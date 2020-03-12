Прямой эфир
Актёр находился в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли.
Голливудский актёр Том Хэнкс объявил, что него и у его жены обнаружили коронавирус Covid-19 во время съёмок в Австралии. Супруги отметили, что будут соблюдать все инструкции, предписанные медицинскими службами, в частности — перейти на режим самоизоляции, чтобы избежать других заражений.
63-летний Том Хэнкс входит в своеобразную возрастную «группу риска»: по данным Всемирной организации здравоохранения, люди старше 60 лет переносят Covid-19 тяжелее, чем более молодые. Наиболее «смертельная группа» — люди старше 80 лет.
Ложный историк
Sergey Lukianov
Прошу новости со всеми заражённым поименно. И чтобы к каждой новости был пуш
Димно СижоSergey
Когда сниметесь на главной роли в фильмах величины Форреста Гампа и Зеленой мили, и про вас новость отдельную напишут, не расстраивайтесь
Граф Хрущёв
Эй вы что там охуели, Тома Хэнкса не уберегли?
Михаил Левит
Rip :(
Сырой бинокль
А я все задавался вопросом, когда будет новость про известного человека, заболевшего коронавирусом.
Немецкий клуб
Какой тонкий намёк.
stuzerСырой
а мин культуры не человек?
Ded Pihto
Так он молодой же
Emile ZäkievDed
вечный зумер
Предвыборный ГОСТ
Ну он и не умер.
Emile ZäkievПредвыборный
а если умрет
Предвыборный ГОСТ
Как минимум мы не увидим новый фильм про Элвиса.
Andrew Kostin
Мне вот интересно: от кого они заразились?
В Австралии, судя по карте заражений, всего около 200 случаев
Предвыборный ГОСТ
Он по работе постоянно пользуется аэропортам с тысячами людей из разных стран.
Плюс еще болезнь в большинстве случаев неотличимиа от простуды и больные легкой формой не идут к врачам, что говорит о том, что в Австралии больных на самом деле намного больше (как, скорее всего, и во всем мире), что увеличивает вероятность подцепить заразу как просто где-нибудь в городах, так и от людей с которыми он непосредственно общается.
Emile Zäkiev
ну все это отвал пиzdы ему