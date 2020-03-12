К 12 марта в стране зарегистрировано 126 подтверждённых случаев заражения, в том числе 64 в Новом Южном Уэльсе. Ранее американский актёр Том Хэнкс, который находится в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли, сообщил, что он и его жена заражены коронавирусом и намерены «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности».