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Алексей Боржонов
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НБА приостановила сезон из-за заражения игрока лиги новым коронавирусом Материал редакции

Предположительно, вирусом заразился центровой «Юты» Руди Гобер.

5 комментариев
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​Руди Гобер  Фото НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом лига сообщила в своём официальном твиттере.

Тест игрока дал положительный результат за несколько часов до матча с «Оклахомой». Предположительно, это центровой «Юты» Руди Гобер.

Вся команда «Юты» осталась на карантине в Оклахоме, сообщает главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски. Игроки всех команд, с которыми «Юта» играла в последние 10 дней, проведут две недели на карантине.

К 12 марта в мире более 125 тысяч человек заражены коронавирусом Covid-19. Более 4,5 тысячи человек умерли от него. По всему миру отменяют массовые мероприятия: в спорте это уже сделала футбольная Серия А в Италии — чемпионат приостановили до 3 апреля.

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#новости #баскетбол #covid19

Спасибо за наводку Джонни Голубь
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5 комментариев
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Alexander Lysakov

–1

Пожалуйста, указывайте все релевантные теги, #коронавирус или #covid19
Хочется иметь возможность игнорировать эту раздутую тему.

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Alexander
3

Тогда тебе придется игнорировать абсолютно всё в этом году и, возможно, в следующим

Ответить

Alex Sallivan

1

Яркий пример того, что нехрен выпендриваться. Микрофоны он трогал...

Ответить

Джонни Голубь

0

Официальное подтвержение уже было, если что
https://www.nba.com/article/2020/03/11/nba-suspends-season-virus-outbreak-ap

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Алексей Боржонов

Джонни
1

Спасибо

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