Обнуление сроков должен одобрить суд.

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Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок Ruters

Владимир Путин выступил против предложения Валентины Терешковой снять ограничения на число президентских сроков . Об этом заявил во время выступления в Госдуме.

Путин заявил, что «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».

Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать. Владимир Путин

При этом, Путин поддержал обнуление собственных сроков , но только если Конституционный суд сочтёт это не противоречащим Конституции, а россияне проголосуют за это в рамках голосования по поправкам в Конституцию.

Путин также заявил, что «нет необходимости» в досрочных выборах в Госдуму. «Если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт», — уточнил он.