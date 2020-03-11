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Артём Мазанов
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Госдума приняла закон о поправках в Конституцию Материал редакции

Теперь его должен одобрить Совет Федерации.

71 комментарий
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Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок пресс-службы нижней палаты парламента 

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

383 депутатов поддержали документ, воздержались — 43. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего — региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.

К третьему чтению новые поправки в документ не вносились. Они были окончательно утверждены во втором чтении. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.

Госдума приняла во втором чтении изменения в…
Утверждён окончательный список конституционных поправок — добавлять или убирать их больше не будут.
tjournal.ru

#новости #конституция

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71 комментарий
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Западный томагавк_два

63

Спорим у Мазанова уже в черновиках есть статья
"Совет Федерации приняла закон о поправке в Конституцию" ?

Ответить

Отрицательный мангал

Западный
77

Всё в LIVE-режиме

Госдума: опять принимает закон 

Мазанов: *вздохнув*

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Мучительный ихтиандр

Отрицательный
8

* подпирая голову рукой нехотя жмет кнопку "опубликовать"

Ответить

Специфический Артем

Отрицательный
2
Ответить

Мучительный ихтиандр

Западный
36

Да можно уже заготавливать статьи "Владимир Путин был избран президентом России" на 16 лет вперед

Ответить

CallMeBeardman !

Мучительный
0

Киборг «Владимир» наш кандидат на выборах 2077!

Ответить

Специфический Артем

Западный
2

«Конституционный Суд одобрил ВСЕ-ПРИВСЕ поправки в Конституцию»

Ответить

Ничтожный танк88

51

Ахуенно, даже голосовать идти не пришлось.

Ответить

Мучительный ихтиандр

Ничтожный
18

Автоматизация решает

Ответить

Равиль Зарипов

Ничтожный
2

удобно очень

Ответить

Кредитный файл

40

ебать как спешат, быстрей быстрей, пока коронавирус и рубль окончательно не обвалился

Ответить

Кредитный файл

Кредитный
5

я не удивлюсь, что в случае чего, они заражённых китайцев в москву привезут в общаги и тц, как в Kingdom

Ответить

Владислав Сурков

Кредитный
0

новый сезон вышел? 

Ответить

Кредитный файл

Владислав
2

послезавтра

Ответить

Мучительный ихтиандр

33
Ответить

Андрей Балконский

Мучительный
0

Кокаин откуда взялся ?)

Ответить

Мучительный ихтиандр

Андрей
5

Тоже приняли. Для скорости

Ответить

Илья Тимофеев

Мучительный
0

И не слезали с него, так-то

Ответить

Владислав Сурков

Андрей
1

вот он где, давно его ищу  

Ответить

Dear Moscow,

23

 Госдума в окончательном треетьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию

У них там какой-то тотальный пожар творится. 

Изначальный вариант с Госсоветом казался ускоренным, готовящимся впопыхах, но то, что творят сейчас — это вообще пиздец: отмена ограничений и обнуление сроков, путин, прилетевший в госдуру вчера, сегодня уже окончательное третье чтение...

Ответить

Коммерческий хичхакер

Dear
4

Дык пока все в ахуе торопяться провернуть. И, типа, спать потом спокойно и разводить руками - что же вы все молчали.

Ответить

Dear Moscow,

Коммерческий
5

 пока все в ахуе торопяться провернуть

Изначально я думал, что примерно так описывается вариант с госсоветом.

Ответить

Коммерческий хичхакер

Dear
5

Ну так госсовет криво, но еще туда-сюда, а заявление Терешковой антиконституционно по сути - и, да, мягкий госпереворот - тут уже как во-время любого захвата власти - Промедление смерти подобно - просто чтут заветы)

Ответить

Коммерческий хичхакер

Dear
0

Торопятся быстрее все бюрократические формальности провернуть - ибо то что отпечатал бешеный принтер отменить будет очень сложно - тут надо будет, чтобы кто-то уровня Шойгу пришел к Темнейшему и сказал, что дед - ты охуел. Но такого ведь не будет - при нашей жизни точно.

Ответить

Михаил Подивилов

21

Избитая шутка, но

Ответить

CallMeBeardman !

9

Окей, Google :

Дешёвые авиабилеты

Ответить

Mkel

CallMeBeardman
10

Aviasales

Ответить

Провинциальный инструмент

Mkel
5

Поиск дешевых авиабилетов

Ответить

Денис Угаров

CallMeBeardman
4

С нынешним курсом хрен тебе, а не дешевые авиабилеты...хотя субсидированные в Крым есть...

