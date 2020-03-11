Прямой эфир
Теперь его должен одобрить Совет Федерации.
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
383 депутатов поддержали документ, воздержались — 43. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, после чего — региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.
К третьему чтению новые поправки в документ не вносились. Они были окончательно утверждены во втором чтении. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.
Отрицательный мангал
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Госдума: опять принимает закон
Мазанов: *вздохнув*
Мучительный ихтиандр
* подпирая голову рукой нехотя жмет кнопку "опубликовать"
Мучительный ихтиандр
Да можно уже заготавливать статьи "Владимир Путин был избран президентом России" на 16 лет вперед
Специфический Артем
«Конституционный Суд одобрил ВСЕ-ПРИВСЕ поправки в Конституцию»
Кредитный файл
я не удивлюсь, что в случае чего, они заражённых китайцев в москву привезут в общаги и тц, как в Kingdom
новый сезон вышел?
Кокаин откуда взялся ?)
Мучительный ихтиандр
Тоже приняли. Для скорости
Госдума в окончательном треетьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию
У них там какой-то тотальный пожар творится.
Изначальный вариант с Госсоветом казался ускоренным, готовящимся впопыхах, но то, что творят сейчас — это вообще пиздец: отмена ограничений и обнуление сроков, путин, прилетевший в госдуру вчера, сегодня уже окончательное третье чтение...
Дык пока все в ахуе торопяться провернуть. И, типа, спать потом спокойно и разводить руками - что же вы все молчали.
пока все в ахуе торопяться провернуть
Изначально я думал, что примерно так описывается вариант с госсоветом.
Ну так госсовет криво, но еще туда-сюда, а заявление Терешковой антиконституционно по сути - и, да, мягкий госпереворот - тут уже как во-время любого захвата власти - Промедление смерти подобно - просто чтут заветы)
Торопятся быстрее все бюрократические формальности провернуть - ибо то что отпечатал бешеный принтер отменить будет очень сложно - тут надо будет, чтобы кто-то уровня Шойгу пришел к Темнейшему и сказал, что дед - ты охуел. Но такого ведь не будет - при нашей жизни точно.
Окей, Google :
Дешёвые авиабилеты
Aviasales
С нынешним курсом хрен тебе, а не дешевые авиабилеты...хотя субсидированные в Крым есть...
Астрологи обьявили неделю политики. Количество хуевых политологов в комментах на ТЖ увеличилось втрое.
Провинциальный инструмент
Поддерживаешь Алексей? Интересна твоя позиция
Ушел учить чешский.
Власть просто вертит Россию и россиян на хую, и в который раз это сойдёт им с рук, снова будет фиктивное голосование, все помитингуют немножко и разойдутся. И не потому что люди плохие или протестуют неправильно. Блядь, как же больно от осознания этой беспомощности, и если сейчас не произойдёт что-то невероятное в плане протестов, то ближайшее подобие борьбы с этим режимом мы увидим лет через 16
Никто из нас не увидит, все уже состарятся и будут озабочены чистотой утки под кроватью. Эти муки будут у тех, кому сейчас лет 8, возможно
Госдума приняла закон о поправке в Конституцию
Теперь его должен одобрить Совет Федерации
Одобрит или нет, как считаете?
Вот ведь интрига!
Воу воу
3 пуша сразу
Так и быть, посмотрю новость
Древнее зло пробудилось. Скажи плиз, что за iOS у тебя?
12.4.5
Воздержалась вся фракция Зюганова?
Совет всем: когда видите, как что-то запретят в ближайшем будущем, начинайте делать это “что-то”, пока не запретили
Уезжать из страны?
Так а что с голосованием? Известно что-то?
так всё уже известно по голосованию
Даже как оно проходить будет неизвестно.
В стране нет проблем, кроме как, блять, заниматься какой-то ебанной хуйней.
Провинциальный инструмент
КС свой
Искусственный динозавр
Все равно интересно во что это все завернет. Тем более после прецедента из 98-го (хоть и не прецедентное право)