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Новости
Дарья Лейзаренко
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Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом Covid-19 Материал редакции

Актёр находился в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли.

30 комментариев
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​Том и Рита Хэнкс Фото Shutterstock

Голливудский актёр Том Хэнкс объявил в своём твиттере, что него и у его жены Риты обнаружили коронавирус Covid-19 во время съёмок в Австралии. Супруги отметили, что будут соблюдать все инструкции, предписанные медицинскими службами, в частности — перейти на режим самоизоляции, чтобы избежать других заражений.

Сейчас семья находятся в Австралии, где Хэнкс принимает участие в байопике Элвиса Пресли от режиссёра База Лурмана. Актёр исполняет роль менеджера певца.

Привет, друзья, мы с Ритой сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и ещё у нас появилась ломота в теле. У Риты время от времени ощущался озноб. И жар тоже. Чтобы сделать всё правильно, мы протестировались на коронавирус, и результат оказался положительным.

Что ж. Что дальше? У медицинских работников есть протоколы, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности. Нет ничего лучше, чем подход «по дню за раз», не правда ли?

Мы будем держать мир в курсе.

Берегите себя!

Хэнксы!

Том Хэнкс
актёр

Сын пары Чет Хэнкс в своем инстаграме рассказал, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности: «Они не сильно заболели, я думаю, всё будет в порядке».

63-летний Том Хэнкс входит в своеобразную возрастную «группу риска»: по данным Всемирной организации здравоохранения, люди старше 60 лет переносят Covid-19 тяжелее, чем более молодые. Наиболее «смертельная группа» — люди старше 80 лет.

Хэнкса поддержали актёры Алан Алда, Иэн Сомерхолдер и Магда Шубански.

Alan Alda @alanalda
Thank you for that measured, thoughtful post, Tom. You're helping the rest of us face the reality of this. We send our love to you and Rita. @tomhanks https://twitter.com/tomhanks/status/1237909897020207104
Спасибо за взвешенный и продуманный пост, Том. Ты помогаешь нам всем принять реальность происходящего. Посылаем свою любовь тебе и Рите
Ian Somerhalder @iansomerhalder
Oh shit. No! Sorry guys. We all love you both! Thank you for being so responsible and open!
Xo Ian https://twitter.com/tomhanks/status/1237909897020207104
О, чёрт. Нет! Ребята, мне жаль. Мы все любим вас обоих! Спасибо за то, что вы такие ответственные и открытые!
Magda Szubanski AO @MagdaSzubanski
Tom Hanks you and Rita continue to be models of decency and how to do the right thing. Hope you get better soon 🙏🏻 https://twitter.com/tomhanks/status/1237909897020207104
Том Хэнкс и Рита продолжают быть примерами порядочности и показывают, как делать вещи правильно. Надеюсь, вы скоро поправитесь

В соцсетях пришли в отчаяние от новости.

LAZARBEAM @Lazarbeam
well the worlds fucked if tom hanks got coronavirus lets cancel this entire year
Ну, миру п****ц, если у Тома Хэнкса коронавирус, то давайте отменим весь этот год
Zachary Piona @Zachpiona
Tom Hanks was like the number 1 person not allowed to get this shit
Том Хэнкс — это первый человек, которому нельзя заражаться этим дерьмом
Scott Wampler™ @ScottWamplerBMD
Imagine being the corona virus and having the nerve - THE TEMERITY! THE BALLS!!! - to infect Tom Hanks! TOM HANKS! That's America's FATHER you fucking scrub ass virus
Представьте, что быть коронавирусом и посметь заразить Тома Хэнкса! ТОМА ХЭНКСА! Это ОТЕЦ всей Америки, ты чёртов ублюдочный вирус

А некоторые принялись шутить.

haley @classicxrock
not tom hanks please not tom hanks https://t.co/O9QQVh3bOr
Только не Том Хэнкс, пожалуйста, только не Том Хэнкс
clemmie @cIemmie
it should’ve been me not tom hanks
Это должен был быть я, а не Том Хэнкс
Dima⁷ @DimaK_97
SO YALL TELLING ME THAT CORONAVIRUS INFECTED TOM HANKS AND NOT DONALD TRUMP https://t.co/lZNprvGVBN
И вы говорите мне, что коронавирусом заразился Том Хэнкс, а не Дональд Трамп
shu𝕓 @UsernameWaster
just to be safe https://t.co/leKkipNfcI
На всякий случай

Сегодня NBA остановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19, а Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы на 30 дней (кроме Великобритании).

