На разработку дизайна кампании потратили больше 35 миллионов рублей.

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Изображение: ЦИК, Twitter

Центризбирком представил логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам к Конституции, которое пройдёт 22 апреля.

На логотипе изображена Конституция красного цвета с российским флагом и указана дата проведения голосования. Слоганом выбрали слова: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Также на презентации представили афиши и листовки по теме голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что сумма контракта на разработку дизайна всей кампании составила 35,8 миллиона рублей.

11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституцию. Теперь его должен одобрить Совет Федерации. Среди принятых поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому.