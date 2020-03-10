В рекламе можно использовать только те показания, которые утверждены в инструкции по применению.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что реклама лекарственного препарата «Арбидол» как средства от коронавируса Covid-19 нарушает закон «О рекламе».

В рекламе лекарства говорилось, что «Арбидол» эффективен против коронавирусной инфекции, но в инструкции по применению препарата об этом не говорилось, утверждает ФАС.

Федеральная антимонопольная служба потребовала, чтобы компания «Отисифарм» прекратила нарушать закон. Против неё собираются возбудить административное дело, ей грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

По данным ФАС, компания распространяла рекламу через четыре радиостанции. Согласно закону «О рекламе», производитель препарата может использовать в рекламе только те показания, которые утверждены в инструкции.