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что происходит в интернете
Речь идёт не об альбиносах.
В Кении обнаружили останки самки белого жирафа и её детёныша, сообщает заповедник Ишакбини Хирола. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида — самец.
Останки обнаружили на северо-востоке страны. Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что расследует произошедшее. По информации заповедника, животных убили браконьеры.
В сообщении Ишакбини Хирола отмечается, что животные — не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизм), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. О самке белого жирафа заговорили, когда её фотографии попали в сеть в 2017 году. Два года назад у неё появилось потомство — два детёныша, один из которых остался жив. Он обитает в заповеднике Ишакбини Хирола.
Летом 2019 года Служба охраны дикой природы Кении писала, что Ишакбини Хирола — единственный заповедник в мире, где обитают белые жирафы.
Вот за такое нужно пожизненнно сажать.
Первичный томагавк_два
И обеспечивать негров едой и водой?
Германский ключ
Нет, устраивать между ними гладиаторские бои. Всё как в дикой природе.
уничтожат и весь твой род
человеческий, ахахахахаха
Вот что делают с белыми в Африке
из трёх особей восстановить популяцию не удалось бы.
Их окрас связан с мутацией
Можно было взять генетический материал, и "применить" его к обычным жирафам. Может быть где-то мутация и передалась бы потомкам и потом можно было селективно отделить особей с этим окрасом.
Первичный томагавк_два
А нахуя? Можно из батона и нехитрых приспособлений сделать троллейбус.
Провинциальный инструмент
Пихто говорит что нужно всех уровнять, а ты против смотрю, ишь
Первичный томагавк_два
Я считаю это бесполезным и бесперспективным въёбом денег, на которые можно поддерживать популяции жизнеспособных существ
Грузовой месяц
Опять не Zoibana
Это какой-то социальный эксперимент?
Новость ужасная
Но увы, только в мультиках животные могут объединиться и дать пизды браконьерам
животные — не альбиносы
Их окрас связан с мутацией
А альбиносизм(?) разве не мутация?
Альбинос - это единичная мутация у отдельного организма, а здесь образовался целый вид.
Рака крови всем этим браконьерским проблядям, и некоторым "охотникам" тоже.
Ну пытаться из мутации вырастить новый вид глупо.
клонировать начинать надо...