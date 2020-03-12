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Алексей Боржонов
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Председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса» стала бывшая глава штаба Путина Материал редакции

Елена Шмелёва была сопредседателем избирательного штаба Путина на выборах в 2018 году

6 комментариев
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​Елена Шмелёва Фото Виталия Волобуева, «Коммерсантъ»

Руководитель образовательного центра «Сириус» и фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва стала председателем совета Фонда общественных интересов «Яндекса». Об этом сообщили ТАСС и «Ведомости» со ссылкой на источники. Газете информацию подтвердил представитель компании.

Генеральный директор «Яндекса» Елена Бунина стала исполнительным директором фонда, рассказали «Ведомости». Кроме Буниной и Шмелёвой в совет вошли ещё девять человек:

  • Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож;
  • Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян;
  • Гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков;
  • Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
  • Президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов.

В 2000-х Шмелева возглавляла аналитическое управление центрального исполкома «Единой России». В 2018 году Елена Шмелёва была одним из сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина. «Русская служба Би-би-си» отметила, что президент России неоднократно посещал «Сириус», а сама Шмелёва — мероприятия с участием Путина.

В ноябре 2019 года «Яндекс» объявил об изменении структуры компании и создал Фонд общественных интересов, которому передал часть управленческих функций. По данным «Ведомостей», изменение структуры согласовано с Кремлём — компания пошла на такой шаг, чтобы снизить давление властей.

Сам «Яндекс» утверждал, что Фонд общественных интересов — не государственная структура, которая нужна для «мониторинга баланса интересов при обсуждении чувствительных для общества вопросов».

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#новости #яндекс

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6 комментариев
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Молчаливый кот

4
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Порядочный коктейль

2

Ого, не думал, что у Путина был избирательный штаб, зачем он ему O.o
Берешь просто и избираешься заново, сколько хочешь и когда хочешь

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Sergey Lukianov

2

Правильно. Трансгендеры имеют у нас в стране равные со всеми права!

Ответить

Zasad Asdasd

1

Нда, настолько благоприятная среда для ведения бизнеса, что Воложу пришлось наделять левых ящеров правом голоса, лишь бы бизнес не отжали. Не помогло здорованье за ручку с Димоном и Пу

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Подземный чайник

0

Дюков руководит Газпром Нефть, Российский футбольный союз, теперь ещё тут. Какой же талантливый, невероятно просто

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Ишхан Симонян

0

Яндекс.Бан

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