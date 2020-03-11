Всего в столице появилось шестеро новых больных коронавирусом.

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В Москве зафиксировали шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. В числе заражённых оказался один ребёнок.

По предварительным данным, четверо заражённых прибыли из Италии. Ещё двое заболели после контакта с ними. В организации уточнили, что у ребёнка нет никаких симптомов заболевания. Он является исключительно носителем инфекции.

В штабе рассказали, что суммарно в столице зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом. Все заражённые изолированы и проходят лечение. Кроме этого, медработники наблюдают за всеми, кто контактировал с заражёнными.