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В рекламе можно использовать только те показания, которые утверждены в инструкции по применению.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что реклама лекарственного препарата «Арбидол» как средства от коронавируса Covid-19 нарушает закон «О рекламе».
В рекламе лекарства говорилось, что «Арбидол» эффективен против коронавирусной инфекции, но в инструкции по применению препарата об этом не говорилось, утверждает ФАС.
Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы компания «Отисифарм» прекратила нарушать закон. Против неё собираются возбудить административное дело, ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.
По данным ФАС, компания распространяла рекламу через четыре радиостанции. Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать в рекламе только те показания, которые утверждены в инструкции.
В конце января один из слушателей радио пожаловался в ФАС на рекламу противовирусного препарата «Арбидол». В рекламе утверждалось, что лекарство «активен даже против коронавируса».
ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей
но обойдётся всё саечкой за испуг
Дурной цветок
Это и есть саечка, ты представляешь сколько они срубили бабла уже? Даже в Беларуси его сметают с полок, как лекарство от коронавируса.