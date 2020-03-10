Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.

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Депутаты Госдумы поддержали поправки в Конституцию, которые предусматривают обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение на число президенских сроков. «У граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», — пояснял он.

козлов @petrkozlov Историческая поправка космонавта Терешковой про президентские сроки принята. Все - «за» (против только коммунисты). По ней, Путин сможет быть президентом до 2036 г. https://t.co/MJnr2gJa8X