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Arthur Khamzin
11 680

ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19 Материал редакции

Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.

71 комментарий
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией — то есть заболевание распространяется в мировых масштабах. Об этом на заседании объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

World Health Organization (WHO) @WHO
🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus https://t.co/JqdsM2051A

Гебреисус отметил, что это первая пандемия, вызванная каким-либо коронавирусом. Он подчеркнул, что несколько стран продемонстрировали, что это заболевание можно контролировать и подавлять, но не уточнил, о каких государствах идёт речь.

Пандемия — это не то слово, которое можно использовать легкомысленно или небрежно. Оно при неправильном использовании может вызвать необоснованный страх или неоправданное признание того, что борьба завершена.

Тедрос Гебреисус
гендиректор ВОЗ

Он рассказал, что сейчас в 114 странах мира зарегистрировано более 118 тысяч случаев заражения вирусом. Более 90% больных сосредоточены в четырёх странах (в числе которых Китай и Южная Корея) — в 57 из них зарегистрированы не более 10 случаев заражения новым коронавирусом. В 81 стране не зафиксировано ни одного случая заболевания.

Всем государствам нужно найти баланс между защитой своих граждан, минимализацией экономических и социальных потрясений, а также соблюдением прав человека.

Это не просто кризис общественного здравоохранения. Это кризис, который затронет каждую сферу жизни, поэтому каждый человек должен быть вовлечён в борьбу.

Тедрос Гебреисус
гендиректор ВОЗ

Вспышка коронавируса Covid-19 началась в Китае в декабре 2019 года. В России зарегистрировано 20 заболевших.

#новости #коронавирус #covid19

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71 комментарий
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Валера Певнев

59

ВОЗ назвала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией

ВОЗ работает на Путина и отвлекает внимание от обнуления сроков

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Специфический Артем

Валера
7

Скворцова завтра обнулит коронавирус. Всё под контролем, голосуем за поправ очки.

Ответить

Иван Семёныч

Валера
0

Обнуление вышло из-под контроля

Ответить

Дима Савин

37

Если бы это была партия в Plague Inc, то скорей всего будет Game over, т.к. вирус еще не успел заразить первый миллион.

Ответить

Просторный глобус

Дима
21

Или уже заразил весь мир, просто кто-то отменяет симптомы. 

Ответить

Вардан Пиначян

7

😀

Ответить

Vardan Balayan

Вардан
26

Пиздец, человек с таким же именем как у меня на TJ

Ответить

Хермеус Мора

Vardan
59
Ответить

Оперативный кубок

Хермеус
6

Спят два армянина на одной кровати, один другого спрашивает: 
— Вано, ты спишь?
— Да.
— А что это у мене в попе тогда? 
— А! Извини, щас вину. 
— Я тебе вину! Спи давай!

Ответить

Голый Данила

Хермеус
3
Ответить

Вардан Пиначян

Vardan
1

Бля, у нас еще и фамилии на ян заканчиваются

Ответить

Кредитный файл

Вардан
40

бля, вы оба ещё и армяне, наверное

Ответить

Мучительный ихтиандр

Кредитный
26

Заходит тжшник в комменты, а там армяне в «ебитес» играют

Ответить

Ишхан Симонян

Мучител…
8

Звали?

Ответить

Вардан Пиначян

Кредитный
1

Ебааааааааааааааааа реально

Ответить

Кредитный файл

Вардан
10

а еслиб не коронавирус, итальянцами бы себя называли, знаем мы вас 

Ответить

Грамотный танк88

12

Хмм, о чем же речь

Ответить

Miku Hatsune

9

Ну назвала и назвала

Ответить

Arsen A.

11
Ответить

Субъективный Орзэмэс

9

Счетчик просмотров сошел с ума, то 600 человек, то 280. Мб умирают в лайве?

Ответить

Kat Vance

4

За свою жизнь болел, наверное, всеми "шумными" вирусами о которых вот так пиздели в новостях. Хуёво было, да, блевал, срал кровью, умирал в постели с 39.5, но не умер и даже не особо помню особенности каждого. Видать и этим говном поболеть придётся. Я готов, жду.

Ответить

Германский ключ

Kat
13

После атомной войны выживут только тараканы и @Kat Vance 

Ответить

Kat Vance

Германский
2

Я сам — единственное, что может меня убить и вероятнее всего когда-нибудь убьёт.

Ответить

Лис

Kat
1

Птичий, свиной грипп, эбола, зика, вич?

