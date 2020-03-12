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Теперь поправки направят в Конституционный суд.
Закон о поправках в Конституцию одобрили законодательные органы более двух третей регионов России. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.
К моменту написания заметки обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом необходимый минимум — 57 субъектов. Поддержка закона двумя третями регионов — необходимое условие для внесения поправок в Конституцию согласно 136-й статье.
Формально у региональных парламентов есть год на рассмотрение законопроекта. В случае с поправками в Конституцию уже назначена дата голосования — 22 апреля 2020 года.
11 марта Госдума приняла поправки в третьем чтении. Среди них: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, а также недопустимость отчуждения частей территории России и призывов к этому. В тот же день поправки поддержали в Совете Федерации.
Теперь поправки рассмотрит Конституционный суд и решит, возможно ли исполнение не вступивших в силу положений. Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля.
Справедливый браслет
А где гепард и космический корабль?
Сука, ну хоть видимость сделали бы, хоть какой-нибудь пидор бы не поддержал эти поправки, чтобы показать, что все-таки думают, что-то там делают. Но нет, им просто хуй класть на все, просто *ушел плакать.
Народ соскучился по совку с вождём, вот и изображают совок
Быстрый пёс_анон
хоть какой-нибудь пидор бы не поддержал эти поправки
Теперь лучше?