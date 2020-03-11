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Артём Мазанов
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«Мне за свой поступок стыдно»: бывший полицейский извинился перед Голуновым за то, что ударил его при задержании Материал редакции

Экс-полицейский думал, что Голунов — преступник.

18 комментариев
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Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев на суде извинился перед журналистом «Медузы» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом пишет «Интерфакс».

Уметбаев рассказал, что его действия были непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно», — добавил он. Экс-полицейский уточнил, что нанёс Голунову пощечину не для выбивания показаний, а для того, чтобы он «выполнил законные требования».

Моё неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же.

Максим Уметбаев
бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы

Уметбаев также заявил, что не принимал участие в подбрасывании наркотиков Голунову.

В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.

#новости #делоголунова

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18 комментариев
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Потребительский Гоша

17

Преступников же пытать и пиздить можно. 

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Alfred Mendels

Потребительский
5

он теперь преступник, его должны справедливо отпиздить

Ответить

Игнат Синицын

10

Когда нечаянно уебал младшего брата со всей дури, он начинает орать и залетает мамка.  

Ответить

Alexey Snooker

Игнат
4
Ответить

Poe Ghost

Alexey
0
Ответить

Тупой теркин30см

8

Всегда удивляет деформирование сознание полицейских, что если человек совершил какое то преступление, он сразу перестает быть человеком и к нему можно принимать бесчеловечные меры принуждение и унижение, а хули преступник же.

Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же.

Вся справедливость по его логике тогда должна быть в том, что бы его тоже начали пиздить другие полицейские, он же теперь преступник

Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом «Медузы» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом пишет «Интерфакс».

Ответить

Василий

Тупой
1

деформирование сознание полицейских

такое сознание не только у полицейских 

Ответить

Alexey Snooker

7

Он просто забыл что подкинул ему наркоту, инсценировал лабораторию, и думал что он преступник (поэтому ударил), с кем не бывает. Просто сплит какой-то.

Ответить

Валера Певнев

3

Такой милашка! Как мы без него, обнулить ему сроки! 

Ответить

Голый Данила

Валера
0

Думаешь, кому-то нужно твоё разрешение?

Ответить

Валера Певнев

Голый
2

Моё второе имя Терешкова, сам как думаешь?

Ответить

Голый Данила

Валера
1

Валера Терешкова?

Ответить

Валера Певнев

Голый
0

Это девичья фамилия 

Ответить

Голый Данила

Валера
0

Почитай мою книгу

Ответить

Other Page

0

достойно на самом деле

Ответить

Artem Lobziq

0

Просто мусор

Ответить

Дмитрий Ермакович

0

Охуеть оправдание, Макс. Тебе тоже пиздячек теперь стабильно прилетает я так понимаю?

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Ilya Grigöryev

–6

блять, заебал голунов. самый бесполезный персонаж в новостях

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