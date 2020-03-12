Один из депутатов посчитал, что надпись отражает психологическое состояние Бесединой.

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12 марта в Мосгордуме, как и в других региональных парламентах, обсудили поправки в Конституцию. Самовыдвиженка Дарья Беседина, которую на выборах поддержало «Яблоко», выступила в футболке с надписью «Öбнулись» и раскритиковала поправки, одна из которых предполагает обнулить президентские сроки Путина.

По мнению Бесединой, поправки разработали «только для того, чтобы Путин правил Россией ещё 16 лет».

Я верю в то, что у моей страны есть иное, лучшее будущее, чем то, что может предложить Владимир Путин. Но Путин не видит никакой альтернативы. Он хочет править до конца своей жизни и последовательно делает всё, чтобы удержать власть. Дарья Беседина «Яблоко»

Зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов отметил, что в речи Бесединой были «резкие выступления» и попросил комиссию по регламенту проанализировать её «на предмет соответствия или не соответствия» регламенту и законам России.

Он спросил у других депутатов, возражают ли они против проверки. Так как некоторые выступили против, вопрос поставили на голосование — 14 выступили за, 12 — против.

Депутат от «Единой России» Александр Семенников раскритиковал надпись на футболке Бесединой и сказал, что она характеризует «психологическое состояние» выступавшей.

Выступавшая находилась в футболке с ненормативной лексикой, написанной на груди, очевидно, характеризующей её психологическое состояние в этот момент. Мне кажется, это тоже недопустимая вещь, когда люди пишут на груди нецензурную лексику и с ней выходят на трибуну. Александр Семенников «Единая Россия»

Семенников считает, что нужно «ограничивать возможность демонстрировать, так сказать, грудь с лексикой, противоречащей законодательству об административных правонарушениях».

Депутат от «Единой России» Людмила Стебенкова попросила Дарью Беседину «сменить одежду», а позже подарила ей футболку без надписи.

Стебенкова Людмила @Stebenkova_LV Вот в таком виде сегодня на заседание Московской городской Думы явилась ставленница ⁦ @navalny ⁩ Навального, благодаря ему ставшая депутатом МГД Дарья Беседина. Это и есть его Прекрасная Россия Будущего? https://t.co/ZWrW82ykqd

Стебенкова фигурировала в одном из расследований ФБК перед выборами в Мосгордуму. Алексей Навальный прокомментировал критику Стебенковой в адрес Бесединой.

Alexey Navalny @navalny Дорогая депутат Стебенкова, внешний вид депутата Бесединой меня волнует гораздо меньше, чем источник дохода на который вы купили два 100-метровые квартиры в Москве, одну под другой, объединив их в суперэлитную 2-этажную квартиру. В ПРБ у вас её отнимут, а вас - отдадут под суд. https://twitter.com/Stebenkova_LV/status/1238065193592160257