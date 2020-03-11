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Arthur Khamzin
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Covid-19 рекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей России Материал редакции

Ранее в столице зафиксировали шесть новых случаев заболевания.

13 комментариев
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал сократить число массовых мероприятий по всей стране. Об пишет ТАСС со ссылкой на заявление организации.

Согласно объявлению, рекомендации касаются культурных, деловых, спортивных и других событий. В качестве замены штаб рекомендовал провести их «в видеоформате или без зрителей». Разрешается проведение «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий». Что входит в этот список, не уточняется.

Сотрудникам федеральных органов исполнительной власти рекомендовали отменить все загранкомандировки, кроме неотложных.

10 марта запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек ввели в Москве. В указе, который подписал мэр города Сергей Собянин, причиной названо распространение коронавируса.

В России зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом. Шесть из них зафиксированы 11 марта. По предварительным данным, четверо заболевших приехали из Италии и ещё двое заболели после контактов с ними. Среди них есть ребёнок. Он является носителем, но у него отсутствуют симптомы заболевания.

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#новости #коронавирус #covid19

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13 комментариев
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Владимир Дыркин

9

 Разрешается проведение «чрезвычайно важных и неотложных мероприятий»

я так понимаю речь идёт о фестивале «Шашлык Live»

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Litnikov Danil

Владимир
1

Ну там сотни тысяч приходят, придется тоже отменять

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Алексей Акулов

1

Это они так торопились, чтобы все успеть во время эпидемии?

Ответить

Перспективный бокал

0

Какой-какой штаб?

Ответить

Kyler

Перспективный
0

Сам охуел, у нас оказывается есть штаб

Ответить

Владимир Дыркин

Kyler
1

тж уж который раз пишет про этот штаб, а вы впервые слышите

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Владимир
–1

Может быть это второй штаб? Или штаб штаба? Или открыли штаб в штабе, чтобы писать о штабе, находясь в штабе? Короче, хуйня какая-то

Ответить

Иван Семёныч

Kyler
0

С Исинбаевой и казаками

Ответить

Yuri Miller

Иван
0

с блекджеком и шлюхамии

Ответить

Олег Ранц

0

Интересно будет посмотреть как поведёт себя Навальный, готов ли он звать людей на митинги зная что может подвергнуть опасности их здоровье

Ответить

Stan Majors

0

А 9 мая как?

Ответить

Достаточный Женя

–1

"Хуй вам, а не митинг против царя", добавил Сергей Семёнович

Ответить

Rerpetual Junior

Достаточный
0

Подумал и подмигнул 

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