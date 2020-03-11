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О домогательствах голливудского кинопродюсера заявляли более 80 женщин.
Cуд в Нью-Йорке приговорил голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по делу о сексуальном насилии, сообщает CNBC.
В феврале суд присяжных признал 67-летнего продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения — в сексуальном домогательстве и изнасиловании. По трём другим его оправдали, среди них — сексуальное насилие первой степени тяжести, за которое ему грозило пожизненное заключение.
Скандал с Харви Вайнштейном начался в 2017 году, когда The New York Times рассказала, что он в течение 30 лет домогался актрис и сотрудниц. О домогательствах заявляли более 80 женщин, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь. До суда дошли обвинения только от двух.
После скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, против кинопродюсера начали расследование. С дела Харви Вайнштена началась новая эпоха Meetoo — движения против сексуального насилия и домогательств.
В декабре 2019 года NYT сообщила, что Вайнштейн договорился с выступившими против него женщинами и пообещал выплатить им 25 миллионов долларов.
и тем не менее телочки продолжат брать в рот ради роли в кино
Теперь можно и рыбку съесть и на хуй не садиться. Красота.
Механический украинец
Кажется, "мужское государство" добралось до TJ. Стадо ебанатов, которое не понимает, почему женщины не сообщают в полицию о сексуальном насилии дома и терпят его годами, и не понимает почему актрисы десятилетями терпели то что происходило
Я девушка и тоже не понимаю, почему девушки терпят насилие годами. Наверное, с головой проблемы. Больше оправданий нет.
В смысле ты не понимаешь? Тут леваки за тебя уже все поняли, у женщин типа тебя есть только право не вякать и быть жертвами. Иди срочно в твиттер с хэштэгом metoo обвиняй всех в изнасиловании!! БЫСТРО БЛЯДЬ
Какая разница, как называть тех, кто борется за привилегии одних над другими? Мне лично все равно. Я бы вообще людоедами назвал
привилегии
Уравниловка как раз нужна, чтобы нейтрализовать привилегии, которые есть у других. Для этого и есть квоты, пособия и так далее
Да, именно поэтому белый цисгендерный мужчина имеет 0 привилегий при устройстве на работу.
Ну да, у него больше нет привилегий, так как у остальных есть квоты...
И где уравниловка? Это уравниловка в пользу своих. Заебись просто, прям как в России
Белый мужчина, если он не тупой еблан, найдет работу даже при условии квот в пользу женщин-инвалидов
Женщина, если не тупая ебланка, тоже найдет работу без квот. Кто угодно найдет. Именно потому что тупые ебланы, квоты и просят
Это уравниловка возможностей для всех.
Кроме белых цисгендерных мужчин. Когда блядь люди поймут, что не могут быть все равны?! СТРЕЛОЧКА БЛЯДЬ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ
Механический
Означает ли это что, по твоему мнению, они заслуживают быть изнасиловаными, а насильник не должен быть наказан?
Потому что я вижу именно этот месседж "если тебя изнасиловали, а ты ТУТ ЖЕ не ушла, то сама тупая шлюха и дырка и молчи и терпи, а мужик красава".
а я вот серьезно этого не понимаю. Зачем женщина годами терпит унижения, избиения и т.п. от своего мужика? Мне не приходилось с таким сталкиваться, но я считаю, что если мужик такой мудила, то надо сразу от него уходить, а не терпеть и не оправдывать его, что "вот он ща изменится"
Потому что, ей некуда идти. Нет альтернативы. Нет железного наказания, нет механизма гарантировано отделить жертву от насильника. Женщина знает, что рано или поздно (скорей всего очень рано) он вернется домой и просто её убьет.
И выход или самой его убить или терпеть или бежать.
ну в смысле некуда идти? ну пусть у подруг поживет, работу найдет ну в общем начнет как-то крутиться. Даже снимать комнату где-то будет лучше, чем жить с чуваком который постоянно тебя лупасит.
То есть, ты серьезно думаешь что все так просто и тупые миллионы женщин во всех странах мира, начиная от США, и заканчивая Россией просто так это терпят?
