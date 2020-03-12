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Алексей Боржонов
4206

Фотограф обвинила в плагиате номинанта World Press Photo. В их снимках похожие сюжеты и ракурсы, но разные детали Материал редакции

«Очень неэтично и несправедливо воспроизводить так много моих снимков один за другим».

43 комментария
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Немецкого фотографа Максимилиана Манна, которого номинировали на международный конкурс World Press Photo, обвинили в плагиате. Фотограф Солмаз Дарьяни заявила, что Манн «похитил» идею её проекта, посвящённого высыханию иранского озера Урмия.

Манн работал над проектом с 2018 по 2019 год. На снимках представлены панорамные виды озера, занятия местных жителей, интерьеры их домов. Схожие сюжеты освещает и Дарьяни в своём проекте, над которым она работала с 2014 по 2016 год.

В частности, схожи ракурсы на панорамных видах озера, сюжеты со сбором фруктов и игрой в футбол, а также некоторые локации. Различаются детали снимков — количество людей на них и объекты.

Дарьяни заявила, что нет ничего неправильного в том, чтобы освещать одну тему, но «воспроизводить один за другим снимки» из её истории она считает неэтичным и несправедливым.

Нет ничего неправильного в том, чтобы освещать одну тему. На самом деле это даже помогает сделать важный вопрос более заметным. Но очень неэтично и несправедливо воспроизводить так много моих снимков один за другим. На мой взгляд, работа Манна — неискреннее и плохое подражание.

Солмаз Дарьяни
фотограф

Она рассказала, что как иранской женщине-фотографу ей было сложно работать над проектом. Дарьяни назвала тему работы очень личной и добавила, что «теперь проект похитили».

Издание PetaPixel опубликовало комментарий Максимилиана Манна. Он сказал, что его проект состоит не только из тех фотографий, которые номинировали на World Press Photo. Фотограф утверждает, что сделал больше 11 тысяч снимков.

При этом Манн не отрицает, что видел другие проекты, посвященные теме высыхания озера Урмия, в том числе работу Дарьяни, но обвинения в плагиате отверг.

Моя работа состоит из множества снимков и очень разнообразна. Я категорически отвергаю обвинения в плагиате. Я никогда не посещал намеренно те же места, что и она, и не фотографировал одинаковые сюжеты, и я сожалею, что огромные различия между нашими работами игнорируются.

Когда вы внимательно посмотрите на обе работы в целом, различия станут очень ясными.

Максимилиан Манн
фотограф

Серию фотографий Максимилиана Манна номинировали на премию в категории «Окружающая среда». Победителей объявят на церемонии награждения, которая пройдёт 16 апреля в Амстердаме.

#новости #арт #скандалы

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43 комментария
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Неясный томагавк_два

25

У него фото честно лучше. 

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Dmitry Korotchik

Неясный
3

пусть возьмёт с полки пирожок за ремейк

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Неясный томагавк_два

Dmitry
6

Они приехали в одно и то же место с одной идеей, не удивительно, что объектов интереса на локации не так много и фото похожи. Но помимо этих фото у него есть куча других, совершенно не похожих. 
Если бы он выдавал её снимки за свои, то это уже другое дело. А так снимки персонально его, причем сделаны лучше. 

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Dmitry Korotchik

Неясный
2

к локациям вопросов нет. вопросы, что в этих локациях он снял те же сюжеты на ту же тему.
пусть возьмёт два пирожка за ремикс

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Неясный томагавк_два

Dmitry
1

Единственный реально скопированный снимок тот, что с печкой. Остальные не очень и похожи. 

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Dmitry Korotchik

Неясный
3

довольно похожи: футбол, селфи палка, разгрузка соли (?)

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Неясный

Dmitry
0

Селфи и разгрузка разные. 

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Dmitry Korotchik

Неясный
2

сюжет одинаков, в том же месте, по той же теме. я закончил это хождение по кругу

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Неясный

Dmitry
0

Вряд ли на соляном озере есть что фоткать, кроме добычи соли. Эти снимки разные. 

Ты можешь не полениться и открыть их проекты на их сайтах. Из того гигантского количества фотографий две-три совпали. В этом ничего преступного нет.  

Ещё скажи, что люди случайно не могут придумать похожие треки, учитывая однообразность электронной музыки. 

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Евгений Наумов

Неясный
1

Т.е корабль, сжигание, люди на берегу - не очень похоже? ))

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Неясный

Евгений
0

Корабль, как объект интереса, привлёк бы абсолютно любого фотографа. Люди есть на любом берегу, взял и сфоткал. Если, как он говорит, он сделал 11к фото на локации, это не удивительные совпадения. 

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Евгений Наумов

Неясный
3

Согласен, но этот корабль можно сфоткать еще с углов 30 минимум. А тут на некоторых снимках даже кадрирование похоже. Чувак просто талантливее и сделал более удачные снимки, но суть просто спизжена, это же очевидно. 

Ответить

Неясный

Евгений
0

Корабль у них не особо похож честно. Уверен, у него были ещё 100 ракурсов, но этот самый выигрышный, вот и всё. 

У них в проектах есть куча непохожих и совсем разных фото, совпадения пары не говорит ни о чём. 

