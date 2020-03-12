Прямой эфир
Аптеки и продуктовые продолжат работу.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах борьбы с распространением коронавируса Covid-19. С 12 марта в стране перестанут работать рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых.
Ограничения продлятся до 25 марта. Конте добавил, что они не коснутся работы аптек, общественного транспорта, банков, почты, газетных киосков, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если компании смогут обеспечить сотрудникам защиту от инфекции. Из заведений общественного питания еду возможно доставлять на дом.
Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуск, переводить на удалённую работу и приостанавливать работу отделов, в деятельности которых нет острой необходимости.
С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.
К 12 марта в стране более 12 тысяч людей, заражённых Covid-19. 827 человек умерли от него, 1045 выздоровели. Италия — это главный очаг распространения нового коронавируса в Европе и первая после Китая страна по количеству заражённых.
Ты же в Польше, а не Италии
Достаточный меч
Дело времени, у нас с понедельника торговые центры закравают))0) ебал я нахуй блядь в рот простите это пиздец нахуй блядь шоб этот хуйовавирус в жопу шел не хватает злости ненавижу всё
Хочу сказать этому ебобаному коронавирусу…
А на что живут люди в таких регионах? Арендную плату коммунальные услуги налоги кредиты. Китай смотришь сюжеты и страшно становится за бизнес наш
Печальный клуб
Что-то поздно стал за бизнес бояться, за него надо было начать бояться ещё с 1999 года.