Их обнаружили недалеко от места, где нашли тело Артёма Дорофеева — другого знакомого фигурантов дела.

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Изображение «Медузы»

Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, которые нашли в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети». Об этом «Медузе» сообщила мать девушки Татьяна Левченко.

Останки обнаружили рядом с местом, где в ноябре 2017 года нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети» — Артёма Дорофеева. Он пропал вместе с Левченко в один день — 31 марта 2017 года.

В начале марта 2020 года фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. Екатерину Левченко, по его словам, убил Максим Иванкин — ещё один фигурант этого дела.