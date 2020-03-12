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Елена Шмелёва была сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в 2018 году
Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса». Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на источники. Газете информацию подтвердил представитель компании.
Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина стала исполнительным директором фонда, рассказали «Ведомости». Кроме Буниной и Шмелёвой в совет вошли ещё девять человек:
В 2000-х Шмелева возглавляла аналитическое управление центрального исполкома «Единой России». В 2018 году Елена Шмелёва была одним из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина. «Русская служба Би-би-си» отметила, что президент России неоднократно посещал «Сириус», а сама Шмелёва — мероприятия с участием Путина.
В ноябре 2019 года «Яндекс» объявил об изменении структуры компании и создал Фонд общественных интересов, которому передал часть управленческих функций. По данным «Ведомостей», изменение структуры согласовано с Кремлём — компания пошла на такой шаг, чтобы снизить давление властей.
Сам «Яндекс» утверждал, что Фонд общественных интересов — не государственная структура, которая нужна для «мониторинга баланса интересов при обсуждении чувствительных для общества вопросов».
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