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Артём Мазанов
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В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие Материал редакции

Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.

38 комментариев
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11 марта Госдума приняла в окончательном чтении поправки к Конституции, а Совет Федерации в этот же день почти единогласно их одобрил. Все поправки в основной закон страны занимают 64 страницы.

Хоть председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и говорит, что поправки не были изначально нацелены на продление полномочий Владимира Путина, они их действительно продлевают.

Самой последней поправкой стало предложение депутата Валентины Терешковой разрешить Путину избираться на новый срок, несмотря на то, что действующая Конституция это запрещает. В документе это указали так:

Положение части 3 статьи 81 Конституции [одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков] применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента, без учёта числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации.

В Конституции также прописали много новых полномочий для президента:

  • «Общее руководство правительством»;
  • Возможность стать пожизненным сенатором после ухода в отставку;
  • Формирование Государственного совета;
  • Определение, какие федеральные органы власти подчиняются президенту, а какие – премьер-министру;
  • Инициирование отстранения судей Конституционного и Верховного суда. Сейчас судьи могут только сами сложить с себя полномочия;
  • Принятие отставки премьер-министра без роспуска правительства. Сейчас президент не может отправить в отставку одного главу правительства, только весь кабинет целиком;
  • Принятие отставок министров. Сейчас он лишь освобождает их от должности по предложению премьер-министра;
  • Назначение «силовых» министров, всех остальных — Госдума;
  • Назначение генерального прокурора и прокуроров субъектов без согласия Совета Федерации. Сейчас президент должен согласовывать эти кандидатуры с Советом Федерации;
  • Назначение премьер-министра самостоятельно без роспуска Госдумы, если депутаты трижды отклонят его кандидатуру. Сейчас президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит его кандидатуру главы правительства;
  • Назначение министров, если депутаты трижды отклонят более трети кандидатур премьер-министра;
  • Неприкосновенность после ухода в отставку, прописанная теперь и в Конституции.

Голосование по поправкам намечено на 22 апреля. Но перед этим документ должны ещё одобрить региональные парламенты и Конституционный суд. Как сообщал «Интерфакс» со источник в рабочей группе по поправкам, Путин планирует подписать закон уже 18 марта — в день воссоединения Крыма с Россией.

#путин #конституция

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38 комментариев
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Отрицательный мангал

17

В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие:

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Игорь Туманов

11

Неприкосновенность после ухода в отставку

Вот это вообще топчик. Хотя что-то лучшее из всего этого бреда сложно выбрать

Ответить

Gregory

Игорь
4

Как выяснилось, поменять конституцию можно за пару дней.

Ответить

Грузовой месяц

Игорь
0

бля это лол

Ответить

Владимир Дыркин

Игорь
0

казнят первым после ухода)

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Кредитный файл

Игорь
0

ну это и у Ельцина было, просто не в конституции, а в фкз было прописано

Ответить

Артур Логвинов

10

Как работают суды при государстве

Ответить

Андрюха Глушков

Артур
0

Ну, кстати, как бы это было не смешно, это действительно, юридически не противоречит, т.к. полномочия на преза накладываются новые, соответственно он и сроки по новому должен с новыми полномочиями отсидеть. Как бы... По нормальному это делается, типа как изменения в конституцию вступают по окончании срока правления настоящего президента, а так как они вступают во время срока (ну, что чисто по русски (я думаю надо в словарь уже новое определение вносить "Чисто по русски" знач - Пиздец по тупому )) то тут можно подтянуть под букву закона 

Ответить

Артур Логвинов

Андрюха
0

Как бы? Это поправки в конституцию, это не новая конституция. Где сказано, что это должно обнулять сроки? Я в шоке, что вы для себя оправдание даже этого преступления нашли.

Самое страшное, что они ничего не подтягивали под букву закона в этот раз, а просто выкинули как есть, а глубинный народ в очередной молча проглотил путинский член.

Ответить

Окружающий Гоша

6

Путин просто так устал, что уже нет сил уйти

Ответить

Кредитный файл

Окружающий
1

устал играть в демократию, 

Ответить

Оперативный кубок

5

Зачем при таком раскладе вообще тогда нужны будут совет федерации, конституционный суд и парламент?

