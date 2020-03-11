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«Яндекс» и Delivery Club провели дополнительный инструктаж своим курьерам, чтобы избежать распространения инфекции.
«Яндекс.Еда» отправила клиентам уведомление с предложением оставлять заказы у двери для отсутствия прямого контакта с курьером. Для использования услуги необходимо написать об этом в комментарии к заказу.
Представители сервиса рассказали TJ, что услуга уже была доступна пользователям «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Компания напомнила пользователям о ней, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от риска распространения вирусных инфекций.
Курьерам «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» выдали рекомендации для снижения риска заболевания вирусными инфекциями. Им рекомендовали воздержаться от рукопожатий, чаще мыть руки и начали бесплатно выдавать обеззараживающие средства.
В «Яндексе» отметили, что до рассылки уведомлений этой услугой пользовались менее 1% пользователей сервиса. По данным компании, чаще всего заказы просят оставить у двери из-за спящих детей.
В Delivery Club рассказали TJ, что в их сервисе имеется аналогичная услуга, которую курьеры готовы выполнить. Ей, по данным компании, обычно пользовались те, кто не успевал приехать домой к прибытию курьера или не хотел будить детей.
Ранее из-за угрозы коронавируса аналогичные правила работы ввёл сервис доставки еды «Готово». Компания работает в нескольких районах Санкт-Петербурга. Согласно заявлению на сайте, организация замеряет температуру всех сотрудников на кухне, а курьеры доставляют заказы бесконтактным способом. Сотрудник может оставить заказ у двери или в любом другом месте.
Ждём первого случая оставленного под дверью подожжённого пакета из мака с говном
До этого сверхразумы из твиттера меняли чебхрени на чебупиццу - сейчас могут начать менять ролы на суши
#СушиБазовоеПравоЧеловека!1
тогда еще двое суток должна под дверью полежать
Ес
Комментарий удален
если вы проголодались просто пройдите по дому и по подъезду, на ручках дверей вас может ждать вкусный сюрприз! ведь вы никогда не знаете, что заказали ваши соседи.
- приходишь, оставляешь еду
- уходишь, забираешь еду
- ставишь статус "Доставлено"
"Ой, это у вас кто-то в подъезде спиздил!"
Оштрафуют всё равно доставщика скорее всего, так что вероятнее так:
- ждёшь доставку
- дожидаешься, пока доставщик свалит
- звонишь в поддержку
- "ой, заказа нет, а я не слышал звонка/мылся/пылесосил/дрочил"
вот так открываешь дверь, а там вместо еды Яндекс.менты
Эту опцию должны были внедрить с самого запуска сервисов доставки. Ишь чего, с людьми общаться!