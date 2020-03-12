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Артём Мазанов
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Пермский чиновник Сергей Белов пожаловался в полицию на комментарий, в котором переставили первые две буквы его фамилии Материал редакции

Он посчитал это неуважением к власти.

37 комментариев
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​Сергей Белов

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов пожаловался в полицию из-за комментария во «ВКонтакте», в котором переставили первые две буквы его фамилии. Фотографию заявления опубликовали в сообществе «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ».

Чиновнику не понравились четыре комментария. В одном из которых две первые буквы его фамилии поменяли местами.

Пока **лов у власти, так и будет, разве вы не видите, с каждым годом дороги всё хуже и хуже.

комментарий, на который пожаловался Сергей Белов

Второй комментарий: «Да когда же уже посадят хоть одного чинушу за один мост… Сколько денег вбухали в мост, он уже должен быть просто золотым…», третий: «Х......В бы им столько во все дыры, сколько ям на дорогах!!!», третий: «Е****я администрация вообще на город **й забила».

Изображение из сообщества «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ»

Белов попросил привлечь авторов этих комментариев к ответственности по статье о неуважении к власти (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Пресс-секретарь чиновника подтвердил 59.ru подачу заявлений. Он также добавил, что администраторы сообщества заблокировали аккаунты работников местной администрации.

Нас огорчает то, что отдельные ресурсы к взвешенному разговору не готовы, о чём говорит тот факт, что они блокируют любое мнение, отличающиеся от их собственного. Так, упомянутый ресурс заблокировал аккаунты работников администрации, лишив тем самым своих подписчиков возможности прямого общения и оставив их в ситуации, где они могут лишь выражать негатив.

пресс-секретарь Сергея Белова

В 2017 году Белов подал в суд на жительницу из-за её поста во «ВКонтакте», где она возмутилась состоянием трассы и обвинила чиновника в бездействии и воровстве. Позже он отозвал иск.

#новости #право #безуважения

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37 комментариев
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Arthur Khamzin

17

Мне кажется после карты П-езда, это вполне логично.

Вообще создаётся впечатление, что в Перми не случайны такие вещи

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Достаточный меч

Arthur
10

Снова редакция своими шутками влезает на рынок лайков. Я вынужден обратится в Антимонопольный Комитет.

Ответить

Arthur Khamzin

Достаточный
0

Не, ну 1 лайк это серьёзно)

Ответить

Достаточный меч

Arthur
4

В суде будешь свои оправдашки лепить.

Ответить

Arthur Khamzin

Достаточный
0

Согласен. Я уже адвоката нанимаю

Ответить

Достаточный меч

Arthur
0

Готовлю иск в @Верховный суд TJ , далее общение только через адвокатов.

Ответить

Arthur Khamzin

Достато…
1

Чёртовы оппозиционеры. Чтоб вас...

Ответить

Слепой волк

Arthur
0

Рекомендую @Дмитрий Орлов Слов не ветер не бросает. 

Ответить

Илья Павлов

14

Пусть расскажет это Пенису Душилину

Ответить

Изи Бризи

Илья
0

Звучит мощно

Ответить

hari bolt

13

ослик был сегодня зол, он узнал что он осёл

Ответить

Дмитрий Ермакович

11

Очевидно, теперь его только Ебловым и будут называть. И за дело.

Ответить

Интересный кран

Дмитрий
2

Видимо очень тонкие тролли и придумали этот закон "о неуважении к власти". Хотя не, такие же ебанаты как и Еблов.

Ответить

Владимир Земсков

9

Вот ему реально делать нечего, как бессмысленные заявы писать. Он же ещё больше на себя гнева соберёт, ему об этом, видимо, никто не сказал?
У него ещё харя обиженного семиклассника, видимо, со школы чмирили, вот он и обижается на всех досихпор.

Ответить

Данислав Жуков

8

Почему фамилия Еблов со звездочками?

Ответить

Интересный кран

Данислав
0

Дискриминация так то 

Ответить

Биологический историк

Интересный
0

Неуважение

Ответить

Alexey Snooker

Биологический
0

НеувОжение

Ответить

Оптимальный Гоша

5

Это не может быть опечаткой? И почему г-н Белов воспринимает Еблова на свой счёт?

Ответить

George Weiller

Оптимальный
5

еблов с детства, обида видимо осталась, вот и мстит

Ответить

Неясный томагавк_два

5

Это всего лишь опечатка, вот маня :)

Ответить

Этнический томагавк_два

4

Чиновник Сергей Белов думал что в народе его надо называть "Серёга Белый", а на деле оказался просто  Еблов

Ответить

Сплошной Макс

3

Нас огорчает то, что отдельные ресурсы к взвешенному разговору не готовы

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов пожаловался в полицию

Ответить

Граф Хрущёв

3

Еблов - мразь

Ответить

Игнат Синицын

2

Белов обиделся на Еблов 

Ответить

Интересный кран

2

Ебглов

Ответить

Raekwon The Chef

2

Сначала подумал, что он обиделся на Бергей Селов) 

Ответить

Алексей Ефименко

2

Ну теперь точно еблов

Ответить

Madao

0

Ну Еблов и Еблов, чё бухтеть. 

Ответить

Федор Андреев

1

А этот Белок нахуй пойти не хочет ? Такое состояние дорог и вообще говна ВОТ что неуважение к народу. Такие как Белов не думает что его могут на столбе повесить со всей семьёй как в 1917 году?

Ответить

Оптимальный Гоша

0

Он также добавил, что администраторы сообщества заблокировали аккаунты работников местной администрации.

Кто-то настучал или не всех забанили?

Ответить

Александр Дозоров

0

похоже все косяки скинули на еблова для того его и наняли ) не справедливо!

Ответить

Grn Wlf

0

Органы местного самоуправления - это не органы государственной власти

Ответить

James Denton

0

Анекдоты в жизнь. На сей раз - про Юлю Зуеву!

Ответить

Roman Maslennikov

0

А мог бы стебануть в комментах в ответ!

Ответить

Dias001 Rrn

0

Набиуллина вроде не обижалась, хотя ее фамилию чаще подобным образом переставляли

Ответить

Годов Юрий

0

В Свердл обл гауляйтер вообще *уйвашев.

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