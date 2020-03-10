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Алексей Боржонов
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В Москве на месяц запретили массовые мероприятия с более чем 5 тысячами участников. И объяснили это коронавирусом Материал редакции

Ограничения действуют до 10 апреля.

72 комментария
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В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия, в которых участвуют больше пяти тысяч человек. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.

В документе говорится, что он вносит изменения в другой указ — о введении режима повышенной готовности в городе из-за вспышки коронавируса Covid-19. Его мэр подписал 5 марта. К 10 марта известно о 20 случаях заболевания Covid-19 в России.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей.

В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей.

Сергей Собянин
мэр Москвы

В первоначальной версии указа говорилось о запрете на проведение мероприятий с более чем 5 миллионами участников («более 5000 тысяч человек»). В обновлённой версии число исправлено — в документе говорится о пяти тысячах участников.

Собянин отметил, что ограничения касаются в том числе спортивных мероприятий — футбольных и хоккейных матчей. Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью Sport24 заявил, что лига собирается исполнять указ мэра: «Раз такое решение, значит, будет присутствовать пять тысяч». Конкретно решение лига примет 11 марта совместно с Российским футбольным союзом.

Также мэр подтвердил, что на Тверской улице отменён фестиваль «Крымская весна». Мероприятия на других площадках по-прежнему должны состояться.

10 марта в мэрию Москвы подали три заявки на проведение митингов против обнуления президентских сроков. Мероприятия планировали провести 21 и 22 марта на проспекте академика Сахарова.

#новости #covid19

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72 комментария
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Намерен торшер

69

Ну что, как на митинг против пожизненного пыни сходили?

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Rodion Kutsaev

Намерен
20

А вот если бы не коронавирус, то точно бы вышли.

Ответить

Намерен торшер

Rodion
2

Ну на марш 20 к вышли кое-как же.

Ответить

Владислав Сурков

34

зато будут фестивали еды на 4999 человек 

Ответить

Намерен торшер

Владислав
13

Фестиваль КОРОНАВАРЕНЬЯ

Ответить

Владислав Сурков

Намерен
0

караномоления 

Ответить

Романелло Кивогенс

Владислав
1

Как всё-таки здорово, что вирус не распространяется среди группы людей менее 5000 человек, и как это замечательно, что он умеет так точно подсчитывать их количество. Его и коронавирусом-то назвали вероятно потому, что точность - это вежливость королей.

Не удивлюсь, если примерно такой логикой руководствовались московские власти, когда составляли этот запрет. 

Ответить

Vasily Mordovin

Владислав
0

Безопасные с точки зрения заражени, само собой

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Владислав
0

Фестиваль победобесия близко

Ответить

Алексей Радаев

21

Про 5 миллионов сначала поставили, двоечники )

Ответить

Лис

Алексей
1

))0

Ответить

Бессмысленный калькулятор

Алексей
1

К - квалификация

Ответить

Печатный шар

9

у них все схвачено, суки!

Ответить

Poe Ghost

Печатный
20

Азаза, я ору: коронавирус > обвал рубля > воцарение > запрет отстаивать свободы и права под предлогом заботы.

Охуеть стратеги: просто нет равных, когда свой народ надо наебать.

Ответить

Kir Kirsky

Poe
3

Коронавание

Ответить

Yuri Miller

Kir
5

Вовид-19 (Вовановирус)

Ответить

Правый звук

Poe
2

Но согласись, как удачненько всё получается)

Ответить

Poe Ghost

Правый
0

Как всегда не для нас с тобой, Саша.

Ответить

Правый звук

Poe
0

Как всегда(

Ответить

Yuri Miller

Правый
0

Когда уже можно будет здороваться правой рукой со словами да здравствует ...н?

Ответить

Правый звук

Yuri
0

Потерпи пока) скоро всё будет 

Ответить

Yuri Miller

Правый
0

Когда уже можно будет вламывать друг друга за отрицание Славы Вековечного? (да святится Имя Его! бля)

Ответить

Igor Chvalun

Poe
0

Это единственное что у них хорошо получается

Ответить

Гном Ворчун

11

Заебись Терешкова взлетела

Ответить

Намерен торшер

Гном
3
Ответить

Печатный шар

10

надо сделать прост 100 митингов по 5к человек каждый, но боюсь никто не придет...

Ответить

That cat

4

Как вовремя вирус-то

Ответить

That cat

That
12

Как по нотам
https://twitter.com/PutinGame/status/1237358651628716033

Путин Играющий @PutinGame
ЕБАТЬ Я ВАС ПЕРЕИГРАЛ!))))
Ответить

ouxen

6
Ответить

Илюша

6

А через месяц вирус тактично отойдет в сторонку чтобы дать россиянам спокойно проголосовать за нужные поправки?

Ответить

Холодный жар

5
Ответить

Hasan Alloush

4

Сегодня кто то в комментариях прям ванговал про запрет на массовые скопления

Ответить

Ilya Korotkov

Hasan
1

Хмм, кто бы это мог быть? 🤔

Ответить

Dear Moscow,

4

Это не первый раз, когда мэрия всеми силами защищает здоровье граждан от коронавируса. 

