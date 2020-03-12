Прямой эфир
Напоминание свыше.
12 марта в небе неподалёку от залива Порт Джэксон в центре Сиднея появилась надпись «Мойте руки». Ранее австралийские органы здравоохранения напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.
В начале марта австралийцы начали массово скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии. Из-за образовавшегося дефицита производители увеличили производство, а супермаркеты ограничили продажу товара.
К 12 марта в стране зарегистрировано 126 подтверждённых случаев заражения, в том числе 64 в Новом Южном Уэльсе. Ранее американский актёр Том Хэнкс, который находится в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли, сообщил, что он и его жена заражены коронавирусом и намерены «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности».
send и sand — два разных слова
Линейный диод
Бляяя, это же надо так ошибиться...
Исправлять не буду, чтобы твой коммент не треля смысла.
Это мало кто делает.
Прошедший инструмент
Жаль
По крайней мере раньше я их мыл без последующего опрыскивания мирамистином
Прочный пистолет
Есть инфа, что мирамистин - параша ебучая, тобишь, пустышка.
Это банальный антисептик, причем очень слабый. Лечиться или убивать коронавирус им не получится
Прошедший инструмент
Скорее всего лучше обрабатывать руки между мытьем антисептическим гелем
Прошедший инструмент
С мытьем рук в женских туалетах дела обстоят получше, конечно. Руки не моет одна-две из 10.
Что Примечательно, в офисе таких не моющих руки женщин сразу замечают и кулуарно осуждают и обсуждают.
Трамп тоже сказал мыть а наш молчит.
Слушай, чей ты твинк, Орлова?
Сомнительно что ты Кадашов, сразу по комментариям было бы понятно. Может ты пепси?
Пепси это kat vance как оказалось.
Ну ладно, может потом догадаюсь.
Вчера еще Формулу 1 призывал остановить