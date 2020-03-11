Коммунистов якобы не удалось уговорить, поэтому Путин выступил против досрочных выборов.

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Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок пресс-службы нижней палаты парламента

Досрочные выборы в Государственную думу, которые планировали провести в сентябре 2020 года, сорвались из-за КПРФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на собеседники, близкие к администрации президента.

Источники журналистов рассказали, что поправка Александра Карелина о самороспуске нынешнего состава Госдумы и проведении досрочных выборов планировалась на принятие. Это было заранее согласовано с администрацией Путина, которая и была инициатором выборов. Ещё один источник РБК рассказал, что поправка была нужна для продолжения «обновления»: меняется Конституция, сменилось правительство, затем очередь Госдумы.

Поправку поддержали в ЛДПР, «Справедливой России» и «Единой России». Но лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против. Источники РБК рассказали, что на коммунистов до последнего «пытались повлиять» и это почти получилось.

Приехавший на пленарное заседание в Госдуму Владимир Путин заявил, что ему рассказали об отсутствии консолидированной позиции фракций. «Но если по этому вопросу в парламенте нет консенсуса, — а его, как мне сказал председатель, нет, — то я не вижу необходимости в досрочных выборах Государственной думы», — сообщил президент. Собеседник РБК предположил, что для Путина коммунисты «сейчас важны»: они могут поддержать голосование по поправкам в Конституцию. Поэтому президент выступил против досрочных выборов.