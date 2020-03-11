Я родилась много лет [назад] в Казахстане в простой, но любящей семье, и все бы ничего... но, оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как впрочем и взрослые, были готовы согласиться на то, что я — именно Наташа.

Для них я была тем, кем была записана казённым почерком в метрике. Но в детстве я особенно об этом не задумывалась и продолжала бесшабашно играть в куклы и требовать у мамы накрахмаленные банты по утрам). В школе же проблемы мои стали более ощутимыми, я абсолютно искренне недоумевала почему я должна идти в мужскую раздевалку перед уроком физической культуры, который сам по себе для меня был испытанием, и получать тумаки и подзатыльники, пытаться скрыться за шкафчиком, чтобы хоть как-то переодеться не прилюдно, а главное слышать многоголосое «Гермик» (что видимо на ИХ языке означало гермафродит).