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Новости
Arthur Khamzin
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В России впервые выявили заражение коронавирусом Covid-19 у ребёнка. У него нет симптомов — он только носитель Материал редакции

Всего в столице появилось шестеро новых больных коронавирусом.

60 комментариев
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В Москве зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В числе заражённых оказался один ребёнок.

По предварительным данным, четверо заражённых прибыли из Италии. Ещё двое заболели после контакта с ними. В организации уточнили, что у ребёнка нет никаких симптомов заболевания. Он является исключительно носителем инфекции.

В штабе рассказали, что суммарно в столице зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Все заражённые изолированы и проходят лечение. Кроме этого, медработники наблюдают за всеми, кто контактировал с заражёнными.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус рассказал, что случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. При этом более 90% заражённых находятся в четырёх из них (в их числе Китай и Южная Корея).

#новости #covid19 #коронавирус

Новости
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ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19
Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.
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60 комментариев
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Сергей Васильев

25

В чем проблема? Ребёнка уничтожить в пыль, пыль — за МКАД.

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Stefan Zastilov

9

Ещё пиздюк а уже носитель. Уже ачивку выполнил ещё не выучив скил «не ссать в трусы»

Ответить

Мучительный ихтиандр

Stefan
11

Дети обычно просто наугад все кнопки тыкают и открывают разные секретные комбинации, фаталити

Ответить

Атлант поправил плечи

Мучительный
1

именно так и рождаются

Ответить

Виолетта Макаревич

2

А как они его выявили? Заразил родственников?

Ответить

Arthur Khamzin

Виолетта
20

сейчас погоди, интервью возьму

Ответить

Виолетта Макаревич

Arthur
5

Давай, жду.

Ответить

Сергей Лукин

Виолетта
2

Сука, час прошел, где интервью?

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Виолетта
1

За вами займу

Ответить

Litnikov Danil

Виолетта
1

Проверили всю семью наверное

Ответить

Кавказский блик

Виолетта
0

Возможно, проверяют списки пассажиров из Италии

Ответить

Ничтожный танк88

5

Интересно, как будут солнцеликого от коронавируса защищать? Сейчас же период всяких митингов наступит и парадов, не будут же его в карантине держать? В общем смотри дед, спи с одним открытым глазом... Чихающие не сидят дом. 

Ответить

Виолетта Макаревич

Ничтожный
5

Они просто запретят митинги. С целью обезопасить население, конечно же.

Ответить

Ничтожный танк88

Виолетта
4

А 9 мая запретят?

Ответить

Виолетта Макаревич

Ничтожный
9

Вот это уже интересно, посмотрим.

Ответить

Необыкновенный фонарь

Ничтожный
6

Вряд ли, пусть вирус тоже знает, что мы можем повторить 1941-1945

Ответить

Атлант поправил плечи

Виолетта
3

але, они уже все запретили

Ответить

Виолетта Макаревич

Атлант
0

Ну пока только на месяц, не торопи события.

Ответить

Атлант поправил плечи

Виолетта
3

ага, а Путин всего на 16 лет

Ответить

Виолетта

Атлант
0

Ничто не вечно.

Ответить

Атлант поправил

Виолетта
1

не торопи события

Ответить

Litnikov Danil

Виолетта
0

Ленину также говорили

Ответить

Михаил Подивилов

Виолетта
0

Собрания >5000 человек уже запретили

Ответить

Виолетта Макаревич

Михаил
0

Это пока временная мера.

Ответить

Михаил Подивилов

Виолетта
2

Нет ничего более постоянного, чем временное

Ответить

Виолетта

Михаил
0

Юмористы, а.

Ответить

Михаил Подивилов

Виолетта
0

Я айтишник

Ответить

Виолетта

Михаил
2

Это многое объясняет.

Ответить

Армейский Мика

Ничтожный
5
Ответить

Атлант поправил плечи

Армейский
1

Смертельный номер

Ответить

Артур Логвинов

Ничтожный
2

Когда тебя 6, защищаться проще.

Ответить

Андрей Стаховский

Ничтожный
2

Они его в биокапсуле выводить будут, как в игре death stranding. Медведев на груди тащить будет.

Ответить

Alfred Mendels

Ничтожный
2

лучезарный не болеет в принципе, слишком пиздат для этого

Ответить

Плотный кофе

Ничтожный
2

Удар на себя возьмут Удмурт или Банкетный.

Ответить

Достаточный Женя

Ничтожный
1

Так роботы не болеют

Ответить

Абсолютный магнит

4

коронаноситель

Ответить

Alex Blush

2

Ехал сегодня в метро, стоял рядом со мной в вагоне мужчина приезжий, не из СНГ (с виду), стоял в маске. Вдруг начал кашлять, думаю, ну бывает. Кашлял он так минуту или больше, за это время я ретировался на платформу и стал ждать новый поезд. И что вы думаете? Захожу в вагон, а там дедушка сидит весь красный, как вино, держится за голову и кашляет без передышки. 
Прихожу домой, звонит отец. Не не, не в ФСБ, конечно, работает, но тоже влиятельные органы. Говорит, мол, какой-то пиздец у них там творится, все на ушах стоят, в курилке каждый обсуждает теперь, куда семью увезёт... Теперь, вот, сижу на чемоданах, жду приезда, не отвечает что-то...
.
.
.
(Всё, что до отца, правда)

Ответить

Litnikov Danil

Alex
2

Это были Саб Зиро и Рейден

Ответить

Подобный цветок

Alex
2

я неделю назад наблюдал как тетка в магазине стояла и кашляла на прилавок
просто стояла и кашляла, даже рот не закрыв
если подвалит что-то посерьезнее короны, мы все тут нахер вымрем

Ответить

the art of гепард

Alex
0

если красный и за голову, то это скорее похмельное

Ответить

Летний фонарь

2

Что ж, Джоэл, пришла пора снова сделать выбор. 

Ответить

Litnikov Danil

Летний
0

Когда она там выходит?

Ответить

Летний фонарь

Litnikov
0

29 мая

Ответить

Litnikov Danil

Летний
0

Успеем

Ответить

Mmmax

1

Вот бабушки обрадуются

Ответить

Слабый дебаркадер

1
Ответить

Достаточный Женя

1

Пока объявят карантин, половина Москвы переболеет

Ответить

Владимир Филатов

0

@Arthur Khamzin  А это у всех детей так или только в данном случае?

Ответить

Мучительный ихтиандр

Владимир
1

Ты раздумываешь пиздить всех детей или нет?

Ответить

Владимир Дыркин

Мучительный
0

Беру детей под защиту

Ответить

Широкий корабль

Владимир
0

Тебя посадят

Ответить

Владимир Дыркин

Широкий
0

за что?

Ответить

Широкий корабль

Владимир
1

За пропаганду гомосексуализма конечно)

Ответить

Подобный цветок

Владимир
1

по статистике нету ни одной смерти детей младше 9 лет
младше 14 - 0,1%

Ответить

Владимир Филатов

Подобный
0

а симптомы?

Ответить

Подобный цветок

Владимир
0

не видел ничего про это

Ответить

Владимир Филатов

Подобный
0

некоторые пишут, что типа дети им не заболевают

Ответить

Mezzo Deesa

0

 он только носитель

Педор.

Ответить

Alexey Snooker

0
Ответить

Stan Majors

0

Зимы нет и аллергия раньше пошла, терь все думают я болен, а у меня березы!

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