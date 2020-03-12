Прямой эфир
Он посчитал это неуважением к власти.
Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов пожаловался в полицию из-за комментария во «ВКонтакте», в котором переставили первые две буквы его фамилии. Фотографию заявления опубликовали в сообществе «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ».
Чиновнику не понравились четыре комментария. В одном из которых две первые буквы его фамилии поменяли местами.
Второй комментарий: «Да когда же уже посадят хоть одного чинушу за один мост… Сколько денег вбухали в мост, он уже должен быть просто золотым…», третий: «Х......В бы им столько во все дыры, сколько ям на дорогах!!!», третий: «Е****я администрация вообще на город **й забила».
Белов попросил привлечь авторов этих комментариев к ответственности по статье о неуважении к власти (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Пресс-секретарь чиновника подтвердил 59.ru подачу заявлений. Он также добавил, что администраторы сообщества заблокировали аккаунты работников местной администрации.
В 2017 году Белов подал в суд на жительницу из-за её поста во «ВКонтакте», где она возмутилась состоянием трассы и обвинила чиновника в бездействии и воровстве. Позже он отозвал иск.
Мне кажется после карты П-езда, это вполне логично.
Вообще создаётся впечатление, что в Перми не случайны такие вещи
Снова редакция своими шутками влезает на рынок лайков. Я вынужден обратится в Антимонопольный Комитет.
Не, ну 1 лайк это серьёзно)
В суде будешь свои оправдашки лепить.
Согласен. Я уже адвоката нанимаю
Готовлю иск в @Верховный суд TJ , далее общение только через адвокатов.
Пусть расскажет это Пенису Душилину
Очевидно, теперь его только Ебловым и будут называть. И за дело.
Интересный кран
Видимо очень тонкие тролли и придумали этот закон "о неуважении к власти". Хотя не, такие же ебанаты как и Еблов.
Вот ему реально делать нечего, как бессмысленные заявы писать. Он же ещё больше на себя гнева соберёт, ему об этом, видимо, никто не сказал?
У него ещё харя обиженного семиклассника, видимо, со школы чмирили, вот он и обижается на всех досихпор.
Почему фамилия Еблов со звездочками?
Интересный кран
Дискриминация так то
Биологический историк
Неуважение
А этот Белок нахуй пойти не хочет ? Такое состояние дорог и вообще говна ВОТ что неуважение к народу. Такие как Белов не думает что его могут на столбе повесить со всей семьёй как в 1917 году?
похоже все косяки скинули на еблова для того его и наняли ) не справедливо!
Набиуллина вроде не обижалась, хотя ее фамилию чаще подобным образом переставляли