Аптеки и продуктовые продолжат работу.

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о новых мерах борьбы с распространением коронавируса Covid-19. С 12 марта в стране перестанут работать рестораны, бары и магазины, за исключением продуктовых.

Ограничения продлятся до 25 марта. Конте добавил, что они не коснутся работы аптек, общественного транспорта, банков, почты, газетных киосков, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий, если компании смогут обеспечить сотрудникам защиту от инфекции. Из заведений общественного питания еду возможно доставлять на дом.

Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуск, переводить на удалённую работу и приостанавливать работу отделов, в деятельности которых нет острой необходимости.

С 10 марта Италия ограничила перемещение по стране, отменила спортивные мероприятия и распространила действие «красной зоны» на всю свою территорию.