Елена Шмелёва была сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в 2018 году

В закладки

​Елена Шмелёва Фото Виталия Волобуева, «Коммерсантъ»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса». Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на источники. Газете информацию подтвердил представитель компании.

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина стала исполнительным директором фонда, рассказали «Ведомости». Кроме Буниной и Шмелёвой в совет вошли ещё девять человек:

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож;

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян;



Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков;



Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.



Президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов.



В 2000-х Шмелева возглавляла аналитическое управление центрального исполкома «Единой России». В 2018 году Елена Шмелёва была одним из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина. «Русская служба Би-би-си» отметила, что президент России неоднократно посещал «Сириус», а сама Шмелёва — мероприятия с участием Путина.

В ноябре 2019 года «Яндекс» объявил об изменении структуры компании и создал Фонд общественных интересов, которому передал часть управленческих функций. По данным «Ведомостей», изменение структуры согласовано с Кремлём — компания пошла на такой шаг, чтобы снизить давление властей.