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Новости
Arthur Khamzin
1687

«Аэрофлот» не нашёл подтверждений гибели котов при перелёте из Нью-Йорка и заявил о готовности судиться с пассажиром Материал редакции

Фирма провела расследование для выяснения обстоятельств.

14 комментариев
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«Аэрофлот» не нашёл подтверждений гибели котов, принадлежащих Максиму Чумаченко, при полёте из Нью-Йорка с пересадкой в Москве. Об этом сотрудники компании сообщили «Коммерсанту».

Представитель Аэрофлота пояснил, что расследование независимо друг от друга вели органы внутренних дел и компания «Шереметьево Хэндлинг», которая обрабатывает багаж. Расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта. Теперь перевозчик готов отстаивать свои интересы в суде.

В январе Чумаченко рассказал о гибели двух котов. Он сдал трёх животных в багаж, но третий кот выжил, получив обморожение. По словам пассажира, при разгрузке багажа в Шереметьево, грузчики «швыряли» переноски с животными. Чумаченко заявил, что ему вручили поломанные переноски с животными. После этого ему разрешили взять котов в салон самолёта. Несмотря на это, один из котов погиб во время перелёта из Москвы в Софию, а второй — на столе ветеринара.

Тогда «Аэрофлот» признал гибель животных и переложил ответственность на компанию «Шереметьево Хэндлинг». Перевозчик также заявил о намерении выступить инициатором по пересмотру правил разгрузки и загрузки багажа.

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#новости #аэрофлот #авиакомпании

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14 комментариев
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Dmitry Shiryaev

17

Котов уволили ещё за 2 недели до полёта?

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Poe Ghost

Dmitry
7

Обнулили.

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Подземный супер_стар

13

пустят лучше скажут, почему они по миллиарду в квартал симоньянам платят

Ответить

Kyler

Подземный
5

Вроде в год, а не в квартал, слишком уж жирно было бы

Ответить

Фантастический диод

Kyler
0

А, ну лан)0))

Ответить

Подземный супер_стар

Подземный
4

ответ бобрихи; ничего не знаю, налоги с ворованного плачу исправно, какие могут быть проблемы

Ответить

Emile Zäkiev

Подземный
0

да уж, не вовремя это они затеяли судиться с клиентами, на фоне такого-то информационного скандала

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Зеленый теркин30см

11

Аэрофлот красавцы. Казалось бы, репутационное дно давно нащупано, но нет, с каждым разом они умудряются пробивать его ещё и ещё. 

Ответить

Orbital_Cat

4

Какая мерзкая контора...

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Eldar

–8

Ну как ожидалось, чел просто ебнул свою собственность (кстати имеет право), а потом решил с этого навариться, используя зоофильные настроения в стране (не имеет права).

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Kirill Beerlove

Eldar
0

Хех слишком толсто 

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Андрей Рядькин

0
Ответить

Taktischer Corgi

0

о це дiло
следствие разберётся

Ответить

Kirill Beerlove

0

Просишь денег за услуги (перевозку пассажира и его багаж в сохранности их точки А в точку Б)
*
Предоставляешь их частично не качественно (багаж поврежден)
*
Винишь в этом, оплаченных из денег пассажира, посредников
*
Просишь этих самых посредников провести расследование, в котором они, разумеется, не находят подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта. 
*
Повторяешь цикл. 

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