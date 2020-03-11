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Новости
Arthur Khamzin
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На обложку Tatler поместили женщину-трансгендера — это первый случай в истории российских глянцевых журналов Материал редакции

Героиней номера стала синхронный переводчик Наталья Максимова.

73 комментария
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Журнал Tatler поместил на обложку журнала женщину-трансгендера Наталью Максимову. Об этом сообщается на сайте издания. Как отметила в инстаграме шеф-редактор издания Ксения Соловьёва, это первый подобный случай в истории российских глянцевых журналов.

Соловьёва пояснила, что изначально история Максимовой не должна была оказаться на обложке номера. Но шеф-редактор приняла такое решение после разговора с Натальей и согласовала его со своим издательством Сondé Nast.

В документах Наташи Максимовой не всегда было написано «пол – женский». В апрельском номере «Татлера» мы публикуем историю о ее жизни не в своем теле, смене пола и каминг-ауте в стране, где это слово считается ругательством.

редакция Tatler

Максимова сделала каминг-аут осенью 2019 года, рассказав об этом в инстаграме. Она занимается синхронным переводом с английского и французского.

Я родилась много лет [назад] в Казахстане в простой, но любящей семье, и все бы ничего... но, оказавшись в детском социуме, я вдруг столкнулась, дико недоумевая, с тем, что далеко не все дети, как впрочем и взрослые, были готовы согласиться на то, что я — именно Наташа.

Для них я была тем, кем была записана казённым почерком в метрике. Но в детстве я особенно об этом не задумывалась и продолжала бесшабашно играть в куклы и требовать у мамы накрахмаленные банты по утрам). В школе же проблемы мои стали более ощутимыми, я абсолютно искренне недоумевала почему я должна идти в мужскую раздевалку перед уроком физической культуры, который сам по себе для меня был испытанием, и получать тумаки и подзатыльники, пытаться скрыться за шкафчиком, чтобы хоть как-то переодеться не прилюдно, а главное слышать многоголосое «Гермик» (что видимо на ИХ языке означало гермафродит).

из публикации Натальи Максимовой в инстаграме

На сайте Tatler опубликован фрагмент материала про Максимову. Полная версия есть в печатной версии журнала, новый выпуск которого вышел 11 марта.

#новости #сми

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73 комментария
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Игорь Голованов

30

Я родилась много лет [назад] 

В далекой далекой галактике [блять]

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Германский ключ

Игорь
10

Я родилась много лет [назад]
В далекой далекой галактике [блять]
Моча рано ударила в голову [сука]
В четыре активно ругалась матом [нахуй] 

Ответить

Игорь Голованов

Германский
1

С накрахмаленными бантами.

Какой же бред у нее в цитате приведен

Ответить

Широкий корабль

Игорь
0

Уже забыла сколько ей лет)

Ответить

Игорь Голованов

Широкий
1

Я так понимаю это [назад] - это чисто додумка автора уже?.
В оригинале Натаха прямо так и говорила:
Я родилась много лет в Казахстане.

Ответить

Rudolf Cunningham

Игорь
1

Они эти скобки просто наугад расставляют.

Ответить

Игорь Голованов

Rudolf
3

Типа главред выдал в начале месяца пачку квадратных скобок и теперь надо их как то освоить?)

Ответить

Акционерный шар

16

Почему это важно? 

Ответить

Alexei Kuksin

Акционерный
16

Это баба с хуем. Это важно. 

Ответить

Alexei Kuksin

Alexei
10

Или мужик без хуя. Я запутался.

Ответить

Германский ключ

Alexei
0

А кого ты предпочитаешь?

Ответить

Alexei Kuksin

Германский
21

С усами и в шинели.

Ответить

Германский ключ

Alexei
6

Есть только плешивый с голым торсом.

Ответить

Акционерный шар

Германс…
4

А если не видно разницы, то зачем платить больше?

Ответить

Акционерный шар

Alexei
2

Я даже проигнорирую ироничный тон твоего сообщения. Предположим, что трансгендеры - это важно, но кто вообще читает глянцевые журналы в 2020? 

