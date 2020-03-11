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Артём Мазанов
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В США из-за коронавируса отменили круглый стол о ведении бизнеса во время коронавируса Материал редакции

Бизнес проиграл.

5 комментариев
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Американский Совет по международным отношениям отменил из-за коронавируса Covid-19 намеченный на 13 марта круглый стол о ведении бизнеса во время коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Организация также отменила и другие свои мероприятия в период с 11 марта до 3 апреля. По данным Bloomberg, в США из-за новой коронавирусной инфекции уже отменили более 50 крупных мероприятий, предполагаемую численность которых оценили в почти миллион человек.

По состоянию на 11 марта, Covid-19 выявили почти у 120 тысяч человек по всему миру, а 4,2 тысячи человек умерли от новой коронавирусной инфекции.

#новости #covid19

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5 комментариев
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Игнат Синицын

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Иван Семёныч

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Собянин, заебал

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Ярослав Лазор

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Рекурсия)

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Vladimir Vorobyev

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*Комментарий про коронавирус был помещен на карантин 14 дней*

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Отрицательный диод

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Бизнес проиграл

Рыночек порешал

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