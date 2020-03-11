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Алексей Боржонов
5341

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие Материал редакции

О домогательствах голливудского кинопродюсера заявляли более 80 женщин.

144 комментария
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Фото Спенсера Платта, Getty

Cуд в Нью-Йорке приговорил голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии, сообщает CNBC.

В феврале суд присяжных признал 67-летнего продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения — в сексуальном домогательстве и изнасиловании. По трём другим его оправдали, среди них — сексуальное насилие первой степени тяжести, за которое ему грозило пожизненное заключение.

Скандал с Харви Вайнштейном начался в 2017 году, когда The New York Times рассказала, что он в течение 30 лет домогался актрис и сотрудниц. О домогательствах заявляли более 80 женщин, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь. До суда дошли обвинения только от двух.

После скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, против кинопродюсера начали расследование. С дела Харви Вайнштена началась новая эпоха Meetoo — движения против сексуального насилия и домогательств.

В декабре 2019 года NYT сообщила, что Вайнштейн договорился с выступившими против него женщинами и пообещал выплатить им 25 миллионов долларов.

Над Харви Вайнштейном начался уголовный процесс…
О домогательствах американского продюсера заявили более 80 женщин. До суда дошли обвинения только…
tjournal.ru

#новости #вайнштейн #meetoo

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144 комментария
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Механический украинец

2

Как дела у тех, кто "он ничего не сделал, все обвинения надуманы тупыми шлюхами"?

Харви — ублюдок, как и все те, кто его тут выгораживал 

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Механический
39

и тем не менее телочки продолжат брать в рот ради роли в кино

Ответить

Артур Логвинов

Albert
10

Теперь можно и рыбку съесть и на хуй не садиться. Красота.

Ответить

Механический украинец

Артур
2

Кажется, "мужское государство" добралось до TJ. Стадо ебанатов, которое не понимает, почему женщины не сообщают в полицию о сексуальном насилии дома и терпят его годами, и не понимает почему актрисы десятилетями терпели то что происходило

Ответить

Алена Курочка

Механический
15

Я девушка и тоже не понимаю, почему девушки терпят насилие годами. Наверное, с головой проблемы. Больше оправданий нет. 

Ответить

Артур Логвинов

Алена
6

В смысле ты не понимаешь? Тут леваки за тебя уже все поняли, у женщин типа тебя есть только право не вякать и быть жертвами. Иди срочно в твиттер с хэштэгом metoo обвиняй всех в изнасиловании!! БЫСТРО БЛЯДЬ

Ответить

Lore Hirohito

Артур
–2
Ответить

Артур Логвинов

Lore
3

Какая разница, как называть тех, кто борется за привилегии одних над другими? Мне лично все равно. Я бы вообще людоедами назвал

Ответить

Lore Hirohito

Артур
0

привилегии

Уравниловка как раз нужна, чтобы нейтрализовать привилегии, которые есть у других. Для этого и есть квоты, пособия и так далее

Ответить

Артур Логвинов

Lore
4

Да, именно поэтому белый цисгендерный мужчина имеет 0 привилегий при устройстве на работу.

Ответить

Lore Hirohito

Артур
–2

Ну да, у него больше нет привилегий, так как у остальных есть квоты...

Ответить

Артур Логвинов

Lore
2

И где уравниловка? Это уравниловка в пользу своих. Заебись просто, прям как в России

Ответить

Lore Hirohito

Артур
–3

Белый мужчина, если он не тупой еблан, найдет работу даже при условии квот в пользу женщин-инвалидов

Ответить

Артур Логвинов

Lore
3

Женщина, если не тупая ебланка, тоже найдет работу без квот. Кто угодно найдет. Именно потому что тупые ебланы, квоты и просят

Ответить

Lore Hirohito

Артур
0

Это уравниловка возможностей для всех.

Ответить

Артур Логвинов

Lore
2

Кроме белых цисгендерных мужчин. Когда блядь люди поймут, что не могут быть все равны?! СТРЕЛОЧКА БЛЯДЬ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ

Ответить

Механический

Алена
–3

Означает ли это что, по твоему мнению, они заслуживают быть изнасиловаными, а насильник не должен быть наказан?

