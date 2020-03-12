Привет, друзья, мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени ощущался озноб. И жар тоже. Чтобы сделать всё правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался положительным.

Что ж. Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности. Нет ничего лучше, чем подход «по дню за раз», не правда ли?

Мы будем держать мир в курсе.

Берегите себя!

Хэнксы!