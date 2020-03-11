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Алексей Боржонов
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«Наша страна, наше решение»: ЦИК показала слоган и логотип для голосования по поправкам в Конституцию Материал редакции

На разработку дизайна кампании потратили больше 35 миллионов рублей.

39 комментариев
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Изображение: ЦИК, Twitter

Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдёт 22 апреля.

На логотипе изображена Конституция красного цвета с российским флагом и указана дата проведения голосования. Слоганом выбрали слова: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Также на презентации представили афиши и листовки по теме голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сумма контракта на разработку дизайна всей кампании составила 35,8 миллиона рублей.

11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию. Теперь его должен одобрить Совет Федерации. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.

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tjournal.ru

#новости #конституция

Спасибо за наводку Авдеев
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39 комментариев
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Игорь Рачук

31

На рулон похоже.

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Германский ключ

Игорь
4

Он и есть

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Slow Dimon

Игорь
0

54 метра

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Широкий корабль

Slow
0

72

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Кредитный файл

Широкий
14
Ответить

Маша Разумовская

20

"Наша страна, наше решение" - звучит как издевка. 

Ответить

hyposlasher

Маша
0

заорал

Ответить

Рог Кирилл

13
Ответить

Западный томагавк_два

Рог
2

Отлично, ещё на каждом участке должны стоять вот эти парни.

Ответить

Широкий корабль

8

Ой, а че угрозы эпидемии уже нет? Или угроза эпидемии существует лишь для оппозиционных митингов? Я полагала что они хотя бы перенесут дату из-за коронавируса 

Ответить

Кредитный файл

Широкий
3

Коронавирус им во благо, когда ещё такой повод будет избавиться от излишнего внимания

Ответить

Широкий корабль

Кредитный
2

Как и футбол в своё время. Блять, вот какого хера им так везёт? Почему российскому народу никогда не везёт?

Ответить

ouxen

Широкий
2

богом избранная власть, ничто ее не пошатнёт

Ответить

Илья Тимофеев

Широкий
0

по 5 тысяч избирателей на участок - можно

Ответить

Абсолютный магнит

2

типа как РФ превращается в красный совок, норм

Ответить

Andrew Sychev

Абсолютный
–2

Ну ток в совке люди хотя бы знали что у гос-ва для них будет работа, хоть какие то шекели на пожрать. 
А в совке нынешнем тупо никаких гарантий 

Ответить

Alex Rota

–1

Красный цвет как намёк

Ответить

Иван Гессе

Alex
4

намёк на настоящий вид конституции?

Ответить

Alex Rota

Иван
1

Это подарочное издание

Ответить

Широкий корабль

Alex
1

Какой-то гибрид Российской империи и Совестного союза. Не самый качественный.

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Очень красиво.

Видно, как дизайнер уловил тонкую грань между бюрократией и надеждами простого народа.

Ответить

Sergey Volkov

1

Не хочется даже участвовать в этой помойке. Отсюда нужно реально сваливать, бессменное правительство, ноль перемен. Зачем в этой стране нужны граждане если к ним относятся как к скоту ?

Ответить

Артём Новиков

Sergey
0

Разрешаю тебе реально свалить

Ответить

Белорусский динозавр

1

Это их страна. Так что могут и 35 миллионов рублей потратить.

Ответить

Таинственный кран

Белорусский
0

Почему потратили? Заработали. 1000 рублей дизайнеру, остальные 34,999,000 в карман.

Ответить

Дмитрий Цепилов

Белорусский
0

В Чехии или Швеции вроде чувака убрали министра транспорта за то, что тот хотел втридорога сайт сделать для министерства из бюджета. При том что там не факт ,что чувак со злым умыслом это сделал . А у нас в открытую говорят , что 35 лямов потратили на дизайн который многие более талантливые личности сделали бы с радостью за гораздо меньшую сумму . Мрак и тьма. Ну и чувствуется что очень торопятся со всем этим голосованием, непонятно почему.

Ответить

Ногти Ноздри

1

наши вашим хуйами машут

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Вы уж сходите, а то ваша бывшая химичка за вас после открытия участка еще проголосует не дай бог

Ответить

Широкий корабль

Evgeniy
2

Я сначала хотела, но у меня присутствует стойкое чувство обмана и использованности. 

Ответить

ouxen

Evgeniy
0

чтобы легитимизировать

Ответить

Радостный лолипоп

0

Я так понимаю, это конституция делает разворот в славное прошлое?

Ответить

Широкий корабль

Радостный
1

В бесславное 

Ответить

Sergey Feiler

0

Направление с права на лево как бы намекает! Что летим обратно 

Ответить

Пкшаашер

0

Да мы уже поняли, что и страна ваша, и решение ваше, да и конституцию вы под себя написали. Могли бы и не напоминать.

Ответить

Денис Копылов

0

Распиловка на ходу

Ответить

ouxen

0

наша музыка, наше радио

Ответить

Vitaly Yudintsev

0

Чье «наше»?

Ответить

Василий Суслов

0

Наша страна, их решение.

Ответить

Mikki Rurk

–1

35 миллионов? Похоже у Лебедева за 100 тыщ заказали, остальное в карман

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