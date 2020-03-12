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Ограничения не коснутся Великобритании.
Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд из стран Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Об этом Трамп сообщил в обращении к нации.
Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся 30 дней. Запрет не коснётся Великобритании. Граждане США, которые пройдут тест на коронавирус, также смогут въехать в страну.
Трамп заявил, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели США, чтобы сдерживать распространение инфекции.
Ограничения касаются стран Шенгенской зоны: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.
К 12 марта в США более 1200 человек заразились коронавирусом, 38 человек погибли от него.
Чё это за хуйня? https://tjournal.ru/u/248947-miniawe
Вроде какой-то чел с похожей аватаркой.
И он совершенно случайно за тобой ходит и лайкает комменты которые ты лайкаешь
А почему кроме UK? Там что, случаев вируса нет?
А Россия цэ Европа?
Сырой бинокль
Ну учитывая всего одну лабораторию... Не думаю, что дело в умышленном "сокрытии". Очень часто в причинах смерти пишут что-то типа "причина смерти - пневмония".
P.s. Даже смерть раковых больных пишут часто - "остановка сердца", "интоксикация" и т.д.
Кожаный ГОСТ
границу с китаем типа закрыли
Кожаный ГОСТ
вообще
1) хреновые тесты на коронавирус
2) коклюш щас переписывают на орви по указанию начальства, думаю с короной так же
Иванов, ты пытаешься за эксперта в короновирусе чтоль сойти?
Холодный пёс_анон
Инфа от знающих людей, видимо?
на кароч
Ну это я помню. Там посыл был в том, что ты не можешь просто пойти и провериться на коронавирус. Что лично я понимаю, потому что всех желающих проверять — это же ебануться можно, любая система просто встанет.
А насчет качества тестов уже писала "Медуза" и кто-то еще. Из-за двухстадийного дизайна тестирования оно в *редких случаях может* дать ложноотрицательный результат. Это нельзя назвать "хреновыми тестами на вирус".
Ну, для начала, задайся вопросом, сколько человек в твоем окружении умерли недавно после болезни (знакомые, знакомые-знакомых). Я, к счастью, в своем окружении, такого не наблюдаю. Так что не нагнетай без причины...
То есть типа даже туристам нельзя будет домой вернуться, например?)
Холодный пёс_анон
Можно.