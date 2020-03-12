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Arthur Khamzin
1653

В WhatsApp началась рассылка сообщений о предложении внести в Конституцию поправку о выплате россиянам доходов с нефти Материал редакции

Но информации об окончании сбора поправок там нет.

38 комментариев
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В WhatsApp началась рассылка сообщений о поправках в Конституцию. В ней распространяется информация, что «умные люди» предлагают добавить поправку о выплате россиянам 10% доходов с продажи ресурсов (нефти, леса, газа и других). Об этом пишет Znak.com.

Источник рассылки неизвестен. Согласно скриншоту сообщения, в нём нет сведений об окончании сбора поправок в Конституцию, а также принятии законопроекта Госдумой и Советом Федерации. В рассылке также не указана дата голосования.

Фото Znak.com

Поправки в Конституцию включают упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, и ряд других изменений. В этот список также входит обнуление число президентских сроков для Владимира Путина. Законопроект с поправками поддержали Госдума и Совет Федерации.

12 марта стало известно, что две трети заксобраний регионов одобрили поправки в конституцию. Региональные органы потратили на рассмотрение документа около суток, хотя у них был на это год. Теперь документ направят на рассмотрение в Конституционный суд.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

Спасибо за наводку fox_rus
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38 комментариев
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Evgeniy Smirnov

1

Какие выплаты мне полагаются?

Ответить

Ведущий велосипед

Evgeniy
37

за щеку

Ответить

Справедливый браслет

Evgeniy
18
Ответить

Litnikov Danil

Справедливый
0

Спойлер: этого не хватит

Ответить

Илья Гераськин

Litnikov
0

На кремацию должно хватить

Ответить

Почтовый парфюмер

Илья
1

не хватило

Ответить

Илья Гераськин

Почтовый
1

Поэтому мы все ещё живы!

Ответить

Степан Кучеренко

Evgeniy
1

там еще предлагают вернуть 100500миллионов миллиардов за НДС. отправь данные карты (и cvv не забудь) и жди.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Степан
0

Диктуй номер куда отправлять

Ответить

Степан Кучеренко

Evgeniy
2

тут это, надо сначала скинуть 1000р на карту мне, чтобы платеж твой прошел. там просто какие то ограничения банка.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Степан
0

Ну давай номер карты, не тяни, сил нет ждать

Ответить

Степан Кучеренко

Evgeniy
0

блин, теперь уже я начал бояться, что меня разведут)

Ответить

Evgeniy Smirnov

Степан
0

чего уже бояться, нас всех уже позавчера развели 

Ответить

Элементарный Филипп

5

Это уже обсуждалось неоднократно - как в ОАЭ не выйдет, так как слишком много "ртов" и если делить на всех, то получается что - то в районе по 10$ на нос в год. Т.е. заявленный Миллион - выдумка.

Ответить

Атлант поправил плечи

Элементарный
8

Та падажжи, сегодня 10 это ещё не миллион, а завтра уже не миллион

Ответить

Элементарный Филипп

Атлант
1

Никогда не миллион, авторы рассылки подменяют понятия, государство не может делится доходом от добычи, так как у государства есть только налоги на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины. Чтобы делаится доходом сначала придется национализировать все добывающие отрасли.

Ответить

Илья Гераськин

Элементарный
0

Ну как бы направить собираемый налог на пособие это настолько невозможно?

Ответить

Элементарный Филипп

Илья
1

А расходная часть бюджета святым духом будут финансироваться?

Ответить

Илья Гераськин

Элемент…
0

А на Аляске святым духом финансируется?

Ответить

Элементарный

Илья
0

На Аляске крошечное население и сверх высокая по сравнению со странами третьего мира эффективность работы добывающих компаний. Кстати на Аляске получают эту надбавку далеко не все (а на местной Аляске вообще никто).

