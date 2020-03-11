В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие:

Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.

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11 марта Госдума приняла в окончательном чтении поправки к Конституции, а Совет Федерации в этот же день почти единогласно их одобрил. Все поправки в основной закон страны занимают 64 страницы.

Хоть председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит, что поправки не были изначально нацелены на продление полномочий Владимира Путина, они их действительно продлевают.

Самой последней поправкой стало предложение депутата Валентины Терешковой разрешить Путину избираться на новый срок, несмотря на то, что действующая Конституция это запрещает. В документе это указали так:

Положение части 3 статьи 81 Конституции [одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков] применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации.

В Конституции также прописали много новых полномочий для президента:

«Общее руководство правительством»;

Возможность стать пожизненным сенатором после ухода в отставку;

Формирование Государственного совета;

Определение, какие федеральные органы власти подчиняются президенту, а какие – премьер-министру;

Инициирование отстранения судей Конституционного и Верховного суда. Сейчас судьи могут только сами сложить с себя полномочия ;



; Принятие отставки премьер-министра без роспуска правительства. Сейчас президент не может отправить в отставку одного главу правительства, только весь кабинет целиком ;



; Принятие отставок министров. Сейчас он лишь освобождает их от должности по предложению премьер-министра ;

; Назначение «силовых» министров, всех остальных — Госдума;

Назначение генерального прокурора и прокуроров субъектов без согласия Совета Федерации. Сейчас президент должен согласовывать эти кандидатуры с Советом Федерации;

Назначение премьер-министра самостоятельно без роспуска Госдумы, если депутаты трижды отклонят его кандидатуру. Сейчас президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит его кандидатуру главы правительства;

Назначение министров, если депутаты трижды отклонят более трети кандидатур премьер-министра;

Неприкосновенность после ухода в отставку, прописанная теперь и в Конституции.