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В стране один официально подтверждённый случай заболевания.
Кабинет министров ввёл карантин на Украине из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля, сообщается на сайте правительства страны.
В стране закроют учебные заведения, запретят массовые собрания, в которых участвуют более 200 человек. Ограничения касаются в том числе спортивных мероприятий. В указе говорится, что с разрешения международных организаций их могут провести, но без зрителей.
Также до 1 июня украинское правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения.
К 11 марта известно о 43 случаях подозрения на заболевание новым коронавирусом в стране, один случай подтверждён.
В Украине.
Грузовой месяц
Куксин сломался
Вообще, можно было бы и в @Украина запостить
Так это же не Санкт-Петербург, зачем туда постить редакции?
Изначально же вот ведь кто написал
Достаточный Женя
Чет не выкупаю что поменялось в редакционном варианте. Разве что скрин записи в фб исчез
Изначально нередакционный пост был: пользователь мог выбрать какой угодно подсайт, но выбрал /news
Украинские школьники сейчас:
Адекватные меры. В России пытаются сделать вид, что инфекции нет, хотя на самом деле уже больше половины Москвы больны.
Ты как из инфекционного пишешь?
в Москве почти 12 млн человек. Ты хочешь сказать, что в России больны минимум 6 млн человек?
В России болен каждый, кто по собственной воли остаётся в ней.
@Алексей Боржонов В Польше на две недели отменили занятия в вузах и школах, а ещё закрыли детские сады и ясли.