Твоя логика на уровне "не парся" когда у человека депрессия
нет, я не утверждаю, что я знаю всю подноготную и все тупые вот я им рассказал че делать. Пусть человек знакомый с темой объяснит, почему они так сделать не могут. И действительно ли не могут или может не хотят или у них развивается стокгольмский синдром или еще что. я кароч не претендую за самого умного. просто всегда удивлялся почему они продолжают терпеть.
Акционерный шар
В случае с Вайнштейном им было куда идти. Им было сделано предложение о сексуальных услугах в обмен на роль и они соглашались на это предложение.
Мужское государство – это такое же говнище, как и радфем. Нахуй меня с ними сравнивать-то? Бедные женщины. Мужчин точно никто не бьет, не насилует и не убивает в тюрьмах, армии и прочих веселых местах. Если ты не можешь пойти и подать заявление в полицию – это чисто твои проблемы.
Завалится в номер в халате, повалить на кровать и изнасиловать это "телочка взяла в рот ради роли"?
ну вот как будут железные доказательства, что было всё именно так, тогда и поменяется риторика, а сейчас это большая истерия на фоне развивающегося феминизма
Какие тебе блядь железные доказательства если это показания свидетеля?
Пшиков, я свидетель того, что ты пятнадцать лет назад изнасиловал насмерть пуделя. Пройдемте, на срок в 15 лет?
Пиши заявление, проверим как работает полиция, и заодно обоссым тебе и остальным ебало, кто верит что прокураторе и следователям делать нехуй как сажать невинных людей ради хайпа
и заодно обоссым тебе и остальным ебало
Угроза насилия, шантаж и извращенные сексуальные фантазии. Тебя уже за это сообщение можно сажать.
Так, заявление написал-то?
Давай свои паспортные данные, адрес, напишу, проверим что будет.
Ты же в России живешь, у вас там принято заявы по комментариям в инете катать
О, симфония сжимающегося ануса началась )
Нет, просто я не гражданин РФ, тебе мои паспотрные данные до пизды должны быть
ну так я подам заявление на украине или где ты там.
LO 831505
че это значит?
Ты ж просил паспотрные данные, лови
Какие-то огрызки кидаешь, видимо не очень то сильно горишь желанием проверить.
Если тебя отпиздят в переулке, ты тоже будешь бежать вслед и просить паспортные данные и адрес ?
Далекий Илья
справедливости ради, если будешь судится, учти что показания свидетелей в отрыве еще от пары-тройки доказательств судом не воспринимаются как исчерпывающие, должно быть еще что-то) так что все эти - вам песда у еменя свидетель есть - херня на постном масле. самые ненадежные доказательства - это свидетели, по понятным причинам
повалить на кровать
Так если не повалишь то тряпка и не достоин её пизды
За Чиковым просто бабы бегали табунами, звали его к себе домой, раздевались и раком вставали со стоном возьми меня Чиков. Поэтому у него какоето предвзятое отношение к женщинам, а на самом деле всё совсем наоборот, ты должен "понимать намёки" и "делать первый шаг" который от насилия абсолютно ничем не отличается.
Звучит как обычная похмельная суббота на кубинском курорте.
Харви — ублюдок
И? Если я найду тебе фото католического священника со счастливыми детьми вокруг, это отменит сексуальное насилие и педофилию в католической церкви?
Если дети лет 5-8 то нет, а если старше 12 то да. Если понимали и радостно сосали за печеньки то не насилие. Многим людям стыдно за то что они когдато делали и хочется всё обнулить а ответственность на других свалить
Ну а как же институт репутации, разве все сотрудничающие с ублюдком не должны тоже подвергнуться общественному порицанию хотя бы?
Если они все знали, то должен. К примеру, лично мое отношение к Мерил Стрип изменилось после истории с Харви, ибо, судя по всему, она все знала и его покрывала.
А если не знали, или согласись на такие условия быть выебанными кучу раз без согласия ради роли, то за что их порицать?
Так ты же защищал честь пропагандонов, мол вот тупые либерахи набросились на бедного соловьева. А теперь что, сотрудничать с ублюдком – плохо?
Харви — ублюдок, как и все те, кто его тут выгораживал
Ты так болезнено реагируешь, есть неудачный опыт актерской карьеры в Голливуде?)
Ебать, можно подумать мир теперь поменяется в лучшую сторону, в кино перестанут попадать через постель и прочую хуйню, ну что ты за наивный пидор такой ?
Сука не захочет — кабель не вскочет.
