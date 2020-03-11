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Мероприятие отложили впервые в истории — в течение 21 года оно традиционно проходило в апреле.
Фестиваль Coachella, который традиционно проходит в середине апреля, перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом организаторы сообщили в твиттере и инстаграме мероприятия.
Мероприятие должно было пройти с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Теперь фестиваль перенесли на осенние уикэнды — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября.
На Coachella должны выступить Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Дензел Карри, «Ленинград» и другие. В 2018 году фестиваль посетили около 500 тысяч человек.
Coachella – один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Его ежегодно проводят с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния), который находится недалеко от Лос-Анджелеса.
а ведь будет охуенно если половина европейских фестивалей поотменяется, и все попрут в Россию на Парк Лайв, Дикую Мяту и Боль
А депутат на этой коачелле собирался выступить, или уже был там