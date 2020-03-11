Экс-полицейский думал, что Голунов — преступник.

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Бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы Максим Уметбаев на суде извинился перед журналистом «Медузы» Иваном Голуновым за то, что ударил его при задержании. Об этом пишет «Интерфакс».

Уметбаев рассказал, что его действия были непрофессиональными. «Мне за свой поступок стыдно», — добавил он. Экс-полицейский уточнил, что нанёс Голунову пощечину не для выбивания показаний, а для того, чтобы он «выполнил законные требования».

Моё неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, и в отношении меня оно будет таким же. Максим Уметбаев бывший сотрудник УВД по Западному округу Москвы

Уметбаев также заявил, что не принимал участие в подбрасывании наркотиков Голунову.