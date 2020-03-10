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Фирма провела расследование для выяснения обстоятельств.
«Аэрофлот» не нашёл подтверждений гибели котов, принадлежащих Максиму Чумаченко, при полёте из Нью-Йорка с пересадкой в Москве. Об этом сотрудники компании сообщили «Коммерсанту».
Представитель Аэрофлота пояснил, что расследование независимо друг от друга вели органы внутренних дел и компания «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж. Расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта. Теперь перевозчик готов отстаивать свои интересы в суде.
В январе Чумаченко рассказал о гибели двух котов. Он сдал трёх животных в багаж, но третий кот выжил, получив обморожение. По словам пассажира, при разгрузке багажа в Шереметьево, грузчики «швыряли» переноски с животными. Чумаченко заявил, что ему вручили поломанные переноски с животными. После этого ему разрешили взять котов в салон самолёта. Несмотря на это, один из котов погиб во время перелёта из Москвы в Софию, а второй — на столе ветеринара.
Тогда «Аэрофлот» признал гибель животных и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг». Перевозчик также заявил о намерении выступить инициатором по пересмотру правил разгрузки и загрузки багажа.
Котов уволили ещё за 2 недели до полёта?
Подземный супер_стар
ответ бобрихи; ничего не знаю, налоги с ворованного плачу исправно, какие могут быть проблемы
да уж, не вовремя это они затеяли судиться с клиентами, на фоне такого-то информационного скандала
Ну как ожидалось, чел просто ебнул свою собственность (кстати имеет право), а потом решил с этого навариться, используя зоофильные настроения в стране (не имеет права).
Просишь денег за услуги (перевозку пассажира и его багаж в сохранности их точки А в точку Б)
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Предоставляешь их частично не качественно (багаж поврежден)
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Винишь в этом, оплаченных из денег пассажира, посредников
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Просишь этих самых посредников провести расследование, в котором они, разумеется, не находят подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта.
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Повторяешь цикл.