Ответить

Илья Гераськин

Элемент…
0

На Аляске население крошечное и что? У нас будет не тысяча баксов на нос а 50 баксов, к примеру. 
Речь-то про техническую возможность обставить "доходы от добычи ископаемых" и без национализации. В этой ветке вообще речь про другое шла.10 баксов это не миллион рублей по текущему курсу (пока ещё). Зачем вообще шутки объяснять?

Ответить

Евгений Клочков

Элементарный
0

Выходит, у нас с ископаемых и леса доходов лишь на триллион рублей всего-то? Или что? 

Ответить

Элементарный Филипп

Евгений
1

Чистой прибыли от их добычи не так много и не надо путать то что "лежит в земле" с добытым.

Ответить

Евгений Клочков

Элементарный
0

Ну даже если считать от чистой прибыли - выходят вопросы
У нас есть бюджетное правило, по которому деньги от продажи нефти выше заложенной в бюджете цены в 40 баксов направляют в ФНБ

До ввода правила в мае 2018 в фонде было 4 трлн

Сейчас - 8.25 трлн

И это при условии, что нефтянники совсем без денег не остаются

За 2019 год в фонд направили примерно 3.5 трлн рублей, если делить на всех - выходит примерно 25к в год на каждого россиянина

Если взять условные 50% - то им в год на руки можно было б дать уже 50к в год, что хорошее подспорье. Заодно можно за счет роста потребления экономику подогреть

Ответить

Элементарный Филипп

Евгений
2

Не "деньги от продажи нефти", а налоги полученые в результате такой продажи, государство нефтью не торгует, этим занимаются частные компании (пусть даже и с большой акционерной долей государства)

Ответить

Евгений Клочков

Элемент…
0

Не, тут писечка именно в том (если я верно понимаю), что изымаются в фонд сверхдоходы от продажи нефти выше этой цены

А с оставшихся доходов уже берутся остальные налоги 

Ответить

Элементарный

Евгений
1

В этом случае будущее известно, осязаемо и на него можно посмотреть прямо сейчас: https://www.rbc.ru/tags/?tag=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0

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Ответить

Основной Петя

Элемент…
0

приятно читать того у кого в голове пони розовыми радугами не срут, тут это редко прям

Ответить

Видный вентилятор

6

В сообщении сказано об обсуждении возможности внесения и каких-то хороших людях, а не о том, что есть такая поправка. Кликбейтно выглядит.

Ответить

Видный вентилятор

Видный
0

среди поправок есть предложение, согласно которому россиянам будут выплачивать 10% доходов с продажи ресурсов

Окей, теперь @Arthur Khamzin , нет в том сообщении ничего подобного, перечитай.

Ответить

Arthur Khamzin

Видный
0

Я немного не успел подкорректировать. У меня стояла плашка дополняется. Уже пофиксил. Но спасибо, что обратил внимание

Ответить

Амир Аль-Мопеди

–3

Есть инфа от знающего человека, что у нас в стране скоро ожидаются реальные изменения. После того, как стабилизируют ситуацию в Сирии, уничтожат ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Тогда везде и сформируют торговый альянс со средним востоком. Нефть поднимут и будут держать, Европа ничего не сможет сделать. Сейчас главное не бухтеть.

От нас требуется сидеть тихо. После того, как все сделают, все будет у нас хорошо. Всем устроят довольствие, как Саудовским гражданам - каждый будет кататься в масле. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов, никаких навальных. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.

Ответить

Плохой друг

0

ой, и под новый год, как удобно.

как хорошо, когда столько заботы и вся о нас.

скорее бы ванны из икр красных и черных.

Ответить

Игнат Синицын

0

А тем кто добывает + северные надбавки + арктическая зона, бонусы полагаются наверняка?) Не жизнь, а сказка) 

Ответить

Игорь Туманов

0

Ахахахахахаха!!

Ответить

Евгений Наумов

0

:D

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Хехе. Кек.

Ответить

lpdf

0

главное для нас - получать зарплату и аванс

Ответить
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