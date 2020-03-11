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Экс-полицейский думал, что Голунов — преступник.
Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев на суде извинился перед журналистом «Медузы» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом пишет «Интерфакс».
Уметбаев рассказал, что его действия были непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно», — добавил он. Экс-полицейский уточнил, что нанёс Голунову пощечину не для выбивания показаний, а для того, чтобы он «выполнил законные требования».
Уметбаев также заявил, что не принимал участие в подбрасывании наркотиков Голунову.
В июне 2019 года Голунова задержали по подозрению в хранении и сбыте наркотиков, которые у него якобы нашли при обыске. Через несколько дней после случившегося дело закрыли, а журналиста отпустили. Журналист связал произошедшее со своим расследованием о похоронном бизнесе.
Когда нечаянно уебал младшего брата со всей дури, он начинает орать и залетает мамка.
Всегда удивляет деформирование сознание полицейских, что если человек совершил какое то преступление, он сразу перестает быть человеком и к нему можно принимать бесчеловечные меры принуждение и унижение, а хули преступник же.
Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же.
Вся справедливость по его логике тогда должна быть в том, что бы его тоже начали пиздить другие полицейские, он же теперь преступник
Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев извинился перед журналистом «Медузы» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом пишет «Интерфакс».
Он просто забыл что подкинул ему наркоту, инсценировал лабораторию, и думал что он преступник (поэтому ударил), с кем не бывает. Просто сплит какой-то.
Такой милашка! Как мы без него, обнулить ему сроки!
Думаешь, кому-то нужно твоё разрешение?
Моё второе имя Терешкова, сам как думаешь?
Валера Терешкова?
Охуеть оправдание, Макс. Тебе тоже пиздячек теперь стабильно прилетает я так понимаю?