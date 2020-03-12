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Алексей Боржонов
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Независимый депутат пришла в Мосгордуму в футболке «Öбнулись» и раскритиковала Путина. В ответ её осудили за футболку Материал редакции

Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Бесединой.

48 комментариев
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12 марта в Мосгордуме, как и в других региональных парламентах, обсудили поправки в Конституцию. Самовыдвиженка Дарья Беседина, которую на выборах поддержало «Яблоко», выступила в футболке с надписью «Öбнулись» и раскритиковала поправки, одна из которых предполагает обнулить президентские сроки Путина.

По мнению Бесединой, поправки разработали «только для того, чтобы Путин правил Россией ещё 16 лет».

Я верю в то, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает всё, чтобы удержать власть.

Дарья Беседина
«Яблоко»

Зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов отметил, что в речи Бесединой были «резкие выступления» и попросил комиссию по регламенту проанализировать её «на предмет соответствия или не соответствия» регламенту и законам России.

Он спросил у других депутатов, возражают ли они против проверки. Так как некоторые выступили против, вопрос поставили на голосование — 14 выступили за, 12 — против.

Депутат от «Единой России» Александр Семенников раскритиковал надпись на футболке Бесединой и сказал, что она характеризует «психологическое состояние» выступавшей.

Выступавшая находилась в футболке с ненормативной лексикой, написанной на груди, очевидно, характеризующей её психологическое состояние в этот момент. Мне кажется, это тоже недопустимая вещь, когда люди пишут на груди нецензурную лексику и с ней выходят на трибуну.

Александр Семенников
«Единая Россия»

Семенников считает, что нужно «ограничивать возможность демонстрировать, так сказать, грудь с лексикой, противоречащей законодательству об административных правонарушениях».

Депутат от «Единой России» Людмила Стебенкова попросила Дарью Беседину «сменить одежду», а позже подарила ей футболку без надписи.

Стебенкова Людмила @Stebenkova_LV
Вот в таком виде сегодня на заседание Московской городской Думы явилась ставленница ⁦@navalny⁩ Навального, благодаря ему ставшая депутатом МГД Дарья Беседина. Это и есть его Прекрасная Россия Будущего? https://t.co/ZWrW82ykqd
Стебенкова Людмила @Stebenkova_LV
Девушку можно было бы назвать замечательной, не демонстрируй она ненормативную лексику https://twitter.com/masamarsky/status/1238077183513571328

Стебенкова фигурировала в одном из расследований ФБК перед выборами в Мосгордуму. Алексей Навальный прокомментировал критику Стебенковой в адрес Бесединой.

Alexey Navalny @navalny
Дорогая депутат Стебенкова, внешний вид депутата Бесединой меня волнует гораздо меньше, чем источник дохода на который вы купили два 100-метровые квартиры в Москве, одну под другой, объединив их в суперэлитную 2-этажную квартиру. В ПРБ у вас её отнимут, а вас - отдадут под суд. https://twitter.com/Stebenkova_LV/status/1238065193592160257

По данным «МБХ медиа», после выступления Бесединой в Мосгордуме отключили трансляцию обсуждения поправок в Конституцию. 11 марта Госдума приняла поправки в третьем чтении, в этот же день их одобрил Совет Федерации. 12 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки, теперь их рассмотрит Конституционный суд.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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48 комментариев
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Линейный диод

28
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LordChanka

Линейный
5

Горячим завтраком 

Ответить

Anton Vladimirovich

16

Это же классический совок, инакомыслие и сразу же уууу:)
Жалко на них смотреть

Ответить

Иван Семёныч

Anton
0

Гор.Дума тоже не цирк

Ответить

the.nightmarez

Иван
1

Как раз таки самый настоящий цирк. Блядский. С клоунами-дегенератами и уёбищными представлениями.

Ответить

Иван Семёныч

the.nightmarez
0

Ну она одна из них как бы

Ответить

the.nightmarez

Иван
0

Луч света в тёмном царстве.

Ответить

Иван Семёныч

the.nig…
0

Пришла в блядский цирк и начала подстраиваться) по-твоей же логике

Ответить

Архитектурный Абдужаббор

the.nightmarez
0

Нам до вашего цирка ещё очень далеко, но с такими депутатами мне начинает казаться, что он всё ближе.

