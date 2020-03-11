Прямой эфир
Героиней номера стала синхронный переводчик Наталья Максимова.
Журнал Tatler поместил на обложку журнала женщину-трансгендера Наталью Максимову. Об этом сообщается на сайте издания. Как отметила в инстаграме шеф-редактор издания Ксения Соловьёва, это первый подобный случай в истории российских глянцевых журналов.
Соловьёва пояснила, что изначально история Максимовой не должна была оказаться на обложке номера. Но шеф-редактор приняла такое решение после разговора с Натальей и согласовала его со своим издательством Сondé Nast.
Максимова сделала каминг-аут осенью 2019 года, рассказав об этом в инстаграме. Она занимается синхронным переводом с английского и французского.
На сайте Tatler опубликован фрагмент материала про Максимову. Полная версия есть в печатной версии журнала, новый выпуск которого вышел 11 марта.
Я родилась много лет [назад]
В далекой далекой галактике [блять]
Германский ключ
Я родилась много лет [назад]
В далекой далекой галактике [блять]
Моча рано ударила в голову [сука]
В четыре активно ругалась матом [нахуй]
С накрахмаленными бантами.
Какой же бред у нее в цитате приведен
Широкий корабль
Уже забыла сколько ей лет)
Я так понимаю это [назад] - это чисто додумка автора уже?.
В оригинале Натаха прямо так и говорила:
Я родилась много лет в Казахстане.
Они эти скобки просто наугад расставляют.
Типа главред выдал в начале месяца пачку квадратных скобок и теперь надо их как то освоить?)
Это баба с хуем. Это важно.
Или мужик без хуя. Я запутался.
А кого ты предпочитаешь?
С усами и в шинели.
Акционерный шар
Я даже проигнорирую ироничный тон твоего сообщения. Предположим, что трансгендеры - это важно, но кто вообще читает глянцевые журналы в 2020?
Скорее всего решение глав.реда запилить транса на обложку журнала - это как раз та отчаянная мера, чтоб хоть ктото прочел их журнал.
Акционерный шар
Да, они постоянно пытаются попасть в новости со своими обложками, примеры:
https://www.sports.ru/figure-skating/1083235517.html
https://lady.mail.ru/article/514243-jelizabet-herli-v-obraze-melanii-tramp-pojavilas-na-oblozhke-tatler/
https://m.lenta.ru/news/2019/10/24/tatlergirl/amp/
@Сергей Звезда я понимаю, что это проходная новость, но все же зачем тут такой формат? Почему новая обложка глянцевого издания регулярно становится инфоповодом? Да любой ролик на ютубе про трансгендеров будет важнее, чем обложка печатного издания.
А чем глянцевые журналы лучше неглянцевых? Можно же и неглянцевый журнал в глянцеватель сунуть, в чём проблема ваще
потому что на тж неделю лгбт-новостей
Феминистки будут в ярости
Дипломатический кавалер
ней
Не хочется тебя огорчать
Нужен подсайт ЛГБТ
подсайт для лгбт — унижение и сегрегация
вполне достаточно нормально расставлять хэштеги
Свой флаг и символику пилить - это млять не Сегрегация.
Че они там хештегами не обошлись?
делать отдельный загон это сегрегация.
а так можно не мелочиться и насоздавать целую ветку подсайтов: лгбт-новости, лгбт-интернет, лгбт-офтоп, лгбт-аляска, лгбт-вопросы, лгбт-технологии...
климову просто очень хочется провозгласить себя царьком лгбт, дабы потешить чсв да побанить неугодных
я же всегда был против подсайта, алё
ты там опять бухаешь?
Дело принципа было. Никтож не смог ответить почему нельзя подсайт. а еслиб его создали, то админами там были бы два других человека, не я.
у Украины свой подсайт - это унижение выходит.
а для ЛГБТ наверно было бы норм свой подсайт с подборкой новостей по интересам.
делать отдельный загон это сегрегация.
Ну так именно это нам и нужно.
Женщина-трансгендер объясните мне это когда у нее был хуй или когда не было и он (внезапно) появился? Ну тобишь у нее хуй был изначально и она от него избавилась или у нее его не было и она его приобрела?
Был. И, возможно, ещё есть. Возможно, всегда будет. Тут не в хуях дело, загляни на википедию.
Не, не, ты не поняла, дело тут как раз в хуях, т.к. я хочу узнать есть ли у нее при себе хуй, всмысле можно ли это узнать из открытых источников?
Только если она сама об этом скажет. Можешь на улице поймать и потрогать. Занятие подстать человеку, которому важно, у кого где хуй.
Ну вообще это очень важно, допустим ты гетеро, познакомилась с мужчиной он тебе нравится вы встречаетесь и вот выясняется что у него нет פּאָץ , что ты тогда будешь делать?
Свой одолжу.
У тебя правда хуй?
Вот так у Наташи и спроси.
Так я не рофлю, у тебя правда есть хуй?
Какой у тебя скудный круг интересов :с
Да я просто познакомиться хотел, если он у тебя есть.
Не, у меня нет.
А у кого есть?
Может, у Наташи?
Ну вот вернулись к тому с чего начали, я незнаю, может есть, а может и нет? Как мне быть?
достаточно иронично, что именно ты отвечаешь в этой ветке 🌚
Бесполезный Мика
Тебе стоит освежить в памяти определение иронии :)
А там все надписи на обложке к фото относятся? "Интервью с последней девушкой Березовского", "Наши героини пытаются потреблять осознанно"?
Психологически нездоровый человек, носитель сверхценной идеи о якобы «неправильном» своём поле, который нужно сменить. Продажная медицина с радостью идёт навстречу и зарабатывает на нездоровых людях. Сверхценная идея о своём «неправильном» при рождении поле трансформируется в маниакальную одержимость, с сопутствующим нарсциссизмом и потребностью в постоянном подтвержении социумом своей идеи-фикс. Такой человек целенаправленно соблюдает все гендерные стереотипные нормы поведения для своего «правильного» пола: от одежды до сексуальных практик. Часто меняют место жительства и все документы, чтобы отыгрывать новую роль при максимальном погружении.
"Нет вагины - нет секса". Этот закон я сам доя себя принял после нескольких годов просмотра т-порно. Так что пусть эта Наталья даже не пытается ко мне лезть - ничего не выйдет.