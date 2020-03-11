9 марта также выросли продажи смартфонов Samsung: на 45% по сравнению со 2 марта.

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9 марта в российских магазинах спрос на продукцию Apple превысил запланированный с учётом праздников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники «в двух крупнейших ритейлерах Apple», а также собеседника, знакомого с ситуацией.

«Билайн» рассказал, что по сравнению со 2 марта продажи iPhone в этот день увеличились на 49%, а смартфонов Samsung — на 45%. Это произошло на фоне падения рубля, но прямую зависимость между ростом продаж и колебанием курса в компании установить не смогли: это был праздничный день, который сопровождался акциями и скидками. В МТС и «Связном» сообщили, что не заметили в последние дни дополнительного ажиотажа: спрос был в пределах прогнозов.

Собеседник «Ъ» считает, что в конце марта покупатели в России могут столкнуться с дефицитом техники Apple. Розничные сети уже сейчас фиксируют проблемы с наличием AirPods, Apple Watch и iPad. Например, ближайшие даты доставки Apple Watch Series 3 и iPad Pro по Москве — с 25 марта по 1 апреля.