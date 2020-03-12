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Актёр находился в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли.
Голливудский актёр Том Хэнкс объявил в своём твиттере, что него и у его жены Риты обнаружили коронавирус Covid-19 во время съёмок в Австралии. Супруги отметили, что будут соблюдать все инструкции, предписанные медицинскими службами, в частности — перейти на режим самоизоляции, чтобы избежать других заражений.
Сейчас семья находятся в Австралии, где Хэнкс принимает участие в байопике Элвиса Пресли от режиссёра База Лурмана. Актёр исполняет роль менеджера певца.
Сын пары Чет Хэнкс в своем инстаграме рассказал, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности: «Они не сильно заболели, я думаю, всё будет в порядке».
63-летний Том Хэнкс входит в своеобразную возрастную «группу риска»: по данным Всемирной организации здравоохранения, люди старше 60 лет переносят Covid-19 тяжелее, чем более молодые. Наиболее «смертельная группа» — люди старше 80 лет.
Хэнкса поддержали актёры Алан Алда, Иэн Сомерхолдер и Магда Шубански.
В соцсетях пришли в отчаяние от новости.
А некоторые принялись шутить.
Сегодня NBA остановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19, а Дональд Трамп запретил въезд в США из Европы на 30 дней (кроме Великобритании).
я так полагаю, он теперь и найдет вакцину от вируса, попутно раскрыв заговор в Ватикане и уничтожив группу религиозных террористов?
Прошу новости со всеми заражённым поименно. И чтобы к каждой новости был пуш
Когда сниметесь на главной роли в фильмах величины Форреста Гампа и Зеленой мили, и про вас новость отдельную напишут, не расстраивайтесь
А какой уровень у "Зелёной мили"? Проходное кино по проходной книге (конечно, личное мнение)
Если тебя попросить аргументировать свою позицию по фильму, то ты или спасуешь, или приведешь исключительно субъективщину.
Поэтому ты не прав.
"Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися"
В России себя все так чувствуют. Мы даже не заметим.
Мне вот интересно: от кого они заразились?
В Австралии, судя по карте заражений, всего около 200 случаев
Предвыборный ГОСТ
Он по работе постоянно пользуется аэропортам с тысячами людей из разных стран.
Плюс еще болезнь в большинстве случаев неотличимиа от простуды и больные легкой формой не идут к врачам, что говорит о том, что в Австралии больных на самом деле намного больше (как, скорее всего, и во всем мире), что увеличивает вероятность подцепить заразу как просто где-нибудь в городах, так и от людей с которыми он непосредственно общается.
мы протестировались на коронавирус
А так можно?
В Новосибирск съездили
А че кстати за шляпа, что чуть ли не одна лаборатория на всю огромную страную. Там так прям сложно делать эти анализы, что ни одна другая лаборатория не справится?
Rip :(
Так он молодой же
Предвыборный ГОСТ
Ну он и не умер.
а если умрет