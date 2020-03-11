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Спецслужба назвала Фирсова создателем платформы для интернет-магазинов Deer.io.
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в аэропорту Нью-Йорка россиянина Кирилла Фирсова, которого называют создателем платформы для интернет-магазинов Deer.io. Его подозревают в продаже персональных данных. Об этом сообщает ZDnet со ссылкой на материалы суда.
Deer.io — платформа, которая предоставляет площадку для продаж электронных товаров в интернете. Стоимость аренды магазина — 800 рублей в месяц. Правоохранительные органы США заявили, что на платформе работают 24 тысячи магазинов с объёмом продаж, превышающим 17 миллионов долларов. Согласно обвинению, Фирсов руководит Deer.io с момента запуска сайта в октябре 2013 года.
По данным ФБР, платформа «почти полностью используется для киберпреступности». Спецслужба изучила более 250 интернет-магазинов, размещённых на этой площадке, и нашла те, которые продают учётные записи, базы данных и персональную информацию. ФБР отчиталось об успешной покупке таких данных, они также проверили их подлинность.
ФБР считает, что Фирсов знал, какие клиенты пользуются его платформой, так как несколько раз рекламировал её на специализированных форумах.
Первые обвинения в адрес платформы о продаже персональных данных появились в 2016 году. Тогда руководство Deer.io рассказало, что сервис работает в соответствии с законодательством Российской Федерации: «Мы блокируем магазины, которые продают наркотики или краденые банковские счета. Мы также заблокируем любой магазин по запросу Роскомнадзора или компетентных органов».
Так создатель платформы или продавец данных?
Мучительный ихтиандр
Сук. Так ведь можно всех производителей оружия, ножей и верёвок с мылом засадить! Они то точно знают зачем их товары используют
Ну, оружие огнестрельное действительно продают обычно только по лицензиям и тп. Что без лицензии - вне закона. А человека на самом деле приняли по весомой причине и тут скрывать нечего, тк на deer по пальцам одной руки можно было пересчитать магазины, не торгующие брут аккаунтами и прочей фигней
Интересно по фед СМИ начнут орать, как всегда что американцы гавнюки прижимают у себя русских, как в случае с гобли...ой, Бутиной?
А по факту и тем и другим похуй на конкретного человека. Лишь бы политические очки заработать.