В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие:

Прямой эфир
Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.
11 марта Госдума приняла в окончательном чтении поправки к Конституции, а Совет Федерации в этот же день почти единогласно их одобрил. Все поправки в основной закон страны занимают 64 страницы.
Хоть председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит, что поправки не были изначально нацелены на продление полномочий Владимира Путина, они их действительно продлевают.
Самой последней поправкой стало предложение депутата Валентины Терешковой разрешить Путину избираться на новый срок, несмотря на то, что действующая Конституция это запрещает. В документе это указали так:
В Конституции также прописали много новых полномочий для президента:
Голосование по поправкам намечено на 22 апреля. Но перед этим документ должны ещё одобрить региональные парламенты и Конституционный суд. Как сообщал «Интерфакс» со источник в рабочей группе по поправкам, Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.
Неприкосновенность после ухода в отставку
Вот это вообще топчик. Хотя что-то лучшее из всего этого бреда сложно выбрать
Как работают суды при государстве
Ну, кстати, как бы это было не смешно, это действительно, юридически не противоречит, т.к. полномочия на преза накладываются новые, соответственно он и сроки по новому должен с новыми полномочиями отсидеть. Как бы... По нормальному это делается, типа как изменения в конституцию вступают по окончании срока правления настоящего президента, а так как они вступают во время срока (ну, что чисто по русски (я думаю надо в словарь уже новое определение вносить "Чисто по русски" знач - Пиздец по тупому )) то тут можно подтянуть под букву закона
Как бы? Это поправки в конституцию, это не новая конституция. Где сказано, что это должно обнулять сроки? Я в шоке, что вы для себя оправдание даже этого преступления нашли.
Самое страшное, что они ничего не подтягивали под букву закона в этот раз, а просто выкинули как есть, а глубинный народ в очередной молча проглотил путинский член.
Говорят надо терпеть, а потом бунт поднимать, когда не в мочь станет.
Слабый дебаркадер
Не будет бунта. Только если полиция и военные перейдут на сторону оппозиции. Выходить на мирные митинги и получать просто так по почкам люди уже устали, лидера нет, конкретных требований у масс нет. Разобщенность и агрессия в обществе только увеличиваются. Сложно вообще представить что-то благоприятное ближайшие лет 20
Охуеть. Сначала хотел сделать Госсовет и лишить президента его сильной власти. Когда решили, что великий останется, наоборот усилили главнокомандующего
запустить Госдуму
Запускаю
Попустить
1. Зачем теперь нужен премьер-министр?
2. Почему Владимир Владимирович Пыня не принял эти поправки раньше?
3. Он собирается сидеть до 83 лет?
4. Зачем нужен фарс с конституционным судом?
Кредитный файл
1. контролировать министров;
2. всё что принимается сейчас и так по факту существует, а поправки - легитимизация и повод для продления/обнуления срока;
3. пока его вперёд ногами не вынесут;
4. Выборы и КС нужны для иллюзии законности и народного выбора. А КС через пару дней скорее всего скажет, что у него нет полномочий для дачи такого заключения, и пыня объявит, что теперь всё зависит от народа
4. Наоборот, он скажет, что всё ок, и эти поправки уж будут считаться принятыми. А голосованием можно подтереться, оно ни на что не влияет.
Кредитный файл
Есть решение кс по ельцину, о том, что обнуление невозможно, на-врядли они решатся так себе же противоречить. Куда легче уйти от ответа
а кто всё это понаписал вообще? чье авторство? и какие основания есть для этих пунктов?
Шикарная многоходовочка. Несколько лет назад начали готовить почву для поправок - НОД из каждого угла вещал мол, конституция у нас колониальная, ЦБ "не наш" и надо менять основной закон. Сторонников не мало собрали, митинги-хуитинги и вот наконец созрели поправки. С виду всё как надо : Бог, дети, права граждан, улучшение качества жизни (чтобы максимально заинтересовать и мотивировать граждан) и в конце маааленький нюансик - Солнцеликому обнулят срок, дадут максимум полномочий и неприкосновенность после президентства, чтобы не присел, если вдруг что-то всплывёт. И чтоб наверняка - месяц назад на всю страну сообщили приемлемый % явки и положительно проголосовавших. 22 апреля останется только подогнать результаты на местах.