Какие предъявили доказательства?
Железобетонные – показания стада обиженных женщин, которые не понимают, что своим ролям и позициям обязаны только своему рту. В прочем, никаких.
Вот про такое слышал:
https://www.vulture.com/2020/02/weinstein-trial-nude-photos-of-harvey-were-shown-to-jurors.html
Jessica Mann описала, что, мол, у него что-то дикое с гениталиями. Сделали фоточки, показали лишь присяжным, те уже решали, сходится или не сходится. Ну, если я верно понял.
Достаточный Женя
“He does not have testicles, and it appears that he has a vagina,” she claimed.
Теперь пытаюсь понять каким образом он их насиловал
Напиши письмо в суд Нью-Йорка, может ответят на вопли из Барнаула
Как Брейвику. Один убил 50+ невинных людей, другой недодал денег или ролей леволиберальным истеричкам. СУКА КАКОЙ ЖЕ ПИЗДЕЦ
Насколько шизойдом надо быть, чтобы сравнить два разных приговора в двух разных сука странах.
Грузовой месяц
Он ебанат просто, почитай другие его высеры
Твои лучше не читать, чтобы хромосом лишних бесплатно не получить
Да, ведь судебная система во всех развитых странах не одна и та же, поехавший. 23 года дают только за особо тяжкие преступления. Да и то не во всех странах.
Да, ведь судебная система во всех развитых странах не одна и та же, поехавший.
Удивительно, но факт
Да, В Норвегии убийц сажают на 30 лет, а в США денег дают видимо. Как же насрано в голове должно быть, чтобы доебаться до такого.
Грузовой месяц
Прочитай про приговор брейвику хотя бы на википедии, а потом кукарекай, ебанавтер
Ты бы лучше подумал, почему в твоей помойке за убийство можно отделаться шестью годами, а за подброшенные тебе наркотики можно сесть на лет 10...
В твоей тоже, мы все в одной помойке.
Тем смешнее видеть крики о несправедливой судебной системе в США или Норвегии)
А можно где-то почитать про доказательства?
Письменно не встречал. Но есть фильм bbc. Да, опять же bbc, но там девушки прям так и говорят, типа заменил меня в номер и там разделся и стал домогаться. Жести там, прямо говоря, нет. Но лайт принуждение и странное поведение - есть.
Сделайте разбор почему такой срок и какие доказательства, я смотрю и сторонники и противники такого приговора нихуя не могут объяснить в чем логика судьи была... давайте, работайте, рабы.
всем воздастся по заслугам
На днях выяснилось что Чарли Шин тоже "того" - насиловал мальчиков на съемках
В общем мир сходит с ума
Далеко не все отношения с не совершеннолетними являются насильственными. Если ты откроешь международную классификацию болезней, то обнаружишь, что "Гебефилия" и "Эфебофилия" не значатся как психическое расстройство.
В научном комъюнити был даже спор, по результатом которого сексологи заключили, что это нельзя считать отклонением, ибо тогда придет перечеркнуть всю предыдущую историю, и сказать что все бабушки и прадедушки были психически больными людьми, потому что в их время возраст согласия был ниже и все жили нормальной жизнью.
Специально для минующих неучей )
секция посвященная обсуждению собществом
https://en.wikipedia.org/wiki/Hebephilia#DSM-5_debate
Механический украинец
Ну кажется Чарли Шин далеко не последний человек за ком такое можно было предположить
Мир сходит с ума? Раньше то,конечно,не было такого,нет
Достаточный Женя
Ну там был только один мальчик, и он уже успел вырасти и умереть. К тому же его мать отвергла все обвинения в сторону Шина
Эти актрисы сами готовы были в койку запрыгнуть. А потом засудили мужика спустя годы.
Срок, конечно дали че-то пцзд мощнейший, но то, что насильник должен сидеть в тюрьме, тут споров не может быть!
Насильник или работодатель через постель?
Да, конечно были те, кто спал с ним добровольно, так сказать, ради карьеры, так они и взяли сразу предложенные не малые деньги и отозвали иски, а вот ТЕ, кого РЕАЛЬНО изнасиловали ПРОТИВ ИХ ВОЛИ, и им пришлось молчать ради работы, решили идти до конца и правильно сделали!