Ответить

Игорь Голованов

Акционерный
4

Скорее всего решение глав.реда запилить транса на обложку журнала - это как раз та отчаянная мера, чтоб хоть ктото прочел их журнал.

Ответить

Акционерный шар

Игорь
1

Да, они постоянно пытаются попасть в новости со своими обложками, примеры:

https://www.sports.ru/figure-skating/1083235517.html

https://lady.mail.ru/article/514243-jelizabet-herli-v-obraze-melanii-tramp-pojavilas-na-oblozhke-tatler/

https://m.lenta.ru/news/2019/10/24/tatlergirl/amp/

@Сергей Звезда я понимаю, что это проходная новость, но все же зачем тут такой формат? Почему новая обложка глянцевого издания регулярно становится инфоповодом? Да любой ролик на ютубе про трансгендеров будет важнее, чем обложка печатного издания. 

Меган Маркл на обложке Tatler смутила читателей…
Герцогиня Сассекская Меган снялась для обложки юбилейного 310-го выпуска одного из самых старых…
m.lenta.ru
Ответить

Игорь Голованов

Акционе…
0

Элизабет Херли. сцук =D
Маргарет Хули

Ответить

Ded Pihto

Акционерный
0

А чем глянцевые журналы лучше неглянцевых? Можно же и неглянцевый журнал в глянцеватель сунуть, в чём проблема ваще

Ответить

Spid3r

Alexei
0

Ишь, какая важная баба с хуем.

Ответить

Владимир Дыркин

Акционерный
0

потому что на тж неделю лгбт-новостей 

Ответить

Отрицательный мангал

Владимир
4

*ждут

Ответить

Драматический химик

13
Ответить

Драматический химик

Драматический
1

Щас бы каждую наташу-трансгендера освещать 

Ответить

Сергей Васильев

10

Наташа, ты мне все уронила.

Ответить

Ничтожный танк88

7
Ответить

Ded Pihto

5

Феминистки будут в ярости

Ответить

ouxen

Ded
1

когда узнают

Ответить

Дарья Лейзаренко

Ded
0

не будут

Ответить

Ded Pihto

Дарья
1

Будут будут. Феминистки борются за одинаковые роли мужиков и женщин, а трансгендеры отрезают себе пиписьки чтоб играть роль слабой бабы-тряпки. Я очень хорошо понимаю почему феминистки их не любят.

Ответить

Террористический Мика

–1

Прон с ней есть? 

Ответить

Дипломатический кавалер

Террористический
0

ней

Не хочется тебя огорчать

Ответить

Poe Ghost

Дипломатический
22

Разве есть повод для огорчения?

Ответить

Alexey Snooker

Poe
0
Ответить

Игорь Голованов

Террористический
2

Только синхронный

Ответить

Миша Сергеев

Террористический
0

Я бы тоже посмотрел

Ответить

Озорной Лис

2

Ок. Совершенно нормально.

Ответить

Diyana Ayupova

2

Молодцы, хороший и правильный шаг. Общество нужно просвещать.

Ответить

Nadya Whatever

0

Нужен подсайт ЛГБТ

Ответить

Иван Гессе

Nadya
0

подсайт для лгбт — унижение и сегрегация
вполне достаточно нормально расставлять хэштеги

Ответить

Игорь Голованов

Иван
2

Свой флаг и символику пилить - это млять не Сегрегация.
Че они там хештегами не обошлись?

Ответить

Иван Гессе

Игорь
0

делать отдельный загон это сегрегация.
а так можно не мелочиться и насоздавать целую ветку подсайтов: лгбт-новости, лгбт-интернет, лгбт-офтоп, лгбт-аляска, лгбт-вопросы, лгбт-технологии... 
климову просто очень хочется провозгласить себя царьком лгбт, дабы потешить чсв да побанить неугодных

Ответить

Владимир Дыркин

Иван
0

я же всегда был против подсайта, алё

Ответить

Иван Гессе

Владимир
0

ты там опять бухаешь?

https://tjournal.ru/tweets/142620?comment=3071143

Запись в подсайте Twitter
Запись в подсайте Twitter
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Иван
0
Ответить

Владимир Дыркин

Comment…
0

Дело принципа было. Никтож не смог ответить почему нельзя подсайт. а еслиб его создали, то админами там были бы два других человека, не я. 

