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Новости
Алексей Боржонов
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Найденные под Рязанью останки принадлежат Екатерине Левченко — пропавшей знакомой фигурантов дела «Сети» Материал редакции

Их обнаружили недалеко от места, где нашли тело Артёма Дорофеева — другого знакомого фигурантов дела.

27 комментариев
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Изображение «Медузы»

Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, которые нашли в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети». Об этом «Медузе» сообщила мать девушки Татьяна Левченко.

Останки обнаружили рядом с местом, где в ноябре 2017 года нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети» — Артёма Дорофеева. Он пропал вместе с Левченко в один день — 31 марта 2017 года.

В начале марта 2020 года фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. Екатерину Левченко, по его словам, убил Максим Иванкин — ещё один фигурант этого дела.

В феврале 2020 года Иванкина приговорили к 13 годам колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков.

«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о…
Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.
tjournal.ru

#новости #делосети

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27 комментариев
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Нормативный каякер

1

Вкратце можно суть всей истории?

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Могучий теркин30см

Нормативный
20

Группа леваков-наркоторговцев была спугнута фсбшниками из одних ебеней в другие, после чего внутри произошел раскол и двоих из них прикопали в лесу свои же товарищи, которые затем оказались в тюрячке, где их пытали и обвиняли в терроризме, а теперь они жертвы кровавого режима.

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Подземный супер_стар

Нормативный
7

в прошлом месяце осудили группу анархистов, без особых доказательств. Медуза уже после приговора провела своё расследование, и один из участников группы, бежавший на/в Украину, признался в том, что руководство группы после первых арестов вынудило его убить Артёма и Катю, которые особого отношения к группе не имели, и могли сболтнуть лишнего. 

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Непосредственный ящик

Нормативный
3

Собрались чуваки наркотой барыжить, а что бы быть ни как все, стали заявлять, дескать это с продажи идёт на правое дело, во имя революции. Потом посчитали, что кто-то из своих их может заложить, и революция закончится не начавшись. Вот и замочили двоих. Но это им так и не помогло.

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Магомед Шереметьев

Непосредственный
1

На левое дело

Ответить

Непосредственный ящик

Магомед
0
Ответить

Годов Юрий

Нормативный
0

Выше классная иллюстрация нормального и ебанутого изложения информации)

Ответить

Илья Тимофеев

Нормативный
0

Редакция обещала, я жду уже. Запутался нахер.

Ответить

Anxo

1

Симпатичная, жаль что убили.

Ответить

Tyler Durden

Anxo
2

Обычная девка

Ответить

Anxo

Tyler
11

Ладно, тогда не жаль.

Ответить

Адлан Сириев

Anxo
1

А если бы была не бойко привлекательной внешности, то не особо и жалко, да?

Ответить

Anxo

Адлан
2

Да

Ответить

Магомед Шереметьев

Anxo
0

А ты подкатить не успел

Ответить

Игнат Синицын

2

Ну как пореволюционировали? 

Ответить

Антон Крившенко

1

Бедные родители

Ответить

Кирилл Петровский

1

Когда Оксимирон там свою поддержку запилит, сколько ещё ждать?

Ответить

Магомед Шереметьев

Кирилл
0

Так это леваки. За них Гнойный вписаться должен

Ответить

Kyler

0

Красивая, жаль глупая была

Ответить

ОСА

Kyler
0

 >Глупая
Это вы как выяснили? 

Ответить

Kyler

ОСА
1

Связалась с долбаебами

Ответить

ОСА

Kyler
2

А вы никогда с долбоебами не связывались и ошибки не совершали? 

Ответить

Kyler

ОСА
1

Связывался, но видимо бог миловал

Ответить

ОСА

Kyler
0

К сожалению. Теперь всем приходится ваши высеры читать

Ответить

Mezzo Deesa

0

Так екатерина или катя?

Ответить

Александр Бондаренко

0

Ну вот и приплыли. Где теперь все те дебичи, которые называли медузу сливным бачком, продавшимся фсб? 

Ответить

sf

Александр
0

в топиках про нефть и корону

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