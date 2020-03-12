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Ольга Жигулина
2215

В небе над Сиднеем неизвестный сделал надпись «Мойте руки»  Материал редакции

Напоминание свыше.

28 комментариев
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Фото @sc_redleader

12 марта в небе неподалёку от залива Порт Джэксон в центре Сиднея появилась надпись «Мойте руки». Ранее австралийские органы здравоохранения напомнили о необходимости соблюдать правила гигиены на фоне эпидемии коронавируса Covid-19.

В начале марта австралийцы начали массово скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии. Из-за образовавшегося дефицита производители увеличили производство, а супермаркеты ограничили продажу товара.

К 12 марта в стране зарегистрировано 126 подтверждённых случаев заражения, в том числе 64 в Новом Южном Уэльсе. Ранее американский актёр Том Хэнкс, который находится в Австралии на съёмках фильма про Элвиса Пресли, сообщил, что он и его жена заражены коронавирусом и намерены «тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции от общества для безопасности».

#covid19 #новости

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28 комментариев
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Британский пёс_анон

19

И инструкция тем, кому бумаги не хватило.

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Линейный диод

14

Ну вы поняли...

Ответить

Пакетик Чайный

Линейный
2

send и sand — два разных слова

Ответить

Eugene Kudashev

Пакетик
0

i am very smart

Ответить

Линейный диод

Пакетик
0

Бляяя, это же надо так ошибиться... 

Исправлять не буду, чтобы твой коммент не треля смысла. 

Ответить

Прошедший инструмент

3

Но ведь руки и так надо мыть. Без всяких короновирусов

Ответить

Корона Вирус

Прошедший
1

Это мало кто делает.

Ответить

Прошедший инструмент

Корона
7

Жаль

Ответить

Корона Вирус

Прошедший
0

Объясни мем

Ответить

Крошечный Валера

Корона
0
Ответить

Evgeniy Smirnov

Прошедший
0

По крайней мере раньше я их мыл без последующего опрыскивания мирамистином

Ответить

Прочный пистолет

Evgeniy
1

Есть инфа, что мирамистин - параша ебучая, тобишь, пустышка.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Прочный
1

Фиг знает, я при ангине прыскал и норм было

Ответить

Сергей Лукин

Прочный
0

Это банальный антисептик, причем очень слабый. Лечиться или убивать коронавирус им не получится

Ответить

Прошедший инструмент

Evgeniy
0

Скорее всего лучше обрабатывать руки между мытьем антисептическим гелем

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Poe Ghost

Прошедший
0

Я всегда нахожусь в недоумении, забредая иногда в уборные баров или ТРЦ: руки на выходе моет ну треть от силы. В женских туалетах так же?

Ответить

Прошедший инструмент

Poe
1

С мытьем рук в женских туалетах дела обстоят получше, конечно. Руки не моет одна-две из 10. 
Что Примечательно, в офисе таких не моющих руки женщин сразу замечают и кулуарно осуждают и обсуждают. 

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Корона Вирус

2

Трамп тоже сказал мыть а наш молчит.

Ответить

Печальный клуб

Корона
0

Слушай, чей ты твинк, Орлова?

Ответить

Корона Вирус

Печальный
0

https://tjournal.ru/u/302930-neold-obhod-ogranicheniy

Ответить

Печальный клуб

Корона
0

Сомнительно что ты Кадашов, сразу по комментариям было бы понятно. Может ты пепси?

Ответить

Корона Вирус

Печальный
0

Пепси это kat vance как оказалось.

Ответить

Печальный клуб

Корона
0

Ну ладно, может потом догадаюсь.

Ответить

Михаил Бочаров

Печальн…
0
Ответить

Аристарх Знаменский

2

Wash  Hanks

Ответить

Структурный дым

0

Почему неизвестный? Это Бог, он же Б-г, Яхве, он же Гоша, он же Жора

Ответить

Вэш Ураган

0

Вчера еще Формулу 1 призывал остановить

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Сергей Зайкевич

Вэш
0

Кто?

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