Потому что я вижу именно этот месседж "если тебя изнасиловали, а ты ТУТ ЖЕ не ушла, то сама тупая шлюха и дырка и молчи и терпи, а мужик красава".

Ответить

Степан Кучеренко

Механический
4

а я вот серьезно этого не понимаю. Зачем женщина годами терпит унижения, избиения и т.п. от своего мужика? Мне не приходилось с таким сталкиваться, но я считаю, что если мужик такой мудила, то надо сразу от него уходить, а не терпеть и не оправдывать его, что "вот он ща изменится"

Ответить

Механический

Степан
–3

Потому что, ей некуда идти. Нет альтернативы. Нет железного наказания, нет механизма гарантировано отделить жертву от насильника. Женщина знает, что рано или поздно (скорей всего очень рано) он вернется домой и просто её убьет.

И выход или самой его убить или терпеть или бежать. 

Ответить

Степан Кучеренко

Механич…
2

ну в смысле некуда идти? ну пусть у подруг поживет, работу найдет ну в общем начнет как-то крутиться. Даже снимать комнату где-то будет лучше, чем жить с чуваком который постоянно тебя лупасит.

Ответить

Механический

Степан
1

То есть, ты серьезно думаешь что все так просто и тупые миллионы женщин во всех странах мира, начиная от США, и заканчивая Россией просто так это терпят?

Твоя логика на уровне "не парся" когда у человека депрессия 

Ответить

Степан Кучеренко

Механич…
0

нет, я не утверждаю, что я знаю всю подноготную и все тупые вот я им рассказал че делать. Пусть человек знакомый с темой объяснит, почему они так сделать не могут. И действительно ли не могут или может не хотят или у них развивается стокгольмский синдром или еще что. я кароч не претендую за самого умного. просто всегда удивлялся почему они продолжают терпеть.

Ответить

Акционерный шар

Механич…
2

В случае с Вайнштейном им было куда идти. Им было сделано предложение о сексуальных услугах в обмен на роль и они соглашались на это предложение. 

Ответить

Артур Логвинов

Механический
1

Мужское государство – это такое же говнище, как и радфем. Нахуй меня с ними сравнивать-то? Бедные женщины. Мужчин точно никто не бьет, не насилует и не убивает в тюрьмах, армии и прочих веселых местах. Если ты не можешь пойти и подать заявление в полицию – это чисто твои проблемы.

Ответить

Механический украинец

Albert
1

Завалится в номер в халате, повалить на кровать и изнасиловать это "телочка взяла в рот ради роли"?

Ответить

Albert Mnatsakanyan

Механический
3

ну вот как будут железные доказательства, что было всё именно так, тогда и поменяется риторика, а сейчас это большая истерия на фоне развивающегося феминизма

Ответить

Механический украинец

Albert
–2

Какие тебе блядь железные доказательства если это показания свидетеля?

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
14

Пшиков, я свидетель того, что ты пятнадцать лет назад изнасиловал насмерть пуделя. Пройдемте, на срок в 15 лет?

Ответить

Механический

Сергей
1

Пиши заявление, проверим как работает полиция, и заодно обоссым тебе и остальным ебало, кто верит что прокураторе и следователям делать нехуй как сажать невинных людей ради хайпа 

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
8

и заодно обоссым тебе и остальным ебало

Угроза насилия, шантаж и извращенные сексуальные фантазии. Тебя уже за это сообщение можно сажать.

Ответить

Механический

Сергей
–2

Так, заявление написал-то?

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
3

Давай свои паспортные данные, адрес, напишу, проверим что будет.

Ответить

Механический

Сергей
–1

Ты же в России живешь, у вас там принято заявы по комментариям в инете катать 

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
3

О, симфония сжимающегося ануса началась )

Ответить

Механический

Сергей
–1

Нет, просто я не гражданин РФ, тебе мои паспотрные данные до пизды должны быть 

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
0

ну так я подам заявление на украине или где ты там.

Ответить

Механический

Сергей
0

LO 831505

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
0

че это значит?

Ответить

Механический

Сергей
0

Ты ж просил паспотрные данные, лови 

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
1

Какие-то огрызки кидаешь, видимо не очень то сильно горишь желанием проверить.

Ответить

Механический

Сергей
0

Если тебя отпиздят в переулке, ты тоже будешь бежать вслед и просить паспортные данные и адрес ? 

Ответить

Сергей Васильев

Механич…
0

Понятно всё с тобой, интернет-герой)

Ответить

Mark Aster

Механич…
0

Так дай паспортные данные, хули слился, кончеглот? 

Ответить

Далекий Илья

Механич…
3

справедливости ради, если будешь судится, учти что показания свидетелей в отрыве еще от пары-тройки доказательств судом не воспринимаются как исчерпывающие, должно быть еще что-то) так что все эти - вам песда у еменя свидетель есть - херня на постном масле. самые ненадежные доказательства - это свидетели, по понятным причинам

Ответить

Ded Pihto

Механический
1

 повалить на кровать

Так если не повалишь то тряпка и не достоин её пизды
За Чиковым просто бабы бегали табунами, звали его к себе домой, раздевались и раком вставали со стоном возьми меня Чиков. Поэтому у него какоето предвзятое отношение к женщинам, а на самом деле всё совсем наоборот, ты должен "понимать намёки" и "делать первый шаг" который от насилия абсолютно ничем не отличается.

Ответить

Сергей Васильев

Механический
0

Звучит как обычная похмельная суббота на кубинском курорте.

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
1

 на кубанском курорте.

Ответить

Илья Гераськин

Механический
0

Завалиться в свой номер?

Ответить

Иван Семёныч

Механический
11

Харви — ублюдок

Ответить

Механический украинец

Иван
8

И? Если я найду тебе фото католического священника со счастливыми детьми вокруг, это отменит сексуальное насилие и педофилию в католической церкви?

Ответить

Ded Pihto

Механический
1

Если дети лет 5-8 то нет, а если старше 12 то да. Если понимали и радостно сосали за печеньки то не насилие. Многим людям стыдно за то что они когдато делали и хочется всё обнулить а ответственность на других свалить

Ответить

Иван Семёныч

Механический
–1

Ну а как же институт репутации, разве все сотрудничающие с ублюдком не должны тоже подвергнуться общественному порицанию хотя бы?

Ответить

Механический украинец

Иван
1

Если они все знали, то должен. К примеру, лично мое отношение к Мерил Стрип изменилось после истории с Харви, ибо, судя по всему, она все знала и его покрывала.

А если не знали, или согласись на такие условия быть выебанными кучу раз без согласия ради роли, то за что их порицать?

Ответить

Lore Hirohito

Иван
0

Так ты же защищал честь пропагандонов, мол вот тупые либерахи набросились на бедного соловьева. А теперь что, сотрудничать с ублюдком – плохо?

Ответить

Иван Семёныч

Lore
0

защищал честь пропагандонов

бедного соловьева

Сказки рассказываешь

Ответить

TV Ninja

Иван
2

Там сзади мужики с пистолетами просто. 

Ответить

Иван Семёныч

TV
2

Актеры у которых есть Оскар))

Ответить

Словесный Интервент

Механический
7

 Харви — ублюдок, как и все те, кто его тут выгораживал 

Ты так болезнено реагируешь, есть неудачный опыт актерской карьеры в Голливуде?) 

Ответить

Other Page

Механический
2

Ебать, можно подумать мир теперь поменяется в лучшую сторону, в кино перестанут попадать через постель и прочую хуйню, ну что ты за наивный пидор такой ?
Сука не захочет — кабель не вскочет.

Ответить

Станислав Козак

15

Бедный Харви!

Ответить

Taktischer Corgi

9

Какие предъявили доказательства?

Ответить

Артур Логвинов

Taktischer
11

Железобетонные – показания стада обиженных женщин, которые не понимают, что своим ролям и позициям обязаны только своему рту. В прочем, никаких.

Ответить

Bulky Blackcrappie

Taktischer
0

Вот про такое слышал:
https://www.vulture.com/2020/02/weinstein-trial-nude-photos-of-harvey-were-shown-to-jurors.html

Jessica Mann описала, что, мол, у него что-то дикое с гениталиями. Сделали фоточки, показали лишь присяжным, те уже решали, сходится или не сходится. Ну, если я верно понял.

Ответить

Достаточный Женя

Bulky
6

“He does not have testicles, and it appears that he has a vagina,” she claimed.

Теперь пытаюсь понять каким образом он их насиловал

Ответить

Bulky Blackcrappie

Достаточный
0

Думаю, это всё равно могло быть довольно неприятно.

