Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
1405

Две трети регионов в течение суток поддержали поправки в Конституцию. Формально у них был на это год Материал редакции

Теперь поправки направят в Конституционный суд.

10 комментариев
В закладки

Закон о поправках в Конституцию одобрили законодательные органы более двух третей регионов России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

К моменту написания заметки обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом необходимый минимум — 57 субъектов. Поддержка закона двумя третями регионов — необходимое условие для внесения поправок в Конституцию согласно 136-й статье.

Формально у региональных парламентов есть год на рассмотрение законопроекта. В случае с поправками в Конституцию уже назначена дата голосования — 22 апреля 2020 года.

11 марта Госдума приняла поправки в третьем чтении. Среди них: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.

Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд и решит, возможно ли исполнение не вступивших в силу положений. Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

Новости
Подписан
Отписаться
В WhatsApp началась рассылка сообщений о предложении внести в Конституцию поправку о выплате россиянам доходов с нефти
Но информации об окончании сбора поправок там нет.
1
8
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 10, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149560, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 14:00:38 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149560, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149560\/get","add":"\/comments\/149560\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149560"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Желающий калькулятор

14

Самые высокие скорости в мире:
1. Болид Формулы 1
2. Флэш
3. Органы, одобряющие поправки в Конституцию.

Ответить

Справедливый браслет

Желающий
2

А где гепард и космический корабль?

Ответить

Желающий калькулятор

Справедливый
0

Отстают по скорости и не попали в топ. Суровый отбор

Ответить

Игнат Синицын

Желающий
0

4. Ртуть
5. Свет
6. Саша из Универа в постели 

Ответить

Андрей Стаховский

7

Сука, ну хоть видимость сделали бы, хоть какой-нибудь пидор бы не поддержал эти поправки, чтобы показать, что все-таки думают, что-то там делают. Но нет, им просто хуй класть на все, просто *ушел плакать.

Ответить

Litnikov Danil

Андрей
0

Народ соскучился по совку с вождём, вот и изображают совок

Ответить

Andre Macareno

Litnikov
0

Взять всё да и поделить

Ответить

Быстрый пёс_анон

Андрей
0

 хоть какой-нибудь пидор бы не поддержал эти поправки

Теперь лучше? 

Назван единственный сенатор, не поддержавший…
Сенатор Вячеслав Мархаев заявил, что осознанно проголосовал против изменений в Конституцию, но…
www.rusdialog.ru
Ответить

Игнат Синицын

0
Ответить

Sergey Volkov

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин поддержал обнуление своих сроков, но выступил против снятия ограничения на них и досрочных выборов в Госдуму
Обнуление сроков должен одобрить суд.
160
Новости
ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19
Всего зарегистрировали более 118 тысяч случаев заражения.
167
Новости
Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране: перемещения ограничили и посоветовали сидеть дома
В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.
160
Популярное за три дня
Интернет
Сайт «Путин навсегда»
В тексте Конституции «Президент Российской Федерации» заменили на «Владимир Владимирович Путин».
30
Разборы
Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное
Даже при более низких ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
248
Интернет
Рыбак из мема «Бать, тебе нормально?» похудел на 100 килограммов — и снова стал героем соцсетей
В 2014 году Сергей Кузнецов прославился тем, что в нетрезвом виде уснул на льду. Шесть лет спустя он рассказал, как взял себя в руки после смерти родных.
47

Прямой эфир

Человек-человек

Испёк свой первый хлеб

Игнат Синицын

Пермский чиновник Сергей Белов…

Михаил Бочаров

Президент Казахстана отменил…

Виолетта Макаревич

Новая шина с настраиваемым…

exwaifu

Новая шина с настраиваемым…

Shch

Пермский чиновник Сергей Белов…

Nadya Whatever

"Я пожалела, что открыла…

Arthur Khamzin

Пермский чиновник Сергей Белов…

exwaifu

Пермский чиновник Сергей Белов…

Михаил Подивилов

Путин в 2018 году о возвращении…

Данислав Жуков

Пермский чиновник Сергей Белов…

Илья Гераськин

В WhatsApp началась рассылка…

Антон Самохин

В небе над Сиднеем неизвестный…

Zoibana

В WhatsApp началась рассылка…

Mad Brainiac

BBC рассказали о скам фирме в…

Игнат Синицын

Путин в 2018 году о возвращении…

Илья Гераськин

В WhatsApp началась рассылка…

Илья Гераськин

В WhatsApp началась рассылка…

Михаил Бочаров

В небе над Сиднеем неизвестный…

Xenia White

Рыбак из мема «Бать, тебе…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "70ca7a96" }