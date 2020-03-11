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Артём Мазанов
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РБК: досрочные выборы в Госдуму сорвались из-за КПРФ. Поправку о самороспуске нынешнего состава планировали принять Материал редакции

Коммунистов якобы не удалось уговорить, поэтому Путин выступил против досрочных выборов.

24 комментария
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Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок пресс-службы нижней палаты парламента 

Досрочные выборы в Государственную думу, которые планировали провести в сентябре 2020 года, сорвались из-за КПРФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседники, близкие к администрации президента.

Источники журналистов рассказали, что поправка Александра Карелина о самороспуске нынешнего состава Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Это было заранее согласовано с администрацией Путина, которая и была инициатором выборов. Ещё один источник РБК рассказал, что поправка была нужна для продолжения «обновления»: меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы.

Поправку поддержали в ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России». Но лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против. Источники РБК рассказали, что на коммунистов до последнего «пытались повлиять» и это почти получилось.

Приехавший на пленарное заседание в Госдуму Владимир Путин заявил, что ему рассказали об отсутствии консолидированной позиции фракций. «Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — сообщил президент. Собеседник РБК предположил, что для Путина коммунисты «сейчас важны»: они могут поддержать голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому президент выступил против досрочных выборов.

10 марта Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года, в единый день голосования. Поправку внесли в Госдуму, но Путин выступил против досрочных выборов. После его заявления поправку отозвали.

#новости #госдума #конституция

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24 комментария
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Ничтожный танк88

10

Зачем вообще нужна эта гос. дума если есть Владимир Владимирович?

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Eugen T

Ничтожный
25

Да! 
«зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции»©

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badResistor

Ничтожный
4

вы хотели сказать - Владимиры Владимировичи
Удмурт, Банкетный итп )

Ответить

Bad Bear

15

Я бы ещё проверил что рядовые коммунисты не захотели рисковать полномочиями и вспомнили что умеют нажимать на кнопку "против", но что клоун Зюганов по своей инициативе пошел против Путина ради нихуя никогда не поверю.

Ответить

Litnikov Danil

Bad
3

Там ща не все гладко, достаточно послушать что рашкин иногда выдает. Мб зю сцыт что это его последний мандат

Ответить

Ilya Korotkov

Litnikov
0

Рашкин там, похоже, единственный голос здравого смысла. 

Ответить

Litnikov Danil

Ilya
0

Не единственный, но самый влиятельный

Ответить

Кредитный файл

4

С уходом Суркова из АП, ушла и иллюзия демократии, некому выдумывать многоходовочки

Ответить

Германский ключ

Кредитный
2

@Владислав Сурков возвращайся в АП. Хватит на тж деградировать.

Ответить

Четкий ихтиандр

3

Что любопытно, КПРФ внесла несколько дней назад проект закона о Конституционном Собрании. Интересно, нахрена

https://sozd.duma.gov.ru/bill/916140-7

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Михаил Подивилов

Четкий
1

Повысить градус маразма

Ответить

Taktischer Corgi

Михаил
1

Словят копровирус - градус повысится

Ответить

Михаил Подивилов

Taktischer
0

Можно ещё выпить как вариант

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Виктор Корякин

Четкий
0

Главы 1,2,9 Конституции не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием то есть для измения положений этих глав нужно принимать новую Конституцию или созывать некий учредительный орган тобишь Конституционное собрание (это написано в 9 главе), который действует на основании федерального конституционного закона. Проблема лишь в том, что этот ФКЗ все еще не приняли по тем или иным причинам, поэтому никто в душе не ебет что из себя должно представлять это Собрание (но если будет нужно, то обязательно примут). Вообще доктрине есть мнение, что можно обойтись без принятия ФКЗ, но это уже риторика

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Четкий ихтиандр

Виктор
0

Я знаю зачем нужен закон о Конституционном Собрании. Я к тому - зачем КПРФ его внесло в данной ситуации

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Виктор Корякин

Четкий
0

Обычный популизм по принципу если не мы, то кто-то должен внести для справки, это же кпрф

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Четкий ихтиандр

Виктор
0

Популизм подразумевает сопутствующин публичные заявления. А тут как-то молча внесли

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Виктор Корякин

Четкий
0

Вносить никто не запрещает, почему бы и нет? Принять все равно не примут, но хотя бы их проект останется в анналах истории. Причем в бэкграунде того, что партия власти пытается повлиять на положения Глав 1,2,9 легким путем - путем изменения других глав «обычным» законом о поправках, вопрос о ФКЗ О Конституционном собрании стоял в первую очередь

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Игнат Синицын

2

ДА ну наааахер) канеееешнаааа) комуняги опять во всем виноваты)) кровавые диктаторы))) они то бля канешна первые кто против)) эту карманную оппозицию так устраивает кол-ве мест которое они занимают в думе) 

Ответить

Скрытый блик

Игнат
0

)))

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Игнат Синицын

Скрытый
0

О! Нихуя себе! Да этож Эскобар! 

Ответить

Виталий Голубятин

1
Ответить

Согласный чувак

0

АП: Зю, слышь, давай уже ага, в новый созыв
Зю: Ну неее, нихасю
АП: Зю, ну давай, ну чо ты...
Зю: Ну лан.
...
АП: Зю, ну вот чо ты опять, ну договаривались же!
Зю: Прост)))

Ответить

Dear Moscow,

0

 Досрочные выборы в Государственную думу, которые планировали провести в сентябре 2020 года, сорвались из-за КПРФ

Вот и стало понятно преступные сообщества, стоЯщие за какой из фракций хотели отлучить от сжавшегося пирога, чтобы разделить его между остальными. 

Забавно, что грызню за делёжку схлопнувшейся из-за их же идиотизма поляны называют "обновлением":

 поправка была нужна для продолжения «обновления»: меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы

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