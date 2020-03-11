В компании считают, что правильно подать тему будет сложно «в связи с текущими событиями».

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Tinder отменил международную премьеру интерактивного сериала Swipe Night, которая должна была состояться в выходные 14-15 марта. Об этом компания сообщила в своём блоге.

Отмену объяснили тем, что «апокалиптическую тему» сериала будет сложно правильно подать «в связи с текущими событиями».

Мы были бы рады показать это новшество и нашим пользователям за пределами США, но учитывая апокалиптическую тему сериала и чувствительность, с которой наши пользователи относятся к текущим событиям, мы поняли, что запуск с правильным настроем будет сложным. Tinder

В Swipe Night рассказывается о группе друзей, которые пытаются спастись от апокалипсиса. Во время просмотра пользователи должны принимать решения и влиять на сюжет, свайпая вправо или влево. Сделанный выбор сохраняется в профиле и по замыслу создателей проекта должен показать «ценности и личность» пользователя. При этом «определённо правильных или неправильных» решений в Swipe Night нет.

Интерактивный сериал запустили в США в октябре 2019 года. В проекте шесть серий, их транслировали по воскресеньям. О новой дате международной премьеры не сообщается.