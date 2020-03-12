Теперь поправки направят в Конституционный суд.

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Закон о поправках в Конституцию одобрили законодательные органы более двух третей регионов России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

К моменту написания заметки обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом необходимый минимум — 57 субъектов. Поддержка закона двумя третями регионов — необходимое условие для внесения поправок в Конституцию согласно 136-й статье.

Формально у региональных парламентов есть год на рассмотрение законопроекта. В случае с поправками в Конституцию уже назначена дата голосования — 22 апреля 2020 года.

11 марта Госдума приняла поправки в третьем чтении. Среди них: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.