Ответить

Игорь Голованов

Иван
0

у Украины свой подсайт - это унижение выходит.

а для ЛГБТ наверно было бы норм свой подсайт с подборкой новостей по интересам.

Ответить

Rudolf Cunningham

Иван
0

делать отдельный загон это сегрегация.

Ну так именно это нам и нужно.

Ответить

Alexey Snooker

0

Женщина-трансгендер объясните мне это когда у нее был хуй или когда не было и он (внезапно) появился? Ну тобишь у нее хуй был изначально и она от него избавилась или у нее его не было и она его приобрела?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
0

Был. И, возможно, ещё есть. Возможно, всегда будет. Тут не в хуях дело, загляни на википедию.

Ответить

Alexey Snooker

Бесполезный
0

Не, не, ты не поняла, дело тут как раз в хуях, т.к. я хочу узнать есть ли у нее при себе хуй, всмысле можно ли это узнать из открытых источников?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
2

Только если она сама об этом скажет. Можешь на улице поймать и потрогать. Занятие подстать человеку, которому важно, у кого где хуй.

Ответить

Alexey Snooker

Бесполезный
1

Ну вообще это очень важно, допустим ты гетеро, познакомилась с мужчиной он тебе нравится вы встречаетесь и вот выясняется что у него нет פּאָץ‏‎ , что ты тогда будешь делать?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
4

Свой одолжу.

Ответить

Alexey Snooker

Бесполе…
0

У тебя правда хуй?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
3

Вот так у Наташи и спроси.

Ответить

Alexey Snooker

Бесполе…
0

Так я не рофлю, у тебя правда есть хуй?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
0

Какой у тебя скудный круг интересов :с

Ответить

Alexey Snooker

Бесполе…
0

Да я просто познакомиться хотел, если он у тебя есть.

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
0

Не, у меня нет.

Ответить

Alexey Snooker

Бесполе…
0

А у кого есть?

Ответить

Бесполезный Мика

Alexey
0

Может, у Наташи?

Ответить

Alexey Snooker

Бесполе…
0

Ну вот вернулись к тому с чего начали, я незнаю, может есть, а может и нет? Как мне быть?

Ответить

Димно Сижо

Alexey
0

у Анны есть интереснейший и крутой телеграм канал, а у тебя что?

Ответить

Иван Гессе

Бесполезный
0

достаточно иронично, что именно ты отвечаешь в этой ветке 🌚

Ответить

Бесполезный Мика

Иван
0

Тебе стоит освежить в памяти определение иронии :)

Ответить

Иван Гессе

Бесполе…
0

ты просто слаба

Ответить

Террористический Мика

0

@Arthur Khamzin фоток закинь еще

Ответить

Dmitry Shishkin

0

Как говорится, татлеры-шматлеры.

Ответить

LC

0

А там все надписи на обложке к фото относятся? "Интервью с последней девушкой Березовского", "Наши героини пытаются потреблять осознанно"?

Ответить

Граф Хрущёв

0

Психологически нездоровый человек, носитель сверхценной идеи о якобы «неправильном» своём поле, который нужно сменить. Продажная медицина с радостью идёт навстречу и зарабатывает на нездоровых людях. Сверхценная идея о своём «неправильном» при рождении поле трансформируется в маниакальную одержимость, с сопутствующим нарсциссизмом и потребностью в постоянном подтвержении социумом своей идеи-фикс. Такой человек целенаправленно соблюдает все гендерные стереотипные нормы поведения для своего «правильного» пола: от одежды до сексуальных практик. Часто меняют место жительства и все документы, чтобы отыгрывать новую роль при максимальном погружении.

Ответить

Не уважаю чиновников

–1

"Нет вагины - нет секса". Этот закон я сам доя себя принял после нескольких годов просмотра т-порно. Так что пусть эта Наталья даже не пытается ко мне лезть - ничего не выйдет.

Ответить

Артур Логвинов

Не
0

Царь во дворца, царь во дворца

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