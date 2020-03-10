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Новости
Артём Мазанов
10 292

Госдума поддержала обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них Материал редакции

Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.

113 комментариев
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Депутаты Госдумы поддержали поправки в Конституцию, которые предусматривают обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. Прямая трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение на число президенских сроков. «У граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными», — пояснял он.

козлов @petrkozlov
Историческая поправка космонавта Терешковой про президентские сроки принята. Все - «за» (против только коммунисты). По ней, Путин сможет быть президентом до 2036 г. https://t.co/MJnr2gJa8X

10 марта Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить президентские сроки после принятия поправок.

#новости #путин #госдума #конституция

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113 комментариев
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Подземный супер_стар

76

всё так

Ответить

Озорной Лис

Подземный
20
Ответить

Dear Moscow,

Подземный
2

После прочтения сегодняшних новостей на ТЖ готов как один, от имени всего народа избрать товарища Сталина своим руководителем. 

Ответить

Илья Ильин

64

Думали что то интересное, с Госсоветом замутит, а этот старый дегенерат просто опыт таджикских коллег решил перенять

Ответить

Сырой историк

Илья
3

Вероятно, Госсовет останется запасным планом Б

Ответить

Правый звук

42

Я блин не верю что такое может в реале происходить. Ущипните.

Ответить

Kyler

Правый
6

Могу ущипнуть, ты сейчас где?

Ответить

Правый звук

Kyler
0

Домой еду 

Ответить

Orbital_Cat

Правый
1

в Италию?

Ответить

Правый звук

Orbital_Cat
0

Ах если бы. И коронавирус не страшен.

Ответить

badResistor

Правый
5
Ответить

Leon

Правый
0

Действительно. Ближайшие 10 лет (минимум) править будет Путин. 

Никогда такого не было.

Ответить

Правый звук

Leon
2

Так истрахать всю страну, это просто пиздец. Это какая-то БДСМ оргия. И причём кого не спрашиваю, всем насрать.

Ответить

the.nightmarez

Правый
1

Мне не насрать.

Ответить

Правый звук

the.nightmarez
0

Хорошо если так. Но боюсь нас ждёт печальная весть. Никто не выйдет на митинги 

Ответить

the.nightmarez

Правый
0

Я не выйду, я уехал.

Ответить

Dear Moscow,

Правый
0

 Ущипните

Готов щипать до утра. Куда выезжать?

Хотя... Вера отдельных девушек в реальность происходящего в такие моменты как раз пошатывалась.

Ответить

Дарья Стрелкова

34

Теперь одна надежда на коронавирус

Ответить

Игнат Синицын

31

Ехал Путин через Путин, видит Путин Путин Путин

Ответить

Andre Macareno

25

Они ведь просто пытаются обрушить акции российских компаний, чтобы зашортить или закупиться, да? Потому что я бы уже на месте иностранных инвесторов всё продал бы нахуй

Ответить

Андрей Рядькин

Andre
0
Ответить

Andre Macareno

Андрей
0

Это за какой период, если не за последний час-полтора, то это еще со вчерашних нефтяных приколов

хотя вроде за последний час тоже вроде попадали

Ответить

Андрей Рядькин

Andre
0

Онлайн

Ответить

Андрей Рядькин

Andre
0

Реально в течении часа поймём

Ответить

Наим Алиев

Andre
0

Та пох, все равно за нас счёт потом компенсируют

Ответить

Konstantin Tsevelev

17

вот теперь точно нет времени на раскачку!

Ответить

Сознательный торшер

Konstantin
5

Как раз теперь то время на раскачку есть. Аж до 2036 года.

Ответить

Указанный чайник

Сознательный
4

Закачаешься

Ответить

Тимур Гимадиев

Сознательный
0

Ограничения же нет. Почему до 36? Сколь угодно долго может...

Ответить

Айаал Романов

Тимур
0

по возрасту скорее всего уже нельзя будет ему

Ответить

Andrew Kostin

Айаал
3

нельзя

Путину. В России

Ответить

Тимур Гимадиев

Айаал
0

Разве есть ограничение в Конституции по возрасту? Да и даже если есть, у него есть куча времени убрать это ограничение...

Ответить

Айаал Романов

Тимур
0

🤷🏻‍♂️

Ответить

loock loockov

Айаал
0

Ой блять. Он же дал ясно понять, что "ограничения - это хорошо, но мне можно их на хую вертеть".

