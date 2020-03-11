Прямой эфир
Ранее в столице зафиксировали шесть новых случаев заболевания.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей стране. Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Согласно объявлению, рекомендации касаются культурных, деловых, спортивных и других событий. В качестве замены штаб рекомендовал провести их «в видеоформате или без зрителей». Разрешается проведение «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется.
Сотрудникам федеральных органов исполнительной власти рекомендовали отменить все загранкомандировки, кроме неотложных.
10 марта запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек ввели в Москве. В указе, который подписал мэр города Сергей Собянин, причиной названо распространение коронавируса.
В России зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом. Шесть из них зафиксированы 11 марта. По предварительным данным, четверо заболевших приехали из Италии и ещё двое заболели после контактов с ними. Среди них есть ребёнок. Он является носителем, но у него отсутствуют симптомы заболевания.
Разрешается проведение «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий»
я так понимаю речь идёт о фестивале «Шашлык Live»
Сам охуел, у нас оказывается есть штаб
тж уж который раз пишет про этот штаб, а вы впервые слышите
Может быть это второй штаб? Или штаб штаба? Или открыли штаб в штабе, чтобы писать о штабе, находясь в штабе? Короче, хуйня какая-то
С Исинбаевой и казаками
Интересно будет посмотреть как поведёт себя Навальный, готов ли он звать людей на митинги зная что может подвергнуть опасности их здоровье