Всем государствам нужно найти баланс между защитой своих граждан, минимализацией экономических и социальных потрясений, а также соблюдением прав человека.

Это не просто кризис общественного здравоохранения. Это кризис, который затронет каждую сферу жизни, поэтому каждый человек должен быть вовлечён в борьбу.