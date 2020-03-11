Прямой эфир
Валентина Матвиенко на заседании заявила, что Путин «поднял страну с колен, а также вернул стране и её гражданам достоинство».
Совет Федерации принял президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхей палаты парламента.
Документ поддержали почти единогласно. Против него высказался только один сенатор, а трое — воздержались. Во время заседания Людмила Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом: ведь они могут быть против определённого пункта. Но её никто не поддержал.
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отдельно обратила внимание на то, что Путин отказался от идеи продлевать свои полномочия. Она заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента.
Матвиенко также добавила, что Путин «поднял страну с колен, воссоздал боеспособную армию, а также вернул стране и её гражданам достоинство».
Теперь закон должны одобрить региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года, затем — Конституционный суд. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией. А россияне смогут проголосовать за закон 22 апреля.
20 января Путин внёс в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. 11 марта депутаты приняли документ в окончательном третьем чтении. Никто из парламентариев не проголосовал «против».
у них даже репетиции были в феврале
Владимир Путин смотрит на своего преемника.
Выше и левее по политическим координатам оказалась Россия, но никого это ПОЧЕМУ-ТО НЕ БЕСИТ!
Кредитный файл
свет мой, зеркальце скажи, я-ль на свете всех милее, одиозней и тупее?
Широкий корабль
В Белоснежке злую мачеху хоть убило
Кредитный файл
я согласен и на то, что он выживет, но его выебут семь гномов
А в нарнии 100 лет терпели сперва
Широкий корабль
Да мы с самого основания государства терпим
Тупой теркин30см
с растительным листом Людмилы Нарусовой
Просторный глобус
С растительностью Валентины Терешковой
Во время заседания Людмила Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом: ведь они могут быть против определённого пункта.
Она не учла, что мнение россиян не учитывается в принципе.
она пыталась
Далекий Илья
жду от тебя икону с изображением святого семейства
Зря они пункт обнуления включили, это комплекс может и не понравиться людям.
Да? А то что?
И вообще, кто их спрашивал?
кто их спрашивал?
Голосование же будет. Или маняоппозиция уже топит за бойкот?
Голосование без наблюдения и процедуры. Все конечно уверены в исключительной искренности и честности тиков и уиков, но тут прям совсем пиздец
Как вы все собрались сьебывать из сраной рашки, если даже бюллетень бесполезный лень опустить
бюллетень бесполезный лень опустить
тем самым поддерживая весь этот пиздец и явку увеличить? Это при том, что не будет наблюдателей, упрощенная форма протокола, не позволяющая отследить количество голосовавших вне участка, возвращение досрочного голосования и досрочное голосование на дому, законы, распространяющиеся на обычные голосования тут не работают, следовательно за все нарушения и фальсификации нет наказаний.
Это еще не учитывая того, что для принятия правок проводить это голосование вообще не нужно.
Надо ходить на те выборы, на которых гарантируется победа, понял.
Надо ходить на те выборы, где есть политическая конкуренция или те, которые что-то решают
Может ты плохо помнишь болотную, которая произошла, потому что люди шли на выборы, а их там немного объебали.
Скрытый блик
Так и фальсифицировать ничего не нужно, никто ж не пойдет против голосовать.
Оправдывать свое ничего не деланье у нас развито лучше всех прочих навыков.
Пущай как-нибудь само разрулится.
Скрытый блик
Ой, это отговорки. Даже на "нормальные" выборы, с наблюдателями и настоящим оппозиционным кандидатом смогло дойти только 32% населения (выборы мэра МСК 2013 года)
А тут дед и рад, те кто мог проголосовать против - не пойдет, так как "это все фарс", а остальные 30% нарисуют ему 80% за.
Искусственный динозавр
Да вообще не известно что будет. Даже подготовки ещё толком нет к этому голосованию
Широкий корабль
Ну голосование и что? Результат будет таким каким захочет Путин
Пусть правит, всем все нравится.
Нарусова одна из немногих людей там
Германский ключ
Там нет людей
но она же чья-то мать
Кредитный файл
это же валя-стакан, она так поняла
а прикинь она реально не в курсе вчерашнего. просто с бодуна приехала пообщаться
Кредитный файл
вполне могло бы быть, но по факту она дальше объясняет, мол, в 2024 будут конкурентные выборы
нихуя не понял. как это путин отказался продлевать свои полномочия? в каком виде он это сделал?
в каком виде он это сделал?
в виде божьей росы в глаза россиянам
Он отказался от продления срока, но не против обнуления и участия в новых выборах
кстати, если не использовать фразеологию старой космонавтки, а прочитать текст, то это не обнуление, а нивелирование действующих ограничений
Правый?
Людмила Нарусова
Мать Ксении Собчак.
Она также заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента
Хоть горшком назови, только в печку не ставь
Абсолютный магнит
он умер
Не знаю, прямая ли это цитата, но если словосочетание "власть действующего президента" действительно прозвучало, то они уже совсем охуели настолько не стесняться
На самом деле нужно было сделать как с пенсионным возрастом. Сначала дать весь пакет, а потом сделать маленькую уступку, разделить правки пополам, тип это первая часть, тут 200 поправок, а это вторая часть, тут еще 200 поправок и голосуем по частям. Опять же видимая вариативность.
Смешно было выступление Путина смотреть, всё о народе думает. Раз уж просим, то так и быть, раб ВВП пострадает ещё
Как же радует что я отсюда свалил 😆
мне понравились поправки про IT :
«м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования; обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных».
может учредят скоро ОБНОЦД - отдел по борьбе с незаконным оборотом цифровых данных
Ключ к пониманию этих: их намерения диаметрально противоположны словам.
Это захват и узурпация власти стопроцентные.
Кто эти Герои России, что воздержался и проголосовал против? Страна должна знать своих Граждан!