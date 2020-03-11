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Её, вероятнее всего, заменят онлайн-трансляциями.
Игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3), которая должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте E3.
Организаторы E3 добавили, что обсуждают с партнёрами проведение выставки в онлайн-формате. Глава Xbox Фил Спенсер уже заявил, что компания проведёт цифровую конференцию. Ubisoft поддержала решение организаторов E3 и рассказала, что рассматривает возможность проведения онлайн-трансляции.
E3 — одна из крупнейших выставок игровой индустрии. В 2019 году её посетили более 66 тысяч человек. Ожидалось, что в 2020 году на E3 покажут Xbox Series X и игры для неё.
Из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020, музыкальный фестиваль Coachella и другие мероприятия по всему миру.
К 11 марта известно о более 120 тысячах случаях заболевания Covid-19. Более четырёх тысяч погибли от него.
Эх, у них там и так горе, Харви Вайнштейна же приговорили. А тут ещё и это.
Бред какой-то отменять какие-то выставки сейчас, которые будут аж в июне. Десять раз уже этот вирус закончится
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