Ответить

Lore Hirohito

Taktischer
–1

Напиши письмо в суд Нью-Йорка, может ответят на вопли из Барнаула

Ответить

Артур Логвинов

5

Как Брейвику. Один убил 50+ невинных людей, другой недодал денег или ролей леволиберальным истеричкам. СУКА КАКОЙ ЖЕ ПИЗДЕЦ

Ответить

Lore Hirohito

Артур
6

Насколько шизойдом надо быть, чтобы сравнить два разных приговора в двух разных сука странах. 

Ответить

Грузовой месяц

Lore
2

Он ебанат просто, почитай другие его высеры

Ответить

Артур Логвинов

Грузовой
0

Твои лучше не читать, чтобы хромосом лишних бесплатно не получить

Ответить

Артур Логвинов

Lore
1

Да, ведь судебная система во всех развитых странах не одна и та же, поехавший. 23 года дают только за особо тяжкие преступления. Да и то не во всех странах.

Ответить

Lore Hirohito

Артур
3

Да, ведь судебная система во всех развитых странах не одна и та же, поехавший. 

Удивительно, но факт

Ответить

Артур Логвинов

Lore
0

Да, В Норвегии убийц сажают на 30 лет, а в США денег дают видимо. Как же насрано в голове должно быть, чтобы доебаться до такого.

Ответить

Грузовой месяц

Артур
2

Прочитай про приговор брейвику хотя бы на википедии, а потом кукарекай, ебанавтер

Ответить

Артур Логвинов

Грузовой
–1

Рот закрой, псина, без оскорблений общаться не умеешь, видимо. 

Ответить

Lore Hirohito

Артур
0

Ты бы лучше подумал, почему в твоей помойке за убийство можно отделаться шестью годами, а за подброшенные тебе наркотики можно сесть на лет 10...

Ответить

Артур Логвинов

Lore
–1

В твоей тоже, мы все в одной помойке. 

Ответить

Lore Hirohito

Артур
0

Тем смешнее видеть крики о несправедливой судебной системе в США или Норвегии)

Ответить

Артур Логвинов

Lore
–1

Система нормальная, дело резонансное.

Ответить

Andrew Kostin

5

А можно где-то почитать про доказательства?

Ответить

Годов Юрий

Andrew
3

Письменно не встречал. Но есть фильм bbc. Да, опять же bbc, но там девушки прям так и говорят, типа заменил меня в номер и там разделся и стал домогаться. Жести там, прямо говоря, нет. Но лайт принуждение и странное поведение - есть.

Ответить

Andrew Kostin

Годов
0

Спасибо! Посмотрю

Ответить

Сергей Васильев

4

Сделайте разбор почему такой срок и какие доказательства, я смотрю и сторонники и противники такого приговора нихуя не могут объяснить в чем логика судьи была... давайте, работайте, рабы.

Ответить

Dc Maniac

2

всем воздастся по заслугам
На днях выяснилось что Чарли Шин тоже "того" - насиловал мальчиков на съемках

В общем мир сходит с ума

Ответить

Озорной Лис

Dc
2

Далеко не все отношения с не совершеннолетними являются насильственными. Если ты откроешь международную классификацию болезней, то обнаружишь, что "Гебефилия" и "Эфебофилия" не значатся как психическое расстройство. 

В научном комъюнити был даже спор, по результатом которого сексологи заключили, что это нельзя считать отклонением, ибо тогда придет перечеркнуть всю предыдущую историю, и сказать что все бабушки и прадедушки были психически больными людьми, потому что в их время возраст согласия был ниже и все жили нормальной жизнью.

Специально для минующих неучей )
секция посвященная обсуждению собществом
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebephilia#DSM-5_debate

Ответить

Алена Яровая

Озорной
8

Лови педофила

Ответить

Кредитный файл

Dc
5

И того мальчика из сериала тоже?

