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Arthur Khamzin
1520

«Яндекс.Еда» предложила клиентам оставлять заказы у двери на фоне распространения коронавируса Материал редакции

«Яндекс» и Delivery Club провели дополнительный инструктаж своим курьерам, чтобы избежать распространения инфекции.

28 комментариев
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«Яндекс.Еда» отправила клиентам уведомление с предложением оставлять заказы у двери для отсутствия прямого контакта с курьером. Для использования услуги необходимо написать об этом в комментарии к заказу.

Представители сервиса рассказали TJ, что услуга уже была доступна пользователям «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Компания напомнила пользователям о ней, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от риска распространения вирусных инфекций.

По просьбе пользователя курьер может аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону. Пользователь сам заберет заказ, когда курьер уйдёт.

пресс-служба фудтех-направления Яндекс.Такси

Курьерам «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» выдали рекомендации для снижения риска заболевания вирусными инфекциями. Им рекомендовали воздержаться от рукопожатий, чаще мыть руки и начали бесплатно выдавать обеззараживающие средства.

В «Яндексе» отметили, что до рассылки уведомлений этой услугой пользовались менее 1% пользователей сервиса. По данным компании, чаще всего заказы просят оставить у двери из-за спящих детей.

В Delivery Club рассказали TJ, что в их сервисе имеется аналогичная услуга, которую курьеры готовы выполнить. Ей, по данным компании, обычно пользовались те, кто не успевал приехать домой к прибытию курьера или не хотел будить детей.

Логистические компании и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. В ближайшее время для курьеров в Москве будет организован пункт выдачи медицинских масок и антисептических средств для рук. Контакт курьеров с заболевшими, находящимися в медицинских учреждениях, невозможен в силу введённого учреждениями режима.

пресс-служба Delivery Club

Ранее из-за угрозы коронавируса аналогичные правила работы ввёл сервис доставки еды «Готово». Компания работает в нескольких районах Санкт-Петербурга. Согласно заявлению на сайте, организация замеряет температуру всех сотрудников на кухне, а курьеры доставляют заказы бесконтактным способом. Сотрудник может оставить заказ у двери или в любом другом месте.

#новости #яндекс #deliveryclub #сервисы #covid19

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28 комментариев
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Krot

9

Ждём первого случая оставленного под дверью подожжённого пакета из мака с говном

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Грэм Грэмский

Krot
0

До этого сверхразумы из твиттера меняли чебхрени на чебупиццу - сейчас могут начать менять ролы на суши
#СушиБазовоеПравоЧеловека!1

Ответить

Владислав Сурков

4

тогда еще двое суток должна под дверью полежать 

Ответить

ouxen

Владислав
0

Две недели

Ответить

Kyler

Владислав
0

С возвращением

Ответить

Далекий Илья

0

https://covid.gotovo.ru
как бы

Готово и коронавирус
Бесконтактная доставка, ужесточение санитарных требований и обязательные ежедневные медосмотры
covid.gotovo.ru
Ответить

George Weiller

Далекий
6

Ес

Ответить

Далекий Илья

George
0

ну вообще у них весь подгон этот закручен на иронии на эту тему

Ответить

Далекий Илья

Далекий
0

с недельку-полторы уже как

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Комментарий удален

Arthur Khamzin

Далекий
0

Добавил. Спасибо :)

Ответить

Далекий Илья

Arthur
0

Я к тому что Яндекс тут не первый 

Ответить

Arthur Khamzin

Далекий
0

Я понимал, что не первый когда писал:)

Тут просто важно было оповестить, что у крупнейших доставщиков есть такая функция. К тому же у них эта функция была и раньше, но сейчас это актуально :)

Ответить

Грузовой месяц

2

поч автор не базанов

Ответить

Евгений Клочков

2

Эт что, теперь можно воспроизвести ту сцену из "Один дома"?

Ответить

ave ego

1

если вы проголодались просто пройдите по дому и по подъезду, на ручках дверей вас может ждать вкусный сюрприз! ведь вы никогда не знаете, что заказали ваши соседи.

Ответить

Никита Сухов

0

- приходишь, оставляешь еду
- уходишь, забираешь еду
- ставишь статус "Доставлено"
"Ой, это у вас кто-то в подъезде спиздил!"

Ответить

Виолетта Макаревич

Никита
0

Оштрафуют всё равно доставщика скорее всего, так что вероятнее так:
- ждёшь доставку
- дожидаешься, пока доставщик свалит
- звонишь в поддержку
- "ой, заказа нет, а я не слышал звонка/мылся/пылесосил/дрочил"

Ответить

плюшевый батон

0

Ммм класс хеккованье по полной программе

Ответить

ouxen

0

Ага блять чтобы говно с пола в пакет налетело

Ответить

Владимир Дыркин

0

вот так открываешь дверь, а там вместо еды Яндекс.менты

Ответить

ave ego

Владимир
0
Ответить

N/a

0

На радость быстрому соседу

Ответить

Смелый колос

0

Спускать с окна ведро на верёвке надёжнее, имхо.

Ответить

Taktischer Corgi

0

Есть ли предел этой лавине маразма?

Ответить

Базовый глобус

0

Следующий этап — услуга засовывания заказа под дверь.

Ответить

Андрей Заварзин

0

Жду когда можно будет погулять по Москве без китайских туристов

Ответить

Антон Курилов

0

Эту опцию должны были внедрить с самого запуска сервисов доставки. Ишь чего, с людьми общаться! 

Ответить

Rayslava

0

Теперь можно не надевать штаны, чтобы забрать доставку!

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