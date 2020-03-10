Полиция проводит проверку.
Утром 10 марта в один из магазинов электроники и бытовой техники DNS в Томске зашёл мужчина с молотком, который принялся разбивать телевизоры. Его действия зафиксировала камера в торговом зале.
Очевидцы позвонили в полицию, сотрудники местной дежурной части задержали нарушителя. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.
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Подземный супер_стар
телевизор с аниме на экране не стал разбивать, значит анимешник
Эстетический цвет
Вы мне подходите. Мне как раз нужен пмощник
andorusПодземный
Я когда пишу слово «анимешник» меня как то находят одни и те же люди и ставят минус
Подземный супер_стар
нужно просто писать "а" и "е" - английскими буквами, тогда они не находят
andorusПодземный
Тема
theLastLettersПодземный
И так понятно было.
takaraTV
Посмотрел Госдуму сегодня?
Подземный супер_стар
краш-тест очередного блохера, ничего необычного
Подземный супер_стар
жалкая пародия
Нормативный каякер
Великий уравнитель
theLastLettersНормативный
Сбежал из вытрезвитель.
Alexandr Blokhin
Началось?
Конструктивный пёс_анон
да
патау додик
до чего обвал рубля доводит...
Бессмысленный калькулятор
Антикризисные мероприятия
Дурной цветок
разбил несколько телевизоров
купил несколько телевизоров
Типичный Филипп
В Томске сначала телебашню на месячный ремонт закрывают, потом — телевизоры громят. Второй город бесов намечается.
Илья Ильин
Весна началась. Один шиз уже сегодня в ГД выступил
Сергей Васильев
Коммунизм просыпается
Заур Зауров
Телевизор проиграл
John Doe
мужчина разбил, камера зафиксировала, очевидцы позвонили, полиция задержала
TJ написал, но зачем?
Рыбий Глаз
Судя по покупателям это скорей всего продавец ...
Иван Сидоров
достойный продолжатель идей совка
Кирилл Петровский
Борец с пропагандой
Конструктивный пёс_анон
ой, у прадавцов же вычтут с зарплаты..
Kirill GuzikovКонструктивный
Бить телевизоры не привилегия, а право
Vitaliy Vitalic
Почему только телеки не закреплены?
Макс Клочков
😱😱
Хорошо гульнул, по миллион видимо🤭