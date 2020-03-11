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Всего в столице появилось шестеро новых больных коронавирусом.
В Москве зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В числе заражённых оказался один ребёнок.
По предварительным данным, четверо заражённых прибыли из Италии. Ещё двое заболели после контакта с ними. В организации уточнили, что у ребёнка нет никаких симптомов заболевания. Он является исключительно носителем инфекции.
В штабе рассказали, что суммарно в столице зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Все заражённые изолированы и проходят лечение. Кроме этого, медработники наблюдают за всеми, кто контактировал с заражёнными.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус рассказал, что случаи заболевания зарегистрированы в 114 странах. При этом более 90% заражённых находятся в четырёх из них (в их числе Китай и Южная Корея).
Ещё пиздюк а уже носитель. Уже ачивку выполнил ещё не выучив скил «не ссать в трусы»
Мучительный ихтиандр
Дети обычно просто наугад все кнопки тыкают и открывают разные секретные комбинации, фаталити
А как они его выявили? Заразил родственников?
Давай, жду.
Они просто запретят митинги. С целью обезопасить население, конечно же.
Ничтожный танк88
А 9 мая запретят?
Необыкновенный фонарь
Вряд ли, пусть вирус тоже знает, что мы можем повторить 1941-1945
але, они уже все запретили
Ну пока только на месяц, не торопи события.
ага, а Путин всего на 16 лет
Собрания >5000 человек уже запретили
Это пока временная мера.
Нет ничего более постоянного, чем временное
Армейский Мика
Они его в биокапсуле выводить будут, как в игре death stranding. Медведев на груди тащить будет.
Ехал сегодня в метро, стоял рядом со мной в вагоне мужчина приезжий, не из СНГ (с виду), стоял в маске. Вдруг начал кашлять, думаю, ну бывает. Кашлял он так минуту или больше, за это время я ретировался на платформу и стал ждать новый поезд. И что вы думаете? Захожу в вагон, а там дедушка сидит весь красный, как вино, держится за голову и кашляет без передышки.
Прихожу домой, звонит отец. Не не, не в ФСБ, конечно, работает, но тоже влиятельные органы. Говорит, мол, какой-то пиздец у них там творится, все на ушах стоят, в курилке каждый обсуждает теперь, куда семью увезёт... Теперь, вот, сижу на чемоданах, жду приезда, не отвечает что-то...
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(Всё, что до отца, правда)
Подобный цветок
я неделю назад наблюдал как тетка в магазине стояла и кашляла на прилавок
просто стояла и кашляла, даже рот не закрыв
если подвалит что-то посерьезнее короны, мы все тут нахер вымрем
Когда она там выходит?
@Arthur Khamzin А это у всех детей так или только в данном случае?
Мучительный ихтиандр
Ты раздумываешь пиздить всех детей или нет?
Беру детей под защиту
Тебя посадят
за что?
по статистике нету ни одной смерти детей младше 9 лет
младше 14 - 0,1%
а симптомы?
не видел ничего про это