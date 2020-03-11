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На разработку дизайна кампании потратили больше 35 миллионов рублей.
Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдёт 22 апреля.
На логотипе изображена Конституция красного цвета с российским флагом и указана дата проведения голосования. Слоганом выбрали слова: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».
Также на презентации представили афиши и листовки по теме голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сумма контракта на разработку дизайна всей кампании составила 35,8 миллиона рублей.
11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию. Теперь его должен одобрить Совет Федерации. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.
На рулон похоже.
54 метра
"Наша страна, наше решение" - звучит как издевка.
Коронавирус им во благо, когда ещё такой повод будет избавиться от излишнего внимания
Ну ток в совке люди хотя бы знали что у гос-ва для них будет работа, хоть какие то шекели на пожрать.
А в совке нынешнем тупо никаких гарантий
Красный цвет как намёк
намёк на настоящий вид конституции?
Широкий корабль
Какой-то гибрид Российской империи и Совестного союза. Не самый качественный.
Очень красиво.
Видно, как дизайнер уловил тонкую грань между бюрократией и надеждами простого народа.
Не хочется даже участвовать в этой помойке. Отсюда нужно реально сваливать, бессменное правительство, ноль перемен. Зачем в этой стране нужны граждане если к ним относятся как к скоту ?
Таинственный кран
Почему потратили? Заработали. 1000 рублей дизайнеру, остальные 34,999,000 в карман.
В Чехии или Швеции вроде чувака убрали министра транспорта за то, что тот хотел втридорога сайт сделать для министерства из бюджета. При том что там не факт ,что чувак со злым умыслом это сделал . А у нас в открытую говорят , что 35 лямов потратили на дизайн который многие более талантливые личности сделали бы с радостью за гораздо меньшую сумму . Мрак и тьма. Ну и чувствуется что очень торопятся со всем этим голосованием, непонятно почему.
Вы уж сходите, а то ваша бывшая химичка за вас после открытия участка еще проголосует не дай бог
Да мы уже поняли, что и страна ваша, и решение ваше, да и конституцию вы под себя написали. Могли бы и не напоминать.