Если молчать пришлось ради РАБОТЫ, их насиловали ПО ИХ ВОЛЕ. Где логика вообще?
НАСИЛЬНО лол. СХВАТИЛ и затащил в постель, а не предложил намекая на положение, как в первом случае. Артурка, ебать, ты чего?
НАСИЛЬНО СХВАТИЛ, ВЫЕБАЛ, А ПОТОМ И НА РАБОТУ УСТРОИЛ. Мозги включи, это обычная сделка по бартеру, иначе бы не устраивал он на работу их.
а если они уже работали на него и тут он НАСИЛЬНО СХВАТИЛ, ВЫЕБАЛ? тоже сделка по бартеру?
Артурка, ебаный ад, ты чего в натуре?
Дата изнасилования и устройства на работу легко пробивается. Кирюха, ебаный стыд, ты че епта?))
ну вот и пробили, на 23 годика (срок конечно пиздец, но насильник есть насильник)
Анус они себе пробили, просто Харви кошелька не хватило со всеми расплатиться, как Спейси. Нашли козла отпущения. Он ведь один единственный таким промышлял, никогда такого не было.
Вы его так защищаете. Откуда знаете что он никого не насиловал?
Я его не защищаю, я считаю, что 23 года – это ебануться какой срок, который даже серийным убийцам не дают.
Серьезно? Никаких серийных убийц не приговаривали к пожизненному, никого из них не приговаривали к смертной казни?
Всем блядь дали, да? Без исключений.
Ты говорил, что серийным убийцам не дают сроки выше 23 лет, я опровергнул твое утверждение, при этом речь не шла про всех серийных убийц. Проблемы?
Ну выше пишете про отсутствие доказательств и что он просто работодатель, который использовал свое положение. Выглядит как защита неверно осужденного.
Доказательств в таких делах быть не может, если срок больше 1 дня от даты изнасилования. Произошедшее тупо просто не вяжется с понятием правосудия и презумпции невиновности.
в смысле не может? камера в доме, свидели, следы крови на одежде насильника.
Эти доказательства были предъявлены? Нет. Свидетели изнасилования? Кто там свечку держал?
Но ведь выше пишете в таких делах, а не в этих конкретных.
Да, в таких, когда жертва внезапно всплывает через 5 лет после собсна действа. Там уже ни крови, ни камер, ни свидетелей не останется.
Женщин насилуют – да. Насильников нужно наказывать – да. Нужно ли придумывать дела на ровном месте и сажать людей без доказательной базы – НЕТ НАХУЙ
Полезли хуесосы со своим оправданиями насильника, который пользовался личной власти ради потрахушек. Валите на дтф, там вам самое место
Ну да, ну да. Как это удобно сначала сосать хуй за роли, а потом спустя 30 лет начать вякать что изнасиловали и бабки запросить без пруфов конечно же, верьте наслово ведь я же ЖЕНЩИНА!
Если мужик берёт на роль тех, кто ему сосал, он по определению пидорас
было
Акционерный шар
Это команда насти рыбки
О домогательствах заявляли более 80 женщин, до суда дошли обвинения только от двух.
Мне помнится, что не от двух, а от пяти, просто суд поверил только двум из этих пяти, не?
Из того что я видел, могу и ошибаться, но вроде насильно он никого не заставлял. Да, предлагал, да раздевался перед ними. Но прям вот чтобы держать и т.п. такого не видел нигде в статьях. Не слишком ли большой срок, за то, чтобы потрясти сосиской перед женщиной? Наказать конечно стоило его, но мне кажется, что перестарались.
Похуй на рубль. Похуй на Путина. Эксперты: вирусологи - нефтетрейдеры - политологи - спермобаки и хуемрази - защитники от носилия
Ну насиловал и насиловал, меня тоже насиловали, подумаешь
Жаль
Кто здесь пиздит про домогательства и принуждение к сексу, хоть раз сам занимался сексом? Вы что не знаете, как телки ведут себя, когда пристаешь к ним в первый раз? Это просто игра, в которой они проверяют тебя и если не доминировать, секса не будет, а ты будешь в ее глазах мягкотелой тряпкой, которая не может ее нормально выебать. Любая баба вам это подтвердит, если вы выведете ее на откровенный разговор. Для меня, если баба пришла ко мне домой/отель/etc = она согласна на секс, и пока возражений я не встречал.