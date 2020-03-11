Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3190

Госдума приняла закон о поправке в Конституцию Материал редакции

Теперь его должен одобрить Совет Федерации.

37 комментариев
В закладки
Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме​ Снимок пресс-службы нижней палаты парламента 

Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

383 депутатов поддержали документ, воздержались — 43. В этот же день закон рассмотрит Совет Федерации.

К третьему чтению новые поправки в документ не вносились. Они были окончательно утверждены во втором чтении. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.

Госдума приняла во втором чтении изменения в…
Утверждён окончательный список конституционных поправок — добавлять или убирать их больше не будут.
tjournal.ru

#новости #конституция

Новости
Подписан
Отписаться
РБК: досрочные выборы в Госдуму сорвались из-за КПРФ. Поправку о самороспуске нынешнего состава планировали принять
Коммунистов якобы не удалось уговорить, поэтому Путин выступил против досрочных выборов.
2
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 37, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149235, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Mar 2020 10:52:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149235, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149235\/get","add":"\/comments\/149235\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149235"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Западный томагавк_два

28

Спорим у Мазанова уже в черновиках есть статья
"Совет Федерации приняла закон о поправке в Конституцию" ?

Ответить

Отрицательный мангал

Западный
18

Всё в LIVE-режиме

Госдума: опять принимает закон 

Мазанов: *вздохнув*

Ответить

Мучительный ихтиандр

Отрицательный
4

* подпирая голову рукой нехотя жмет кнопку "опубликовать"

Ответить

Специфический Артем

Отрицательный
0
Ответить

Мучительный ихтиандр

Западный
18

Да можно уже заготавливать статьи "Владимир Путин был избран президентом России" на 16 лет вперед

Ответить

Специфический Артем

Западный
1

«Конституционный Суд одобрил ВСЕ-ПРИВСЕ поправки в Конституцию»

Ответить

Ничтожный танк88

23

Ахуенно, даже голосовать идти не пришлось.

Ответить

Мучительный ихтиандр

Ничтожный
4

Автоматизация решает

Ответить

Кредитный файл

15

ебать как спешат, быстрей быстрей, пока коронавирус и рубль окончательно не обвалился

Ответить

Кредитный файл

Кредитный
3

я не удивлюсь, что в случае чего, они заражённых китайцев в москву привезут в общаги и тц, как в Kingdom

Ответить

CallMeBeardman !

4

Окей, Google :

Дешёвые авиабилеты

Ответить

Iven Braun

CallMeBeardman
2

В Сибирь

Ответить

Денис Угаров

CallMeBeardman
2

С нынешним курсом хрен тебе, а не дешевые авиабилеты...хотя субсидированные в Крым есть...

Ответить

Mkel

CallMeBeardman
0

Aviasales

Ответить

Dear Moscow,

4

 Госдума в окончательном треетьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию

У них там какой-то тотальный пожар творится. 

Изначальный вариант с Госсоветом казался ускоренным, готовящимся впопыхах, но то, что творят сейчас — это вообще пиздец: отмена ограничений и обнуление сроков, путин, прилетевший в госдуру вчера, сегодня уже окончательное третье чтение...

Ответить

Коммерческий хичхакер

Dear
0

Дык пока все в ахуе торопяться провернуть. И, типа, спать потом спокойно и разводить руками - что же вы все молчали.

Ответить

Dear Moscow,

Коммерческий
2

 пока все в ахуе торопяться провернуть

Изначально я думал, что примерно так описывается вариант с госсоветом.

Ответить

Алексей Журавлёв

4

Астрологи обьявили неделю политики. Количество хуевых политологов в комментах на ТЖ увеличилось втрое.

Ответить

Коммерческий хичхакер

Алексей
0

И юристов

Ответить

Дмитрий Ермакович

3

Ушел учить чешский.

Ответить

Konstantin Tsevelev

Дмитрий
0

Тоже смотрю в ту сторону

Ответить

Михаил Подивилов

3

Избитая шутка, но

Ответить

Первая

2

Что блядь вообще происходит?! Горшочек, не вари!!!

Ответить

Мучительный ихтиандр

2
Ответить

черепашка

1

Воздержалась вся фракция Зюганова?

Ответить

Аркадий Иванов

черепашка
0

Ага. А вчера голосовали против.

Ответить

Ultrastupid

1

Воу воу
3 пуша сразу
Так и быть, посмотрю новость

Ответить

Артём Мазанов

Ultrastupid
0

@Орзэмэс Мирзов @Александр Хнычков 

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Ultrastupid
0

Древнее зло пробудилось. Скажи плиз, что за iOS у тебя?

Ответить

Михаил Подивилов

1

Помянем

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

Чики-брики и в дамки

Ответить

Игорь Туманов

1

В кое-то веке ребята работают, такие молодцы! Уууххх, сука!

Ответить

Dc Maniac

0

кто то сомневался что будет по другому ?

Ответить

Игнат Синицын

0

"Вот так мы и теряем свободу, под шум аплодисментов."

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

*комментарий с ярковыраженным неуважением к власти*

Ответить

Андрей Стаховский

0

В стране нет проблем, кроме как, блять, заниматься какой-то ебанной хуйней.

Ответить

Никита Китов

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия с более чем 5 тысячами участников. И объяснили это коронавирусом
Новые ограничения дополняют указ о режиме повышенной готовности в городе.
136
Новости
Запись в подсайте Новости
Все что вам нужно знать на данный момент
139
Новости
Госдума поддержала обнуление президентских сроков и снятие ограничений на них
Перед этим Путин выступил против того, чтобы убирать ограничение на количество президентских сроков.
214
Популярное за три дня
Интернет
В соцсетях весь день обсуждают переписывание Конституции под Путина — и его согласие на обнуление президентских сроков
Убирать ограничения на число сроков «нецелесообразно», а вот обнулить их можно — очень странные и исторические несколько часов в российской политике.
51
Интернет
«Зря курс не включили в Конституцию»: обвал рубля — это главная тема в соцсетях
В Твиттере провозгласили «день аналитиков», а заодно раскритиковали Сечина и начали гадать, что делать со своими деньгами.
101
Разборы
На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля
TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
200

Прямой эфир

Андрей Стаховский

Госдума приняла закон о…

Орзэмэс Мирзов

Госдума приняла закон о…

Taktischer Corgi

Tinder отменила международную…

Dear Moscow,

Госдума приняла закон о…

Роман Андронов

Сайт «Путин навсегда»

ouxen

Сайт «Путин навсегда»

Артём Мазанов

Госдума приняла закон о…

Mmmax

Nike использовали "бесполого…

Zoibana

Госдума приняла закон о…

Авдеев

Запись в подсайте Twitter

Evgeniy Smirnov

Госдума приняла закон о…

Полуэкт Полуэктович

Госдума приняла закон о…

Полуэкт Полуэктович

Госдума приняла закон о…

Игнат Синицын

Госдума приняла закон о…

Mkel

Госдума приняла закон о…

sf

Tinder отменила международную…

Виктор Корякин

РБК: досрочные выборы в Госдуму…

Mircurt

«Ъ»: на фоне падения рубля в…

Михаил Подивилов

Госдума приняла закон о…

Litnikov Danil

РБК: досрочные выборы в Госдуму…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "95a69e39" }