Одного поместили под домашний арест, а второму запретили пользоваться мобильной связью и интернетом.

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Саратовский областной суд выпустил из СИЗО двух подростков, подозреваемых в подготовке нападения на школу. Об этом пишет РИА «Новости».

Одного из подростков перевели под домашний арест. Второму запретили общаться с другими фигурантами дела, а также пользоваться мобильной связью и интернетом.

26 февраля ФСБ задержала в Саратове двух подростков 2005 года рождения по подозрению в подготовке нападения на местную школу. Это случилось на территории заброшенного бомбоубежища, где те, по данным ведомства, хранили обрез ружья. Кроме него, предположительно, подростки планировали использовать при нападении зажигательные смеси.

В ходе допроса, один из задержанных признался в подготовке преступления. Он заявил, что атака была запланирована на май 2020 года. Подросток также отметил, что его партнёр рассчитывал убить до 40 человек.