«Яндекс» и Delivery Club провели дополнительный инструктаж своим курьерам, чтобы избежать распространения инфекции.

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«Яндекс.Еда» отправила клиентам уведомление с предложением оставлять заказы у двери для отсутствия прямого контакта с курьером. Для использования услуги необходимо написать об этом в комментарии к заказу.

Представители сервиса рассказали TJ, что услуга уже была доступна пользователям «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки». Компания напомнила пользователям о ней, чтобы обезопасить курьеров и клиентов от риска распространения вирусных инфекций.

По просьбе пользователя курьер может аккуратно оставить заказ у двери и подтвердить доставку по телефону. Пользователь сам заберет заказ, когда курьер уйдёт. пресс-служба фудтех-направления Яндекс.Такси

Курьерам «Яндекс.Еды» и «Яндекс.Лавки» выдали рекомендации для снижения риска заболевания вирусными инфекциями. Им рекомендовали воздержаться от рукопожатий, чаще мыть руки и начали бесплатно выдавать обеззараживающие средства.

В «Яндексе» отметили, что до рассылки уведомлений этой услугой пользовались менее 1% пользователей сервиса. По данным компании, чаще всего заказы просят оставить у двери из-за спящих детей.

В Delivery Club рассказали TJ, что в их сервисе имеется аналогичная услуга, которую курьеры готовы выполнить. Ей, по данным компании, обычно пользовались те, кто не успевал приехать домой к прибытию курьера или не хотел будить детей.

Логистические компании и курьеры ознакомлены с базовыми требованиями, соблюдение которых необходимо для предотвращения распространения инфекции. В ближайшее время для курьеров в Москве будет организован пункт выдачи медицинских масок и антисептических средств для рук. Контакт курьеров с заболевшими, находящимися в медицинских учреждениях, невозможен в силу введённого учреждениями режима. пресс-служба Delivery Club