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Новости
Дарья Лейзаренко
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Музыкальный фестиваль Coachella перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Мероприятие отложили впервые в истории — в течение 21 года оно традиционно проходило в апреле.

5 комментариев
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Фестиваль Coachella, который традиционно проходит в середине апреля, перенесли на октябрь из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом организаторы сообщили в твиттере и инстаграме мероприятия.

Мероприятие должно было пройти с 10 по 12 апреля и с 17 по 19 апреля. Теперь фестиваль перенесли на осенние уикэнды — с 9 по 11 октября и с 16 по 18 октября.

Coachella @coachella
https://t.co/ppPdu7WX9b
По указу властей округа Риверсайд и местных представителей органов здравоохранения мы с сожалением сообщаем о переносе Coachella и Stagecoach из-за вспышки коронавируса Covid-19. Хотя мы приняли это решение во время неопределённости, мы серьёзно относимся к безопасности и здоровью наших гостей и работников. Мы просим всех соблюдать рекомендации врачей. Coachella пройдёт 9, 10, 11 октября и 16, 17, 18 октября 2020 года. Stagecoach пройдёт 23, 24 и 25 октября 2020 года. Все билеты на апрельские даты будут действовать в октябре. Вернуть деньги за билеты можно до 13 марта. Спасибо за поддержку. С нетерпением ждём встречи с вами в пустыне этой осенью

На Coachella должны выступить Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Трэвис Скотт, Дензел Карри, «Ленинград» и другие. В 2018 году фестиваль посетили около 500 тысяч человек.

Coachella @coachella
Weekend 1 is sold out 🌴 Register for Weekend 2 presale at Coachella.com. Presale starts Monday 1/6 at 12pm PT
Лайн-ап фестиваля

Coachella – один из самых популярных музыкальных фестивалей в США. Его ежегодно проводят с 1999 года в городе Индио (штат Калифорния), который находится недалеко от Лос-Анджелеса.

#новости #covid19 #coachella

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5 комментариев
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Владимир Швецов

2

а ведь будет охуенно если половина европейских фестивалей поотменяется, и все попрут в Россию на Парк Лайв, Дикую Мяту и Боль 

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Олег Ивахнов

Владимир
5

шашлык лайф

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Kyler

Олег
0

Стейк лайв

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сироп от щекотки

0

А депутат на этой коачелле собирался выступить, или уже был там

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Kyler

сироп
0

Как раз на этом должен выступить

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