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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Covid-19 Материал редакции

Актёр находился в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли.

Голливудский актёр Том Хэнкс объявил, что него и у его жены обнаружили коронавирус Covid-19 во время съёмок в Австралии. Супруги отметили, что будут соблюдать все инструкции, предписанные медицинскими службами, в частности — перейти на режим самоизоляции, чтобы избежать других заражений.

Tom Hanks @tomhanks
https://t.co/pgybgIYJdG

63-летний Том Хэнкс входит в своеобразную возрастную «группу риска»: по данным Всемирной организации здравоохранения, люди старше 60 лет переносят Covid-19 тяжелее, чем более молодые. Наиболее «смертельная группа» — люди старше 80 лет.

#коронавирус #новости

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16 комментариев
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Ложный историк

7
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Sergey Lukianov

4

Прошу новости со всеми заражённым поименно. И чтобы к каждой новости был пуш

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Димно Сижо

Sergey
6

Когда сниметесь на главной роли в фильмах величины Форреста Гампа и Зеленой мили, и про вас новость отдельную напишут, не расстраивайтесь

Ответить

Граф Хрущёв

2

Эй вы что там охуели, Тома Хэнкса не уберегли?

Ответить

Михаил Левит

1

Rip :(

Ответить

Сырой бинокль

1

А я все задавался вопросом, когда будет новость про известного человека, заболевшего коронавирусом.

Ответить

Немецкий клуб

Сырой
0

Какой тонкий намёк.

Ответить

stuzer

Сырой
0

а мин культуры не человек?

Ответить

Ded Pihto

0

Так он молодой же

Ответить

Emile Zäkiev

Ded
0

вечный зумер

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Ded
0

 Ну он и не умер.

Ответить

Emile Zäkiev

Предвыборный
0

а если умрет

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Emile
0

Как минимум мы не увидим новый фильм про Элвиса.

Ответить

Andrew Kostin

0

Мне вот интересно: от кого они заразились?
В Австралии, судя по карте заражений, всего около 200 случаев

Ответить

Предвыборный ГОСТ

Andrew
0

Он по работе постоянно пользуется аэропортам с тысячами людей из разных стран.
Плюс еще болезнь в большинстве случаев неотличимиа от простуды и больные легкой формой не идут к врачам, что говорит о том, что в Австралии больных на самом деле намного больше (как, скорее всего, и во всем мире), что увеличивает вероятность подцепить заразу как просто где-нибудь в городах, так и от людей с которыми он непосредственно общается.

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Emile Zäkiev

–3

ну все это отвал пиzdы ему

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