Ответить

Механический украинец

Dc
1

Ну кажется Чарли Шин далеко не последний человек за ком такое можно было предположить 

Ответить

Алена Яровая

Dc
1

Мир сходит с ума? Раньше то,конечно,не было такого,нет

Ответить

Dc Maniac

Алена
0

вот не было - ) и попробуйте доказать обратное

Ответить

Алена Яровая

Dc
0
Rape rate by country, 2019 - knoema.com
Sweden is the top country by rape rate in the world. As of 2015, rape rate in Sweden was 56.7…
knoema.com
Ответить

Dc Maniac

Алена
0

ну статистика вещь упрямая
с ней не поспоришь

а еще в 1700-1945 года было очень много изнасилований - просто интернета не было и писать было некуда

Ответить

Достаточный Женя

Dc
0

Ну там был только один мальчик, и он уже успел вырасти и умереть. К тому же его мать отвергла все обвинения в сторону Шина

Ответить

Igor Tarasov

2

Эти актрисы сами готовы были в койку запрыгнуть. А потом засудили мужика спустя годы.

Ответить

Kirill Beerlove

1

Срок, конечно дали че-то пцзд мощнейший, но то, что насильник должен сидеть в тюрьме, тут споров не может быть!

Ответить

Артур Логвинов

Kirill
2

Насильник или работодатель через постель?

Ответить

Kirill Beerlove

Артур
2

Да, конечно были те, кто спал с ним добровольно, так сказать, ради карьеры, так они и взяли сразу предложенные не малые деньги и отозвали иски, а вот ТЕ, кого РЕАЛЬНО изнасиловали ПРОТИВ ИХ ВОЛИ, и им пришлось молчать ради работы, решили идти до конца и правильно сделали!

Ответить

Артур Логвинов

Kirill
–2

Если молчать пришлось ради РАБОТЫ, их насиловали ПО ИХ ВОЛЕ. Где логика вообще? 

Ответить

Kirill Beerlove

Артур
0

НАСИЛЬНО лол. СХВАТИЛ и затащил в постель, а не предложил намекая на положение, как в первом случае. Артурка, ебать, ты чего?

Ответить

Артур Логвинов

Kirill
0

НАСИЛЬНО СХВАТИЛ, ВЫЕБАЛ, А ПОТОМ И НА РАБОТУ УСТРОИЛ. Мозги включи, это обычная сделка по бартеру, иначе бы не устраивал он на работу их.

Ответить

Kirill Beerlove

Артур
0

а если они уже работали на него и тут он НАСИЛЬНО СХВАТИЛ, ВЫЕБАЛ? тоже сделка по бартеру?
Артурка, ебаный ад, ты чего в натуре?

Ответить

Артур Логвинов

Kirill
0

Дата изнасилования и устройства на работу легко пробивается. Кирюха, ебаный стыд, ты че епта?))

Ответить

Kirill Beerlove

Артур
0

ну вот и пробили, на 23 годика (срок конечно пиздец, но насильник есть насильник)

Ответить

Артур Логвинов

Kirill
0

Анус они себе пробили, просто Харви кошелька не хватило со всеми расплатиться, как Спейси. Нашли козла отпущения. Он ведь один единственный таким промышлял, никогда такого не было.

Ответить

Катюшка Фролова

Артур
0

Вы его так защищаете. Откуда знаете что он никого не насиловал?

Ответить

Артур Логвинов

Катюшка
0

Я его не защищаю, я считаю, что 23 года – это ебануться какой срок, который даже серийным убийцам не дают.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Артур
9

Серьезно? Никаких серийных убийц не приговаривали к пожизненному, никого из них не приговаривали к смертной казни? 

Ответить

Артур Логвинов

Амир
0

Всем блядь дали, да? Без исключений.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

Артур
2

Ты говорил, что серийным убийцам не дают сроки выше 23 лет, я опровергнул твое утверждение, при этом речь не шла про всех серийных убийц. Проблемы?

Ответить

Катюшка Фролова

Артур
0

Ну выше пишете про отсутствие доказательств и что он просто работодатель, который использовал свое положение. Выглядит как защита неверно осужденного.

Ответить

Артур Логвинов

Катюшка
0

Доказательств в таких делах быть не может, если срок больше 1 дня от даты изнасилования. Произошедшее тупо просто не вяжется с понятием правосудия и презумпции невиновности.

Ответить

Катюшка Фролова

Артур
0

в смысле не может? камера в доме, свидели, следы крови на одежде насильника. 

Ответить

Артур Логвинов

Катюшка
0

Эти доказательства были предъявлены? Нет. Свидетели изнасилования? Кто там свечку держал? 

