Ранее в столице зафиксировали шесть новых случаев заболевания.

В закладки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей стране. Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Согласно объявлению, рекомендации касаются культурных, деловых, спортивных и других событий. В качестве замены штаб рекомендовал провести их «в видеоформате или без зрителей». Разрешается проведение «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется.

Сотрудникам федеральных органов исполнительной власти рекомендовали отменить все загранкомандировки, кроме неотложных.

10 марта запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек ввели в Москве. В указе, который подписал мэр города Сергей Собянин, причиной названо распространение коронавируса.