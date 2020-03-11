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Артём Мазанов
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У замминистра здравоохранения Великобритании выявили коронавирус Материал редакции

По данным СМИ, перед этим она встречалась со многими чиновниками, в том числе с Борисом Джонсоном.

15 комментариев
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Заместитель министра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис заразилась новым коронавирусом. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на её заявление.

Она стала первым членом парламента страны, кто получил положительный результат теста. Доррис рассказала, что сразу после этого приняла все необходимые меры предосторожности и самоизолировалась дома. Управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать тех, с кем она контактировала.

Газета The Times рассказала, что Доррис со 2 по 8 марта провела множество встреч в парламенте, она также встречалась и обменялась рукопожатием с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Всего в Великобритании зарегистрировали 382 случая заражения коронавирусной инфекцией, вызванной Covid-19. Шесть человек умерли.

#новости #covid19 #великобритания

Новости
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15 комментариев
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Игнат Синицын

5

Прикиньте планета заботится о простых смертных и этот вирус просто выпилит всю верхушку власти по миру, так сказать сделает reboot, чтобы мы попробовали заново.
Типа: "Всё хуйня! Давай по новой!" 

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Rerpetual Junior

Игнат
12

Один тут уже сделал ребут президентских сроков. Но не из-за "все хуйня"

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Vlad Violenty

Игнат
3

вы ответили на вопрос "почему правительства раздувают панику с короновирусом"

Ответить

Дон

–9

Надеюсь вирус доберётся до Букингемского дворца.

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Yaroslav Brandtner

Дон
7

Тут все мечтают о другом царе 

Ответить

Дон

Yaroslav
–4

К счастью т.н. королева Елизавета II умрёт раньше =)

Ответить

Ограниченный татарин

Дон
3

Максим Кадашев

Ответить

Иван Терёхин

Дон
0

И что это тебе даст? :)

Ответить

Дон

Иван
–2

Прочитать скорбящие и бомбящие комментарии на ТЖ, ради этого =)

Ответить

Иван Терёхин

Дон
0

Но ведь так можно желать смерти любой популярной личности. :) У тебя нет кумиров?

Ответить

Lord Quas

Дон
0

Всем похуй

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Колямба

0

(удалено, понял свой косяк)

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ouxen

0
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XBOX Russia

0

Боря,тебе капец!

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Отродясь не было

0

Теория шести рукопожатий охуенно работает.

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