в лоб - всё равно терпилы схавают.

Ответить

Ограниченный Абдужаббор

1

Какой скромняга

Ответить

Денис Копылов

1

Пздц. Надеюсь это был последний гвоздь в его крышку

Ответить

Andrew Sychev

Денис
0

Не считается, если не осиновый

Ответить

Серебряный Джонни

Andrew
0

Я, конечно же, ни к чему не призываю, но его надо вбивать прямо в сердечко - а не в гроб.

Ответить

Ложный пистолет

1
Ответить

Alexander Kopeikin

1
Ответить

Сергей Морозов

1

Настолько не смешно, что смешно прям.

Ответить

Василий Лебедев

1

Запутинцы, вы хоть довольны?

Ответить

Обухов Денис

1

А через 12 лет опять обнулить все сроки!

Ответить

Неолд

–1

Удачи тебе, мой президент!

Ответить

ivan kalita

0

Из срока в срок Ctrl+C/Ctrl+V, гниль плешивая...

Ответить

Серебряный Джонни

ivan
1

Он уже просто жёпой на клавиатуру сел

Ответить

Владислав Сурков

0

повтор 

Путин одобрил поправку, согласно которой…
Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, и высказался против ее идеи продления срока…
tjournal.ru
Ответить

Классный каякер

Владислав
0

DELETED

Ответить

Выходной шар

0

ЕР без досрочных будет хуже

Ответить

Тёма Тема

0

Обнуляй

Ответить

Lore Hirohito

0

МНОГО
ХОДОВ
ОЧКА

Ответить

Могучий теркин30см

0

Похоже, всё-таки надо делать даркон.

Ответить

Серебряный Джонни

Могучий
0

У меня бабушка еврейка, могу ли я вернуться на историческую родину?

Ответить

Могучий теркин30см

Серебряный
0

Да, при наличии доказательств

Ответить

Забавный яд

Серебряный
0

Только если бабушка по материнской линии

Ответить

Могучий теркин30см

Забавный
0

Не обязательно

Ответить

Серебряный Джонни

Забавный
0

По линии отца :((

Ответить

Забавный яд

Серебряный
0

Вон, Изя говорит, что не обязательно. Может и по линии отца сойдёт.

Ответить

Годов Юрий

Серебряный
0

Если твои бабушки и дедушки, родители евреи, а сам ты русский, то легко. 

Ответить

Евгения Левшакова

0

Первый комментарий. АХУЕТЬ ВИТЯ, ПРОСТО АХУЕТЬ

Ответить

Виталий Душин

0

Он уже не хочет в рай?

Ответить

Илья Казаков

0

По красоте

Ответить

Litnikov Danil

0

Посмотрим,есть ли у Зорькина яйки

Ответить

Годов Юрий

Litnikov
0

???? Ты чего, серьёзно. 
Не хочу разочаровывать. 

Ответить

Zasad Asdasd

0

Политик лидер и боец

Ответить

Дневной ихтиандр

0

Тоже одобряю

Ответить

Серебряный Джонни

Дневной
0

Симоньян обобряет это предложение

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Всегда должна быть видимость альтернативы

Ответить

Указанный чайник

ＫＩＢØＵＮＥ
0

посмотрели и буде

Ответить

Кирилл Борисов

0

Чекист, а совсем не палится

Ответить

Alfred Mendels

0

"только если Конституционный суд сочтёт это не противоречащим Конституции" только это прямо противоречит и старой конституции, и новому варианту который пытаются утвердить🤷🏼‍♂️ лучше бы лекарство от деменции прописали авторам его текста

Ответить

theLastLetters

0

Этот день мы приближали как могли.

Ответить

Иван Гессе

0

https://www.interfax.ru/russia/698437
я ничего не понимаю

апд. всё. они дополнили новость. сначала коряво написали

Путин выступил против продления срока для…
Путин выступил против продления срока для действующего президента
www.interfax.ru
Ответить

Pavel Zyukin

Иван
0

Всё правильно. Продлять - нет, обнулить предыдущие сроки - да.

Ответить

Иван Гессе

Pavel
0

там изначально была корявая формулировка с его цитатой, мол он вообще не хочет больше сидеть у власти, тк иначе это безальтернативные выборы получаются

Ответить

Ограниченный Абдужаббор

0

Оказавшись перед Конституционным судом, что ты ему скажешь?