Ответить

Nikita Resh

Сознательный
0

Почему 36ого? Там неограниченное количество

Ответить

Даулет Тургалиев

16

Они забили и не стараются, им даже лень Госсовет делать

Ответить

Андрей Коноферчук

13

Так конституцию ещё не насиловали.

Ответить

Kyler

Андрей
4

Тут должен быть мем с девочкой и неграми

Ответить

Указанный чайник

Kyler
0

с конституточкой и негропутатами

Ответить

Рома Кунцевич

12

Против пожизненного нахождения у власти проголосовали только коммунисты

Ответить

さよう なら

Рома
0

Все так, аж странно

Ответить

Папуша

9
Ответить

Классный каякер

Папуша
6

Нурсултановитесь

Ответить

Миша Сергеев

7

Валентина Терешкова
В Думе заседает,
А её уже в дурдоме
Койка ожидает.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Миша
8
Ответить

Илья Ильин

5

Как мы блять удивлены

Ответить

Иван Семёныч

3

Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.

Депутаты Госдумы поддержали обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них

Зачем тогда приезжал непонятно

Ответить

Типичный Филипп

Иван
7

Насколько мне известно, заочно не коронуют

Ответить

Указанный чайник

Иван
1

 Зачем тогда приезжал непонятно

а чо, не пацан, что ли, всё по понятиям должно быть

Ответить

Айаал Романов

Иван
0

чтобы выступить мол он «против»

Ответить

Типичный Филипп

0

Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.

Ведь его эти ограничения никогда не останавливали

Ответить

Семен Семеныч

Типичный
12

Путин бы в ЯРОСТИ, когда узнал, что ГОСДУМА обязала его вести Россию от победы к победе и дальше.

Ответить

Илья Ильин

Типичный
0

Главное еще лет 12 жирка набраться

Ответить

Женатый Макс

3

Как же у меня горит

Ответить

Кирилл Сосновский

3

Я ЕБАЛ ВАШУ КОНСТИТУЦИЮ КАК ПОСЛЕДНЮЮ БЛЯДИНУ

Прокомментировал ситуацию Владимир Путин.

Ответить

Ярослав Лазор

2

Ну и зачем было мутить воду с разделением власти? Можно ведь было сделать как и сейчас - просто и без фантазии.

Ответить

Иван Сидоров

2

грац пидарах, земля пухом россиянам 

Ответить

Указанный чайник

2

Блядь.

Ответить

Сырой историк

2

На этом фоне, больше всего смешно за "оппозицию" в виде ЛДПР и КПРФ, которые молча учавствуют в этом позорном цирке, а потом раз в пару лет "обличают" власть с пердвыборных плакатов.

В целом, надо отдать должное Путину, он сумел создать идеальную квази-систему, которая формально выглядит как демократия: 4 партии, "свободные" СМИ (Эхо, НГ, Дождь, Медуза, etc.), но при этом на деле диктатура о которой даже Вини Пух в Китае не может мечтать

Ответить

Kir Kirsky

Сырой
0

Построить авторитарное правление на базе ресурсной экономики - не великое достижение.

Ответить

Сырой историк

Kir
0

Сама конструкция впечетляет. Слово "квази" лучше всего описывает. Тут тебе и креативный класс и куча денег и недвига зарубежом без всяких занавесов, но две третьих стране сидят в жопе, политическое поле вычищено в ноль, на горизонте ни то что "преемника" нет, просто все замкнуто на однмо человеке, и этот человек ловко сталкивает с собой постоянно разные "башни" чтобы никогда не зависеть только от одной из сил.

В общем, именно конструкция диктатуры очень мощная, такую хрен разломаешь 

Ответить

Kir Kirsky

Сырой
0

Пффф. Каждая вторая авторититарная параша +- её историческая специфика.

Ответить

takaraTV

2

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
‎Есть грозный суд: он ждёт;

Он недоступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперёд. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью 
Оно вам не поможет вновь,

Ответить

Super 72

1

У нас народ промолчал когда срок сделали 6 лет, это прокатило
При сроке 4, Володя досиживал бы последние дни сейчас
А он в эти дни, в которые в 2012 году планировалась его отставка, снова себе продляет! 

Ответить

Андрюха Глушков

Super
0

Дело в том, что когда он вводил поправку про 6 лет, все реально верили, что норм парень

Ответить

Правый звук

Андрюха
1

Он всегда был отбитый. 

Ответить

Евгений Большаков

1

Какая неожиданность

Ответить

Комплексный украинец

1

PutinJournal

Ответить

Андрей Рядькин

1

Сука я уже несколько дней не сплю!!!!!!

