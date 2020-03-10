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Новости
Ольга Жигулина
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В Томске мужчина зашёл в магазин электроники с молотком и разбил несколько телевизоров Материал редакции

Полиция проводит проверку.

Утром 10 марта в один из магазинов электроники и бытовой техники DNS в Томске зашёл мужчина с молотком, который принялся разбивать телевизоры. Его действия зафиксировала камера в торговом зале.

Очевидцы позвонили в полицию, сотрудники местной дежурной части задержали нарушителя. Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

#новости #происшествия #регионы

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28 комментариев
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Подземный супер_стар

27

телевизор с аниме на экране не стал разбивать, значит анимешник

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Эстетический цвет

Подземный
7

Вы мне подходите. Мне как раз нужен пмощник

Ответить

andorus

Подземный
2

Я когда пишу слово «анимешник» меня как то находят одни и те же люди и ставят минус 

Ответить

Подземный супер_стар

andorus
1

нужно просто писать "а" и "е" - английскими буквами, тогда они не находят

Ответить

andorus

Подземный
0

Тема

Ответить

theLastLetters

Подземный
1

И так понятно было.

Ответить

takaraTV

6

Посмотрел Госдуму сегодня?

Ответить

Подземный супер_стар

5

краш-тест очередного блохера, ничего необычного

Ответить

Подземный супер_стар

5

жалкая пародия

Ответить

Нормативный каякер

3

Великий уравнитель

Ответить

theLastLetters

Нормативный
1

Сбежал из вытрезвитель.

Ответить

Alexandr Blokhin

2

Началось?

Ответить

Конструктивный пёс_анон

Alexandr
1

да

Ответить

патау додик

2

до чего обвал рубля доводит...

Ответить

Бессмысленный калькулятор

1

Антикризисные мероприятия

Ответить

Дурной цветок

1

разбил несколько телевизоров

купил несколько телевизоров

Ответить

Типичный Филипп

1

В Томске сначала телебашню на месячный ремонт закрывают, потом — телевизоры громят. Второй город бесов намечается.

Ответить

Илья Ильин

1

Весна началась. Один шиз уже сегодня в ГД выступил

Ответить

Сергей Васильев

0

Коммунизм просыпается 

Ответить

Заур Зауров

0

Телевизор проиграл

Ответить

John Doe

0

мужчина разбил, камера зафиксировала, очевидцы позвонили, полиция задержала

TJ написал, но зачем?

Ответить

Рыбий Глаз

0

Судя по покупателям это скорей всего продавец ...

Ответить

Иван Сидоров

0

достойный продолжатель идей совка

Ответить

Кирилл Петровский

0

Борец с пропагандой 

Ответить

Конструктивный пёс_анон

0

ой, у прадавцов же вычтут с зарплаты.. 

Ответить

Kirill Guzikov

Конструктивный
0

Бить телевизоры не привилегия, а право

Ответить

Vitaliy Vitalic

0

Почему только телеки не закреплены? 

Ответить

Макс Клочков

0

😱😱
Хорошо гульнул, по миллион видимо🤭

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