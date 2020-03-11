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Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией — то есть заболевание распространяется в мировых масштабах. Об этом на заседании объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Гебреисус отметил, что это первая пандемия, вызванная каким-либо коронавирусом. Он подчеркнул, что несколько стран продемонстрировали, что это заболевание можно контролировать и подавлять, но не уточнил, о каких государствах идёт речь.
Он рассказал, что сейчас в 114 странах мира зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения вирусом. Более 90% больных сосредоточены в четырёх странах (в числе которых Китай и Южная Корея) — в 57 из них зарегистрированы не более 10 случаев заражения новым коронавирусом. В 81 стране не зафиксировано ни одного случая заболевания.
Вспышка коронавируса Covid-19 началась в Китае в декабре 2019 года. В России зарегистрировано 20 заболевших.
ВОЗ назвала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией
ВОЗ работает на Путина и отвлекает внимание от обнуления сроков
Специфический Артем
Скворцова завтра обнулит коронавирус. Всё под контролем, голосуем за поправ очки.
Если бы это была партия в Plague Inc, то скорей всего будет Game over, т.к. вирус еще не успел заразить первый миллион.
😀
Пиздец, человек с таким же именем как у меня на TJ
Бля, у нас еще и фамилии на ян заканчиваются
бля, вы оба ещё и армяне, наверное
Мучительный ихтиандр
Заходит тжшник в комменты, а там армяне в «ебитес» играют
Ебааааааааааааааааа реально
а еслиб не коронавирус, итальянцами бы себя называли, знаем мы вас
За свою жизнь болел, наверное, всеми "шумными" вирусами о которых вот так пиздели в новостях. Хуёво было, да, блевал, срал кровью, умирал в постели с 39.5, но не умер и даже не особо помню особенности каждого. Видать и этим говном поболеть придётся. Я готов, жду.
Германский ключ
После атомной войны выживут только тараканы и @Kat Vance
Я сам — единственное, что может меня убить и вероятнее всего когда-нибудь убьёт.
Отчаянный Никита
Ты пиздец что перечислил, мне страшно тебя лайкать, чтобы случайно не подцепить.
Где эболу подхватил?
Есть среди тжшников переболевшие? Как вы в целом?
Бешеный самолет
ТЖшники сейчас сидят по домам, надеясь по окончании пиздеца принять активное участие в восстановлении населения
Эм, такое ощущение что это все равно оверэкстендед.
Или я что-то пропустил?
йопт а конкретнее?
Коллега по работе сетовал, что сыну врача надо вызывать отъехать, а к концу дня он сам уже не очень выглядел🤔
Отчаянный Никита
Лучше уволиться.
Хорошо год начался. Даже о пенсионных баллах и сроках выхода на пенсию перестаёшь задумываться
Sure it is a pandemic, but more people die from the flu every year.
you really have no clue
Из обсуждения этого заявления в твиттере
Это кризис, который затронет каждую сферу
Я всё же надеялся на сценарий с пришельцами.