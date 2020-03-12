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Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Бесединой.
12 марта в Мосгордуме, как и в других региональных парламентах, обсудили поправки в Конституцию. Самовыдвиженка Дарья Беседина, которую на выборах поддержало «Яблоко», выступила в футболке с надписью «Öбнулись» и раскритиковала поправки, одна из которых предполагает обнулить президентские сроки Путина.
По мнению Бесединой, поправки разработали «только для того, чтобы Путин правил Россией ещё 16 лет».
Зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов отметил, что в речи Бесединой были «резкие выступления» и попросил комиссию по регламенту проанализировать её «на предмет соответствия или не соответствия» регламенту и законам России.
Он спросил у других депутатов, возражают ли они против проверки. Так как некоторые выступили против, вопрос поставили на голосование — 14 выступили за, 12 — против.
Депутат от «Единой России» Александр Семенников раскритиковал надпись на футболке Бесединой и сказал, что она характеризует «психологическое состояние» выступавшей.
Семенников считает, что нужно «ограничивать возможность демонстрировать, так сказать, грудь с лексикой, противоречащей законодательству об административных правонарушениях».
Депутат от «Единой России» Людмила Стебенкова попросила Дарью Беседину «сменить одежду», а позже подарила ей футболку без надписи.
Стебенкова фигурировала в одном из расследований ФБК перед выборами в Мосгордуму. Алексей Навальный прокомментировал критику Стебенковой в адрес Бесединой.
По данным «МБХ медиа», после выступления Бесединой в Мосгордуме отключили трансляцию обсуждения поправок в Конституцию. 11 марта Госдума приняла поправки в третьем чтении, в этот же день их одобрил Совет Федерации. 12 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки, теперь их рассмотрит Конституционный суд.
Это же классический совок, инакомыслие и сразу же уууу:)
Жалко на них смотреть
Гор.Дума тоже не цирк
Как раз таки самый настоящий цирк. Блядский. С клоунами-дегенератами и уёбищными представлениями.
Ну она одна из них как бы
Луч света в тёмном царстве.
Архитектурный Абдужаббор
Нам до вашего цирка ещё очень далеко, но с такими депутатами мне начинает казаться, что он всё ближе.
Ну надпись двусмысленно сделана
Oh, really?
Слепой волк
Интересно, они так специально придумали?
Образовательный химик
Не, не думаю...
купила по скидке, русский не знает, поэтому и не смогла понять что на футболке написано.
Разве не Беларусь?
Подземный чайник
Беларусь не прекрасная. Когда произносишь Белоруссия, представляешь себе Нарнию какую-нибудь
Каждый думает в меру своей испорченности.
С какой стати "обнулись" стало неприличным словом.
13 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки
Метаирония? Сегодня 12-е.
есть с твоей мамкой, прислать в личку?
нахуй в личку, выкладывай сюда прямо
нельзя такое постить( слишком шииииит
Слабенько она конечно вещает, но на безрыбье как говорится... Очень жду ядерной эволюции в Соболь.
Слепой волк
Это не постирония, а одна из немногих оставшихся форм протеста. Пусть хоть каждый день носит.
Прикольно, когда депутат действительно независимый во всех смыслах этого слова.
В Мосгордуме все такие нежные, ага
Чё они постоянно про сроки Брежнева говорят?Сталин больше его был на посту руководителя