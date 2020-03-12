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Алексей Боржонов
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В Италии закрыли рестораны, бары, магазины из-за вспышки Covid-19 и посоветовали отправлять работников в отпуск Материал редакции

Аптеки и продуктовые продолжат работу.

12 комментариев
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах борьбы с распространением коронавируса Covid-19. С 12 марта в стране перестанут работать рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых.

Ограничения продлятся до 25 марта. Конте добавил, что они не коснутся работы аптек, общественного транспорта, банков, почты, газетных киосков, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если компании смогут обеспечить сотрудникам защиту от инфекции. Из заведений общественного питания еду возможно доставлять на дом.

Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуск, переводить на удалённую работу и приостанавливать работу отделов, в деятельности которых нет острой необходимости.

С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.

К 12 марта в стране более 12 тысяч людей, заражённых Covid-19. 827 человек умерли от него, 1045 выздоровели. Италия — это главный очаг распространения нового коронавируса в Европе и первая после Китая страна по количеству заражённых.

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#новости #covid19 #италия

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12 комментариев
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Достаточный меч

4

Ура я банкрот

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Гордый Валера

Достаточный
0

Ты же в Польше, а не Италии

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Достаточный меч

Гордый
6

Дело времени, у нас с понедельника торговые центры закравают))0) ебал я нахуй блядь в рот простите это пиздец нахуй блядь шоб этот хуйовавирус в жопу шел не хватает злости ненавижу всё

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Достаточный
8

Хочу сказать этому ебобаному коронавирусу…

Ответить

Неясный томагавк_два

Дмитрий
1
Ответить

Sergey Klimenko

Дмитрий
0

Был бы ты человеком..

Ответить

Гордый Валера

Достаточный
0

😌

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Kyler

Достаточный
–1

Рыночек порешал

Ответить

Заур Зауров

0

А на что живут люди в таких регионах? Арендную плату коммунальные услуги налоги кредиты. Китай смотришь сюжеты и страшно становится за бизнес наш

Ответить

Печальный клуб

Заур
0

Что-то поздно стал за бизнес бояться, за него надо было начать бояться ещё с 1999 года.

Ответить

Заур Зауров

Печальный
0

В том-то и дело что ещё и это

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Игнат Синицын

–1

Народ просил и просит обнулить кол-во зараженных и умерших! 

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