Предположительно, вирусом заразился центровой «Юты» Руди Гобер.

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​Руди Гобер Фото НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон после того, как у игрока «Юты» обнаружили коронавирус Covid-19. Об этом лига сообщила в своём официальном твиттере.

Тест игрока дал положительный результат за несколько часов до матча с «Оклахомой». Предположительно, это центровой «Юты» Руди Гобер.

Вся команда «Юты» осталась на карантине в Оклахоме, сообщает главный инсайдер НБА Эдриан Войнаровски. Игроки всех команд, с которыми «Юта» играла в последние 10 дней, проведут две недели на карантине.