Прямой эфир
Ограничения действуют до 10 апреля.
В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия, в которых участвуют больше пяти тысяч человек. Указ об этом подписал мэр города Сергей Собянин.
В документе говорится, что он вносит изменения в другой указ — о введении режима повышенной готовности в городе из-за вспышки коронавируса Covid-19. Его мэр подписал 5 марта. К 10 марта известно о 20 случаях заболевания Covid-19 в России.
В первоначальной версии указа говорилось о запрете на проведение мероприятий с более чем 5 миллионами участников («более 5000 тысяч человек»). В обновлённой версии число исправлено — в документе говорится о пяти тысячах участников.
Собянин отметил, что ограничения касаются в том числе спортивных мероприятий — футбольных и хоккейных матчей. Президент РПЛ Сергей Прядкин в интервью Sport24 заявил, что лига собирается исполнять указ мэра: «Раз такое решение, значит, будет присутствовать пять тысяч». Конкретно решение лига примет 11 марта совместно с Российским футбольным союзом.
Также мэр подтвердил, что на Тверской улице отменён фестиваль «Крымская весна». Мероприятия на других площадках по-прежнему должны состояться.
10 марта в мэрию Москвы подали три заявки на проведение митингов против обнуления президентских сроков. Мероприятия планировали провести 21 и 22 марта на проспекте академика Сахарова.
А вот если бы не коронавирус, то точно бы вышли.
зато будут фестивали еды на 4999 человек
Намерен торшер
Фестиваль КОРОНАВАРЕНЬЯ
Как всё-таки здорово, что вирус не распространяется среди группы людей менее 5000 человек, и как это замечательно, что он умеет так точно подсчитывать их количество. Его и коронавирусом-то назвали вероятно потому, что точность - это вежливость королей.
Не удивлюсь, если примерно такой логикой руководствовались московские власти, когда составляли этот запрет.
Про 5 миллионов сначала поставили, двоечники )
Коронавание
Но согласись, как удачненько всё получается)
Когда уже можно будет здороваться правой рукой со словами да здравствует ...н?
Правый звук
Потерпи пока) скоро всё будет
Когда уже можно будет вламывать друг друга за отрицание Славы Вековечного? (да святится Имя Его! бля)
Заебись Терешкова взлетела
Как вовремя вирус-то
А через месяц вирус тактично отойдет в сторонку чтобы дать россиянам спокойно проголосовать за нужные поправки?
Сегодня кто то в комментариях прям ванговал про запрет на массовые скопления
Это не первый раз, когда мэрия всеми силами защищает здоровье граждан от коронавируса.
Золотые люди, всё о народе думают:
https://vc.ru/marketing/104143-mcdonald-s-otmenila-akciyu-s-prodazhey-gamburgerov-po-3-rublya-po-trebovaniyu-moskovskoy-merii?comment=1619849
А чё голосование не уберут из-за коронавируса?
ЗА ПУТИНА УМЕРЕТЬ ЭТО СВЯТОЕ, БОХ ПОМОЖЕТ
Даешь обнуление счетчиков митингов!
Религиозный космос
обнуление числа участников, то бишь запретить даже одиночные пикеты.
сраное чмо, этот путин
Что же, насчёт переноса (отмены) референдума я по всей видимости ошибся, а вот относительно запрета протестных мероприятий как в воду глядел:
Не удивлюсь, если через некоторое время власти объявят, что в связи с распространением коронавируса они не желают подвергать людей опасности и переносят референдум на неопределённый срок. Кстати, на том же самом основании будет удобно запрещать любые протестные митинги. Дескать, смотрите как Путин заботится о своём народе - даже референдум отменил. А вашему Навальному на людей плевать - гонит их на митинги и подвергает смертельному риску.
https://tjournal.ru/news/149058-gosduma-podderzhala-obnulenie-prezidentskih-srokov-i-snyatie-ogranicheniy-na-nih?comment=3166557
А ещё появится дополнительный повод задерживать строптивых сограждан на малочисленных митингах или например на одиночных пикетах. Надел маску, чтобы защитить себя или других от короновируса? Так ведь это прямое нарушение федерального закона о "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", согласно которому
Участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности
Если вы не подписаны на наши пуши — зря. Сегодня мы дали целых семь пушей!
Так то ещё апрель впереди
Так продлят в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и необходимости дополнительных карантинных мероприятий.
Сеть одиночных пикетов как вариант. Или так нельзя?
Футбольные и хоккейные матчи тоже без зрителей? Вроде как массовое мероприятие ?
Так спешили оформить до первых заявок на митинги, что в четырёх абзацах опечатку не увидели.
А то без вируса бы эти 5к вышедших свергли бы плешивого диктатора. Меня лично заебало выходить еще в 2017, за такой народ бороться – себя не уважать. Стабильно всем было похуй и будет похуй.