Теперь его должен одобрить Совет Федерации.

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Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок пресс-службы нижней палаты парламента

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

383 депутатов поддержали документ, воздержались — 43. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего — региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.