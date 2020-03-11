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Алексей Боржонов
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На Украине ввели карантин из-за коронавируса Covid-19. Школы закроют на три недели Материал редакции

В стране один официально подтверждённый случай заболевания.

32 комментария
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Кабинет министров ввёл карантин на Украине из-за вспышки коронавируса Covid-19. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля, сообщается на сайте правительства страны.

В стране закроют учебные заведения, запретят массовые собрания, в которых участвуют более 200 человек. Ограничения касаются в том числе спортивных мероприятий. В указе говорится, что с разрешения международных организаций их могут провести, но без зрителей.

Также до 1 июня украинское правительство запретило экспорт товаров противоэпидемического назначения.

К 11 марта известно о 43 случаях подозрения на заболевание новым коронавирусом в стране, один случай подтверждён.

#новости #covid19 #украина

Спасибо за наводку Wlad Richter
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32 комментария
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Alexei Kuksin

10

В Украине.

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Грузовой месяц

Alexei
5

Куксин сломался

Ответить

Alexei Kuksin

Грузовой
1

Я вижу в этом предлоге интимный подтекст.

Ответить

Сергей Колегов

9

Вообще, можно было бы и в @Украина запостить

Ответить

Украина

Сергей
7

Спасибо 

Ответить

Андрей Кривицкий

Сергей
1

Так это же не Санкт-Петербург, зачем туда постить редакции? 

Ответить

Сергей Колегов

Андрей
1

Изначально же вот ведь кто написал

Ответить

Достаточный Женя

Сергей
0

Чет не выкупаю что поменялось в редакционном варианте. Разве что скрин записи в фб исчез

Ответить

Сергей Колегов

Достаточный
1

Изначально нередакционный пост был: пользователь мог выбрать какой угодно подсайт, но выбрал /news

Ответить

Украина

6

Так. Я эту новость пишу уже

Ответить

Таинственный шар

4

@Украина 

Ответить

Украина

Таинственный
4

Спасибо

Ответить

Тупой теркин30см

–7

чё за язык, где перевод

Ответить

Alexey Snooker

Тупой
9

Слава Украине

Ответить

Alexey Snooker

3

Украинские школьники сейчас:

Ответить

Arthur Litovko

Alexey
2

Смерть ворогам!

Ответить

Сергей Васильев

2

Адекватные меры. В России пытаются сделать вид, что инфекции нет, хотя на самом деле уже больше половины Москвы больны.

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

Ты как из инфекционного пишешь?

Ответить

Сергей Васильев

Andre
1

Друг, я же за твою щеку не руками лезу.

Ответить

Степан Кучеренко

Сергей
0

в Москве почти 12 млн человек. Ты хочешь сказать, что в России больны минимум 6 млн человек?

Ответить

Сергей Васильев

Степан
–1

В России болен каждый, кто по собственной воли остаётся в ней.

Ответить

Степан Кучеренко

Сергей
0

Ты я так полагаю из Украины, да?

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

НА Украине? Реально?

Ответить

Ded Pihto

1

Чирнивцы всё таки повесились

Ответить

Poe Ghost

1

Украинские школьники:

Ответить

Poe Ghost

Poe
0
Ответить

Dmytro Petrishin

1

Будем теперь ходить в гости не более 200 человек

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Каеф. Лишние недели летом посижу в Политехе

Ответить

Alexey Snooker

0

Сосибо @Украина 

Ответить

Дмитрий Букарев

0

Советская система подсчета. Узнаю.

Ответить

Владимир Филатов

0

@Алексей Боржонов В Польше на две недели отменили занятия в вузах и школах, а ещё закрыли детские сады и ясли.

Ответить

Механический украинец

0

Ключевое это не закрытие школ, а закрытие 70% всех КПП. Теперь въехать в Украину можно только там, где скорей всего будут проверять хотя бы температуру 

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