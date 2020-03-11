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Коммунистов якобы не удалось уговорить, поэтому Путин выступил против досрочных выборов.
Досрочные выборы в Государственную думу, которые планировали провести в сентябре 2020 года, сорвались из-за КПРФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседники, близкие к администрации президента.
Источники журналистов рассказали, что поправка Александра Карелина о самороспуске нынешнего состава Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Это было заранее согласовано с администрацией Путина, которая и была инициатором выборов. Ещё один источник РБК рассказал, что поправка была нужна для продолжения «обновления»: меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы.
Поправку поддержали в ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России». Но лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против. Источники РБК рассказали, что на коммунистов до последнего «пытались повлиять» и это почти получилось.
Приехавший на пленарное заседание в Госдуму Владимир Путин заявил, что ему рассказали об отсутствии консолидированной позиции фракций. «Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — сообщил президент. Собеседник РБК предположил, что для Путина коммунисты «сейчас важны»: они могут поддержать голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому президент выступил против досрочных выборов.
10 марта Владимир Жириновский предложил после обновления Конституции провести досрочные парламентские выборы 20 сентября 2020 года, в единый день голосования. Поправку внесли в Госдуму, но Путин выступил против досрочных выборов. После его заявления поправку отозвали.
вы хотели сказать - Владимиры Владимировичи
Удмурт, Банкетный итп )
Я бы ещё проверил что рядовые коммунисты не захотели рисковать полномочиями и вспомнили что умеют нажимать на кнопку "против", но что клоун Зюганов по своей инициативе пошел против Путина ради нихуя никогда не поверю.
Там ща не все гладко, достаточно послушать что рашкин иногда выдает. Мб зю сцыт что это его последний мандат
Рашкин там, похоже, единственный голос здравого смысла.
Германский ключ
@Владислав Сурков возвращайся в АП. Хватит на тж деградировать.
Что любопытно, КПРФ внесла несколько дней назад проект закона о Конституционном Собрании. Интересно, нахрена
Повысить градус маразма
Словят копровирус - градус повысится
Главы 1,2,9 Конституции не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием то есть для измения положений этих глав нужно принимать новую Конституцию или созывать некий учредительный орган тобишь Конституционное собрание (это написано в 9 главе), который действует на основании федерального конституционного закона. Проблема лишь в том, что этот ФКЗ все еще не приняли по тем или иным причинам, поэтому никто в душе не ебет что из себя должно представлять это Собрание (но если будет нужно, то обязательно примут). Вообще доктрине есть мнение, что можно обойтись без принятия ФКЗ, но это уже риторика
Я знаю зачем нужен закон о Конституционном Собрании. Я к тому - зачем КПРФ его внесло в данной ситуации
Обычный популизм по принципу если не мы, то кто-то должен внести для справки, это же кпрф
Популизм подразумевает сопутствующин публичные заявления. А тут как-то молча внесли
Вносить никто не запрещает, почему бы и нет? Принять все равно не примут, но хотя бы их проект останется в анналах истории. Причем в бэкграунде того, что партия власти пытается повлиять на положения Глав 1,2,9 легким путем - путем изменения других глав «обычным» законом о поправках, вопрос о ФКЗ О Конституционном собрании стоял в первую очередь
ДА ну наааахер) канеееешнаааа) комуняги опять во всем виноваты)) кровавые диктаторы))) они то бля канешна первые кто против)) эту карманную оппозицию так устраивает кол-ве мест которое они занимают в думе)
Досрочные выборы в Государственную думу, которые планировали провести в сентябре 2020 года, сорвались из-за КПРФ
Вот и стало понятно преступные сообщества, стоЯщие за какой из фракций хотели отлучить от сжавшегося пирога, чтобы разделить его между остальными.
Забавно, что грызню за делёжку схлопнувшейся из-за их же идиотизма поляны называют "обновлением":
поправка была нужна для продолжения «обновления»: меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы