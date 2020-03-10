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Обнуление сроков должен одобрить суд.
Владимир Путин выступил против предложения Валентины Терешковой снять ограничения на число президентских сроков. Об этом заявил во время выступления в Госдуме.
Путин заявил, что «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».
При этом, Путин поддержал обнуление собственных сроков, но только если Конституционный суд сочтёт это не противоречащим Конституции, а россияне проголосуют за это в рамках голосования по поправкам в Конституцию.
Путин также заявил, что «нет необходимости» в досрочных выборах в Госдуму. «Если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт», — уточнил он.
10 марта Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок. В этот же день в Госдуму внесли поправку о досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
Сколько нужно ретвитов, чтобы депутаты остались на своих местах?
Найс клоунада, ему как будто час назад рассказали об этих предложениях, а он сразу приехал и с кучи бумажек свою речь читал
Ему же доклады приходят заранее.
Он и в доллары ещё в воскресенье вложился
По суду срок надо давать, а не обнулять. Блять, всё перепутали.
Привет, правовое государство с верховенством закона
крым(
А пойдемте погуляем?
Стеклянный будильник
Как терпели, так и будем
Опять выйдет 5000 человек, как обычно
{мем:Обнуление:сроков}
Если россияне придут на референдум по конституции
Когда у нас будет РЕФЕРЕНДУМ, напомните?
ВеСёЛоЕ гОлОсОвАнИе
А если потом сроки выйдут, можно ещё поправки внести, что нибудь про горячие обеды - и обнулить. Красота
Указанный чайник
что-нибудь про горячие обеды
Да, прописать горячие обеды в конституции, потому что хули нет-то, чо бля без горячих обедов теперь сидеть
Подземный супер_стар
Самое забавное, что он и здесь привёл в пример США, мол до 47го у них не было ограничений президентского срока. Дедушка так и грезит вернуть нам 41-ый
Путин президент до 2036 года. А потом - тридцать седьмой.
Замечательно - это больше чем любой генсек и император. И всего несколько царей правили больше и царь-император Пётр 1 (если считать совместное правление с братом)
Он говорит: "Я останусь ещё только на 12 лет, не навсегда"
Благородный самолет
Традиционные многоходовочки. "Отвратительно не сделаем, но сделаем плохо, но заставим всех думать, что это хорошо"
Политологи растолкуйте, что случилось? Январские планы отменились или что?
Путин будет и в 2024 и в 2030м. А в 2036 будет его заменит нейросеть, которую к тому времени на нем достаточно натренируют.
Театр разыграли. Сроки обнулят, проблема 2024 решена. Все это типа одобрит КС и норот на не предусмотренном законом "всенародном голосовании", что бы это ни значило.
Твитерские позавчера были эпидемиологами, вчера аналитиками бирж, сегодня стали политологами.
Это тот самый суд, который независимый, да?
Это тот самый политик, говоривший, что несколько президентских сроков - поехать кукухой можно
А все ломали голову зачем поправки, где зарыли свинку, ну теперь хоть все встало на свои места.
Пфф, ну и скучная же у Путина жизнь, жаль его, если ему нечем больше заняться
Хоспади, спасибо за то, что я почти оформил ВНЖ в Чехии. Еще нужно пойти свечку поставить за победу в грин-кард лотерее США.
Путинский суд
Путин вечен.
Он был
Он будет.
И он останется.
OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.OBEY.
Класс, а можно мне тоже обнулить, например кредитную задолженность, коммуналку, цены на бензин?! Пойду космонавта или спортсмена попрошу предложить...
Какая удача, что президент как раз был неподалёку и совершенно свободен.
Саурон с нами надолго. Хотя внешне он похож на гоблина Тоби
Когда мы там пятой экономикой мира станем говорите?
Цветной танк88
Когда уничтожим 200 других экономик
Я не понимаю, нахуя тогда нужен этот Госсовет?
Уже не нужен. Думали... думали. Потом поняли, что нахуй его запариваться и решили ебенить прямо в лоб - всё равно терпилы схавают.
Пздц. Надеюсь это был последний гвоздь в его крышку
Не считается, если не осиновый
Я, конечно же, ни к чему не призываю, но его надо вбивать прямо в сердечко - а не в гроб.
Из срока в срок Ctrl+C/Ctrl+V, гниль плешивая...
У меня бабушка еврейка, могу ли я вернуться на историческую родину?
Только если бабушка по материнской линии
По линии отца :((
Вон, Изя говорит, что не обязательно. Может и по линии отца сойдёт.
Если твои бабушки и дедушки, родители евреи, а сам ты русский, то легко.
Посмотрим,есть ли у Зорькина яйки
Всегда должна быть видимость альтернативы
"только если Конституционный суд сочтёт это не противоречащим Конституции" только это прямо противоречит и старой конституции, и новому варианту который пытаются утвердить🤷🏼♂️ лучше бы лекарство от деменции прописали авторам его текста
https://www.interfax.ru/russia/698437
я ничего не понимаю
апд. всё. они дополнили новость. сначала коряво написали
Всё правильно. Продлять - нет, обнулить предыдущие сроки - да.
там изначально была корявая формулировка с его цитатой, мол он вообще не хочет больше сидеть у власти, тк иначе это безальтернативные выборы получаются
ИМХО, Досрочные перевыборы не нужны Путину, так как он готовит замену ЕР в виде новой партии.
А вот самим ЕР очень даже нужны, ибо это их единственный шанс оставить свои мандаты и не дать время Путину построить новую партию с новыми лицами в 2021
А вот за обнуление спасибо — добавил Пу
Даже если люди не одобрят обнуление, за них это сделают другие, это же Россия. Император веками похоже будет сидеть на троне из невыполненных обещаний
Да он уже даже не обещает особо. Ваще им стало явно лень в политику. =)
то не буду президентом, то это вредно для России, а потом - раз, и передумал.
В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов.
А изменение конституции в результате "безальтернативных выборов" это ок.
Объясните мне. Что за новый юридический термин обнуление срока? Его в поправках пропишут? Обнулите ипотеку пожалуйста
Еврейский велосипед
Тебе обнулят только внесённые платежи, будешь заново платить.
Не понимаю!
Почему у людей так бомбит из-за таких действий? Реально что в этом плохого?
Потому что людей уже заебал стары маразматик с его политикой
По-моему большая часть недовольных властью, недовольна потому что сейчас так модно. Нихуя не понимают, но на митинг пойдём! Мы сила!
Забавный яд
По-моему большая часть недовольных властью, недовольна потому что власть плохо выполняет свои обязательства