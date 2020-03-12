Моя работа состоит из множества снимков и очень разнообразна. Я категорически отвергаю обвинения в плагиате. Я никогда не посещал намеренно те же места, что и она, и не фотографировал одинаковые сюжеты, и я сожалею, что огромные различия между нашими работами игнорируются.

Когда вы внимательно посмотрите на обе работы в целом, различия станут очень ясными.