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Евгений Наумов

Неясный
0

Ну ладно, допустим.
Фотка с комнатой и трубой, там плакат и фотка на стене одна и таже. Это что, местная администрация или чепок? ) Да даже там, ну поверь, зайдет 5 фотографов - и у них у всех будут разные фотографии. Кто-то общий план возьмет, кто-то средний, кто-то лицо и на окно выйдет. Ну чтобы так похоже именно стилистически создать фотографии - ну это реально невероятным кажется ) 
Одно дело - когда ты берешь референс и делаешь лучше (как он сделал). Другое, когда ты говоришь, что вообще не видел этих фоток и выдаешь такое..

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Неясный

Евгений
0

Он же не отрицал, что видел её работы. 

Ответить

Интересный кран

Неясный
1

 Если, как он говорит, он сделал 11к фото на локации, это не удивительные совпадения. 

А если он пиздит?) Но вообще, работа фотографа чуть чуть отличается от алгоритма Google Street View. Он не ходит по площади взад вперед и не хуярит 360 градусные панорамы через каждый метр. И не важно сколько он вообще наделал фоток. Он мог сделать всё 11 тыщ с одного ракурса, вообще не важно. Важно то какие он фотографии выложил. А выложил он с точностью совпадающие ракурсы. Да хоть 100 миллионов фоток сделал.

Ответить

Dmitry Korotchik

24

тадам

Ответить

Статистический ключ

Dmitry
6

Ну это наверное единственный кадр, который можно называть сплагиаченным, остальное отдаленно похожи. Хотя если он действительно 11к фоток сделал, то и этот вполне возможно совпадение.

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Интересный кран

Статистический
1

Ну так и она наверное не одну сотню фото сделала. Важно не то сколько он сделал, а что он выложил именно эти. Или он всем скопом там 11 тыщ  выгрузил? Я прост не смотрел че там у него 

Ответить

Александр Юткин

Статистический
0
Ответить

Интересный кран

21

Ну вообще его фотки выглядят поинтереснее/покачественнее, но сюжеты спизжены стопроцентов. Я тут на стороне иранской фотографИНИ. То что у нее меньше скиллов не значит что ее сюжеты можно пиздить. Фу таким быть 

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Сергей Васильев

Интересный
1

Лол, они освещали одну и ту же тему конечно у них будут похожие локации и сюжеты.

Ответить

Интересный кран

Сергей
9

Это отмаза прокатывает для тех кто не имеет отношения к искусству. Одну и ту же тему можно пиздец совсем по-разному подать/раскрыть. Если бы можно было просто делать одинаковые сюжеты чуть лучше чем человек сделал до тебя, то в картинной галерее мы бы наслаждались всего одной картиной, смотрели бы один фильм, читали бы одну книгу и слушали бы одну песню / музыку. Но ведь это не так епт.

Вообще, по большому счету, в этом и состоит мастерство - показать какую-то общую тему совершенно не так как это сделали до тебя. В этом настоящая ценность. Либо, если ты заимствуешь, то хотя бы открыть какое-то новое видение проблемы, "взглянуть под другим углом" прости господи. А просто взять что-то и сделать качественнее - это ремесло, тоже не плохо, но лично я награждать бы за такое не стал. Возможно ты бы сделал по-другому, в сущности похуй)

Ответить

Сергей Васильев

Интересный
0

Это отмаза прокатывает для тех кто не имеет отношения к искусству. 

ржу. Это как раз у тебя мнение офисной обывалы, который не может увидеть разницу в приведённых снимках (а она есть и большая) и строчит графоманию про искусство, картины и прочее. 

Ответить

Интересный кран

Сергей
1

Ты просто насквозь меня видишь, blya 🤥

Ответить

Тонкий звук

Интересный
1

фотографини

Шта

Ответить

Интересный кран

Тонкий
0

Ну серьёзно?)

Ответить

Тонкий звук

Интересный
0

Слишком жырно

Ответить

Интересный кран

Тонкий
0

Та не, норм 

Ответить

Архитектурный Абдужаббор

10

Кому деньги заносить?

Ответить

Dmitry Korotchik

Архитектурный
2

это номинировали куда-то?

Ответить

Интересный кран

Архитектурный
0

Это скам

Ответить

Sapar Nurkamal

8

Понимаю ее возмущение, но у немца композиции намного лучше, нормально использовать референсы, все искусство — сплошной плагиат, главное привнести новое или улучшить старое, что он и сделал. 

Ответить

Линейный диод

5

Это называется референс...

Ответить

Сергей

Линейный
0

"омаж"

Ответить

Желтый микрофон

3

а нот вообще всего семь, представляете

Ответить

Степан Кучеренко

Желтый
0

вот этот аргумент считаю неправильным. И что, что 7? а букв 33 в русском алфавите и что?

Ответить

Неясный томагавк_два

Степан
0

Ты используешь такие же слова как я! Вор!

Ответить

Tyler Durden

2

и добавила, что «теперь проект похитили».

Мой проект сбижаааааль

Ответить

Mmmax

1

В общем, остается определить, кто за кем ходил во время съемок.

*Больше верю Максу, так как *фотографесса из Азии* звучит более хайпово и наверняка ей бы дали какую-нить премию, а не мужику-немцу.

Ответить

Sasha Mart

Mmmax
1

Внимательно посмотрите на даты проектов

Ответить

Alexey Snooker

–2

Ну спиздил и спиздил

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Озорной Лис

0

Только 3 фотки имеют явное значимое сходство.
Остальные композиционно отличаются.

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