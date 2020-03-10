Прямой эфир
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.
Депутаты Госдумы поддержали поправки в Конституцию, которые предусматривают обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.
Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение на число президенских сроков. «У граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», — пояснял он.
10 марта Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок.
После прочтения сегодняшних новостей на ТЖ готов как один, от имени всего народа избрать товарища Сталина своим руководителем.
Думали что то интересное, с Госсоветом замутит, а этот старый дегенерат просто опыт таджикских коллег решил перенять
Правый звук
Домой еду
в Италию?
Правый звук
Так истрахать всю страну, это просто пиздец. Это какая-то БДСМ оргия. И причём кого не спрашиваю, всем насрать.
Мне не насрать.
Правый звук
Хорошо если так. Но боюсь нас ждёт печальная весть. Никто не выйдет на митинги
Ущипните
Готов щипать до утра. Куда выезжать?
Хотя... Вера отдельных девушек в реальность происходящего в такие моменты как раз пошатывалась.
Они ведь просто пытаются обрушить акции российских компаний, чтобы зашортить или закупиться, да? Потому что я бы уже на месте иностранных инвесторов всё продал бы нахуй
Это за какой период, если не за последний час-полтора, то это еще со вчерашних нефтяных приколов
хотя вроде за последний час тоже вроде попадали
вот теперь точно нет времени на раскачку!
Сознательный торшер
Как раз теперь то время на раскачку есть. Аж до 2036 года.
Ограничения же нет. Почему до 36? Сколь угодно долго может...
по возрасту скорее всего уже нельзя будет ему
Разве есть ограничение в Конституции по возрасту? Да и даже если есть, у него есть куча времени убрать это ограничение...
Ой блять. Он же дал ясно понять, что "ограничения - это хорошо, но мне можно их на хую вертеть".
Так конституцию ещё не насиловали.
Против пожизненного нахождения у власти проголосовали только коммунисты
Валентина Терешкова
В Думе заседает,
А её уже в дурдоме
Койка ожидает.
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.
Депутаты Госдумы поддержали обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них
Зачем тогда приезжал непонятно
Указанный чайник
Зачем тогда приезжал непонятно
а чо, не пацан, что ли, всё по понятиям должно быть
Путин бы в ЯРОСТИ, когда узнал, что ГОСДУМА обязала его вести Россию от победы к победе и дальше.
Я ЕБАЛ ВАШУ КОНСТИТУЦИЮ КАК ПОСЛЕДНЮЮ БЛЯДИНУ
Прокомментировал ситуацию Владимир Путин.
Ну и зачем было мутить воду с разделением власти? Можно ведь было сделать как и сейчас - просто и без фантазии.
На этом фоне, больше всего смешно за "оппозицию" в виде ЛДПР и КПРФ, которые молча учавствуют в этом позорном цирке, а потом раз в пару лет "обличают" власть с пердвыборных плакатов.
В целом, надо отдать должное Путину, он сумел создать идеальную квази-систему, которая формально выглядит как демократия: 4 партии, "свободные" СМИ (Эхо, НГ, Дождь, Медуза, etc.), но при этом на деле диктатура о которой даже Вини Пух в Китае не может мечтать
Построить авторитарное правление на базе ресурсной экономики - не великое достижение.
Сырой историк
Сама конструкция впечетляет. Слово "квази" лучше всего описывает. Тут тебе и креативный класс и куча денег и недвига зарубежом без всяких занавесов, но две третьих стране сидят в жопе, политическое поле вычищено в ноль, на горизонте ни то что "преемника" нет, просто все замкнуто на однмо человеке, и этот человек ловко сталкивает с собой постоянно разные "башни" чтобы никогда не зависеть только от одной из сил.
В общем, именно конструкция диктатуры очень мощная, такую хрен разломаешь
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью
Оно вам не поможет вновь,
У нас народ промолчал когда срок сделали 6 лет, это прокатило
При сроке 4, Володя досиживал бы последние дни сейчас
А он в эти дни, в которые в 2012 году планировалась его отставка, снова себе продляет!
Дело в том, что когда он вводил поправку про 6 лет, все реально верили, что норм парень
Ну все, заебись. Захват власти состоялся успешно
Цитаты великих
Владимир Путин: в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.
Депутаты Госдумы поддержали обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них.
Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение
Непослушные какие...
Указанный чайник
(скандируют) — Про-сим! Про-сим!
(он смущается, краснеет, отмахивается, бормочет) — Да ладно вам... ну что вы, в самом деле, полноте...
(продолжают скандировать) — Про-сим! Про-сим!
В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".
значит и в будущем, президенту будет достаточно инициировать изменение конституции, чтобы править вечно, идиотизм
Конституция это просто бумага. Она не сможет сама себя защитить чтобы в ней не было написано.
Блять, я просто в ахуе, хоть и был ожидаемый пиздец.
Но это уже за гранью ебобо, просто за гранью.
А знаете, пусть уже эту всю эту баттхертную хуйню сменяет поскорее пустая апатия, пусть будет уже просто тоскливо плевать на все это, только побыстрее.
Да вроде и без нас уже всем всё понятно
Отлично... Мой сын в 26 лет узнает каково это жить не при Путине...
Не узнает (
Почему?
Ну так нет же ограничений
По количеству сроков, не по возрасту...
Получается теперь по закону Путин сможет править вечно! Зачем вообще Медведев был нужен, если так могли сделать ещё в 2005 году?
В 2005 году, кормушка богаче была, сейчас надо уже с донышка дожрать
Почему 2 срока? Неограниченное количество сроков
Молодец бабуля, теперь будут её чаще вспоминать