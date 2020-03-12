Прямой эфир
Но информации об окончании сбора поправок там нет.
В WhatsApp началась рассылка сообщений о поправках в Конституцию. В ней распространяется информация, что «умные люди» предлагают добавить поправку о выплате россиянам 10% доходов с продажи ресурсов (нефти, леса, газа и других). Об этом пишет Znak.com.
Источник рассылки неизвестен. Согласно скриншоту сообщения, в нём нет сведений об окончании сбора поправок в Конституцию, а также принятии законопроекта Госдумой и Советом Федерации. В рассылке также не указана дата голосования.
Поправки в Конституцию включают упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, и ряд других изменений. В этот список также входит обнуление число президентских сроков для Владимира Путина. Законопроект с поправками поддержали Госдума и Совет Федерации.
12 марта стало известно, что две трети заксобраний регионов одобрили поправки в конституцию. Региональные органы потратили на рассмотрение документа около суток, хотя у них был на это год. Теперь документ направят на рассмотрение в Конституционный суд.
Какие выплаты мне полагаются?
Справедливый браслет
Спойлер: этого не хватит
На кремацию должно хватить
Почтовый парфюмер
не хватило
там еще предлагают вернуть 100500миллионов миллиардов за НДС. отправь данные карты (и cvv не забудь) и жди.
Диктуй номер куда отправлять
тут это, надо сначала скинуть 1000р на карту мне, чтобы платеж твой прошел. там просто какие то ограничения банка.
Ну давай номер карты, не тяни, сил нет ждать
блин, теперь уже я начал бояться, что меня разведут)
Та падажжи, сегодня 10 это ещё не миллион, а завтра уже не миллион
Элементарный Филипп
Никогда не миллион, авторы рассылки подменяют понятия, государство не может делится доходом от добычи, так как у государства есть только налоги на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины. Чтобы делаится доходом сначала придется национализировать все добывающие отрасли.
Ну как бы направить собираемый налог на пособие это настолько невозможно?
Элементарный Филипп
А расходная часть бюджета святым духом будут финансироваться?
А на Аляске святым духом финансируется?
Элементарный
На Аляске крошечное население и сверх высокая по сравнению со странами третьего мира эффективность работы добывающих компаний. Кстати на Аляске получают эту надбавку далеко не все (а на местной Аляске вообще никто).
На Аляске население крошечное и что? У нас будет не тысяча баксов на нос а 50 баксов, к примеру.
Речь-то про техническую возможность обставить "доходы от добычи ископаемых" и без национализации. В этой ветке вообще речь про другое шла.10 баксов это не миллион рублей по текущему курсу (пока ещё). Зачем вообще шутки объяснять?
Выходит, у нас с ископаемых и леса доходов лишь на триллион рублей всего-то? Или что?
Чистой прибыли от их добычи не так много и не надо путать то что "лежит в земле" с добытым.
Ну даже если считать от чистой прибыли - выходят вопросы
У нас есть бюджетное правило, по которому деньги от продажи нефти выше заложенной в бюджете цены в 40 баксов направляют в ФНБ
До ввода правила в мае 2018 в фонде было 4 трлн
Сейчас - 8.25 трлн
И это при условии, что нефтянники совсем без денег не остаются
За 2019 год в фонд направили примерно 3.5 трлн рублей, если делить на всех - выходит примерно 25к в год на каждого россиянина
Если взять условные 50% - то им в год на руки можно было б дать уже 50к в год, что хорошее подспорье. Заодно можно за счет роста потребления экономику подогреть
Не "деньги от продажи нефти", а налоги полученые в результате такой продажи, государство нефтью не торгует, этим занимаются частные компании (пусть даже и с большой акционерной долей государства)
Не, тут писечка именно в том (если я верно понимаю), что изымаются в фонд сверхдоходы от продажи нефти выше этой цены
А с оставшихся доходов уже берутся остальные налоги
Элементарный
В этом случае будущее известно, осязаемо и на него можно посмотреть прямо сейчас: https://www.rbc.ru/tags/?tag=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
Основной Петя
приятно читать того у кого в голове пони розовыми радугами не срут, тут это редко прям
Видный вентилятор
среди поправок есть предложение, согласно которому россиянам будут выплачивать 10% доходов с продажи ресурсов
Окей, теперь @Arthur Khamzin , нет в том сообщении ничего подобного, перечитай.
Я немного не успел подкорректировать. У меня стояла плашка дополняется. Уже пофиксил. Но спасибо, что обратил внимание
Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.
От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
ой, и под новый год, как удобно.
как хорошо, когда столько заботы и вся о нас.
скорее бы ванны из икр красных и черных.
А тем кто добывает + северные надбавки + арктическая зона, бонусы полагаются наверняка?) Не жизнь, а сказка)