Ответить

Computer dragon

0

Ну надпись двусмысленно сделана

Ответить

Виолетта Макаревич

Computer
23

Oh, really?

Ответить

Слепой волк

Виолетта
39

Интересно, они так специально придумали?

Ответить

Образовательный химик

Слепой
5

Не, не думаю...

Ответить

Владимир Дыркин

Образовательный
0

купила по скидке, русский не знает, поэтому и не смогла понять что на футболке написано.

Ответить

Poe Ghost

Владимир
4

Честное слово, это совпадение. Просто хотел найти пикчу, чтобы проиллюстрировать твой коммент.

Ответить

Слепой волк

Poe
3

Дитковский?

Ответить

Poe Ghost

Слепой
0

Блет, ребята, не втягивайте, плиз, юного меня в жестокие войны олдфагов ТэЖэ.

Ответить

Владимир Дыркин

Poe
1

переведи, плиз

Ответить

Сплошной Макс

Poe
0

Хех, Одесса

Ответить

Интересный кран

Слепой
1

Хочешь сказать совпадение? Не думаю...

Ответить

Основной Петя

Слепой
0

да случайно получилось блин, теперь травят

Ответить

Порядочный коктейль

Computer
2

серьезно?

Ответить

Отчаянный турник

Computer
1

Какие правки в Конституцию - такая и надпись

Ответить

Подземный чайник

9

в ПРБ

Прекрасная республика Беларуссия

Ответить

Владимир Дыркин

Подземный
2

Разве не Беларусь? 

Ответить

Илья Гераськин

Владимир
2

Белорусь

Ответить

Подземный чайник

Владимир
0

Беларусь не прекрасная. Когда произносишь Белоруссия, представляешь себе Нарнию какую-нибудь

Ответить

bor_vn

5

Каждый думает в меру своей испорченности.
С какой стати "обнулись" стало неприличным словом.

Ответить

Павел Петрович

3

 13 марта две трети региональных парламентов поддержали поправки

Метаирония? Сегодня 12-е.

Ответить

Отчаянный турник

Павел
1

О! Завтра же пятница  13

Ответить

Слепой волк

0

А есть прон с этим депутатом?

Ответить

Sergey Feiler

Слепой
0

есть с твоей мамкой, прислать в личку?

Ответить

Слепой волк

Sergey
7

нахуй в личку, выкладывай сюда прямо

Ответить

Sergey Feiler

Слепой
0

нельзя такое постить( слишком шииииит

Ответить

Слепой волк

Sergey
4

слабак, я бы с твоей мамкой выложил, да она на камеру стесняется

Ответить

Andrey Svetlov

1

Слабенько она конечно вещает, но на безрыбье как говорится... Очень жду ядерной эволюции в Соболь.

Ответить

Бывший франт

Andrey
1

Нет ораторской жилки я бы сказала 

Ответить

Иван Семёныч

Andrey
–1

Я жду прон с Соболь 😏

Ответить

fox_rus

1

Очень круто, молодец!

Ответить

Бывший франт

0

Молодец, а футболка это постирония. Главное чтобы постоянно не взяла привычку такие носить на работу. 

Ответить

Слепой волк

Бывший
2

Это не постирония, а одна из немногих оставшихся форм протеста. Пусть хоть каждый день носит.

Ответить

Даулет Тургалиев

0

Прикольно, когда депутат действительно независимый во всех смыслах этого слова.

Ответить

Мария Казакова

0

В Мосгордуме все такие нежные, ага

«Суки, сколько „за“, сколько „против“ и сколько…
В итоге проект бюджета Москвы на три года рекомендовали для рассмотрения.
tjournal.ru
Ответить

Zero-zero-one

0

Чё они постоянно про сроки Брежнева говорят?Сталин больше его был на посту руководителя

Ответить

Евстафий Селюк

Zero-zero-one
0

и там и там застой, поэтому и не Сталин

Ответить

George Weiller

0

Ограничивать демонстрировать свою грудь

запретить сиськи, немедленно!

Ответить

Оптимальный Гоша

0

в футболке с ненормативной лексикой, написанной на груди, очевидно, характеризующей её психологическое состояние в этот момент.

Ох, как остроумно сука

Ответить

Ilya Grigöryev

0

у девочки сиськи норм. я бы вписался

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