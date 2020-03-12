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Новости
Алексей Боржонов
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Трамп временно запретил въезд в США из стран Европы из-за вспышки Covid-19 Материал редакции

Ограничения не коснутся Великобритании.

39 комментариев
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Скриншот из Twitter Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд из стран Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Об этом Трамп сообщил в обращении к нации.

Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся 30 дней. Запрет не коснётся Великобритании. Граждане США, которые пройдут тест на коронавирус, также смогут въехать в страну.

Я уверен, что подобными мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном счёте победим этот вирус.

Дональд Трамп
президент США

Трамп заявил, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели США, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Ограничения касаются стран Шенгенской зоны: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

К 12 марта в США более 1200 человек заразились коронавирусом, 38 человек погибли от него.

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#новости #сша #трамп #covid19

Спасибо за наводку Неолд - обход ограничений
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39 комментариев
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Предвыборный ГОСТ

13

Сколько хуйни случилось из-за того, что кто-то трахнул летучую мышь.

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Ded Pihto

Предвыборный
30
Ответить

Ded Pihto

Предвыборный
0

Чё это за хуйня? https://tjournal.ru/u/248947-miniawe

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Ded
0

Вроде какой-то чел с похожей аватаркой.

Ответить

Ded Pihto

Предвыборный
2

И он совершенно случайно за тобой ходит и лайкает комменты которые ты лайкаешь

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Ded
2

Дед, у тебя диагностирована твинкофобия.

Ответить

Амир Аль-Мопеди

2

А почему кроме UK? Там что, случаев вируса нет?

Ответить

Немецкий клуб

Амир
13

Потому что UK — Untouched oф Koronavirus.

Ответить

Андрей Балконский

Амир
2

Негоже Америке сильно от короны отрываться

Ответить

Ded Pihto

Амир
1

Это печеньки от трампа за то что вышли из евросоюза

Ответить

Холодный пёс_анон

Амир
–1

Лондон — финансовый центр, хуе-мое. Наверное, поэтому. 

Ответить

Михаил Левит

0

А Россия цэ Европа?

Ответить

Михаил Левит

Михаил
3
Ответить

Неолд - обход ограничений

Михаил
1

Новые ограничения на поездки будут применяться только к большинству иностранных граждан, которые находились в «Шенгенской зоне» в любой момент в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты. Область включает в себя Италию, Германию, Грецию, Австрию, Бельгию и другие. Это не относится к гражданам США или другим лицам, «указанным в прокламации».

Ответить

Andrey

Михаил
0

Формально, если твой рейс беспосадочный Россия - США, то не Европа. Если пересадка в Европе - привет, попробуй в другой раз

Ответить

Кожаный ГОСТ

–2

источник риа фан? еще и в новости постит без источника  афигеть

Ответить

Неолд - обход ограничений

Кожаный
0

Считаю что и России нужно закрываться, хотя у нас наверное уже тысячи заражённых и столько же умерших, просто скрывают.

Ответить

Сырой бинокль

Неолд
2

Ну учитывая всего одну лабораторию... Не думаю, что дело в умышленном "сокрытии". Очень часто в причинах смерти пишут что-то типа "причина смерти - пневмония". 
P.s. Даже смерть раковых больных пишут часто - "остановка сердца", "интоксикация" и т.д.

Ответить

Кожаный ГОСТ

Неолд
0

границу с китаем типа закрыли

Ответить

Кожаный ГОСТ

Кожаный
2

вообще
1) хреновые тесты на коронавирус
2) коклюш щас переписывают на орви по указанию начальства, думаю с короной так же

Ответить

Сергей Васильев

Кожаный
2

Иванов, ты пытаешься за эксперта в короновирусе чтоль сойти?

Ответить

Кожаный ГОСТ

Сергей
1

ты подкатываешь чтоли?

Ответить

Холодный пёс_анон

Кожаный
1

Инфа от знающих людей, видимо?

Ответить

Кожаный ГОСТ

Холодный
1

скажи в каком сезоне битвы экстрасенсов тебя смотреть? </ir>

Ответить

Кожаный ГОСТ

Холодный
0

на кароч

Не ставят COVID: сдать анализ на коронавирус…
«Известия» проверили, как работает система профилактики нового коронавируса
iz.ru
Ответить

Холодный

Кожаный
0

Ну это я помню. Там посыл был в том, что ты не можешь просто пойти и провериться на коронавирус. Что лично я понимаю, потому что всех желающих проверять — это же ебануться можно, любая система просто встанет.

А насчет качества тестов уже писала "Медуза" и кто-то еще. Из-за двухстадийного дизайна тестирования оно в *редких случаях может* дать ложноотрицательный результат. Это нельзя назвать "хреновыми тестами на вирус".

Ответить

Кожаный ГОСТ

Холодный
0

почитай как коклюш записывают в орви, умник

Ответить

Холодный

Кожаный
0

Окей, "хреновые тесты" отбросили. Где про коклюш читать? (не гуглится)

Ответить

Илья Ерохин

Неолд
0

Ну, для начала, задайся вопросом, сколько человек в твоем окружении умерли недавно после болезни (знакомые, знакомые-знакомых). Я, к счастью, в своем окружении, такого не наблюдаю. Так что не нагнетай без причины...

Ответить

Неолд - обход ограничений

Кожаный
–1

обновил, умник.

Ответить

Ded Pihto

0

Ахаха. Shithole Europe

Ответить

Виолетта Макаревич

0

То есть типа даже туристам нельзя будет домой вернуться, например?)

Ответить

Холодный пёс_анон

Виолетта
0

Можно.

Ответить

Виолетта Макаревич

Холодный
0

Боже, храни Америку! 🙏

Ответить

Неолд - обход ограничений

Виолетта
0

“Americans who have undergone appropriate screenings."

Ответить

Олег Ивахнов

0

Снова железный занавес? Oh wait

Ответить

Ложный историк

0

Распространяется только на граждан которые за последние 14 дней были в странах центральной Европы. Исключение: вся Британия. Граждане США будут направлены в спец аэропорты, где оборудованы лаборатории (для тестов). Также исключения для запрета: баржи и самолёты с грузом.

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Stan Majors

0

2012 2 - зе райз оф зе коронавирус!

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LC

0

А что на счёт въезда из Китая?

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