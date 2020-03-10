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Их обнаружили недалеко от места, где нашли тело Артёма Дорофеева — другого знакомого фигурантов дела.
Эксперты-криминалисты подтвердили, что останки, которые нашли в Рязанской области, принадлежат Екатерине Левченко — знакомой фигурантов дела «Сети». Об этом «Медузе» сообщила мать девушки Татьяна Левченко.
Останки обнаружили рядом с местом, где в ноябре 2017 года нашли тело другого знакомого фигурантов дела «Сети» — Артёма Дорофеева. Он пропал вместе с Левченко в один день — 31 марта 2017 года.
В начале марта 2020 года фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. Екатерину Левченко, по его словам, убил Максим Иванкин — ещё один фигурант этого дела.
В феврале 2020 года Иванкина приговорили к 13 годам колонии по обвинениям в участии в деятельности террористического сообщества и покушении на сбыт наркотиков.
Могучий теркин30см
Группа леваков-наркоторговцев была спугнута фсбшниками из одних ебеней в другие, после чего внутри произошел раскол и двоих из них прикопали в лесу свои же товарищи, которые затем оказались в тюрячке, где их пытали и обвиняли в терроризме, а теперь они жертвы кровавого режима.
Подземный супер_стар
в прошлом месяце осудили группу анархистов, без особых доказательств. Медуза уже после приговора провела своё расследование, и один из участников группы, бежавший на/в Украину, признался в том, что руководство группы после первых арестов вынудило его убить Артёма и Катю, которые особого отношения к группе не имели, и могли сболтнуть лишнего.
Непосредственный ящик
Собрались чуваки наркотой барыжить, а что бы быть ни как все, стали заявлять, дескать это с продажи идёт на правое дело, во имя революции. Потом посчитали, что кто-то из своих их может заложить, и революция закончится не начавшись. Вот и замочили двоих. Но это им так и не помогло.
На левое дело
Выше классная иллюстрация нормального и ебанутого изложения информации)
Симпатичная, жаль что убили.
Обычная девка
А если бы была не бойко привлекательной внешности, то не особо и жалко, да?
Когда Оксимирон там свою поддержку запилит, сколько ещё ждать?
Красивая, жаль глупая была
Ну вот и приплыли. Где теперь все те дебичи, которые называли медузу сливным бачком, продавшимся фсб?