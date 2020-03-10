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Алексей Боржонов
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ФАС нашла нарушение закона в рекламе «Арбидола» как средства от нового коронавируса Материал редакции

В рекламе можно использовать только те показания, которые утверждены в инструкции по применению.

6 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что реклама лекарственного препарата «Арбидол» как средства от коронавируса Covid-19 нарушает закон «О рекламе».

В рекламе лекарства говорилось, что «Арбидол» эффективен против коронавирусной инфекции, но в инструкции по применению препарата об этом не говорилось, утверждает ФАС.

Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы компания «Отисифарм» прекратила нарушать закон. Против неё собираются возбудить административное дело, ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

По данным ФАС, компания распространяла рекламу через четыре радиостанции. Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать в рекламе только те показания, которые утверждены в инструкции.

В конце января один из слушателей радио пожаловался в ФАС на рекламу противовирусного препарата «Арбидол». В рекламе утверждалось, что лекарство «активен даже против коронавируса».

#covid19 #новости

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6 комментариев
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Дурной цветок

10

ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

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Владимир Дыркин

3

я бы этих гандонов на миллиард поимел 

Ответить

Дмитрий Кедов

1

ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей

но обойдётся всё саечкой за испуг

Ответить

Дурной цветок

Дмитрий
3

Это и есть саечка, ты представляешь сколько они срубили бабла уже? Даже в Беларуси его сметают с полок, как лекарство от коронавируса.

Ответить

Отдаленный колос

0

Опять ручное правосудие. По тому как в инструкции реально упомянут коронивирус без уточнения какой из четырех десятков. 

Ответить

Владимир Филатов

0

Производитель

Ответить
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