Ответить

Катюшка Фролова

Артур
0

Но ведь выше пишете в таких делах, а не в этих конкретных. 

Ответить

Артур Логвинов

Катюшка
0

Да, в таких, когда жертва внезапно всплывает через 5 лет после собсна действа. Там уже ни крови, ни камер, ни свидетелей не останется.

Ответить

Артур Логвинов

Катюшка
0

Женщин насилуют – да. Насильников нужно наказывать – да. Нужно ли придумывать дела на ровном месте и сажать людей без доказательной базы – НЕТ НАХУЙ

Ответить

Lore Hirohito

1

Полезли хуесосы со своим оправданиями насильника, который пользовался личной власти ради потрахушек. Валите на дтф, там вам самое место

Ответить

Олег Брюханов

Lore
–1

Ну да, ну да. Как это удобно сначала сосать хуй за роли, а потом спустя 30 лет начать вякать что изнасиловали и бабки запросить без пруфов конечно же, верьте наслово ведь я же ЖЕНЩИНА!

Ответить

Lore Hirohito

Олег
0

Если мужик берёт на роль тех, кто ему сосал, он по определению пидорас

Ответить

Дмитрий Маркин

2

Надомогал.

Ответить

Грузовой месяц

–5

Ну после такого-то россияне выйдут на митинг?

Ответить

Иван Семёныч

Грузовой
6

было

Ответить

Kyler

Иван
0

Это какие то русские шлюхи, насколько я помню

Ответить

Акционерный шар

Kyler
1

Это команда насти рыбки

Ответить

Kyler

Акционерный
0

Точно, вроде это какие то русские друзья Ванштейна организовали

Ответить

Владимир Дыркин

Грузовой
–1

продолжат шутить

Ответить

Marat Khamadeev

1

О домогательствах заявляли более 80 женщин, до суда дошли обвинения только от двух.

Мне помнится, что не от двух, а от пяти, просто суд поверил только двум из этих пяти, не?

Ответить

Mike Bike

1

Через пару дней повесится походу. 

Ответить

MrZlydnya

1

ну, он хотя бы в волю натрахался за свою жизнь. 

Ответить

Амир Аль-Мопеди

0

Круто, но надо было отправить в гулаг. Жаль.

Ответить

Степан Кучеренко

0

Из того что я видел, могу и ошибаться, но вроде насильно он никого не заставлял. Да, предлагал, да раздевался перед ними. Но прям вот чтобы держать и т.п. такого не видел нигде в статьях. Не слишком ли большой срок, за то, чтобы потрясти сосиской перед женщиной? Наказать конечно стоило его, но мне кажется, что перестарались.

Ответить

Dead Horse

0

Похуй на рубль. Похуй на Путина. Эксперты: вирусологи - нефтетрейдеры - политологи - спермобаки  и хуемрази - защитники от носилия

Ответить

Оперативный кубок

0
Ответить

Alexey Snooker

0

Пиздец

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Джордж Харви

0

Ну не пидарасы ли?

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Василий

0

Ну насиловал и насиловал, меня тоже насиловали, подумаешь

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Lore Hirohito

Василий
0

Жаль

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Василий

Lore
0

Жаль что больше не насилуют, согласен 

Да и вообще сексуальная неприкосновенность - это какое то правачество и антиколлективизм. Практически как частная собственность. Сделаем секс общественным достоянием

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

"Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло"

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DJ Ебан

0

Мне кажется это началось всё же с Билла Комби.

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Джордж Харви

0

Просто кто-то решили запугать богатых и влиятельных пердунов

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Бешеный самолет

0

Конституция России проходила по делу потерпевшей?

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lesha

–2

Кто здесь пиздит про домогательства и принуждение к сексу, хоть раз сам занимался сексом? Вы что не знаете, как телки ведут себя, когда пристаешь к ним в первый раз? Это просто игра, в которой они проверяют тебя и если не доминировать, секса не будет, а ты будешь в ее глазах мягкотелой тряпкой, которая не может ее нормально выебать. Любая баба вам это подтвердит, если вы выведете ее на откровенный разговор. Для меня, если баба пришла ко мне домой/отель/etc = она согласна на секс, и пока возражений я не встречал.

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Lore Hirohito

lesha
0

ШУЕ ППШ

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