Ответить

Отчаянный Никита

Лис
7

Ты пиздец что перечислил, мне страшно тебя лайкать, чтобы случайно не подцепить. 

Ответить

Kat Vance

Лис
0

Птичий, свиной, SARS, зика нверное, эбола нет, вич не знаю)))

Ответить

Kat Vance

Kat
1

Каждые полгода сваливаюсь с какой-то хуетой, иногда по два-три раза за сезон, если штаммов больше одного. Вряд ли что-то важное пропустил с таким режимом. Лечусь лежанием и парацетамолом когда переваливает за 39, всё.

Ответить

the.nightmarez

Kat
0

Ты что, негров ездишь в центральную Африку потрахивать?🤷‍♂️

Ответить

Kat Vance

the.nig…
0

Просто невезучий.

Ответить

TV Ninja

Kat
0

Просто пиздишь.

Ответить

Дмитрий Пелипас

Kat
0

Где эболу подхватил?

Ответить

Kat Vance

Дмитрий
0

Вот про эболу и забыл. Она же вроде только в Африке была?

Ответить

Litnikov Danil

Kat
0

И Эболой?

Ответить

Ничтожный танк88

6

Ну всё, я пошёл за гречкой и водой, всем удачи, было приятно пообщаться. 

Ответить

Роман Новиков

5

Наконец началось!

Ответить

Полина Рыбалкина

3

F

Ответить

Alexandr Strijov

2

Есть среди тжшников переболевшие? Как вы в целом?

Ответить

Бешеный самолет

Alexandr
3

ТЖшники сейчас сидят по домам, надеясь по окончании пиздеца принять активное участие в восстановлении населения

Ответить

Артур Логвинов

Бешеный
0

В однополых парах дети не рождаются, или я чего-то не знаю?

Ответить

Litnikov Danil

Alexandr
0

И тишина в ответ

Ответить

Anton Gostev

Alexandr
0

Ща, может, скоро цепану, дам знать

Ответить

Litnikov Danil

2

Эм, такое ощущение что это все равно оверэкстендед. 
Или я что-то пропустил?

Ответить

Серёжка Зожкин

1

йопт а конкретнее?

Ответить

Просторный глобус

Серёжка
3

ТикАй в бункер

Ответить

Alex Under

1
Ответить

Папуша

Alex
3

не трогай лицо, блеать

Ответить

Юрий Истомин

1

Почалось

Ответить

Личный торшер

0

Всё.

Ответить

Сергей Буланов

0

F

Ответить

Иван Семёныч

1

Коллега по работе сетовал, что сыну врача надо вызывать отъехать, а к концу дня он сам уже не очень выглядел🤔

Ответить

Отчаянный Никита

Иван
0

Лучше уволиться. 

Ответить

Иван Семёныч

Отчаянный
1

Зачем, зря нологи плачу чтоли, лучше на больничный если что)

Ответить

Ann Solovianova

1

непонел

Ответить

Джордж Харви

1

Никогда такого не было и вот опять!

Ответить

Денис Бобров

1

Давайте может уже подсайт про корона вирус?

Ответить

Евгения Кушнир

0

Plague Tale: Innocence

Ответить

Артур Логвинов

0

С добрым утром, опомнились. ВОЗ большого толка

Ответить

Dmitriy King

0

И что это меняет?

Ответить

Свят Иванов

0

Информативно, спасибо

Ответить

Alexander Burtsev

0

Акциям капут

Ответить

Wlad Richter

0
Ответить

Jenny Smith

0

прощайте, посоны и девчонки.

Ответить

Смелый колос

0

Разве пандемия, это не когда бо́льшая часть населения больна?

Ответить

Папуша

Смелый
0

Мама, мы все тяжело больны...
Мама, я знаю, мы все сошли с ума...

Ответить

Евстафий Селюк

0

а чо никто стрелку не двигает?

Ответить

Mkel

0

Хорошо год начался. Даже о пенсионных баллах и сроках выхода на пенсию перестаёшь задумываться

Ответить

Litnikov Danil

0

Sure it is a pandemic, but more people die from the flu every year.

you really have no clue

Из обсуждения этого заявления в твиттере

Ответить

Провинциальный инструмент

0
Ответить

the.nightmarez

0

 Это кризис, который затронет каждую сферу

Я всё же надеялся на сценарий с пришельцами.

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

Долбаебы-истерички. Куда мир катится 

Ответить

x mst

–1

Какое же уёбищное всё же название... коронавирус.

Ответить
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