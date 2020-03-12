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Тот сидел в одном зале с Путиным во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который нарушил правила карантина после приезда из Франции. Об этом пишет ТАСС.
Вопрос на заседании поднял глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что после возвращения из Франции Катасонов несколько дней находился на рабочем месте, после чего его коллеги настояли, чтобы он отправился на карантин. Жириновский предложил досрочно лишить Катасонова полномочий депутата из-за совершённых нарушений.
Володин заявил о необходимости изоляции Катасонова. Он также призвал отправиться на карантин всех депутатов, которые контактировали или находились поблизости с ним. Он отметил, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после рабочей поездки во Францию тоже самоизолировался.
Катасонов участвовал в заседании Госдумы 10 марта, когда проходило второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию. В тот день, в парламент приезжал Владимир Путин. В разговоре с Telegram-каналом «Подъём» депутат отметил, что сидел далеко от президента, благодаря чему не подвергал его риску.
Тот сидел в одном зале с Путиным во время второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию.
Депутат Катасанов может стать героем. Все шансы на это есть.
вангую половину депутатов своих детей из Италии вывезло и контактировали с ними
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мы все умрем
Незначительный единорожек88
"а они — просто сдохнут"©
Надеемся и ждём.
А помёт интересно когда свалил из Италии и вывез оттуда своих многочисленных детей?
Награду герою!
депутат отметил, что сидел далеко от президента, благодаря чему не подвергал его риску
рано
Хоть бы все сложилось
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Валентина Владимировна перелогинтесь
Сколько там минусов надо для ограничения комментирования?
ооо, бот уничтожен
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я уже добил)
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у тебя мать в какую из дыр выебана? или в обе, да так что порвалась?
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братан, у меня мать в паре тыщ километров от невского, а вот твоя видел блядовала на всю москву! премию дыра россии слышал выиграла, поздравляю, надеюсь в семье радость у тебя.
Я за Владимир Вольфович - а то глядишь так без ПУТей развития страны останемся ____))))
ответочка от коронавируса прилетела, а они то как раз больше всего ему и рады были) карма....
И многим ,тут же ,видать ,закралась мысль : -хоть бы он был заразен....хе-хе....А жирик то оказался трусливее чем я думал...сходу отреагировал. Срашно боится за свою никчёмную жизнь.
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