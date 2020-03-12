Он посчитал это неуважением к власти.

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​Сергей Белов

Глава Чусовского района Пермского края Сергей Белов пожаловался в полицию из-за комментария во «ВКонтакте», в котором переставили первые две буквы его фамилии. Фотографию заявления опубликовали в сообществе «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ».

Чиновнику не понравились четыре комментария. В одном из которых две первые буквы его фамилии поменяли местами.

Пока **лов у власти, так и будет, разве вы не видите, с каждым годом дороги всё хуже и хуже. комментарий, на который пожаловался Сергей Белов

Второй комментарий: «Да когда же уже посадят хоть одного чинушу за один мост… Сколько денег вбухали в мост, он уже должен быть просто золотым…» , третий: «Х......В бы им столько во все дыры, сколько ям на дорогах!!!» , третий: «Е****я администрация вообще на город **й забила».

Изображение из сообщества «ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ»

Белов попросил привлечь авторов этих комментариев к ответственности по статье о неуважении к власти (часть 1 статьи 20.1 КоАП). Пресс-секретарь чиновника подтвердил 59.ru подачу заявлений. Он также добавил, что администраторы сообщества заблокировали аккаунты работников местной администрации.

Нас огорчает то, что отдельные ресурсы к взвешенному разговору не готовы, о чём говорит тот факт, что они блокируют любое мнение, отличающиеся от их собственного. Так, упомянутый ресурс заблокировал аккаунты работников администрации, лишив тем самым своих подписчиков возможности прямого общения и оставив их в ситуации, где они могут лишь выражать негатив. пресс-секретарь Сергея Белова