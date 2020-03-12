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«Очень неэтично и несправедливо воспроизводить так много моих снимков один за другим».
Немецкого фотографа Максимилиана Манна, которого номинировали на международный конкурс World Press Photo, обвинили в плагиате. Фотограф Солмаз Дарьяни заявила, что Манн «похитил» идею её проекта, посвящённого высыханию иранского озера Урмия.
Манн работал над проектом с 2018 по 2019 год. На снимках представлены панорамные виды озера, занятия местных жителей, интерьеры их домов. Схожие сюжеты освещает и Дарьяни в своём проекте, над которым она работала с 2014 по 2016 год.
В частности, схожи ракурсы на панорамных видах озера, сюжеты со сбором фруктов и игрой в футбол, а также некоторые локации. Различаются детали снимков — количество людей на них и объекты.
Дарьяни заявила, что нет ничего неправильного в том, чтобы освещать одну тему, но «воспроизводить один за другим снимки» из её истории она считает неэтичным и несправедливым.
Она рассказала, что как иранской женщине-фотографу ей было сложно работать над проектом. Дарьяни назвала тему работы очень личной и добавила, что «теперь проект похитили».
Издание PetaPixel опубликовало комментарий Максимилиана Манна. Он сказал, что его проект состоит не только из тех фотографий, которые номинировали на World Press Photo. Фотограф утверждает, что сделал больше 11 тысяч снимков.
При этом Манн не отрицает, что видел другие проекты, посвященные теме высыхания озера Урмия, в том числе работу Дарьяни, но обвинения в плагиате отверг.
Серию фотографий Максимилиана Манна номинировали на премию в категории «Окружающая среда». Победителей объявят на церемонии награждения, которая пройдёт 16 апреля в Амстердаме.
пусть возьмёт с полки пирожок за ремейк
Они приехали в одно и то же место с одной идеей, не удивительно, что объектов интереса на локации не так много и фото похожи. Но помимо этих фото у него есть куча других, совершенно не похожих.
Если бы он выдавал её снимки за свои, то это уже другое дело. А так снимки персонально его, причем сделаны лучше.
к локациям вопросов нет. вопросы, что в этих локациях он снял те же сюжеты на ту же тему.
пусть возьмёт два пирожка за ремикс
Единственный реально скопированный снимок тот, что с печкой. Остальные не очень и похожи.
довольно похожи: футбол, селфи палка, разгрузка соли (?)
Селфи и разгрузка разные.
сюжет одинаков, в том же месте, по той же теме. я закончил это хождение по кругу
Вряд ли на соляном озере есть что фоткать, кроме добычи соли. Эти снимки разные.
Ты можешь не полениться и открыть их проекты на их сайтах. Из того гигантского количества фотографий две-три совпали. В этом ничего преступного нет.
Ещё скажи, что люди случайно не могут придумать похожие треки, учитывая однообразность электронной музыки.
Т.е корабль, сжигание, люди на берегу - не очень похоже? ))
Корабль, как объект интереса, привлёк бы абсолютно любого фотографа. Люди есть на любом берегу, взял и сфоткал. Если, как он говорит, он сделал 11к фото на локации, это не удивительные совпадения.
Согласен, но этот корабль можно сфоткать еще с углов 30 минимум. А тут на некоторых снимках даже кадрирование похоже. Чувак просто талантливее и сделал более удачные снимки, но суть просто спизжена, это же очевидно.
Корабль у них не особо похож честно. Уверен, у него были ещё 100 ракурсов, но этот самый выигрышный, вот и всё.
У них в проектах есть куча непохожих и совсем разных фото, совпадения пары не говорит ни о чём.
Ну ладно, допустим.
Фотка с комнатой и трубой, там плакат и фотка на стене одна и таже. Это что, местная администрация или чепок? ) Да даже там, ну поверь, зайдет 5 фотографов - и у них у всех будут разные фотографии. Кто-то общий план возьмет, кто-то средний, кто-то лицо и на окно выйдет. Ну чтобы так похоже именно стилистически создать фотографии - ну это реально невероятным кажется )
Одно дело - когда ты берешь референс и делаешь лучше (как он сделал). Другое, когда ты говоришь, что вообще не видел этих фоток и выдаешь такое..
Интересный кран
Если, как он говорит, он сделал 11к фото на локации, это не удивительные совпадения.
А если он пиздит?) Но вообще, работа фотографа чуть чуть отличается от алгоритма Google Street View. Он не ходит по площади взад вперед и не хуярит 360 градусные панорамы через каждый метр. И не важно сколько он вообще наделал фоток. Он мог сделать всё 11 тыщ с одного ракурса, вообще не важно. Важно то какие он фотографии выложил. А выложил он с точностью совпадающие ракурсы. Да хоть 100 миллионов фоток сделал.
тадам
Статистический ключ
Ну это наверное единственный кадр, который можно называть сплагиаченным, остальное отдаленно похожи. Хотя если он действительно 11к фоток сделал, то и этот вполне возможно совпадение.
Интересный кран
Ну так и она наверное не одну сотню фото сделала. Важно не то сколько он сделал, а что он выложил именно эти. Или он всем скопом там 11 тыщ выгрузил? Я прост не смотрел че там у него
Лол, они освещали одну и ту же тему конечно у них будут похожие локации и сюжеты.
Это отмаза прокатывает для тех кто не имеет отношения к искусству. Одну и ту же тему можно пиздец совсем по-разному подать/раскрыть. Если бы можно было просто делать одинаковые сюжеты чуть лучше чем человек сделал до тебя, то в картинной галерее мы бы наслаждались всего одной картиной, смотрели бы один фильм, читали бы одну книгу и слушали бы одну песню / музыку. Но ведь это не так епт.
Вообще, по большому счету, в этом и состоит мастерство - показать какую-то общую тему совершенно не так как это сделали до тебя. В этом настоящая ценность. Либо, если ты заимствуешь, то хотя бы открыть какое-то новое видение проблемы, "взглянуть под другим углом" прости господи. А просто взять что-то и сделать качественнее - это ремесло, тоже не плохо, но лично я награждать бы за такое не стал. Возможно ты бы сделал по-другому, в сущности похуй)
Это отмаза прокатывает для тех кто не имеет отношения к искусству.
ржу. Это как раз у тебя мнение офисной обывалы, который не может увидеть разницу в приведённых снимках (а она есть и большая) и строчит графоманию про искусство, картины и прочее.
фотографини
Шта
Ну серьёзно?)
Понимаю ее возмущение, но у немца композиции намного лучше, нормально использовать референсы, все искусство — сплошной плагиат, главное привнести новое или улучшить старое, что он и сделал.
вот этот аргумент считаю неправильным. И что, что 7? а букв 33 в русском алфавите и что?
В общем, остается определить, кто за кем ходил во время съемок.
*Больше верю Максу, так как *фотографесса из Азии* звучит более хайпово и наверняка ей бы дали какую-нить премию, а не мужику-немцу.
Только 3 фотки имеют явное значимое сходство.
Остальные композиционно отличаются.