Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
3628

Депутат Госдумы не ушёл на карантин, вернувшись из Франции. Теперь изолируют его и всех, кто с ним контактировал Материал редакции

Тот сидел в одном зале с Путиным во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

37 комментариев
В закладки
Аудио

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил правила карантина после приезда из Франции. Об этом пишет ТАСС.

Вопрос на заседании поднял глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что после возвращения из Франции Катасонов несколько дней находился на рабочем месте, после чего его коллеги настояли, чтобы он отправился на карантин. Жириновский предложил досрочно лишить Катасонова полномочий депутата из-за совершённых нарушений.

Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране.

Владимир Жириновский
глава партии ЛДПР

Володин заявил о необходимости изоляции Катасонова. Он также призвал отправиться на карантин всех депутатов, которые контактировали или находились поблизости с ним. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после рабочей поездки во Францию тоже самоизолировался.

Катасонов участвовал в заседании Госдумы 10 марта, когда проходило второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию. В тот день, в парламент приезжал Владимир Путин. В разговоре с Telegram-каналом «Подъём» депутат отметил, что сидел далеко от президента, благодаря чему не подвергал его риску.

#новости #госдума

Новости
Подписан
Отписаться
Низовцев дозвонился шеф-редактору RT: «Вы поганая стручконосная мразь!»
В попытках пообщаться с сотрудниками канала Russia Today, канал Штаб дозвонились до шеф-редактора канала Марии Бароновой. Основной целью было узнать её мнение о расследовании «Паразиты», которое накануне выпустил Фонд борьбы с коррупцией.
4
19
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0430"], "comments": 37, "likes": 19, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 149581, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 15:12:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149581, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149581\/get","add":"\/comments\/149581\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149581"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Дыркин

87

 Тот сидел в одном зале с Путиным во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.

Депутат Катасанов может стать героем. Все шансы на это есть.

Ответить

Иван Семёныч

Владимир
34

Банкетному тогда придётся в две смены ебошить

Ответить

Владислав Сурков

Владимир
15

вангую половину депутатов своих детей из Италии вывезло и контактировали с ними

Ответить

Dc Maniac

Владислав
0

к гадалке не ходи

Ответить

Комментарий удален

Владислав Сурков

Корона
1

мы все умрем 

Ответить

Незначительный единорожек88

Владислав
8

"а они — просто сдохнут"©

Ответить

Макс Шлыков

Незначительный
0

сдохни или умри!

Ответить

George Weiller

Корона
3
Ответить

Yuri Miller

Владимир
1

Я думаю быстро лекарство найдётся.

Ответить

Andre Macareno

Владимир
0

Я ж говорил, Путина уже в бункер прячут

Ответить

Справедливый браслет

28

сидел в одном зале с Путиным

Ответить

Комментарий удален

Линейный диод

11

Бон Вояж, сухопутные. 

Ответить

Антон Фоменко

8

Надеемся и ждём.

Ответить

Комментарий удален

Sergey Volkov

Корона
0

держи 15 рублей, дружок

Ответить

Александр Саморуков

8

Тот сидел в одном зале с Путиным

Ответить

Владислав Сурков

6

ясен хуй, жириновский в группе риска  

Ответить

Dias001 Rrn

2

Этот депутат рискует стать героем

Ответить

Dias001 Rrn

1

А помёт интересно когда свалил из Италии и вывез оттуда своих многочисленных детей?

Ответить

sf

0

Награду герою!

Ответить

Владислав Сурков

sf
2

депутат отметил, что сидел далеко от президента, благодаря чему не подвергал его риску 

 рано

Ответить

Lord Quas

0

Хоть бы все сложилось

Ответить

Комментарий удален

Павел Ткалич

Корона
3

Валентина Владимировна перелогинтесь

Ответить

Виолетта Макаревич

Павел
0

Сколько там минусов надо для ограничения комментирования?

Ответить

Sergey Volkov

Виолетта
1

ооо, бот уничтожен

Ответить

Виолетта

Sergey
2

Маленькая победа интернет-войск.

Ответить

Дмитрий

Sergey
–1

Солнечный зайчик стеклянного глаза

Ответить

Комментарий удален

Папуша

Корона
1

Давай помогу

Ответить

Виктор Волгин

Папуша
2

я уже добил)

Ответить

Anna Luben

Виктор
1

он мутирует в новый аккаунт

Ответить

Комментарий удален

Оскорбления и спам

Корона
0

у тебя мать в какую из дыр выебана? или в обе, да так что порвалась?

Ответить

Комментарий удален

Оскорбления и спам

Корона
0

братан, у меня мать в паре тыщ километров от невского, а вот твоя видел блядовала на всю москву! премию дыра россии слышал выиграла, поздравляю, надеюсь в семье радость у тебя.

Ответить

Dc Maniac

0

Я за Владимир Вольфович - а то глядишь так без ПУТей развития страны останемся ____))))

Ответить

Незначительный единорожек88

0

Жириновский предложил досрочно лишить Катасонова полномочий депутата из-за совершённых нарушений.

когда не занёс в общак партии

Ответить

Макс Шлыков

0

ответочка от коронавируса прилетела, а они то как раз больше всего ему и рады были) карма....

Ответить

Желающий калькулятор

0

Кончен Ый видимо решил, что настолько неприкасаемый, что на него все эти холопские карантины не распространяются.
Посмотрим, скрестив пальцы, во что это выльется. Там добрые 80% Думы в группе риска по возрасту

Ответить

Алексей Дьяконов

0

Не удивлюсь, если его посадят за это

Ответить

Юсуп

–1

И многим ,тут же ,видать ,закралась мысль : -хоть бы он был заразен....хе-хе....А жирик то оказался трусливее чем я думал...сходу отреагировал. Срашно боится за свою никчёмную жизнь.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин поддержал обнуление своих сроков, но выступил против снятия ограничения на них и досрочных выборов в Госдуму
Обнуление сроков должен одобрить суд.
160
Новости
Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит
Госдума взяла время на обсуждение.
386
Новости
В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие
Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.
187
Популярное за три дня
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
109
Интернет
«Зря курс не включили в Конституцию»: обвал рубля — это главная тема в соцсетях
В Твиттере провозгласили «день аналитиков», а заодно раскритиковали Сечина и начали гадать, что делать со своими деньгами.
102
Новости
Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. «Единая Россия» это поддержит
Госдума взяла время на обсуждение.
386

Прямой эфир

LordChanka

«Аэрофлот» объявил о снижении…

Владимир Земсков

Володин высказался в защиту…

Папуша

3 день протеста против…

Алексей Дьяконов

Депутат Госдумы не ушёл на…

Mircurt

«Аэрофлот» объявил о снижении…

Дмитрий Алексеевич

3 день протеста против…

Alfred Mendels

3 день протеста против…

Православие…

«Аэрофлот» объявил о снижении…

Alexandr Ivanov

Володин высказался в защиту…

Виолетта Макаревич

Володин высказался в защиту…

Alfred Mendels

3 день протеста против…

empSokol

В петербургском вузе из-за…

Александра…

Астрономы обнаружили…

Озорной Лис

3 день протеста против…

Artem Monahov

3 день протеста против…

Alex Dark

«Аэрофлот» объявил о снижении…

InD1G0X .

3 день протеста против…

Дамир Камалетдинов

Астрономы обнаружили…

Владислав Сурков

Володин высказался в защиту…

Andre Macareno

Астрономы обнаружили…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "4ffdf778" }