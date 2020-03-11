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По данным СМИ, перед этим она встречалась со многими чиновниками, в том числе с Борисом Джонсоном.
Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис заразилась новым коронавирусом. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на её заявление.
Она стала первым членом парламента страны, кто получил положительный результат теста. Доррис рассказала, что сразу после этого приняла все необходимые меры предосторожности и самоизолировалась дома. Управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать тех, с кем она контактировала.
Газета The Times рассказала, что Доррис со 2 по 8 марта провела множество встреч в парламенте, она также встречалась и обменялась рукопожатием с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Всего в Великобритании зарегистрировали 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-19. Шесть человек умерли.
Прикиньте планета заботится о простых смертных и этот вирус просто выпилит всю верхушку власти по миру, так сказать сделает reboot, чтобы мы попробовали заново.
Типа: "Всё хуйня! Давай по новой!"
Один тут уже сделал ребут президентских сроков. Но не из-за "все хуйня"
вы ответили на вопрос "почему правительства раздувают панику с короновирусом"
Надеюсь вирус доберётся до Букингемского дворца.
Тут все мечтают о другом царе
И что это тебе даст? :)