Ответить

Mmmax

0

Есть слабая надежда, что доведут до абсолютного абсурда и терпеливый электорат таки о#уеет и хоть чуть взбунтуется

Ответить

Кадровый лолипоп

Mmmax
6

А это ещё не абсолютный?

Ответить

Mmmax

Кадровый
0

Раз терпят, то видимо нет.

Ответить

Достаточный Женя

2

Вкратце:

Ответить

Слабый дебаркадер

1

Так а че, можно голосовать не идти? Какой смысл вообще

Ответить

Иван Семёныч

Слабый
0

Говорят надо терпеть, а потом бунт поднимать, когда не в мочь станет.

Ответить

Слабый дебаркадер

Иван
2

Не будет бунта. Только если полиция и военные перейдут на сторону оппозиции. Выходить на мирные митинги и получать просто так по почкам люди уже устали, лидера нет, конкретных требований у масс нет. Разобщенность и агрессия в обществе только увеличиваются. Сложно вообще представить что-то благоприятное ближайшие лет 20

Ответить

ouxen

1

и вновь

Ответить

Наим Алиев

1

Охуеть. Сначала хотел сделать Госсовет и лишить президента его сильной власти. Когда решили, что великий останется, наоборот усилили главнокомандующего

Ответить

Denis Lisovski

1
Ответить

Lore Hirohito

–1

запустить Госдуму

Запускаю

Ответить

Роман Белоус

Lore
2

Попустить

Ответить

ouxen

Роман
1

обнулить

Ответить

Никита Сухов

Lore
1

Поймал, обнял, приподнял

Ответить

Lore Hirohito

0

1. Зачем теперь нужен премьер-министр?
2. Почему Владимир Владимирович Пыня не принял эти поправки раньше?
3. Он собирается сидеть до 83 лет?
4. Зачем нужен фарс с конституционным судом?

Ответить

Кредитный файл

Lore
1

1. контролировать министров; 
2. всё что принимается сейчас и так по факту существует, а поправки - легитимизация и повод для продления/обнуления срока;
3. пока его вперёд ногами не вынесут;
4. Выборы и КС нужны для иллюзии законности и народного выбора. А КС через пару дней скорее всего скажет, что у него нет полномочий для дачи такого заключения, и пыня объявит, что теперь всё зависит от народа 

Ответить

Случайный завод

Кредитный
0

4. Наоборот, он скажет, что всё ок, и эти поправки уж будут считаться принятыми. А голосованием можно подтереться, оно ни на что не влияет.

Ответить

Кредитный файл

Случайный
0

Есть решение кс по ельцину, о том, что обнуление невозможно, на-врядли они решатся так себе же противоречить. Куда легче уйти от ответа

Ответить

Случайный завод

Кредитный
4

на-врядли они решатся так себе же противоречить

Ой, и не такое видели. Скажут, что всё не так поняли и тогда была другая ситуация, и вообще они в другмо городе.

Ответить

Широкий корабль

Кредитный
0

Ну обнулить может и не дадут, а поправочки то останутся 

Ответить

ouxen

0

а кто всё это понаписал вообще? чье авторство? и какие основания есть для этих пунктов?

Ответить

Широкий корабль

ouxen
1

Как кто? Список писарей чтоль не видел?

Ответить

Eugen T

0

Любимы и Уважаемый Великий Руководитель товарищ Ким Чен Ын

Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

в смысле "если примут"? Есть варианты?

Ответить

Сергей Александрович

0

Шикарная многоходовочка. Несколько лет назад начали готовить почву для поправок - НОД из каждого угла вещал мол, конституция у нас колониальная, ЦБ "не наш" и надо менять основной закон. Сторонников не мало собрали, митинги-хуитинги и вот наконец созрели поправки. С виду всё как надо : Бог, дети, права граждан, улучшение качества жизни (чтобы максимально заинтересовать и мотивировать граждан) и  в конце маааленький нюансик - Солнцеликому обнулят срок, дадут максимум полномочий и неприкосновенность после президентства, чтобы не присел, если вдруг что-то всплывёт. И чтоб наверняка - месяц назад на всю страну сообщили приемлемый % явки и положительно проголосовавших. 22 апреля останется только подогнать результаты на местах. 

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Евгений Шухов

0

Зачем крутить и мудрить, можно было написать: "президент - самодержец".

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