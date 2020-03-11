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Бизнес проиграл.
Американский Совет по международным отношениям отменил из-за коронавируса Covid-19 намеченный на 13 марта круглый стол о ведении бизнеса во время коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.
Организация также отменила и другие свои мероприятия в период с 11 марта до 3 апреля. По данным Bloomberg, в США из-за новой коронавирусной инфекции уже отменили более 50 крупных мероприятий, предполагаемую численность которых оценили в почти миллион человек.
По состоянию на 11 марта, Covid-19 выявили почти у 120 тысяч человек по всему миру, а 4,2 тысячи человек умерли от новой коронавирусной инфекции.