Золотые люди, всё о народе думают: 

https://vc.ru/marketing/104143-mcdonald-s-otmenila-akciyu-s-prodazhey-gamburgerov-po-3-rublya-po-trebovaniyu-moskovskoy-merii?comment=1619849

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vc.ru
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Ростислав Тесленко

4

А чё голосование не уберут из-за коронавируса?
ЗА ПУТИНА УМЕРЕТЬ ЭТО СВЯТОЕ, БОХ ПОМОЖЕТ

Ответить

Yuri Miller

Ростислав
0

нет, можно онлайн из карантина голосовать

Ответить

Игнат Синицын

4

Ха😂ну что я писал ранее😂

Ответить

Артём Чучакин

4

Даешь обнуление счетчиков митингов!

Ответить

Религиозный космос

Артём
0

обнуление числа участников, то бишь запретить даже одиночные пикеты.

Ответить

Артём Чучакин

Религиозный
0

Обнуление сроков — значит в отставку 🤔

Ответить

kiwomi

4
Ответить

Алексей Любимцев

3

Просто совпадение

Ответить

Владимир Дыркин

2

сраное чмо, этот путин 

Ответить

Евстафий Селюк

Владимир
0

sir douchebag

Ответить

Алексей Кирсанов

2

оперативненько

Ответить

Нехороший утюг

2
Ответить

Романелло Кивогенс

2

Что же, насчёт переноса (отмены) референдума я по всей видимости ошибся, а вот относительно запрета протестных мероприятий как в воду глядел:
Не удивлюсь, если через некоторое время власти объявят, что в связи с распространением коронавируса они не желают подвергать людей опасности и переносят референдум на неопределённый срок. Кстати, на том же самом основании будет удобно запрещать любые протестные митинги. Дескать, смотрите как Путин заботится о своём народе - даже референдум отменил. А вашему Навальному на людей плевать - гонит их на митинги и подвергает смертельному риску.

https://tjournal.ru/news/149058-gosduma-podderzhala-obnulenie-prezidentskih-srokov-i-snyatie-ogranicheniy-na-nih?comment=3166557

А ещё появится дополнительный повод задерживать строптивых сограждан на малочисленных митингах или например на одиночных пикетах. Надел маску, чтобы защитить себя или других от короновируса? Так ведь это прямое нарушение федерального закона о "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", согласно которому 
Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности

Ответить

CommentBot

Романелло
0
Ответить

xion_xion

1

Всего хорошего!

Ответить

Половый яд

1

Вот почему так спешили, что все от неожиданности охренели.

Ответить

Женатый Макс

1

K P A C U B O

Ответить

Антон Чепур

1

Зато с 11 до 22 вся Москва будет в блокадах

Ответить

Alex Fielding

1

Заебись, чотко!

Ответить

Сергей Звезда

1

Если вы не подписаны на наши пуши — зря. Сегодня мы дали целых семь пушей!

Ответить

Кирилл Сосновский

Сергей
0

Ух ты!

Ответить

Litnikov Danil

0

Так то ещё апрель впереди

Ответить

Alexander Kuznetsov

Litnikov
0

Так продлят в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и необходимости дополнительных карантинных мероприятий.

Ответить

Мария Казакова

0

Сеть одиночных пикетов как вариант. Или так нельзя?

Ответить

the.nightmarez

Мария
0

Дома на кухне, но больше трёх не собираться.

Ответить

Sergey Mazhurin

0

Дел

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

0

Так и 9 мая надо отменить

Ответить

Vardan Balayan

0

Футбольные и хоккейные матчи тоже без зрителей? Вроде как массовое мероприятие ?

Ответить

Gregory

Vardan
0

ну во многих странах уже так и делают (в Италии вообще остановили чемпионат по футболу). Не вижу, что может помешать сделать так же у нас.

Ответить

Azam Akhrorov

0
Ответить

Бессмысленный калькулятор

0

Вчера эпидемиологическая обстановка, безусловно, таких опасений не вызывала и после 10 апреля вызывать не будет, ну а уж 22 апреля любая вероятность заражения коронавирусом, разумеется, исключена

Ответить

Виталий Душин

0

Путин торопится до повышения цен на импорт в магазинах

Ответить

Уважаемый микроскоп

0

как-то идиотски выглядит запрет при работающем метро, где в часы пик (а в москве час пик круглосуточно блять) эти 5 тыщ набираются двумя-тремя составами (привет переход на арбатской)

Ответить

Alexander Kuznetsov

0

Так спешили оформить до первых заявок на митинги, что в четырёх абзацах опечатку не увидели.

Ответить

Артур Логвинов

0

А то без вируса бы эти 5к вышедших свергли бы плешивого диктатора. Меня лично заебало выходить еще в 2017, за такой народ бороться – себя не уважать. Стабильно всем было похуй и будет похуй.

Ответить

Израильский щит

0

Какие там крупные концерты отменятся?

Ответить

Yuri Istomin

0

В Питере вроде пока не запретили, можно туда и даже на одном поезде)))

Ответить

. staszibliuk

0

Читаю новости и в ахуе, что всё это происходит настолько открыто

Ответить
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