Ответить

Shon Green

Ограниченный
0

Заплачу

Ответить

Сырой историк

0

ИМХО, Досрочные перевыборы не нужны Путину, так как он готовит замену ЕР в виде новой партии.

А вот самим ЕР очень даже нужны, ибо это их единственный шанс оставить свои мандаты и не дать время Путину построить новую партию с новыми лицами в 2021

А вот за обнуление спасибо — добавил Пу

Ответить

An_Storm

0

Даже если люди не одобрят обнуление, за них это сделают другие, это же Россия. Император веками похоже будет сидеть на троне из невыполненных обещаний

Ответить

Vladimir Medvedev

An_Storm
0

Да он уже даже не обещает особо. Ваще им стало явно лень в политику. =)

Ответить

Евгений Большаков

0

то не буду президентом, то это вредно для России, а потом - раз, и передумал.

В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. 

А изменение конституции в результате "безальтернативных выборов" это ок.

Ответить

Aleksander R

0

Объясните мне. Что за новый юридический термин обнуление срока? Его в поправках пропишут? Обнулите ипотеку пожалуйста

Ответить

Еврейский велосипед

Aleksander
0

Тебе обнулят только внесённые платежи, будешь заново платить.

Ответить

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

0

НИГАДУЮ!!!

Ответить

Серебряный Джонни

0

Lol

Ответить

Андрей Бузанов

0

Да этот гусь все что хочеш подпишет чтоб в гоагу не заехать

Ответить

Илья Тубин

0

А наш то целый спектакль разыграл

Ответить

Yuri Miller

0

Каким образом одобрить-то? На основании какого закона?

Ответить

Artem Gromov

–6

Не понимаю!
Почему у людей так бомбит из-за таких действий? Реально что в этом плохого?

Ответить

Alexandr Ivanov

Artem
0

Потому что людей уже заебал стары маразматик с его политикой 

Ответить

Artem Gromov

Alexandr
–7

По-моему большая часть недовольных властью, недовольна потому что сейчас так модно. Нихуя не понимают, но на митинг пойдём! Мы сила!

Ответить

Alexandr Ivanov

Artem
0

По-моему ты охуел 

Ответить

Забавный яд

Artem
0

По-моему большая часть недовольных властью, недовольна потому что власть плохо выполняет свои обязательства

Ответить

Artem Gromov

Alexandr
0

Чем?

Я не подьебываю и не агитирую. Пытаюсь разобраться сам

Ответить

Artem Puchkov

–1

Слава богу либерашки во власть не проберутся

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране: перемещения ограничили и посоветовали сидеть дома
В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.
144
Новости
Госдума 10 марта рассмотрит поправку о досрочных выборах. О ней стало известно перед заседанием
Провести досрочные выборы 20 сентября предложил Жириновский. До этого они были намечены на 19 сентября 2021 года.
128
Новости
Все что вам нужно знать на данный момент
109
Популярное за три дня
Интернет
«Зря курс не включили в Конституцию»: обвал рубля — это главная тема в соцсетях
В Твиттере провозгласили «день аналитиков», а заодно раскритиковали Сечина и начали гадать, что делать со своими деньгами.
101
Новости
В итальянской деревне у жителей вместо воды из кранов несколько часов лилось игристое вино
Это произошло из-за технических проблем на винодельне.
39
Разборы
Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное
Даже при более низких ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
244

Прямой эфир

the.nightmarez

Госдума поддержала обнуление…

Serge Shima

Госдума поддержала обнуление…

Kir Kirsky

Движение «Гражданское Общество…

Yaroslav Maltsev

В соцсетях весь день обсуждают…

Marhal_New _Arleana

Госдума поддержала обнуление…

Артём Мазанов

Госдума приняла во втором…

Marat Khamadeev

Водители «Мосгортранса…

Василий Суслов

Госдума приняла во втором…

Poe Ghost

Госдума 10 марта рассмотрит…

Dennis Naidyuk

Разработка вакцины от…

Александра…

Госдума поддержала обнуление…

Сергей Рязанцев

Госдума 10 марта рассмотрит…

Kir Kirsky

Госдума поддержала обнуление…

Александра…

Госдума поддержала обнуление…

George Weiller

Госдума приняла во втором…

Vladyslav Chikov

Разработка вакцины от…

Иван Иванов

Израильские врачи провели…

Богдан Федюк

Терешкова предложила убрать…

Пора валить

Госдума поддержала обнуление…

Viktor Kushnarov

Госдума приняла во втором…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "07fb7bd9" }