Ответить

Антон Блышко

1
Ответить

Lofoten Forsake

1

Ну что ж, RIP надежды 2020-2030. 

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Ну все, заебись. Захват власти состоялся успешно

Ответить

theLastLetters

Shlomo
0

Транзит.

Ответить

Leon

1

Цитаты великих

Владимир Путин: в долгосрочной перспективе общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена.

Ответить

Данил Шаймуллин

1
Ответить

Anton Gerasimov

1

Почему бы вдобавок просто не отменить Конституцию, зачем это всё?

Ответить

Jiří Kropočev

0

Депутаты Госдумы поддержали обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них. 

Сам Путин выступал против поправки, убирающей ограничение

Непослушные какие...

Ответить

Указанный чайник

Jiří
2

(скандируют) — Про-сим! Про-сим!
(он смущается, краснеет, отмахивается, бормочет) — Да ладно вам... ну что вы, в самом деле, полноте...
(продолжают скандировать) — Про-сим! Про-сим!

Ответить

Подземный супер_стар

0

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

значит и в будущем, президенту будет достаточно инициировать изменение конституции, чтобы править вечно, идиотизм

Ответить

Kir Kirsky

Подземный
1

Конституция это просто бумага. Она не сможет сама себя защитить чтобы в ней не было написано.

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Блять, я просто в ахуе, хоть и был ожидаемый пиздец. 
Но это уже за гранью ебобо, просто за гранью. 

А знаете, пусть уже эту всю эту баттхертную хуйню сменяет поскорее пустая апатия, пусть будет уже просто тоскливо плевать на все это, только побыстрее.

Ответить

Lex Sav

Дмитрий
1

Этого ведь им и надо

Ответить

Конструктивный пёс_анон

0

вот тут бы появиться найтмаерсу с рекламой подсайта пора валить

Ответить

Пора валить

Конструктивный
1

Да вроде и без нас уже всем всё понятно

Ответить

Правый звук

Пора
0

Готовьте материалы для получения виз 

Ответить

Aleksandr Kirichenko

0

Отлично... Мой сын в 26 лет узнает каково это жить не при Путине...

Ответить

nastya cuba

Aleksandr
0

Не узнает (

Ответить

Aleksandr Kirichenko

nastya
0

Почему?

Ответить

nastya cuba

Aleksandr
1

Чего вы, мне тоже не нравится, минусуйте Путина, а не меня)

Ответить

nastya cuba

Aleksandr
0

Ну так нет же ограничений

Ответить

Aleksandr Kirichenko

nastya
0

По количеству сроков, не по возрасту...

Ответить

nastya cuba

Aleksan…
0

Он просто не уйдёт. Примут ещё поправку. Сам он не уйдёт 

Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить

Super 72

0

Получается теперь по закону Путин сможет править вечно! Зачем вообще Медведев был нужен, если так могли сделать ещё в 2005 году? 

Ответить

Андрюха Глушков

Super
0

В 2005 году, кормушка богаче была, сейчас надо уже с донышка дожрать

Ответить

Nikita Resh

0

Почему 2 срока? Неограниченное количество сроков

Ответить

Александр Мирошников

Nikita
0

Разве что два пожизненно

Ответить

Алексей

0

Я заебалчя уже

Ответить

Руслан Мельников

0

Путин 30?

Ответить

Василий Суслов

0

Путин — Навсегда.

Ответить

Андрей Тодоровский

0

Что происходит нахуй, йобанна?

Ответить

さよう なら

0
Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Смехдержава с новым клоунским номером

Ответить

Kikidon

0
Ответить

Andrew Sychev

0

Молодец бабуля, теперь будут её чаще вспоминать 

Ответить

Правый звук

Andrew
0

И ссать на её могилку

Ответить

Серебряный Джонни

0

Поддержим императора Палпутина

Ответить

Противный Абдужаббор

0

Штош, планировал валить через год, видимо придется ускориться

Ответить

Marhal_New _Arleana

Противный
0

Быстрее крути педали

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Это конечно ещё не край, но вы уже близко. Это пройдёт.

Ответить

Подводной якорь

0

Как объединимся все, да как проголосуем в 24ом против деда!

Хотя кого я обманываю, 20% выберет деда, остальные будут писать с дивана, что все решено за них. 

Ответить

Serge Shima

0

ахах
как вас ловко на хую повертели-то, россиянушки

Ответить

Alex Fielding

0

я ебал говнорашка блять лол =)

Ответить
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