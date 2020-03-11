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Артём Мазанов
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Совет Федерации принял поправки к Конституции. Против закона выступил только один сенатор Материал редакции

Валентина Матвиенко на заседании заявила, что Путин «поднял страну с колен, а также вернул стране и её гражданам достоинство».

84 комментария
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Совет Федерации принял президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхей палаты парламента.

Документ поддержали почти единогласно. Против него высказался только один сенатор, а трое — воздержались. Во время заседания Людмила Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом: ведь они могут быть против определённого пункта. Но её никто не поддержал.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отдельно обратила внимание на то, что Путин отказался от идеи продлевать свои полномочия. Она заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента.

Матвиенко также добавила, что Путин «поднял страну с колен, воссоздал боеспособную армию, а также вернул стране и её гражданам достоинство».

Есть немало легитимных вариантов, которые можно провести через Федеральное собраний [...] Он проявил готовность пойти на конкурентные выбор [...] Это честный, открытый демократичный путь.

Валентина Матвиенко
председатель Совфеда

Теперь закон должны одобрить региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года, затем — Конституционный суд. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией. А россияне смогут проголосовать за закон 22 апреля.

20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 11 марта депутаты приняли документ в окончательном третьем чтении. Никто из парламентариев не проголосовал «против».

#новости #конституция

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84 комментария
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Кредитный файл

48

Теперь закон должны региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года.

но сделают сегодня, в 17-55

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Кредитный файл

Кредитный
5

у них даже репетиции были в феврале

Ответить

Кредитный файл

Кредитный
1

до чего технологии дошли

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Владимир Дыркин

Кредитный
0

то есть раньше репетиции парада? как не патриотично 

Ответить

Владимир Дыркин

Кредитный
3

я думаю уже заканчивают 

Ответить

Wlad Richter

33

Владимир Путин смотрит на своего преемника.

Ответить

theLastLetters

Wlad
9
Ответить

Артур Логвинов

theLastLetters
0

Выше и левее по политическим координатам оказалась Россия, но никого это ПОЧЕМУ-ТО НЕ БЕСИТ!

Ответить

Кредитный файл

Wlad
5

свет мой, зеркальце скажи, я-ль на свете всех милее, одиозней и тупее? 

Ответить

Широкий корабль

Кредитный
1

В Белоснежке злую мачеху хоть убило 

Ответить

Кредитный файл

Широкий
3

я согласен и на то, что он выживет, но  его выебут семь гномов

Ответить

Eugen T

Кредитный
2

С обнулением счета и повтором неподряд 

Ответить

Виктор Ганелес

Широкий
0

А в нарнии 100 лет терпели сперва

Ответить

Широкий корабль

Виктор
0

Да мы с самого основания государства терпим

Ответить

Виктор Ганелес

Широкий
1

В этом-то вся и проблема :(

Ответить

Механический украинец

34

 после чего документ поступит на подпись Путину.

Ответить

Тупой теркин30см

Механический
0

с растительным листом Людмилы Нарусовой

Ответить

Просторный глобус

Тупой
15

С растительностью Валентины Терешковой

Ответить

Master Oogway

Просторный
2

бляяя

Ответить

Артур Логвинов

22

Во время заседания Людмила Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом: ведь они могут быть против определённого пункта.

Она не учла, что мнение россиян не учитывается в принципе.

Ответить

Владимир Дыркин

Артур
5

она пыталась

Ответить

Далекий Илья

Владимир
1

жду от тебя икону с изображением святого семейства

Ответить

Владимир Дыркин

Далекий
0

не дома сейчас, а так над кроватью висит 

Ответить

Бешеный самолет

12
Ответить

Иван Семёныч

0

Зря они пункт обнуления включили, это комплекс может и не понравиться людям.

Ответить

Сергей Лукин

Иван
14

Да? А то что? 
И вообще, кто их спрашивал?

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
–30

кто их спрашивал?

Голосование же будет. Или маняоппозиция уже топит за бойкот?

Ответить

Litnikov Danil

Иван
23

Голосование без наблюдения и процедуры. Все конечно уверены в исключительной искренности и честности тиков и уиков, но тут прям совсем пиздец

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

Как вы все собрались сьебывать из сраной рашки, если даже бюллетень бесполезный лень опустить

Ответить

Окружающий Гоша

Иван
10

бюллетень бесполезный лень опустить

тем самым поддерживая весь этот пиздец и явку увеличить? Это при том, что не будет наблюдателей, упрощенная форма протокола, не позволяющая отследить количество голосовавших вне участка, возвращение досрочного голосования и досрочное голосование на дому, законы, распространяющиеся на обычные голосования тут не работают, следовательно за все нарушения и фальсификации нет наказаний. 
Это еще не учитывая того, что для принятия правок проводить это голосование вообще не нужно.

Ответить

Иван Семёныч

Окружаю…
0

Надо ходить на те выборы, на которых гарантируется победа, понял.

Ответить

Окружающий Гоша

Иван
7

Надо ходить на те выборы, где есть политическая конкуренция или те, которые что-то решают

Ответить

Иван Семёныч

Окружаю…
0

Может ты плохо помнишь болотную, которая произошла, потому что люди шли на выборы, а их там немного объебали.

Ответить

Скрытый блик

Окружаю…
0

Так и фальсифицировать ничего не нужно, никто ж не пойдет против голосовать. 

Ответить

Скрытый блик

Иван
–1

Оправдывать свое ничего не деланье у нас развито лучше всех прочих навыков.
Пущай как-нибудь само разрулится. 

