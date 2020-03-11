Валентина Матвиенко на заседании заявила, что Путин «поднял страну с колен, а также вернул стране и её гражданам достоинство».

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Совет Федерации принял президентский закон о внесении изменений в Конституцию. Прямая трансляция заседания велась на сайте верхей палаты парламента.

Документ поддержали почти единогласно. Против него высказался только один сенатор, а трое — воздержались. Во время заседания Людмила Нарусова обратила внимание на то, что россияне не должны голосовать за поправки пакетом: ведь они могут быть против определённого пункта. Но её никто не поддержал.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отдельно обратила внимание на то, что Путин отказался от идеи продлевать свои полномочия. Она заявила, что цель поправок — не сохранение власти действующего президента.

Матвиенко также добавила, что Путин «поднял страну с колен, воссоздал боеспособную армию, а также вернул стране и её гражданам достоинство».

Есть немало легитимных вариантов, которые можно провести через Федеральное собраний [...] Он проявил готовность пойти на конкурентные выбор [...] Это честный, открытый демократичный путь. Валентина Матвиенко председатель Совфеда

Теперь закон должны одобрить региональные парламенты, которые могут сделать это в течение года, затем — Конституционный суд. Но, как сообщал «Интерфакс», Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией. А россияне смогут проголосовать за закон 22 апреля.