Ответить

Iven Braun

CallMeBeardman
3

В Сибирь

Ответить

Алексей Журавлёв

5

Астрологи обьявили неделю политики. Количество хуевых политологов в комментах на ТЖ увеличилось втрое.

Ответить

That cat

Алексей
6

И среди них - ты, ватничек

Ответить

Провинциальный инструмент

Алексей
0

Поддерживаешь Алексей? Интересна твоя позиция

Ответить

Poe Ghost

Провинциальный
4

Он уже готовится к факельному шествию в поддержку императора.

Ответить

Коммерческий хичхакер

Алексей
0

И юристов

Ответить

Gennady Verzakov

Алексей
0

Сбывается, это как раз твой первый коммент за неделю.

Ответить

Дмитрий Ермакович

8

Ушел учить чешский.

Ответить

Konstantin Tsevelev

Дмитрий
0

Тоже смотрю в ту сторону

Ответить

Никита Китов

8
Ответить

Никита Китов

6

Власть просто вертит Россию и россиян на хую, и в который раз это сойдёт им с рук, снова будет фиктивное голосование, все помитингуют немножко и разойдутся. И не потому что люди плохие или протестуют неправильно. Блядь, как же больно от осознания этой беспомощности, и если сейчас не произойдёт что-то невероятное в плане протестов, то ближайшее подобие борьбы с этим режимом мы увидим лет через 16

Ответить

Ilya Grigöryev

Никита
4

Никто из нас не увидит, все уже состарятся и будут озабочены чистотой утки под кроватью. Эти муки будут у тех, кому сейчас лет 8, возможно

Ответить

Широкий корабль

Ilya
0

Прям моего батю описал 

Ответить

Первая

7

Что блядь вообще происходит?! Горшочек, не вари!!!

Ответить

Игнат Синицын

7

"Вот так мы и теряем свободу, под шум аплодисментов."

Ответить

Taktischer Corgi

6

Госдума приняла закон о поправке в Конституцию

Теперь его должен одобрить Совет Федерации

Одобрит или нет, как считаете?

Вот ведь интрига!

Ответить

Михаил Подивилов

4

Помянем

Ответить

Evgeniy Smirnov

4

*комментарий с ярковыраженным неуважением к власти*

Ответить

Konstantin Tsevelev

3

Чики-брики и в дамки

Ответить

Dc Maniac

2

кто то сомневался что будет по другому ?

Ответить

Ultrastupid

2

Воу воу
3 пуша сразу
Так и быть, посмотрю новость

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Ultrastupid
1

Древнее зло пробудилось. Скажи плиз, что за iOS у тебя?

Ответить

Ultrastupid

Орзэмэс
0

12.4.5

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Ultrastupid
0

Сервис пушей багнулся, сорри.

Ответить

Артём Мазанов

Ultrastupid
0

@Орзэмэс Мирзов @Александр Хнычков 

Ответить

черепашка

1

Воздержалась вся фракция Зюганова?

Ответить

Аркадий Иванов

черепашка
0

Ага. А вчера голосовали против.

Ответить

Игорь Туманов

1

В кое-то веке ребята работают, такие молодцы! Уууххх, сука!

Ответить

Mezzo Deesa

0

БЛИН А ВДРУГ НЕ ОДОБРЯТ

Ответить

Антон Чепур

0

Совет всем: когда видите, как что-то запретят в ближайшем будущем, начинайте делать это “что-то”, пока не запретили

Ответить

Илья Ерохин

Антон
1

Уезжать из страны?

Ответить

Антон Чепур

Илья
0

Если есть деньги, конечно 🛫

Ответить

Алексей Акулов

0

Так а что с голосованием? Известно что-то?

Ответить

Aleksey Paschenko

Алексей
1

так всё уже известно по голосованию

Ответить

Алексей Акулов

Aleksey
0

Даже как оно проходить будет неизвестно.

Ответить

Aleksey Paschenko

Алексей
0

зато как пройдёт уже известно

сарказм же

Ответить

Андрей Стаховский

0

В стране нет проблем, кроме как, блять, заниматься какой-то ебанной хуйней.

Ответить

Искусственный динозавр

0

Интересно как это провернёт КС. А вдруг вообще не примет.

Ответить

Провинциальный инструмент

Искусственный
0

КС свой

Ответить

Искусственный динозавр

Провинциальный
0

Все равно интересно во что это все завернет. Тем более после прецедента из 98-го (хоть и не прецедентное право)

Ответить

Kikidon

0

Щас точно заживем счастливо и богато

Ответить

Артем Подтынченко

0

Торопятся, быстрей все нужно сделать на фоне вируса и курса рубля.

Ответить
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