Ответить

Скрытый блик

Litnikov
4

Ой, это отговорки. Даже на "нормальные" выборы, с наблюдателями и настоящим оппозиционным кандидатом смогло дойти только 32% населения (выборы мэра МСК 2013 года)
А тут дед и рад, те кто мог проголосовать против - не пойдет, так как "это все фарс", а остальные 30% нарисуют ему 80% за. 

Ответить

That cat

Скрытый
0

И чо будет если придут и нарисуют меньше 50%? Дед расстроится и уйдёт? Хватит жить в пониленде.

Ответить

Искусственный динозавр

Litnikov
2

Да вообще не известно что будет. Даже подготовки ещё толком нет к этому голосованию

Ответить

Сергей Лукин

Иван
10

Мы как будто не про Россию говорим.

Ответить

Широкий корабль

Иван
5

Ну голосование и что? Результат будет таким каким захочет Путин 

Ответить

Иван Семёныч

Широкий
–16

Пусть правит, всем все нравится.

Ответить

Артур Сафин

Иван
0

Ты - не все

Ответить

Скрытый блик

Иван
0

У нас свой особый путь борьбы – ждать

Ответить

ouxen

Иван
0

естественно нет, будут призывать идти голосовать против (нужен порог легитимности)

Ответить

Litnikov Danil

1

Нарусова одна из немногих людей там

Ответить

Германский ключ

Litnikov
11

Там нет людей

Ответить

Владимир Дыркин

Германский
0

но она же чья-то мать

Ответить

Германский ключ

Владимир
0

онажмать

Ответить

Денис Гандрабура

Владимир
0

погугли, чья она мать

Ответить

Определенный паук например

2

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отдельно обратила внимание на то, что Путин отказался от идеи продлевать свои полномочия. Она также заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента.

Всмыслий?

Ответить

Кредитный файл

Определенный
6

это же валя-стакан, она так поняла

Ответить

Ilya Grigöryev

Кредитный
6

а прикинь она реально не в курсе вчерашнего. просто с бодуна приехала пообщаться

Ответить

Кредитный файл

Ilya
1

вполне могло бы быть, но по факту она дальше объясняет, мол, в 2024  будут конкурентные выборы

Ответить

Eugen T

Кредитный
0

Сейчас главное не бухтеть. От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет.. 

Ответить

Ilya Grigöryev

Eugen
1

куда, блять, тише. свет чтоли потушить еще?

Ответить

Eugen T

Ilya
0

Я - потушил. Экономлю 😌

Ответить

ouxen

Ilya
0

может и сегодня повторить

Ответить

Ilya Grigöryev

1

нихуя не понял. как это путин отказался продлевать свои полномочия? в каком виде он это сделал?

Ответить

Определенный паук например

Ilya
4

 в каком виде он это сделал?

в виде божьей росы в глаза россиянам

Ответить

Hasan Alloush

Ilya
0

Он отказался от продления срока, но не против обнуления и участия в новых выборах

Ответить

Ilya Grigöryev

Hasan
1

кстати, если не использовать фразеологию старой космонавтки, а прочитать текст, то это не обнуление, а нивелирование действующих ограничений

Ответить

Определенный паук например

Ilya
2

Валя, ты нивелир (с) бородатый мем

Ответить

theLastLetters

Ilya
0

Он не пьет.

Ответить

Бешеный самолет

1

Когда в стране благоприятный бизнес климат

Ответить

Бешеный самолет

Бешеный
0
Ответить

Alexey Snooker

0

Правый?

Ответить

Владимир Дыркин

Alexey
1

 Людмила Нарусова

Мать Ксении Собчак.

Ответить

Специфический Артем

Владимир
0

Мать против всех

Ответить

Litnikov Danil

0

Она также заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента

Хоть горшком назови, только в печку не ставь

Ответить

Абсолютный магнит

Litnikov
0

он умер

Ответить

Litnikov Danil

Абсолютный
0

Почему нет пуша?

Ответить

Роман Белоус

Litnikov
0

Не знаю, прямая ли это цитата, но если словосочетание "власть действующего президента" действительно прозвучало, то они уже совсем охуели настолько не стесняться

Ответить

Павел Каташев

0

На самом деле нужно было сделать как с пенсионным возрастом. Сначала дать весь пакет, а потом сделать маленькую уступку, разделить правки пополам, тип это первая часть, тут 200 поправок, а это вторая часть, тут еще 200 поправок и голосуем по частям. Опять же видимая вариативность.

Ответить

Екатерина Арнаут

0

Смешно было выступление Путина смотреть, всё о народе думает. Раз уж просим, то так и быть, раб ВВП пострадает ещё

Ответить

sf

0

как неожиданно

Ответить

Максим Чистов

0

Как же радует что я отсюда свалил 😆

Ответить

ouxen

Максим
0

пиши how to

Ответить

hari bolt

0

мне понравились поправки про IT :
«м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».

может учредят скоро ОБНОЦД - отдел по борьбе с незаконным оборотом цифровых данных

Ответить

ouxen

hari
0

отдел по контролю незаконного оборота цифровых данных

Ответить

Годов Юрий

0

Ключ к пониманию этих: их намерения диаметрально противоположны словам. 
Это захват и узурпация власти стопроцентные. 

Ответить

Годов Юрий

0

Такие сроки, конечно, чтобы никто не успел понять что-то и объединиться. 

Ответить

ouxen

0

а нах теперь этот госсовет вообще и че отказались от этого варианта?

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

Ещё одна проститутка Валентина

Ответить

colorless

–1

Кто эти Герои России, что воздержался и проголосовал против? Страна должна знать своих Граждан!

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