Её, вероятнее всего, заменят онлайн-трансляциями.

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Изображение E3, Twitter

Игровую выставку Electronic Entertainment Expo (E3), которая должна была пройти с 9 по 11 июня в Лос-Анджелесе, отменили из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на официальном сайте E3.

После растущей обеспокоенности из-за вируса Covid-19 мы почувствовали, что это лучший способ действовать в такой беспрецедентной глобальной ситуации. Мы разочарованы тем, что не можем провести это мероприятие для наших фанатов и сторонников. Но мы знаем, что это правильное решение, основанное на информации, которой мы располагаем сегодня. организаторы E3

Организаторы E3 добавили, что обсуждают с партнёрами проведение выставки в онлайн-формате. Глава Xbox Фил Спенсер уже заявил, что компания проведёт цифровую конференцию. Ubisoft поддержала решение организаторов E3 и рассказала, что рассматривает возможность проведения онлайн-трансляции.

E3 — одна из крупнейших выставок игровой индустрии. В 2019 году её посетили более 66 тысяч человек. Ожидалось, что в 2020 году на E3 покажут Xbox Series X и игры для неё.

Из-за вспышки Covid-19 отменили Пекинский международный автосалон, Всемирный мобильный конгресс (MWC) в Барселоне, Международный автосалон в Женеве, конференцию для разработчиков Google I/O 2020, музыкальный фестиваль Coachella и другие мероприятия по всему миру.