#коронавирус #новости

Спасибо за наводку Тим Муталов
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Трамп временно запретил въезд в США из стран Европы из-за вспышки Covid-19
Ограничения не коснутся Великобритании.
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30 комментариев
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Ложный историк

86
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Алихан Бексеитов

54

я так полагаю, он теперь и найдет вакцину от вируса, попутно раскрыв заговор в Ватикане и уничтожив группу религиозных террористов? 

Ответить

Sergey Lukianov

2

Прошу новости со всеми заражённым поименно. И чтобы к каждой новости был пуш

Ответить

Димно Сижо

Sergey
69

Когда сниметесь на главной роли в фильмах величины Форреста Гампа и Зеленой мили, и про вас новость отдельную напишут, не расстраивайтесь

Ответить

Sergey Lukianov

Димно
–73

А какой уровень у "Зелёной мили"? Проходное кино по проходной книге (конечно, личное мнение)

Ответить

Антон .

Sergey
30

Проходной тут только твой комментарий (лично моё мнение)

Ответить

Внезапный Денис

Sergey
24

Эх чувак, зря ты так.

Ответить

Владимир Земсков

Sergey
0

Если тебя попросить аргументировать свою позицию по фильму, то ты или спасуешь, или приведешь исключительно субъективщину.
Поэтому ты не прав.

Ответить

Егор Прокофьев

25

"Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися" 

В России себя все так чувствуют. Мы даже не заметим. 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Егор
17

Приплетение Рашки successfully completed

Ответить

Сырой бинокль

9

А я все задавался вопросом, когда будет новость про известного человека, заболевшего коронавирусом.

Ответить

Немецкий клуб

Сырой
12

Какой тонкий намёк.

Ответить

Плотный чайник

Немецкий
1

На широкие обстоятельства

Ответить

Alex Blake

Сырой
3

За его здоровье каждый день молится сам патриарх. Болезнь, увы, ему не грозит. 

Ответить

stuzer

Сырой
0

а мин культуры не человек?

Ответить

Граф Хрущёв

7

Эй вы что там охуели, Тома Хэнкса не уберегли?

Ответить

Andrew Kostin

–1

Мне вот интересно: от кого они заразились?
В Австралии, судя по карте заражений, всего около 200 случаев

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Andrew
5

Он по работе постоянно пользуется аэропортам с тысячами людей из разных стран.
Плюс еще болезнь в большинстве случаев неотличимиа от простуды и больные легкой формой не идут к врачам, что говорит о том, что в Австралии больных на самом деле намного больше (как, скорее всего, и во всем мире), что увеличивает вероятность подцепить заразу как просто где-нибудь в городах, так и от людей с которыми он непосредственно общается.

Ответить

Litnikov Danil

0

мы протестировались на коронавирус

А так можно?

Ответить

Андрей Винтовой

Litnikov
4

В Новосибирск съездили

Ответить

Степан Кучеренко

Андрей
0

А че кстати за шляпа, что чуть ли не одна лаборатория на всю огромную страную. Там так прям сложно делать эти анализы, что ни одна другая лаборатория не справится?

Ответить

Почтовый парфюмер

Litnikov
3

Есть онлайн-тест «кто ты из plague”

Ответить

Михаил Левит

–5

Rip :(

Ответить

Эльвир Кулиев

Михаил
0

Не дай боже.

Ответить

Ded Pihto

0

Так он молодой же

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Ded
0

 Ну он и не умер.

Ответить

Emile Zäkiev

Предвыборный
0

а если умрет

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Emile
0

Как минимум мы не увидим новый фильм про Элвиса.

Ответить

Emile Zäkiev

Ded
–3

вечный зумер

Ответить

Emile Zäkiev

–7

ну все это отвал пиzdы ему

Ответить
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