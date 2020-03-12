Тот сидел в одном зале с Путиным во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил правила карантина после приезда из Франции. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос на заседании поднял глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что после возвращения из Франции Катасонов несколько дней находился на рабочем месте, после чего его коллеги настояли, чтобы он отправился на карантин. Жириновский предложил досрочно лишить Катасонова полномочий депутата из-за совершённых нарушений.

Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране. Владимир Жириновский глава партии ЛДПР

Володин заявил о необходимости изоляции Катасонова. Он также призвал отправиться на карантин всех депутатов, которые контактировали или находились поблизости с ним. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после рабочей поездки во Францию тоже самоизолировался.