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Новости
Алексей Боржонов
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Игровую выставку E3 отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19 Материал редакции

Её, вероятнее всего, заменят онлайн-трансляциями.

12 комментариев
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Изображение E3, Twitter

Игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3), которая должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте E3.

После растущей обеспокоенности из-за вируса Covid-19 мы почувствовали, что это лучший способ действовать в такой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы разочарованы тем, что не можем провести это мероприятие для наших фанатов и сторонников. Но мы знаем, что это правильное решение, основанное на информации, которой мы располагаем сегодня.

организаторы E3

Организаторы E3 добавили, что обсуждают с партнёрами проведение выставки в онлайн-формате. Глава Xbox Фил Спенсер уже заявил, что компания проведёт цифровую конференцию. Ubisoft поддержала решение организаторов E3 и рассказала, что рассматривает возможность проведения онлайн-трансляции.

E3 — одна из крупнейших выставок игровой индустрии. В 2019 году её посетили более 66 тысяч человек. Ожидалось, что в 2020 году на E3 покажут Xbox Series X и игры для неё.

Из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020, музыкальный фестиваль Coachella и другие мероприятия по всему миру.

К 11 марта известно о более 120 тысячах случаях заболевания Covid-19. Более четырёх тысяч погибли от него.

#новости #covi19

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12 комментариев
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Ничтожный танк88

27

Пользуюсь случаем, хочу передать привет чувакам с DTF! Держитесь там, нам похуй. 

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Александр Саморуков

Ничтожный
3
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Bulky Blackcrappie

Ничтожный
0

Эх, у них там и так горе, Харви Вайнштейна же приговорили. А тут ещё и это.

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Дмитрий Хон

Ничтожный
0

Большое спасибо! Нам тоже.

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Nikita Sigachev

1

А чего там интересного показывать?

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Кредитный файл

0

давно пора на цифровые конференции переходить, пережитки прошлого

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sf

Кредитный
0

ты щас про обзоры на ютубе?

Ответить

Кредитный файл

sf
0

нет, те же конфы, но без зрителей 

Ответить

sf

Кредитный
0

любая конфа это в первую очередь общение, а не унылые доклады

Ответить

sf

0

будет смешно, если к маю эпидемия уже кончится

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Артур Логвинов

0

Че новых анонсов тоже не будет теперь? Хоть в онлайн формате проведут?

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Никита Христов

0

Бред какой-то отменять какие-то выставки сейчас, которые будут аж в июне. Десять раз уже этот вирус закончится

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