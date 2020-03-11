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Новости
Алексей Боржонов
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В Кении убили двух белых жирафов. В мире остался только один жираф этого вида Материал редакции

Речь идёт не об альбиносах.

38 комментариев
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Фото Nation Breaking News

В Кении обнаружили останки самки белого жирафа и её детёныша, сообщает заповедник Ишакбини Хирола. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида — самец.

Останки обнаружили на северо-востоке страны. Служба охраны дикой природы Кении сообщила, что расследует произошедшее. По информации заповедника, животных убили браконьеры.

Это убийство — удар по огромным усилиям, которое предприняло сообщество для сохранения редких и уникальных видов, а также тревожный призыв к постоянной поддержке усилий по их сохранению.

Мохаммед Ахмедноор
управляющий Ишакбини Хирола

В сообщении Ишакбини Хирола отмечается, что животные — не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизм), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. О самке белого жирафа заговорили, когда её фотографии попали в сеть в 2017 году. Два года назад у неё появилось потомство — два детёныша, один из которых остался жив. Он обитает в заповеднике Ишакбини Хирола.

Летом 2019 года Служба охраны дикой природы Кении писала, что Ишакбини Хирола — единственный заповедник в мире, где обитают белые жирафы.

#новости #животные

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38 комментариев
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Lesja Katrich

15

Вот за такое нужно пожизненнно сажать. 

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Первичный томагавк_два

Lesja
–2

И обеспечивать негров едой и водой?

Ответить

polygon edge vertex

Первичный
7

Жираф ценнее негров.

Ответить

Германский ключ

Первичный
0

Нет, устраивать между ними гладиаторские бои. Всё как в дикой природе.

Ответить

Poe Ghost

Lesja
2

Приплетаю: у нас один старичок вчера пожизненно сел и без убийства жирафов.

А если серьезно, то надо, наверно, наказывать сторицей: способствуешь уничтожению вида — уничтожат и весь твой род. Не слишком гуманно, но хули делать с этими выродками?

Ответить

the.nightmarez

Poe
0

 уничтожат и весь твой род

человеческий, ахахахахаха 

Ответить

Poe Ghost

the.nightmarez
2

Лiл. Надеюсь, коронавирус — разработка жирафов.

Ответить

Отрицательный диод

the.nightmarez
0

Бери шире: всех приматов

Ответить

Ярослав Лазор

Lesja
0

На кол)

Ответить

Alexey Snooker

10

Вот что делают с белыми в Африке

Ответить

Первичный томагавк_два

Alexey
0
Ответить

Первичный томагавк_два

5

Ну хз, из трёх особей восстановить популяцию все равно не удалось бы. Были бы эти жирафы как уроды в цирке. 

Ответить

Озорной Лис

Первичный
0

из трёх особей восстановить популяцию не удалось бы.

 Их окрас связан с мутацией

Можно было взять генетический материал, и "применить" его к обычным жирафам. Может быть где-то мутация и передалась бы потомкам и потом можно было селективно отделить особей с этим окрасом.

Ответить

Первичный томагавк_два

Озорной
2

А нахуя? Можно из батона и нехитрых приспособлений сделать троллейбус.

Ответить

Провинциальный инструмент

Первичный
0

Пихто говорит что нужно всех уровнять, а ты против смотрю, ишь

Ответить

Первичный томагавк_два

Провинциальный
1

Я считаю это бесполезным и бесперспективным въёбом денег, на которые можно поддерживать популяции жизнеспособных существ

Ответить

Грузовой месяц

1

Опять не Юрий Дудь

Ответить

Грузовой месяц

Грузовой
1

Опять не Zoibana

Ответить

Иван Гессе

Грузовой
0

Оксимирон ты следующий

Ответить

Армейский Мика

Грузовой
0

Это какой-то социальный эксперимент?

Ответить

Грузовой месяц

Армейский
0

узнаем кого на тж любят больше

Ответить

Армейский Мика

Грузовой
0

Навального не забудь 

Ответить

Грузовой месяц

Армейский
2

Навальный — пешка Юры Дудя

Ответить

Армейский Мика

Грузовой
2
Ответить

Непростой американец

Грузовой
0

Юра Дудь так-то сексуашка.

Ответить

Владимир Швецов

1

Новость ужасная 

 Но увы, только в мультиках животные могут объединиться и дать пизды браконьерам

Ответить

Далекий Илья

Владимир
2

зато наоборот обычно работает

Ответить

Антон Пострунин

1

животные — не альбиносы

Их окрас связан с мутацией 

А альбиносизм(?) разве не мутация?

Ответить

Рог Кирилл

Антон
1

Альбинос - это единичная мутация у отдельного организма, а здесь образовался целый вид.

Ответить

Alexey Snooker

1

Ну хули, он же белый 

Ответить

Максим Кохович

1

Рака крови всем этим браконьерским проблядям, и некоторым "охотникам" тоже.

Ответить

Артур Шигабутдинов

0

Ну пытаться из мутации вырастить новый вид глупо.

Ответить

Первичный томагавк_два

Артур
1

Мутанты стерильны, Борх. Только в легендах может выжить то, что в природе выжить не может. Только легенде и мифу не ведомы пределы возможного.

Ответить

Армейский Мика

Артур
0

Все виды - результат каких-то "удачных" мутаций 

Ответить

Vladyslav Vdovychenko

0

нехорошие люди =( 

Ответить

Ilya Pesotskiy

0

клонировать начинать надо...

Ответить

Рог Кирилл

Ilya
0

А смысл? Популяции практически нет, генетического разнообразия тоже.

Ответить

Дмитрий Дубровин

0

Один вопрос: нахера блять браконьерам понадобились белые жирафы??

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