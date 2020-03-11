Прямой эфир
Теперь его должен одобрить Совет Федерации.
Госдума в окончательном третьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.
383 депутатов поддержали документ, воздержались — 43. В этот же день закон рассмотрит Совет Федерации.
К третьему чтению новые поправки в документ не вносились. Они были окончательно утверждены во втором чтении. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.
Отрицательный мангал
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Госдума: опять принимает закон
Мазанов: *вздохнув*
Мучительный ихтиандр
* подпирая голову рукой нехотя жмет кнопку "опубликовать"
Мучительный ихтиандр
Да можно уже заготавливать статьи "Владимир Путин был избран президентом России" на 16 лет вперед
Специфический Артем
«Конституционный Суд одобрил ВСЕ-ПРИВСЕ поправки в Конституцию»
Кредитный файл
я не удивлюсь, что в случае чего, они заражённых китайцев в москву привезут в общаги и тц, как в Kingdom
Окей, Google :
Дешёвые авиабилеты
С нынешним курсом хрен тебе, а не дешевые авиабилеты...хотя субсидированные в Крым есть...
Госдума в окончательном треетьем чтении приняла закон о поправках в Конституцию
У них там какой-то тотальный пожар творится.
Изначальный вариант с Госсоветом казался ускоренным, готовящимся впопыхах, но то, что творят сейчас — это вообще пиздец: отмена ограничений и обнуление сроков, путин, прилетевший в госдуру вчера, сегодня уже окончательное третье чтение...
Коммерческий хичхакер
Дык пока все в ахуе торопяться провернуть. И, типа, спать потом спокойно и разводить руками - что же вы все молчали.
пока все в ахуе торопяться провернуть
Изначально я думал, что примерно так описывается вариант с госсоветом.
Астрологи обьявили неделю политики. Количество хуевых политологов в комментах на ТЖ увеличилось втрое.
Ушел учить чешский.
Воздержалась вся фракция Зюганова?
Воу воу
3 пуша сразу
Так и быть, посмотрю новость
В стране нет проблем, кроме как, блять, заниматься какой-то ебанной хуйней.