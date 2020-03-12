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Предположительно, вирусом заразился центровой «Юты» Руди Гобер.
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом лига сообщила в своём официальном твиттере.
Тест игрока дал положительный результат за несколько часов до матча с «Оклахомой». Предположительно, это центровой «Юты» Руди Гобер.
Вся команда «Юты» осталась на карантине в Оклахоме, сообщает главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски. Игроки всех команд, с которыми «Юта» играла в последние 10 дней, проведут две недели на карантине.
К 12 марта в мире более 125 тысяч человек заражены коронавирусом Covid-19. Более 4,5 тысячи человек умерли от него. По всему миру отменяют массовые мероприятия: в спорте это уже сделала футбольная Серия А в Италии — чемпионат приостановили до 3 апреля.
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