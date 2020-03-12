Но информации об окончании сбора поправок там нет.

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В WhatsApp началась рассылка сообщений о поправках в Конституцию. В ней распространяется информация, что «умные люди» предлагают добавить поправку о выплате россиянам 10% доходов с продажи ресурсов (нефти, леса, газа и других). Об этом пишет Znak.com.

Источник рассылки неизвестен. Согласно скриншоту сообщения, в нём нет сведений об окончании сбора поправок в Конституцию, а также принятии законопроекта Госдумой и Советом Федерации. В рассылке также не указана дата голосования.

Фото Znak.com

Поправки в Конституцию включают упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, и ряд других изменений. В этот список также входит обнуление число президентских сроков для Владимира Путина. Законопроект с поправками поддержали Госдума и Совет Федерации.