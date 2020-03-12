Ограничения не коснутся Великобритании.

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Скриншот из Twitter Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил о запрете на въезд из стран Европы, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-19. Об этом Трамп сообщил в обращении к нации.

Ограничения начнут действовать с 13 марта и продлятся 30 дней. Запрет не коснётся Великобритании. Граждане США, которые пройдут тест на коронавирус, также смогут въехать в страну.

Я уверен, что подобными мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном счёте победим этот вирус.

Дональд Трамп президент США

Трамп заявил, что Евросоюз «не смог принять те же меры предосторожности», которые ввели США, чтобы сдерживать распространение инфекции.

Ограничения касаются стран Шенгенской зоны: Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.