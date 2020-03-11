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Артём Мазанов
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«Ъ»: на фоне падения рубля в магазинах «Билайн» продажи iPhone увеличились на 49%. Другие сети ажиотажа не заметили Материал редакции

9 марта также выросли продажи смартфонов Samsung: на 45% по сравнению со 2 марта.

4 комментария
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9 марта в российских магазинах спрос на продукцию Apple превысил запланированный с учётом праздников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники «в двух крупнейших ритейлерах Apple», а также собеседника, знакомого с ситуацией.

«Билайн» рассказал, что по сравнению со 2 марта продажи iPhone в этот день увеличились на 49%, а смартфонов Samsung — на 45%. Это произошло на фоне падения рубля, но прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса в компании установить не смогли: это был праздничный день, который сопровождался акциями и скидками. В МТС и «Связном» сообщили, что не заметили в последние дни дополнительного ажиотажа: спрос был в пределах прогнозов.

Собеседник «Ъ» считает, что в конце марта покупатели в России могут столкнуться с дефицитом техники Apple. Розничные сети уже сейчас фиксируют проблемы с наличием AirPods, Apple Watch и iPad. Например, ближайшие даты доставки Apple Watch Series 3 и iPad Pro по Москве — с 25 марта по 1 апреля.

18 февраля Apple заявила, что прогноз по выручке за второй квартал 2020 финансового года невыполним из-за вспышки коронавируса Covid-19. Компания также рассказала об отграничениях поставок iPhone по всему миру.

#новости #apple #samsung #обвалрубля

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4 комментария
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Первичный томагавк_два

4

Айфоны обесцениваются куда медленней самой скрепной "валюты".

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Даниил Баздырев

0

«Билайн» рассказал, что по сравнению со 2 марта продажи iPhone 9 марта увеличились на 49%

Логично, что в выходной день продажи айфонов больше, чем в обычный будний понедельник. Новость высосана из пальца

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Западный томагавк_два

0

 Розничные сети уже сейчас фиксируют проблемы с наличием AirPods, Apple Watch и iPad

Демография страны находится под ударом. Прирост населения от случайных залётов сократился в десятки раз. 

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Патриотический турник

0

Ну если цены были зафиксированы, то в этом есть смысл.
У нас например МТС (белорусский) пересчитал цены за вечер воскресенья, в зависимости от модели накинул 50-150$  сверху.
Если Pro версия стоила 3299 в пятницу, то в понедельник уже 3499

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